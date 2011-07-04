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Саймон Йейтс поднялся на третье место в общем зачёте после 17-го этапа Джиро д’Италия-2021

Саймон Йейтс: «Когда атаковал, не понял, что Эган Берналь выпал»

 

 

  28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) вернулся в тройку лучших генеральной классификации, создав преимущество на финальном подъёме 17-го этапа Джиро д’Италия-2021. На дебютном в маршруте итальянского Гранд-тура подъёме Сега ди Ала (Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), которому организаторы присвоили 1-ю категорию, Саймон Йейтс продолжил держать высокий темп и уехал от лидера общего зачёта Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

 

Команда BikeExchange, не сумев делегировать гонщиков в отрыв, возглавила пелотон за 110 км до финиша. Сначала отрыв догоняли  33-летний чемпион Австралии Кэмерон Мейер, 29-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн, 31-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен, а на предпоследнем подъёме этапа в работу включились 24-летний австралийский гонщик Каллем Скотсон,  36-летний испанский гонщик Микель Ниеве и 34-летний эстонский гонщик Танел Кангерт. Ниеве, которому сегодня исполнилось 37 лет, и Ник Шульц упали на спуске, но вернулись в гонку.

 

После финиша команда Bike-Exchange сообщила, что у Ника Шульца перелом пястной кости левой руки, и он не выйдет на старт 18 этапа.

 

В то время как впереди атаковал из отрыва и поехал к победе на этапе Дэн Мартин (Israel Start Up Nation), пелотон начал рассыпаться на финальном подъёме. Йейтс, Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Эган Берналь и его товарищ по команде Даниэль Мартинес остались вчетвером. Когда Саймон Йейтс ускорился за 4 км до финиша, обладатель розовой майки Эган Берналь не выдержал темпа и выпал. Британский велогонщик команды Ineos Grenadiers начал увеличивать просвет, отыграв на финише у Берналя 53 секунды.

 

Саймон Йейтс поднялся на третье место в общем зачёте после 17-го этапа Джиро д’Италия-2021

Саймон Йейтс поднялся на третье место в общем зачёте после 17-го этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Саймон Йейтс: «Я атаковал, но что Берналь выпал, понял позже. Я уже шёл на максимуме и не мог ускориться ещё, чтобы увеличить просвет. Мы упустили отрыв, я хотел сегодня бороться за победу на этапе. Но когда отрыв уехал, до первого подъёма оставалось только 60 км или около того. Поэтому нам было не так сложно догонять, это не то же самое, что проехать впереди 200 км и сжечь всю команду. Ребята великолепно отработали, снимаю шляпу. Теперь подумаем, что смогу сделать в следующие дни.

 

  Надеюсь, погода останется такой же, как сегодня. Каждый день шёл дождь, и у меня не было хорошего дня. Так что, надеюсь, погода не изменится, посмотрим, что у меня получится сделать на финальных этапах».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Сегодня был важный день, мы отыграли время у соперников. Саймон проехал отлично, после дня отдыха чувствовал себя прекрасно. А когда чувствуешь себя хорошо, появляется шанс проверить остальных.

 

Конечно, мы бы хотели выиграть этап. Дэн Мартин проехал великолепно. Но другой план состоял в том, чтобы отыграть время у соперников, что мы с успехом выполнили.

 

После безумных 60 км после старта, когда гонка успокоилась, Саймон сказал, что он хорошо себя чувствует. И тогда ребята невероятно отработали, контролировали ситуацию большую часть этапа. Гонка не окончена. Завтра у нас очень долгий день, потом два тяжелейших горных этапа перед Миланом».

 

 

Результаты 17 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 4.07.2011

    Да, но Карузо есть главное открытие этой Джиро, как мне кажется.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Про Инеос и Берналя:

    Тут же все очевидно, разве нет?
    Команда была готова капитана хоть на Монблан завезти!
    А у Берналя кризис случился. В результате работа команды пошла "коту под хвост".

    Такое очень часто случается, если что.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Да ничего не тихонько )
    Жмал на все педали! ) Красава!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор. Удивительно!

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Этап понравился. Ещё би один такой (#19), а лучше два (и #20) и 3-ч неделя Джиро полностью компенсирует то что было за первые 15 дней.

    Через 1,5 недели будет Тур Швейцарии. Там такой интересный состав намечается, что скучно быть не должно. Дюмулан наконец будет, Алафилипп, Ван дер Пул и Пидкок. Еще Адам Йейтс и Хирши. Две разделки, где Том зарубится с Кюнгом и Биссигером. И непременно будет баттл между МВДП, Алафилиппом и Пидкоком - ну не могут эти трое колхозить))

    Как по мне соостав на Швейцарии гораздо интереснее чем на Дофине...

    Не могу дождаться!

  • VeloVelo
    Эган Берналь о потере времени ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А я за Каррузо! dance

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А что за пиар был? Вроде, Квики изначально говорили, что Ремко поедет генерал в тестовом режиме. 

  • close2you
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    close2you-Фото
    Да, такого пиара никогда не было, а все получилось в итоге "как всегда" ...
  • старт-шоссе 82
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Желаю Ремко только одного, не давать манипулировать собой, чтоб потом не превратилось все в абсурд ,а ты не стал заложником ситуации.

    Скорейшего востановления.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    M-07-Фото
    Сколько смотрю ГТ, постоянно Карти заметен, но стабильно весь ГТ проехать не может, то и дело на каком-то этапе много сливает.
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    jerzyk-Фото
    Ище нэ вэчир! Пословица такая,украинская!

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