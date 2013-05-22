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Филиппо Ганна – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2021

Филиппо Ганна, Реми Каванья, Эдоардо Аффини о 21-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом итальянец Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers стал победителем 21 этапа Джиро д'Италия-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяженностью 30,3 км, проложенную от Сенаго по улицам Милана до Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo). Борьба за победу на этапе Гранд-тура развернулась между чемпионом Италии и чемпионом Франции Реми Каванья (Remi Cavagna) из команды Deceuninck - Quick Step.

 

На промежуточной отсечке времени, на отметке 9,2 км, Ганна показал лучшее время 10 минут 18,64 секунд и опережал Каванью на 13,29 секунд, а 24-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из команды Jumbo – Visma уступил 15,72 секунд.

 

На второй отсечке времени, расположенной на 19,7 км, Филиппо Ганна показал время 21 минуту и 55,07 секунд. Реми Каванья проигрывал ему 18,35 секунд. Эдоардо Аффини проигрывал ему 30,57 секунд.

 

За 1200 м до финиша этапа Филиппо Ганна поменял велосипед, и финишировал уже на новом велосипеде. В итоге чемпион мира Филиппо Ганна затратил на прохождение дистанции 21 этапа 34 минуты 48,50 секунд, показав среднюю скорость 53,771 км/ч и став единственным велогонщиком, выехавшим из 34 минут. Реми Каванья упал за 500 м до финиша, врезавшись на повороте в щиты, в итоге на финише он уступил 12,12 секунд и стал вторым. Эдоардо Аффини уступил 12,61 секунд и замкнул тройку.

 

 

 Photo Credit: LaPresse

 

Филиппо Ганна – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Филиппо Ганна – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Филиппо Ганна – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Филиппо Ганна – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2021

 

 

  Филиппо Ганна – единственный велогонщик в истории Джиро д’Италия, одержавший победы на пяти индивидуальных гонках на время.

 

  Филиппо Ганна: «Джиро д’Италия – грандиозная гонка. Даже самый последний гонщик может верить в победу. А сегодня я выиграл пятый этап с разделкой. Выиграть пятую разделку на Джиро – фантастика. Огромная благодарность команде, потому что они поддерживали меня с самого начала года и до настоящего момента. Думаю, теперь я хорошо восстановился, буду ставить следующие цели.

 

Сегодня мне немного не повезло. Когда увидел, что у меня прокол, подумал: «Не повезло, проиграл этап». Но я знал, что у меня хороший запас до второго гонщика. Я быстро поменял велосипед, очень, очень быстро, как на пит-стопе «Формулы-1». А когда пересёк финиш, подумал, что теперь победит Каванья, потому что он очень сильный гонщик, отличный раздельщик. Когда увидел, что в финале он упал, подумал, что у нас совпали карты – я прокололся, он упал. Думаю, результат бы остался таким же и без моего прокола и его падения.

 

 Эган Берналь одержал прекрасную победу, к которой шли эти три недели. Мы много работали, чтобы всё время держать Эгана впереди пелотона. Эта розовая майка – успех всей команды, благодаря Берналю мы закончили гонку самым лучшим образом. Думаю, финишировать в розовой майке и отпраздновать победу – мечта каждой команды. Фантастика».

 

Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Очень жаль. Я отлично проехал разделку, но я забыл о последнем повороте и зашёл в него на полной скорости. Ничего нельзя исправить, поэтому очень расстроен. Упал, когда у меня был шанс одержать победу. С другой стороны, не могу сказать, что разочарован, финишировав вторым, потому что выложился полностью».

 

  Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma): «Очень доволен своим выступлением на Джиро. Я впервые ехал Гранд-тур, не могу быть разочарован – у меня два вторых места, и третье место на заключительном этапе. Я получил прекрасный опыт. Кроме того, каждый день отдавал всего себя, работая на команду. Поэтому место, которое занял сегодня, лучшее для меня. Я снова выложился по полной, но Ганна просто слишком силён. Он чемпион мира. В  ближайшие годы сделаю всё от меня зависящее, чтобы продолжать совершенствоваться в том числе и в этой дисциплине. И, кто знает, возможно, смогу победить Ганну».

 

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 30.06.2017

    А что про Собреро не написали? Он шел на подиум. Французская техничка закрыла ему дорогу на повороте..

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 22:47 | Регистрация: 22.05.2013

    Ганна, мне кажется, заполнил всю потребность итальянцев в велосипедном кумире. За 2 года стал любимчиком. Но я надеюсь, что все эти победы  и шум вокруг пока лишь прелюдия к Ганне-классику.  

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Казалось бы всё уже решено (и на этапе, и в генерале), но ITT таки получилась интересной: Ганна с проколом (и всё равно монстр), Каванья с падением (и Квикам в очередной раз не повезло...вообще без побед на ГТ - когда такое у них последний раз было!?). Собреро...а ведь тоже мог.

    Даже среди генеральщиков мини заруба таки получилась.

     

    Много сходов было, но все кто доехал - настоящие молодцы. Отдельно правда хочу выделить В.Пронского (№40 в генерале) и А.Пономаря (№67 в генерале).   rus ukr  Спасибо также за лайв чаты и общение.

    Цитата: Earl57
    Саган это Саган!!!

    как написАли в Твиттере - SaGun hunter

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    Tom_Boonen-Фото
    А что значит против ская? Скай что ли целенаправленно боролся против 4-го места Власова? По-моему, они свою задачу выполнили и больше их ничего не волновало.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна – победитель 21 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ганна, мне кажется, заполнил всю потребность итальянцев в велосипедном кумире. За 2 года стал любимчиком. Но я надеюсь, что все эти победы  и шум вокруг пока лишь прелюдия к Ганне-классику.  

  • Astanaforever
    Александр Власов – четвёртый н ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ещё бы этап взяли, то тогда все было бы ОК. Но...эти успокоения для зрителей, полный обман себя и фанов.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    BaTman-Фото

     Вот и Всё !!! Берналя с победой, их не судят, хотя по мне третья неделя была провальной. 

     Карузо молодец, я думаю на него по другому посмотрели после этой Джиро, реально человек не просто смог попасть на подиум, но и боролся за победу на ГТ. Будет что внукам рассказать.

     Власов, 4-ый это максимум который он мог бы показать, но и это очень круто. Рад за Сашу, если он читает, то пусть принимает мои поздравления и больше развития себя как бренда. Больше постов, рекламы и т.д., по другому он не интересен будет зрителям и не видать ему карт блашна. В любом случае он пока самый крутой гонщик всего постоветского пространства, со всей его огромностю и мёртвостью велоспорта.

     Организаторам респект, не получилось развязки на 21 этапе, но то что я смотрел было очень хорошо!!! 

  • TheChosen
    Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
    TheChosen-Фото

    Слишком много хочет - мало получит. 

  • tds
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    tds-Фото
    Цитата: nibali
    Почему Алмейду не берет к себе Астана??? Он же перспективный парень! А генеральщиков его уровня в Астане сейчас нет.
    Так и денег тоже нет!
  • Meridale
    Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
    Meridale-Фото

    Сейчас  выбор сводится или докатывать карьеру с условиями привычными,  или подвинутся, в т.ч. и по зп, и войти в одну из самых результативных команд, где часто гонщики магическим образом обретают вторую молодость(например Жильбер).
    И на высокой ноте красиво готовится к пенсии.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Велоспорт - командный вид. В прошлом году Деннис Геоганхарта затащил, в этом Инеос группой справился. В этом отличие хорошей команды от её отсутствия.
    Командный то он командный , но на подиум в итоге поднимается один человек , а не команда , Джиро в этом году скукотень , может Фрумстер придёт в себя на Туре и составит конкуренцию словенцам , было бы классно .

  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    oblivion-Фото
    Цитата: Arciv
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
    Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туре

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Arciv
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
    Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .
    Что мешало остальным сидеть за инеос и не отставать? Выиграл сильнейший из присутствующих с командой или без.

    Цитата: velodoctor
    Видимо по сумме 2ух разделок считали десятые, и Мартинез впереди поэтому. 
     
    Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза

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7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
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