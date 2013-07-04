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Кристс Нейландс сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения

Кристс Нейландс сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения

 

 

Photo (c) Israel Start-Up Nation

 

  Команда Israel Start-Up Nation сообщила, что Кристс Нейландс (Krists Neilands) не сможет стартовать на 2-м этапе Джиро д’Италия-2021. Финишировав в разделке на 1-м этапе, 26-летний латвийский велогонщик упал, возвращаясь в отель, и сломал правую ключицу.

 

Как сообщает команда, ему понадобится операция. Это был третий старт Кристса Нейландса на Джиро д’Италия.  

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Теги к статье: Кристс Нейландс Krists Neilands Israel Start-Up Nation Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 15.04.2018

    То есть упал не на трассе?????

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 4.07.2013

    Очень жаль.

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 05:14 | Регистрация: 14.02.2016

    как такое могло случиться? Еврейско-немецкая команда - да в таком коллективе должны быть порядок, планирование и сохранность всего. Неуж-то Нейландсу пришлось от финиша до отеля ехать на разделочной рогатке?

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30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Кристс Нейландс сошёл с Джиро ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    как такое могло случиться? Еврейско-немецкая команда - да в таком коллективе должны быть порядок, планирование и сохранность всего. Неуж-то Нейландсу пришлось от финиша до отеля ехать на разделочной рогатке?

  • Astanaforever
    Эган Берналь и Павел Сиваков о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все. Берналь кончился. Видно по интервью. Потерял самоуверенность. Одни отмазки. Непонятно. Говорит приехал в Колумбию и был без гонок шесть недель и это правильно е решение. Но в другом интервью разнылся и страхуется мол был без гонок два месяца, не хочу давать обещания..и.т.д. и т.п. Потом мол не буду фокусироваться только на Тур де Франс, попробую Джиро. Короче. Он труп. Больше он не выиграет ни один гран тур.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Пока нет.
  • VeloVelo
    Кристс Нейландс сошёл с Джиро ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль.

  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Starch27-Фото
    Там из 39 км разделки 12 км занимала Альто дель Монкайо, остальное в спуск с редкими торчками. Тут же чистый плоскач. Нельзя сравнивать профили.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Arciv
    Надеюсь Гроневеген выиграет
    После такого продолжительного тайм аута вне гонок? Ну, надейся.
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    SportSpirit-Фото

    Ганна на своем велосипеде - это, конечно, триумф дорогостоящей эстетики!

     

    Удивили вдруг нарисовавшиеся топ-раздельщики из JV. Вопрос, как они планируют защищать Беннета в горах, остается открытым, но спринтерский поезд вырисовывается мощный. 

     

    Из потенциальных генеральщиков лучше всех проехал Алмейда, оставив ощущение запаса. За ним (из генеральщиков) условный Формоло +15 сек, и вполне конкретные Йетс и Бильбао +18 сек.

     

    В итоговый генерал Ремко не верю, хотя для старта после длительного перерыва с такой травмой он проехал очень мощно! Особенно учитывя непривычную для него худощавость. На представлении команд Эвенпул смотрелся усушенней Алмейды, что, на мой взгляд, скорее тревожно.

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Ser Gio-Фото
    Ну если делать нечего, тогда зачем на старт выходить? Они профессионалы, это ихняя работа. Просто покататься можна поехать в лесок на уикенд.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    marketbk-Фото

    [quote=EL-Fenomeno]Домэнико в инд.разделеке выше Кампэнертса   ущипните меня))[/qu

    Вот ВУЭЛЬТА 2013 Разделка на 38 км 1. Канчеллара, 2. Т. Мартин, 3. Д. Поццовиво, 4. В. Нибали, 5. Д. Катальдо. После этого от него даже 1 место на разделке для меня не будет ничем особенным.



     

     

  • uran
    «Джиро на электровелосипедах» ... (2)
    uran-Фото
    Не понял, педали крутить там надо или нет?

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