Саймон Йейтс поднялся на третье место в общем зачёте после 17-го этапа Джиро д’Италия-2021

Саймон Йейтс: «Когда атаковал, не понял, что Эган Берналь выпал»

28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) вернулся в тройку лучших генеральной классификации, создав преимущество на финальном подъёме 17-го этапа Джиро д’Италия-2021. На дебютном в маршруте итальянского Гранд-тура подъёме Сега ди Ала (Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), которому организаторы присвоили 1-ю категорию, Саймон Йейтс продолжил держать высокий темп и уехал от лидера общего зачёта Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

Команда BikeExchange, не сумев делегировать гонщиков в отрыв, возглавила пелотон за 110 км до финиша. Сначала отрыв догоняли 33-летний чемпион Австралии Кэмерон Мейер, 29-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн, 31-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен, а на предпоследнем подъёме этапа в работу включились 24-летний австралийский гонщик Каллем Скотсон, 36-летний испанский гонщик Микель Ниеве и 34-летний эстонский гонщик Танел Кангерт. Ниеве, которому сегодня исполнилось 37 лет, и Ник Шульц упали на спуске, но вернулись в гонку.

После финиша команда Bike-Exchange сообщила, что у Ника Шульца перелом пястной кости левой руки, и он не выйдет на старт 18 этапа.

В то время как впереди атаковал из отрыва и поехал к победе на этапе Дэн Мартин (Israel Start Up Nation), пелотон начал рассыпаться на финальном подъёме. Йейтс, Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Эган Берналь и его товарищ по команде Даниэль Мартинес остались вчетвером. Когда Саймон Йейтс ускорился за 4 км до финиша, обладатель розовой майки Эган Берналь не выдержал темпа и выпал. Британский велогонщик команды Ineos Grenadiers начал увеличивать просвет, отыграв на финише у Берналя 53 секунды.

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Саймон Йейтс: «Я атаковал, но что Берналь выпал, понял позже. Я уже шёл на максимуме и не мог ускориться ещё, чтобы увеличить просвет. Мы упустили отрыв, я хотел сегодня бороться за победу на этапе. Но когда отрыв уехал, до первого подъёма оставалось только 60 км или около того. Поэтому нам было не так сложно догонять, это не то же самое, что проехать впереди 200 км и сжечь всю команду. Ребята великолепно отработали, снимаю шляпу. Теперь подумаем, что смогу сделать в следующие дни.

Надеюсь, погода останется такой же, как сегодня. Каждый день шёл дождь, и у меня не было хорошего дня. Так что, надеюсь, погода не изменится, посмотрим, что у меня получится сделать на финальных этапах».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Сегодня был важный день, мы отыграли время у соперников. Саймон проехал отлично, после дня отдыха чувствовал себя прекрасно. А когда чувствуешь себя хорошо, появляется шанс проверить остальных.

Конечно, мы бы хотели выиграть этап. Дэн Мартин проехал великолепно. Но другой план состоял в том, чтобы отыграть время у соперников, что мы с успехом выполнили.

После безумных 60 км после старта, когда гонка успокоилась, Саймон сказал, что он хорошо себя чувствует. И тогда ребята невероятно отработали, контролировали ситуацию большую часть этапа. Гонка не окончена. Завтра у нас очень долгий день, потом два тяжелейших горных этапа перед Миланом».