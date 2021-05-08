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Джиро д'Италия-2021. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2021. Цифры и числа 

Джиро д’Италия-2021  104-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 8 мая в Турине (Torino, Италия) с индивидуальной гонки на время. На старт Джиро д'Италия-2021 выйдут велогонщики, представляющие 23 команды. Первый день отдыха выпадает на вторник 18 мая. Второй день отдыха – во вторник 25 мая после финиша в Кортина-д’Ампеццо на 16 этапе в Альпах. Джиро д'Италия-2021 завершится 30 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Милане. Общая протяженность Джиро д'Италия-2021 составит 3479,9 км.

 

  А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 8 по 30 мая 2021 года.

2 дня отдыха;

2 индивидуальных разделки; 

4 этапа протяженностью 200 км и более;

6 спринтерских этапов;

6 горных этапов;

7 среднегорных этапов;

8 велогонщиков в команде;

 

19 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2021;

38 промежуточных спринтов;

184 велогонщика стартуют на Джиро д'Италия-2021.

Общая протяженность Джиро д'Италия-2021 составит 3479,9 км, в том числе:

1,6 км – протяженность гравийного участка на финише 9 этапа в Кампо Феличе (Campo Felice);

8,6 км – индивидуальная разделка на 1 этапе в Турине;

30,3 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Милане;

35,2 км – общая протяженность «белых дорог» на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021;

38,9 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2021; 

 

42 км – по территории Словении на 15 этапе на Джиро д’Италия-2021;

113,5 км – по территории Швейцарии на 20 этапе на Джиро д’Италия-2021;

139 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2021, 17 мая, 10-й этап (L'Aquila - Foligno);

 

171,22 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки; 

181,1 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2021 без учета разделок;

189,33 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;

191 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки;

 

212 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2021, 20 мая, 12 этап (Siena - Bagno Di Romagna);

212 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2021, 24 мая, 16 этап (Sacile - Cortina d'Ampezzo);
231 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2021, 27 мая, 18 этап (Rovereto - Stradella); 

 

1730 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2021, 22 мая, 14 этап - Читаделла - Дзонколан (Cittadella - Monte Zoncolan);

2233 м – вторая по высоте точка Джиро д'Италия-2021 - Джау (Passo Giau) на 16 этапе;

2239 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2021 Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi) на 16 этапе;

 

3700 м – набор высоты на 14 этапе;

4200 м – набор высоты на 20 этапе;

5700 м – набор высоты на 16 этапе. 

 

   Горы на Джиро д'Италия-2021:

 

финиш этапа в гору 4-й категории;

финиш этапа в гору 2-й категории;

4 этапа без категорийных подъемов; 

 

финишей этапа в гору 1-й категории;

6 горных этапов;
7 среднегорных этапов; 

 

8,5% средний градиент на 14,1 км подъема Дзонколан (Monte Zoncolan) на 14 этапе;

9,0% средний градиент на 9,7 км подъема на Альпе ди Мера (Alpe di Mera) на 19 этапе;

9,3% средний градиент на 9,9 км подъема на Джау (Passo Giau) на 16 этапе;

 

9,8% средний градиент на 11,2 км подъема на Сега ди Ала (Sega di Ala) на 17 этапе;

11,2% средний градиент на 5,4 км участке подъема Федайя (Passo Fedaia) на 16 этапе;

13% средний градиент на 3,1 км участке подъема Дзонколан (Monte Zoncolan) на 14 этапе;

 

1200 м набора высоты на 14 км подъема до вершины Дзонколан (Monte Zoncolan) на 14 этапе;

1700 м набора высоты на 58 км подъема до вершины Пассо Федайя (Passo Fedaia) на 16 этапе;

2000 м набора высоты на 85 км подъема до вершины Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardino) на 20 этапе.

 

Всего на Джиро д'Италия 2021 будет 44 категорийные вершины:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
12 гор первой категории;
гор второй категории;
11 гор третьей категории;
11 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2021 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:

 

1 подъем первой категории:

9 этап – финиш на Кампо Феличе (Campo Felice);

- 8 подъемов второй категории: 

6 этап – финиш на Асколи Пичено (Ascoli Piceno);

9 подъемов третьей категории;

подъемов четвертой категории:

8 этап – финиш в Гуардия Санфрамонди (Guardia Sanframondi);

 

3400 м набор высоты на 6 этапе Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 160 км;

3400 м набор высоты на 8 этапе Foggia - Guardia Sanframondi, 170 км;

3400 м набор высоты на 9 этапе Castel Di Sangro - Campo Felice, 158 км;

3700 м набор высоты на 12 этапе Siena - Bagno Di Romagna, 212 км;

 

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2021 этапы с 14-го по 20-ый этапы включительно:

 

- 1 Cima Coppi – Пассо Пордой (Passo Pordoi) на 16 этапе;
11 подъемов первой категории:

14 этап – финиш на Дзонколан (Monte Zoncolan);

16 этап – Ла Кросетта (La Crosetta), Федайя (Passo Fedaia) и Джау (Passo Giau);
17 этап – Пассо Сан Валентино (Passo San Valentino) и финиш на Сега ди Ала (Sega di Ala);

19 этап – Моттароне (Mottarone) и финиш на Альпе ди Мера (Alpe Di Mera);

20 этап – Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardino), Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga) и финиш на  Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta);

1 подъем второй категории;

2 подъема третьей категории;

подъемов четвертой категории;

  

3700 м набор высоты на 14 этапе Cittadella - Monte Zoncolan, 205 км;

5700 м набор высоты на 16 этапе Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 км;

3400 м набор высоты на 17 этапе Canazei - Sega di Ala, 193 км;
3400 м набор высоты на 19 этапе Abbiategrasso - Alpe Di Mera, 176 км;
4200 м набор высоты на 20 этапе Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км.

 

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2021

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2021 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2021


8 мая. Суббота. Этап 1: Torino - Torino (ITT), 8,6 км
9 мая. Воскресенье. Этап 2: Stupinigi - Novara, 179 км
10 мая. Понедельник. Этап 3: Biella - Canale, 190 км
11 мая. Вторник. Этап 4: Piacenza - Sestola, 187 км
12 мая. Среда. Этап 5: Modena - Cattolica, 177 км
13 мая. Четверг. Этап 6: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 160 км
14 мая. Пятница. Этап 7: Notaresco - Termoli, 181 км
15 мая. Суббота. Этап 8: Foggia - Guardia Sanframondi, 170 км
16 мая. Воскресенье. Этап 9: Castel Di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio), 158 км
17 мая. Понедельник. Этап 10: L'Aquila - Foligno, 139 км
18 мая. Вторник. День отдыха
19 мая. Среда. Этап 11: Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), 162 км
20 мая. Четверг. Этап 12: Siena - Bagno Di Romagna, 212 км
21 мая. Пятница. Этап 13: Ravenna - Verona, 198 км
22 мая. Суббота. Этап 14: Cittadella - Monte Zoncolan, 205 км
23 мая. Воскресенье. Этап 15: Grado - Gorizia, 147 км
24 мая. Понедельник. Этап 16: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 км
25 мая. Вторник. День отдыха
26 мая. Среда. Этап 17: Canazei - Sega di Ala, 193 км
27 мая. Четверг. Этап 18: Rovereto - Stradella, 231 км
28 мая. Пятница. Этап 19: Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 176 км
29 мая. Суббота. Этап 20: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км
30 мая. Воскресенье. Этап 21: Senago - Milano (ITT), 30,3 км

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2021 Мировой Тур UCI Италия

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Giro d'Italia

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Комментарии

  • Earl57
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    Earl57-Фото
    Еще раз - при чем здесь гражданство той или иной страны?
    То есть если бы у той же Ван дер Брегген было бельгийское гражданство, то она хуже бы гонялась и одерживала меньше побед?
    Для примера. Родители Ваута Ван Арта еще до его рождения перебрались через границу между Нидерландами и Бельгией и приняли бельгийское гражданство. Далеко не уехали, поселились в маленьком городишке неподалеку от границы. Родной дядя Ваута и по сей день живет в Нидерландах, имея гражданство этой страны.
    Сам Ваут считает себя бельгийцем. Это сильно отразилось на его результатах?
  • motte
    Тибо Пино отказывается от учас ... (7)
    motte-Фото
    Тома не выходит на старт и тдф… дай бог им психологического и физического здоровья.
  • EL-Fenomeno
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Женские гонки не смотрю, разве что последние 2-3 км.)), но вчера удалось посмотреть последние 15 км. дамской ЛБЛ. Ну не плохо, я вам скажу, там свои "бигы" (пардон, если можна так сказать о девушках), и они тоже неплохо между собой разбираются кто сильнее.

    Цитата: Earl57
    Ну, во-первых, победы одерживают всего три гонщицы из Нидерландов - Ван дер Брегген, Ван Флюттен и Марианна Вос.

    А больше и не нужно) Эти 3 дамы берут наверное под 70% всех гонок в сезоне, а если ТОПовые гонки, так там они рискну сказать о 90% побед (на трёх).

    Цитата: uran
    Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.

    Я тоже сначала удивился что действующая чемпионка мира столько времени на 1-й позции пахала под финиш, а она оказывается Воллеринг чётко "подготовила" на победу..., кстати, симпатишная эта леди Дэми В. flirt бедняга аж расплакалась во время интервью, но её эмоции понять можно - всё-таки первая победа в сезоне.

    СД Воркс мощная команда (что по составу, что по тактике), ака Квик Степ в мужчин.

     

  • Still
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    Still-Фото
    Ван дер Брегген везла последние 10км. Комментатор за 5 и 0,5км: Воллеринг должна сработать на ван дер Брегген)
  • Earl57
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (7)
    Earl57-Фото

    У Карапаса помимо дисквалификации еще денежный штраф 1000 швейцарских франков и 25 штрафных баллов.

    Штрафы за выброс мусора тоже нехилые. Если не смогли идентифицировать гонщика - штраф команде.

  • uran
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    uran-Фото
    Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.
  • старт-шоссе 82
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Какое свинство. Судьи иногда в своем стремление продемонстрировать принципеальность, демонстрируют маразм. Карапас своей атакой только украсил гонку. Я уверен что еще долго, многие специалисты и болельщики (особенно латины) будут пересматривать и любоваться атакой Карапаса.

  • RVL
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (35)
    RVL-Фото

    Странная логика. Зачем предполагать тех кого нет?) Типа да, он силён, но придут молодые и сильные тогда увидим насколько он силён)))
    Вот кто?

    История показывает, что таких талантов последние десятилетия не было, соответственно и что будут-вопрос риторический. А он Погачар-факт реальный

  • ANDREW_STROGINO
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (35)
    ANDREW_STROGINO-Фото
    Этот переизбыток действительно ему сильно мешает. Я его не слушаю уже года 4-5 - НЕВОЗМОЖНО в самые острые моменты гонки слушать про третьестепенных персонажей (это у него новая склонность пошла...).
  • Саныч
    Тадей Погачар - победитель Лье ... (2)
    Саныч-Фото

    Хотелось бы ещё послушать слова именинника, занявшего четвёртое место. 

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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