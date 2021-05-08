Филиппо Ганна - победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2021

Филиппо Ганна выиграл открывающую Джиро д'Италия-2021 разделку и надел розовую майку лидера

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом итальянец Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers стал победителем первого этапа Джиро д'Италия-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяженностью 8,6 км, проложенную по улицам Турина.

Photo Credit: LaPresse

Борьба за победу на этапе и обладание первой розовой майкой 104-го выпуска итальянского Гран-тура развернулась между двумя итальянцами. На промежуточной отсечке времени, на отметке 3,8 км, долгое время лидировал со временем 4 минуты и 1,05 секунды 24-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из команды Jumbo – Visma. Филиппо Ганна, стартовавший одним из последних, смог опередить соотечественника и стал единственным, кто разменял 4 минуты на отсечке, показав время 3 минуты и 59,31 секунды.

На финише этапа Эдоардо Аффини был первым велогонщиком, разменявшим 9 минут, но Филиппо Ганна и тут смог его опередить, преодолев заключительную часть дистанции со средней скоростью 59,956 км/ч. В итоге чемпион мира Филиппо Ганна затратил на прохождение 1 этапа 8 минут 47,52 секунд, показав среднюю скорость 58,69 км/ч.

Благодаря этому 24-летний итальянец Филиппо Ганна стал первым обладателем розовой майки лидера генеральной классификации Джиро д'Италия-2021, цикламеновой майки лидера классификации по очкам, и белой майки лидера молодежной классификации.

Эдоардо Аффини занял второе место с отставанием в 10 секунд, третьим стал его товарищ по команде 23-летний норвежец Тобиас Свендсен Фосс (Tobias Svendsen Foss), уступивший 13 секунд. На 2-м этапе они будут стартовать в цикламеновой и белой майках соответсвенно, которые достаются им в наследство от Филиппо Ганны.

Photo Credit: LaPresse

Филиппо Ганна: «Наконец, я снова победитель в разделке. Давно не выигрывал. Очень счастлив. Надеюсь восстановиться к завтрашнему этапу, потому что это единственный старт Джиро, когда я не был готов к гонке. После недавнего Тура Романдии-2021 мой настрой был не на высоте. А теперь ощущения вернулсь!

Никогда не бывает легко возвращаться к победам. Возникла полемика – некоторые говорили, что я не смогу быть конкурентоспособным. Если бы я не работал в тренажёрном зале и на треке перед Туром Романдии, то мог выиграть разделку и там.

Но невозможно всё время побеждать в сезоне, где на 60 – 70 гоночных дней есть большие цели, как золотая медаль Олимпийски игр в разделке и командном преследовании. В этом году для меня розовая майка ярче, чем в прошлом. Я очень хотел одержать эту победу, она подняла мой боевой дух перед двадцатью этапами, на которых работа на наших великолепных капитанов – генеральщиков будет приоритетом».

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2021