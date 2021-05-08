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Джиро д'Италия-2021. Цифры и числа
104-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 8 мая в Турине (Torino, Италия) с индивидуальной гонки на время. На старт Джиро д'Италия-2021 выйдут велогонщики, представляющие 23 команды. Первый день отдыха выпадает на вторник 18 мая. Второй день отдыха – во вторник 25 мая после финиша в Кортина-д’Ампеццо на 16 этапе в Альпах. Джиро д'Италия-2021 завершится 30 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Милане. Общая протяженность Джиро д'Италия-2021 составит 3479,9 км.
А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 8 по 30 мая 2021 года.
2 дня отдыха;
2 индивидуальных разделки;
4 этапа протяженностью 200 км и более;
6 спринтерских этапов;
6 горных этапов;
7 среднегорных этапов;
8 велогонщиков в команде;
19 этапов с бонификацией на финише;
21 этап на Джиро д'Италия-2021;
38 промежуточных спринтов;
184 велогонщика стартуют на Джиро д'Италия-2021.
Общая протяженность Джиро д'Италия-2021 составит 3479,9 км, в том числе:
1,6 км – протяженность гравийного участка на финише 9 этапа в Кампо Феличе (Campo Felice);
8,6 км – индивидуальная разделка на 1 этапе в Турине;
30,3 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Милане;
35,2 км – общая протяженность «белых дорог» на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021;
38,9 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2021;
42 км – по территории Словении на 15 этапе на Джиро д’Италия-2021;
113,5 км – по территории Швейцарии на 20 этапе на Джиро д’Италия-2021;
139 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2021, 17 мая, 10-й этап (L'Aquila - Foligno);
171,22 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки;
181,1 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2021 без учета разделок;
189,33 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;
191 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки;
212 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2021, 20 мая, 12 этап (Siena - Bagno Di Romagna);
212 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2021, 24 мая, 16 этап (Sacile - Cortina d'Ampezzo);
231 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2021, 27 мая, 18 этап (Rovereto - Stradella);
1730 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2021, 22 мая, 14 этап - Читаделла - Дзонколан (Cittadella - Monte Zoncolan);
2233 м – вторая по высоте точка Джиро д'Италия-2021 - Джау (Passo Giau) на 16 этапе;
2239 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2021 Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi) на 16 этапе;
3700 м – набор высоты на 14 этапе;
4200 м – набор высоты на 20 этапе;
5700 м – набор высоты на 16 этапе.
Горы на Джиро д'Италия-2021:
1 финиш этапа в гору 4-й категории;
1 финиш этапа в гору 2-й категории;
4 этапа без категорийных подъемов;
5 финишей этапа в гору 1-й категории;
6 горных этапов;
7 среднегорных этапов;
8,5% средний градиент на 14,1 км подъема Дзонколан (Monte Zoncolan) на 14 этапе;
9,0% средний градиент на 9,7 км подъема на Альпе ди Мера (Alpe di Mera) на 19 этапе;
9,3% средний градиент на 9,9 км подъема на Джау (Passo Giau) на 16 этапе;
9,8% средний градиент на 11,2 км подъема на Сега ди Ала (Sega di Ala) на 17 этапе;
11,2% средний градиент на 5,4 км участке подъема Федайя (Passo Fedaia) на 16 этапе;
13% средний градиент на 3,1 км участке подъема Дзонколан (Monte Zoncolan) на 14 этапе;
1200 м набора высоты на 14 км подъема до вершины Дзонколан (Monte Zoncolan) на 14 этапе;
1700 м набора высоты на 58 км подъема до вершины Пассо Федайя (Passo Fedaia) на 16 этапе;
2000 м набора высоты на 85 км подъема до вершины Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardino) на 20 этапе.
Всего на Джиро д'Италия 2021 будет 44 категорийные вершины:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
12 гор первой категории;
9 гор второй категории;
11 гор третьей категории;
11 гор четвертой категории.
С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2021 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:
- 1 подъем первой категории:
9 этап – финиш на Кампо Феличе (Campo Felice);
- 8 подъемов второй категории:
6 этап – финиш на Асколи Пичено (Ascoli Piceno);
- 9 подъемов третьей категории;
- 6 подъемов четвертой категории:
8 этап – финиш в Гуардия Санфрамонди (Guardia Sanframondi);
3400 м набор высоты на 6 этапе Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 160 км;
3400 м набор высоты на 8 этапе Foggia - Guardia Sanframondi, 170 км;
3400 м набор высоты на 9 этапе Castel Di Sangro - Campo Felice, 158 км;
3700 м набор высоты на 12 этапе Siena - Bagno Di Romagna, 212 км;
и вторая часть Джиро д'Италия-2021 этапы с 14-го по 20-ый этапы включительно:
- 1 Cima Coppi – Пассо Пордой (Passo Pordoi) на 16 этапе;
- 11 подъемов первой категории:
14 этап – финиш на Дзонколан (Monte Zoncolan);
16 этап – Ла Кросетта (La Crosetta), Федайя (Passo Fedaia) и Джау (Passo Giau);
17 этап – Пассо Сан Валентино (Passo San Valentino) и финиш на Сега ди Ала (Sega di Ala);
19 этап – Моттароне (Mottarone) и финиш на Альпе ди Мера (Alpe Di Mera);
20 этап – Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardino), Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga) и финиш на Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta);
- 1 подъем второй категории;
- 2 подъема третьей категории;
- 5 подъемов четвертой категории;
3700 м набор высоты на 14 этапе Cittadella - Monte Zoncolan, 205 км;
5700 м набор высоты на 16 этапе Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 км;
3400 м набор высоты на 17 этапе Canazei - Sega di Ala, 193 км;
3400 м набор высоты на 19 этапе Abbiategrasso - Alpe Di Mera, 176 км;
4200 м набор высоты на 20 этапе Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км.
Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2021
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2021 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);
850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Список этапов на Джиро д'Италия-2021
8 мая. Суббота. Этап 1: Torino - Torino (ITT), 8,6 км
9 мая. Воскресенье. Этап 2: Stupinigi - Novara, 179 км
10 мая. Понедельник. Этап 3: Biella - Canale, 190 км
11 мая. Вторник. Этап 4: Piacenza - Sestola, 187 км
12 мая. Среда. Этап 5: Modena - Cattolica, 177 км
13 мая. Четверг. Этап 6: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 160 км
14 мая. Пятница. Этап 7: Notaresco - Termoli, 181 км
15 мая. Суббота. Этап 8: Foggia - Guardia Sanframondi, 170 км
16 мая. Воскресенье. Этап 9: Castel Di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio), 158 км
17 мая. Понедельник. Этап 10: L'Aquila - Foligno, 139 км
18 мая. Вторник. День отдыха
19 мая. Среда. Этап 11: Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), 162 км
20 мая. Четверг. Этап 12: Siena - Bagno Di Romagna, 212 км
21 мая. Пятница. Этап 13: Ravenna - Verona, 198 км
22 мая. Суббота. Этап 14: Cittadella - Monte Zoncolan, 205 км
23 мая. Воскресенье. Этап 15: Grado - Gorizia, 147 км
24 мая. Понедельник. Этап 16: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 км
25 мая. Вторник. День отдыха
26 мая. Среда. Этап 17: Canazei - Sega di Ala, 193 км
27 мая. Четверг. Этап 18: Rovereto - Stradella, 231 км
28 мая. Пятница. Этап 19: Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 176 км
29 мая. Суббота. Этап 20: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км
30 мая. Воскресенье. Этап 21: Senago - Milano (ITT), 30,3 км
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