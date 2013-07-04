Кристс Нейландс сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения

Ганна на своем велосипеде - это, конечно, триумф дорогостоящей эстетики!

Удивили вдруг нарисовавшиеся топ-раздельщики из JV. Вопрос, как они планируют защищать Беннета в горах, остается открытым, но спринтерский поезд вырисовывается мощный.

Из потенциальных генеральщиков лучше всех проехал Алмейда, оставив ощущение запаса. За ним (из генеральщиков) условный Формоло +15 сек, и вполне конкретные Йетс и Бильбао +18 сек.

В итоговый генерал Ремко не верю, хотя для старта после длительного перерыва с такой травмой он проехал очень мощно! Особенно учитывя непривычную для него худощавость. На представлении команд Эвенпул смотрелся усушенней Алмейды, что, на мой взгляд, скорее тревожно.