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Дубль Калеба Юэна на Джиро д’Италия-2021

Первая майка лидера очковой классификации Калеба Юэна на Гранд-туре

 

 

  После победы в спринте на 5-м этапе Джиро д’Италия-2021, Калеб Юэн сделал дубль, выиграв 7-й этап. 26-летний  спринтер команды Lotto Soudal также впервые надел цикламеновую майку лидера очковой классификации.

 

  7-й этап вдоль побережья Адриатического моря прошёл по классическому сценарию спринтерского – отрыв из трёх гонщиков уехал со старта и был нейтрализован пелотоном за 17 км до финиша.

 

  На заключительных 1,5 км с 5 поворотами,  короткой 200 м стенкой с градиентом в 12%, и тягуном на финише Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) атаковал за несколько сотен метров. Но Калеб Юэн отреагировал на ускорение и не оставил соперникам шансов.

 

Дубль Калеба Юэна на Джиро д’Италия-2021

Дубль Калеба Юэна на Джиро д’Италия-2021

Дубль Калеба Юэна на Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

 

  Калеб Юэн: «Подъезд к спринту был очень нервным, казалось, что спринтовать начали ещё у подножия короткой рампы на предпоследнем километре. Было очень важно  находиться впереди, так как если бы пришлось зажать тормоза на этом подъёме, то последующее ускорение потребовало бы очень много сил. Поэтому я попросил товарищей по команде вывезти меня на хорошую позицию к подножию крутой рампы. Они идеально привезли меня вперёд, но Яспер Де Бейст потрясающе отработал, позволил мне сэкономить много сил, необходимых мне для финального спринта. Я очень счастлив, что завершил работу товарищей по команде. Такие типы финишей мне подходят идеально благодаря моим пропорциям.

 

  Я бы не сказал, что было легко, скорее, наоборот, труднее, чем мы ожидали. Нам пришлось построить полный развозящий поезд, который работал до последнего километра. Моя победа одержана с помощью товарищей по команде. Быть лидером команды я не привык. И у меня не было наставников в этой роли. Всё приходило после проигранных гонок. Иногда я немного требователен, но не хочу становиться парнем, с которым некомфортно ехать гонку.

Возможно, я даже оказался слишком близко к голове группы в финале, но лучше так. Если честно, я ожидал раннюю атаку Гавирии, но подумал, что он атакует на крутой рампе. Когда он поехал, я не стал выдавать максимум, а скорее использовал его как цель. Прыгнул ему на колесо, но держал дистанцию в слипстриме. За несколько сотен метров я начал спринт. Он прошёл идеально, я очень рад второй победе.

 

  Впервые я буду носить майку лучшего в очковой классификации на Гранд-туре. Это большая честь для меня. Постараюсь удерживать цикламеновую майку как можно дольше, но мы будем двигаться постепенно. Впереди горные этапы, будет приятно ехать в этой майке и не ждать в напряжении спринта на финише».

 

Дубль Калеба Юэна на Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Аттила Вальтер: «Сегодня я наслаждался. Команда держала меня на первых позициях. Чувствовал себя совсем другим гонщиком. Хочу поблагодарить всех гонщиков за поздравления, которые от них получил.

 

  Сегодня повезло с погодой и ветром. Я счастлив, что этап не был напряжённым. Слышал, как люди выкрикивали моё имя или кричали: «Розовая майка». В Венгрии отреагировали так, как я не ожидал. Многие не освещающие спорт средства массовой информации написали о том, что я надел розовую майку. И люди в моей стране начали узнавать о велоспорте. Завтра этап более сложный. Думаю, мне надо просто хорошо выспаться, чтобы шла нога».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Я бы сказал, день с горько-сладким вкусом. Нога шла отлично, чувствовал себя хорошо, команда отработала фантастически. Они идеально вывезли меня на позицию, особенно старались на трудных финальных километрах. Я был на выгодной позиции в финале, но гонщик, ехавший впереди, прижал меня к барьерам, я мало что мог сделать».

 

 

Результаты 7 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 7 этапа Джиро д’Италия-2021

 

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Костя К
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    Костя К-Фото

    Нужно вводить майку "лучший не молодой гонщик"

  • velodoctor
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    velodoctor-Фото

    Когда он как зритель на классиках стоял, смотрелось тоскливо. Не думаю, что он сможет приблизиться к себе образца 18 года, да и молодые с каждым годом напирают. Интересно в какой роли он будет выступать. 

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    А наверно снова уедит отрыв и кто то из отрыва выиграет.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап сильно напоминает этап под номером 6, примерно таже гора посередине, такой же спуск 40 км , существенно отличается только финальное восхождение.

    Конечно не хочется чтоб был дождь и чтоб этап превратился в очередную пытку для гонцов.

    Мой прогноз, рисковать никто не будет, особенно в предверие воскресного этапа и учитывая то что на финальной горе много не привезти. 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Сагана чуть не завалили, потому он и бросил финишировать. Юэн финишировал как будто его из рогатки выстрелили..

  • Earl57
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    Earl57-Фото

    У Пидкока очередной фотофиниш сегодня. На этот раз с Ван дер Пулом. После финиша Матье рухнул как подкошенный и едва смог отдышаться. Причем догонять пришлось ему и на территории, которую он всегда считал своей.

     

    ПС. Джи вероятнее всего разделку поедет в Токио. На треке у бриттов давно другая команда, Томас от этого отошел.

  • flugegeheimen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Думаю, Инеосопять будет дергать пелотон, чтобы мощным поездом подвести Берналя к горе. А Ремко постарается как клещ к нему прицепиться

  • flugegeheimen
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    flugegeheimen-Фото

    Пидкок в мтб и Джи на треке

  • Woterman 1980
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Он изначально не собирался доезжать до Парижа. И Ван Арт не собирается, о чем уже предупредил.
    И босс Альпецина сказал, что и речи быть не может о том что Ван дер Пул поедет Тур де Франс до конца.
    У болельщиков одни приоритеты, у команд другие. ТДФ каждый год, а ОИ только раз в четыре года. И престижно иметь в составе олимпийского медалиста. А уж двух и подавно.
    Вон Инеос тоже создает своим потенциальным олимпионикам все условия для подготовки к Токио, не жалеет для них не времени, ни сил. Потому что если они завоюют медали на ОИ, то это будет мощнейший магнит для спонсоров.
    Угу, у Инеоса кроме Ганны есть еще кое-кто, потенциально способный взять медаль на ОИ. И в него вкладываются еще больше чем в Ганну. Хотя бы потому что он англичанин...
    Потенциально взять медаль на ОИ, у Инеос кроме Ганны, способен только Денис, так как профиль разделки идеально для него подходит
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Очень опасный финальный подъем для не резкого Власова. Здесь территория Эвенпула.

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