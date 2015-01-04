UCI изменил правила выброса мусора на Джиро д’Италия-2021

Международный союз велосипедистов (UCI) совместно с RCS, организаторами Джиро д’Италия, а также c Ассоциациями профессиональных велосипедистов (CPA и AIGCP), представляющими гонщиков и команды, внёс ряд изменений в правила выброса бачков и другого мусора во время соревнований. Изменения вступят в силу с 11 этапа Джиро д’Италия-2021 и будут действовать до конца гонки.

Велогонщиков не будут наказывать за брошенные к зрителям бачки во время прохождения подъёмов на последних 50 км этапа. Однако, перед тем, как бросать бачки в сторону публики, гонщики должны удостовериться, что не причинят вреда зрителям (в случае слишком сильного броска) или другим гонщикам (в случае, если бачок после броска выкатился на дорогу). При несоблюдении этих условий и мер предосторожности наказание остаётся в силе в соответствии с ныне действующими правилами UCI.

Для облегчения сбора мюзетт и мусора на каждом этапе организаторы увеличат одну или две зоны выброса мусора (которые при возможности растянутся на 1 – 2 км). Расположение этих зон будет указано командам. Организаторы берут на себя ответственность по сбору мусора в этих обозначенных зонах.

В особых случаях, когда гонщик вынужден выбросить бачок или мусор вне указанной зоны (что запрещено), комиссары гонки имеют право не наказывать гонщика, если ситуация признаётся как исключительная.

UCI изменил правила, так как стремится, учитывая опыт заинтересованных сторон, согласовать правила ради обеспечения безопасности всех участников гонки. Новые правила будут оцениваться с точки зрения их возможного применения в будущем во всех соревнованиях Международного календаря UCI.