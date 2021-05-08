Дубль Калеба Юэна на Джиро д’Италия-2021

Первая майка лидера очковой классификации Калеба Юэна на Гранд-туре

После победы в спринте на 5-м этапе Джиро д’Италия-2021, Калеб Юэн сделал дубль, выиграв 7-й этап. 26-летний спринтер команды Lotto Soudal также впервые надел цикламеновую майку лидера очковой классификации.

7-й этап вдоль побережья Адриатического моря прошёл по классическому сценарию спринтерского – отрыв из трёх гонщиков уехал со старта и был нейтрализован пелотоном за 17 км до финиша.

На заключительных 1,5 км с 5 поворотами, короткой 200 м стенкой с градиентом в 12%, и тягуном на финише Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) атаковал за несколько сотен метров. Но Калеб Юэн отреагировал на ускорение и не оставил соперникам шансов.

Photo Credit: LaPresse

Калеб Юэн: «Подъезд к спринту был очень нервным, казалось, что спринтовать начали ещё у подножия короткой рампы на предпоследнем километре. Было очень важно находиться впереди, так как если бы пришлось зажать тормоза на этом подъёме, то последующее ускорение потребовало бы очень много сил. Поэтому я попросил товарищей по команде вывезти меня на хорошую позицию к подножию крутой рампы. Они идеально привезли меня вперёд, но Яспер Де Бейст потрясающе отработал, позволил мне сэкономить много сил, необходимых мне для финального спринта. Я очень счастлив, что завершил работу товарищей по команде. Такие типы финишей мне подходят идеально благодаря моим пропорциям.

Я бы не сказал, что было легко, скорее, наоборот, труднее, чем мы ожидали. Нам пришлось построить полный развозящий поезд, который работал до последнего километра. Моя победа одержана с помощью товарищей по команде. Быть лидером команды я не привык. И у меня не было наставников в этой роли. Всё приходило после проигранных гонок. Иногда я немного требователен, но не хочу становиться парнем, с которым некомфортно ехать гонку.

Возможно, я даже оказался слишком близко к голове группы в финале, но лучше так. Если честно, я ожидал раннюю атаку Гавирии, но подумал, что он атакует на крутой рампе. Когда он поехал, я не стал выдавать максимум, а скорее использовал его как цель. Прыгнул ему на колесо, но держал дистанцию в слипстриме. За несколько сотен метров я начал спринт. Он прошёл идеально, я очень рад второй победе.

Впервые я буду носить майку лучшего в очковой классификации на Гранд-туре. Это большая честь для меня. Постараюсь удерживать цикламеновую майку как можно дольше, но мы будем двигаться постепенно. Впереди горные этапы, будет приятно ехать в этой майке и не ждать в напряжении спринта на финише».

Photo Credit: LaPresse

Аттила Вальтер: «Сегодня я наслаждался. Команда держала меня на первых позициях. Чувствовал себя совсем другим гонщиком. Хочу поблагодарить всех гонщиков за поздравления, которые от них получил.

Сегодня повезло с погодой и ветром. Я счастлив, что этап не был напряжённым. Слышал, как люди выкрикивали моё имя или кричали: «Розовая майка». В Венгрии отреагировали так, как я не ожидал. Многие не освещающие спорт средства массовой информации написали о том, что я надел розовую майку. И люди в моей стране начали узнавать о велоспорте. Завтра этап более сложный. Думаю, мне надо просто хорошо выспаться, чтобы шла нога».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Я бы сказал, день с горько-сладким вкусом. Нога шла отлично, чувствовал себя хорошо, команда отработала фантастически. Они идеально вывезли меня на позицию, особенно старались на трудных финальных километрах. Я был на выгодной позиции в финале, но гонщик, ехавший впереди, прижал меня к барьерам, я мало что мог сделать».