Филиппо Ганна – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2021

Филиппо Ганна, Реми Каванья, Эдоардо Аффини о 21-м этапе Джиро д’Италия-2021

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом итальянец Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers стал победителем 21 этапа Джиро д'Италия-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяженностью 30,3 км, проложенную от Сенаго по улицам Милана до Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo). Борьба за победу на этапе Гранд-тура развернулась между чемпионом Италии и чемпионом Франции Реми Каванья (Remi Cavagna) из команды Deceuninck - Quick Step.

На промежуточной отсечке времени, на отметке 9,2 км, Ганна показал лучшее время 10 минут 18,64 секунд и опережал Каванью на 13,29 секунд, а 24-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из команды Jumbo – Visma уступил 15,72 секунд.

На второй отсечке времени, расположенной на 19,7 км, Филиппо Ганна показал время 21 минуту и 55,07 секунд. Реми Каванья проигрывал ему 18,35 секунд. Эдоардо Аффини проигрывал ему 30,57 секунд.

За 1200 м до финиша этапа Филиппо Ганна поменял велосипед, и финишировал уже на новом велосипеде. В итоге чемпион мира Филиппо Ганна затратил на прохождение дистанции 21 этапа 34 минуты 48,50 секунд, показав среднюю скорость 53,771 км/ч и став единственным велогонщиком, выехавшим из 34 минут. Реми Каванья упал за 500 м до финиша, врезавшись на повороте в щиты, в итоге на финише он уступил 12,12 секунд и стал вторым. Эдоардо Аффини уступил 12,61 секунд и замкнул тройку.

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Филиппо Ганна – единственный велогонщик в истории Джиро д’Италия, одержавший победы на пяти индивидуальных гонках на время.

Филиппо Ганна: «Джиро д’Италия – грандиозная гонка. Даже самый последний гонщик может верить в победу. А сегодня я выиграл пятый этап с разделкой. Выиграть пятую разделку на Джиро – фантастика. Огромная благодарность команде, потому что они поддерживали меня с самого начала года и до настоящего момента. Думаю, теперь я хорошо восстановился, буду ставить следующие цели.

Сегодня мне немного не повезло. Когда увидел, что у меня прокол, подумал: «Не повезло, проиграл этап». Но я знал, что у меня хороший запас до второго гонщика. Я быстро поменял велосипед, очень, очень быстро, как на пит-стопе «Формулы-1». А когда пересёк финиш, подумал, что теперь победит Каванья, потому что он очень сильный гонщик, отличный раздельщик. Когда увидел, что в финале он упал, подумал, что у нас совпали карты – я прокололся, он упал. Думаю, результат бы остался таким же и без моего прокола и его падения.

Эган Берналь одержал прекрасную победу, к которой шли эти три недели. Мы много работали, чтобы всё время держать Эгана впереди пелотона. Эта розовая майка – успех всей команды, благодаря Берналю мы закончили гонку самым лучшим образом. Думаю, финишировать в розовой майке и отпраздновать победу – мечта каждой команды. Фантастика».

Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Очень жаль. Я отлично проехал разделку, но я забыл о последнем повороте и зашёл в него на полной скорости. Ничего нельзя исправить, поэтому очень расстроен. Упал, когда у меня был шанс одержать победу. С другой стороны, не могу сказать, что разочарован, финишировав вторым, потому что выложился полностью».

Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma): «Очень доволен своим выступлением на Джиро. Я впервые ехал Гранд-тур, не могу быть разочарован – у меня два вторых места, и третье место на заключительном этапе. Я получил прекрасный опыт. Кроме того, каждый день отдавал всего себя, работая на команду. Поэтому место, которое занял сегодня, лучшее для меня. Я снова выложился по полной, но Ганна просто слишком силён. Он чемпион мира. В ближайшие годы сделаю всё от меня зависящее, чтобы продолжать совершенствоваться в том числе и в этой дисциплине. И, кто знает, возможно, смогу победить Ганну».

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2021