Джиро д'Италия-2021. Цифры и числа 

Earl57

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Еще раз - при чем здесь гражданство той или иной страны?

То есть если бы у той же Ван дер Брегген было бельгийское гражданство, то она хуже бы гонялась и одерживала меньше побед?

Для примера. Родители Ваута Ван Арта еще до его рождения перебрались через границу между Нидерландами и Бельгией и приняли бельгийское гражданство. Далеко не уехали, поселились в маленьком городишке неподалеку от границы. Родной дядя Ваута и по сей день живет в Нидерландах, имея гражданство этой страны.

Сам Ваут считает себя бельгийцем. Это сильно отразилось на его результатах?

motte

Тибо Пино отказывается от учас ... (7) Тома не выходит на старт и тдф… дай бог им психологического и физического здоровья.

EL-Fenomeno

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Женские гонки не смотрю, разве что последние 2-3 км.)), но вчера удалось посмотреть последние 15 км. дамской ЛБЛ. Ну не плохо, я вам скажу, там свои "бигы" (пардон, если можна так сказать о девушках), и они тоже неплохо между собой разбираются кто сильнее. Цитата: Earl57 Ну, во-первых, победы одерживают всего три гонщицы из Нидерландов - Ван дер Брегген, Ван Флюттен и Марианна Вос. А больше и не нужно) Эти 3 дамы берут наверное под 70% всех гонок в сезоне, а если ТОПовые гонки, так там они рискну сказать о 90% побед (на трёх). Цитата: uran Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану. Я тоже сначала удивился что действующая чемпионка мира столько времени на 1-й позции пахала под финиш, а она оказывается Воллеринг чётко "подготовила" на победу..., кстати, симпатишная эта леди Дэми В. бедняга аж расплакалась во время интервью, но её эмоции понять можно - всё-таки первая победа в сезоне. СД Воркс мощная команда (что по составу, что по тактике), ака Квик Степ в мужчин.





Still

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Ван дер Брегген везла последние 10км. Комментатор за 5 и 0,5км: Воллеринг должна сработать на ван дер Брегген)

Earl57

Ричард Карапас дисквалифициров ... (7) У Карапаса помимо дисквалификации еще денежный штраф 1000 швейцарских франков и 25 штрафных баллов. Штрафы за выброс мусора тоже нехилые. Если не смогли идентифицировать гонщика - штраф команде.

uran

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.

старт-шоссе 82

Ричард Карапас дисквалифициров ... (7) Какое свинство. Судьи иногда в своем стремление продемонстрировать принципеальность, демонстрируют маразм. Карапас своей атакой только украсил гонку. Я уверен что еще долго, многие специалисты и болельщики (особенно латины) будут пересматривать и любоваться атакой Карапаса.

RVL

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (35) Странная логика. Зачем предполагать тех кого нет?) Типа да, он силён, но придут молодые и сильные тогда увидим насколько он силён)))

Вот кто? История показывает, что таких талантов последние десятилетия не было, соответственно и что будут-вопрос риторический. А он Погачар-факт реальный

ANDREW_STROGINO

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (35) Этот переизбыток действительно ему сильно мешает. Я его не слушаю уже года 4-5 - НЕВОЗМОЖНО в самые острые моменты гонки слушать про третьестепенных персонажей (это у него новая склонность пошла...).

Саныч

Тадей Погачар - победитель Лье ... (2) Хотелось бы ещё послушать слова именинника, занявшего четвёртое место.