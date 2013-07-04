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Чемпион Европы Джакомо Ниццоло побеждает на 13-м этапе Джиро д’Италия-2021

Чемпион Италии Джакомо Ниццоло одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия

 

 

 32-летний гонщик велокоманды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) перестал быть держателем рекорда по самому большому числу (16) финишей в топ-3 без единой победы на Джиро д’Италия. Чемпион Европы и Италии, двукратный победитель очковой классификации итальянского Гранд-тура вписал в список своих достижений первую победу на этапе Гранд-тура и первую на Джиро д’Италия.

 

На 13-м этапе Джиро д’Италия-2021 команда Qhubeka Assos возглавила пелотон на финальных 10 км, удерживая Джакомо Ниццоло на первых позициях.  

 

Соотечественник Ниццоло – 24-летний специалист разделки Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma) -  потеснил спринтеров, неожиданно атаковав за 300 м до финиша. Первым из спринтеров отреагировал Джакомо Ниццоло, которому пришлось рано начать спринт. Но он догнал и обошёл Эдоардо Аффини на финальных 50 метрах, взяв победу на 13-м этапе.

 

Аффини занял 2-е место, а лидирующий в очковой классификации Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул тройку лучших.

 

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) финишировал пятым, но ему пришлось бороться не только с соперниками, но и с поломкой велосипеда. На последнем километре   колумбийский гонщик каким-то образом лишился седла велосипеда.

 

Для претендентов на генеральную классификацию 13-й этап был короткой передышкой перед решающими горными этапами, первый из которых с финишем в Дзонколан ждёт на 14-м этапе.

 

Чемпион Европы Джакомо Ниццоло побеждает на 13-м этапе Джиро д’Италия-2021

Чемпион Европы Джакомо Ниццоло побеждает на 13-м этапе Джиро д’Италия-2021

Чемпион Европы Джакомо Ниццоло побеждает на 13-м этапе Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Джакомо Ниццоло: «Наконец, у меня есть победа на этапе Джиро! Сегодня я решил спринтовать заранее. Выбрал рискнуть начать спринт слишком рано и  под ветром, а  ждать слишком долго позади остальных спринтеров, рискуя остаться заблокированным. Мой выбор оказался правильным! Единственное, что хотел сегодня – проявить свою мощность. Я очень счастлив, просто хочу наслаждаться этим моментом.

 

Эта победа очень много значит для меня. Конечно, вспоминаю этап до Турина в 2016 году, который, как я считаю, был моим, но тогда судьи решили по-другому. Несколько раз я думал, что могу выиграть, но совершал ошибки. Однако я не сомневался, что у меня есть потенциал выиграть этап Джиро д’Италия.

 

Прежде всего позвонил моим родителям. Мой отец сегодня не мог быть здесь, потому что несколько дней назад перенёс операцию. Эта победа для него.

Финиш сегодня был для меня не самым идеальным. Я предпочитаю технически сложные финалы. Эдоардо Аффини стал моей контрольной точкой  на этой трёхкилометровой прямой до финиша. Когда он поехал по правой стороне, я отреагировал, хотя рисковал проиграть.

 

Сегодня огромную уверенность мне придала команда. Они всё время держались рядом, не только сегодня, всю неделю. Я так счастлив, что принёс им эту победу. Она не только моя, она принадлежит всей команде, а также она ради нашей цели – дарить велосипеды, меняющие жизнь. После победы Мауро два дня назад, будьте уверены, сегодня будет ещё один большой «Ubuntu»-праздник».

 

  Эдоардо Аффини: «Моя атака совершенно не планировалась. Я хотел развезти Дилана, но в какой-то момент увидел, что позади меня никого нет. Я не знал, что происходит, но потом поехал на полной скорости вперёд. Я всё ещё не уверен, гордиться мне или расстраиваться. Для меня этот день особенный, потому что мы проезжали через мой родной город и финишировали в Вероне, где я стал велосипедистом.

 

Конечно, я собирался работать в спринте на Дилана Груневегена. Жаль, что всё так прошло. Оказался ли я ближе к победе, чем в Турине? Там проиграл десять секунд, здесь менее одной. Я был очень близко, отдал все силы на последних метрах».

 

 

 

Чемпион Европы Джакомо Ниццоло побеждает на 13-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Чемпион Европы Джакомо Ниццоло побеждает на 13-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Петер Саган: «Это был долгий этап с очень быстрым спринтом, не слишком мне подходящий. Поздравляю Ниццоло с его первой победой на этапе Джиро. Я с небольшим отрывом лидирую в очковой классификации, и у меня остаётся цикламеновая майка. Сделаю всё, что могу, чтобы удержать её до Милана».

 

  Эган Берналь: «С точки зрения восстановления после предыдущих этапов было бы лучше остаться в постели, но сегодня я немного отдохнул, так как день был спокойным. Все хотели, чтобы этап прошёл именно по такому сценарию. До конца Джиро ещё далеко, у меня небольшое преимущество, но на такой гонке всякое может случиться. Важно твёрдо стоять на земле, не терять головы. Про Дзонколан знаю только, что любой, у кого пойдёт нога, может создать просвет на последних трёх километрах».

 

 

Результаты 13 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 13 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Qhubeka ASSOS Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:38 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну наконец-то. Пол-Европы выдохнуло ))

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Сдается мне, что Ремко завтра поедет домой. Хватит с него. Понюхал ГэТэшного пороху и хорошо, теперь будет знать его на вкус. Потом, авось, пригодится. 

    Жду движухи завтра от Семён Филипыча. 

     

    Саше желаю терпежки. Не лезть. Слушать своё самочувствие. Держу кулаки за Власова. И за Астану.

  • VeloVelo
    Чемпион Европы Джакомо Ниццоло ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну наконец-то. Пол-Европы выдохнуло ))

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    А он в техничке?
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    velodoctor-Фото

    11 года этап кстати очень живенько смотрится, каждый капитан сам за себя.

  • Krakk
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    Krakk-Фото

    Вот и начинается настоящая Джиро!

    Хоть с этой стороны Дзонколан в среднем полегче, чем на обычно используемом восхождении, но радует, что именно заключительная часть - самая тяжелая, по мне, так даже лучше.

    На 100% гора Бухмана, если проедет в свою силу, никакой Берналь не удержится. Вопрос, сколько привезет.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вангую крутейший этап с крутейшей горой Джиро (не хватает только Мортироло, но это был бы уже перебор).

    Для Саймона Й. действительно время Х (икс). Если всё в порядке с ним и он просто шифровался + берёг силы, то пожалуй должен выдавать максимум и давить сильно на Берналя. Власов на Англиру держался неплохо, возможно и на Дзонколане удержится в тройке (по итогам генерала). Для Рэмко будет испытание которого он ещё не нюхал)  diablo

    Отрыв генеральщики полюбэ должны догонять, ведь выиграть этап с покорением Дзонколана - это почётно, круто и запомнится победителю на всю жизнь. Говорят что погода может спутать все карты пелотону и оргам, но не думаю, что начальство Джиро пойдёт на отмену горы или даже укороченный финиш (сделает).

     

    P.S.

    Криса Фрума и Марка кавэндига - с днюхами! hi 36 уже

     

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Теперь говоря о Вероне будут вспоминать не только Монтекки и Капулетти но и Ниццоло. В Италии сегодня праздник, браво, браво.

    Саган запоздал с рывком, если бы успел сесть на колесо Ниццоло ,то мог бы выиграть этап...

  • Ice
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: aksbor
    Дул бы встречный,еще дольше эта тягомотина продлилась бы

    А дул бы боковой - была бы жара))) 

  • aksbor
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    aksbor-Фото

    Больших разрывов (по 3-5 минут и даже 2 минут) между фаворитами, как показывает история, на Дзонколане не бывает. Помню хорошо этап 10-летней давности, когда каждый шел в одиночку в своем темпе. Думаю,максимум кто-то выиграет/проиграет минуту-полторы. В этом смысле это не решающий этап. Однако, если у кого-то из фаворитов будет кризис,после Дзонколана можно будет забыть о подиуме.

  • Arciv
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    Arciv-Фото
    Мне видится Берналь фаворит

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