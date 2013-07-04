- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:42
Кристс Нейландс сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения
Photo (c) Israel Start-Up Nation
Команда Israel Start-Up Nation сообщила, что Кристс Нейландс (Krists Neilands) не сможет стартовать на 2-м этапе Джиро д’Италия-2021. Финишировав в разделке на 1-м этапе, 26-летний латвийский велогонщик упал, возвращаясь в отель, и сломал правую ключицу.
Как сообщает команда, ему понадобится операция. Это был третий старт Кристса Нейландса на Джиро д’Италия.
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