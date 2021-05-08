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Эган Берналь, Саймон Йейтс, Эмануэль Бухман, Александр Власов о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

 Эган Берналь сохранил розовую майку, Саймон Йейтс поднялся на 2-е место в общем зачёте после этапа до Дзонколана

 

 

  На 14-м этапе с финишем на Дзонколане, первом настоящем горном тесте,  пелотон отпустил отрыв. Команда Astana – Premier Tech, возглавлявшая пелотон на протяжении всего этапа, порвала группу на спуске с предпоследнего подъёма этапа, но затем пелотон вновь собрался. На Дзонколане в голову группы вышла команда Ineos Grenadiers. 28-летний британский гонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс единственный из претендентов атаковал из группы на финальном подъёме.

 

 

  28-летний британский гонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс стал единственным из претендентов, атаковавшим на финальном подъёме. Йейтс ускорился из группы розовой майки на двух последних километрах финального подъёма 1-й категории. И только Эган Берналь ответил на его атаку.

 

 24-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers защитил розовую майку лидера и укрепил свои позиции, атаковав в свою очередь за 300 м до финиша. Берналь пересёк финиш первым из группы генеральщиков, Саймон Йейтс уступил ему на финише 11 секунд.

 

25-летний российский гонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов сместился на четвёртую позицию в общем зачёте, пропустив вперёд Саймона Йейтса и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious).

 

Дебютант Джиро д’Италия, 21-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул, финишировал последним из генеральщиков, уступив Берналю полторы минуты.

 

Эган Берналь, Саймон Йейтс, Эмануэль Бухман, Александр Власов о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь, Саймон Йейтс, Эмануэль Бухман, Александр Власов о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь, Саймон Йейтс, Эмануэль Бухман, Александр Власов о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь, Саймон Йейтс, Эмануэль Бухман, Александр Власов о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

  Эган Берналь: «Без сомнений, Astana хотела выиграть этап. Они даже спросили нас, не хотим ли мы тоже бороться за этап, но мы ответили, что нас устраивает, если отрыв останется впереди. Они отлично проехали этап, тянули очень мощно.

 

На технически сложном спуске впереди осталось совсем мало гонщиков. Astana-Premier Tech приложили все силы, чтобы выиграть этап, они верили в Александра Власова. Я всегда говорил, что соперников у меня больше, не только тот, кто идёт на втором месте. Сначала был Ремко Эвенепул, потом Власов, теперь Саймон Йейтс. Я ожидал, что сегодня Йейтс что-то предпримет. Он выглядел сильным. Уверен, он и остаётся одним из сильнейших. Я рад, что смог за ним поехать.

 

Когда начали Дзонколан, я старался сохранять спокойствие, потому что иду на хорошей позиции в генеральной классификации. Мне не было необходимости атаковать первым. Я поехал за Саймоном Йейтсом, когда он атаковал, а потом я ускорился в финале. Думаю, я хорошо проехал этап. Теперь у меня хорошее преимущество, но нельзя терять концентрацию.  Кажется, что у меня достаточно времени в запасе, но никогда не знаешь, что случится. Поэтому мне надо спокойно воспринимать этот запас».

 

  Саймон Йейтс: «Этап прошёл хорошо. Нога шла лучше, чем на первой неделе, я постепенно поднимаюсь. Доволен своей позицией. Конечно, Берналь остаётся главным соперником, он снова показал, как отлично у него идёт нога. Будет сложно его победить, но мы будем стараться. Надеюсь, что так же, как нога шла сегодня, она будет идти и на оставшейся части гонки. Надеюсь, мы снова сможем что-то предпринять и постараемся перехватить майку».

 

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Это был первый день из тяжёлого трёхдневного блока. Мы создали хороший запас времени относительно соперников, идём на высокой позиции. Но до Милана ещё далеко, Джиро началась сегодня. Завтра нелёгкий день, в понедельник – королевский этап. До второго дня отдыха ещё предстоят важные этапы».

 

Дамиано Карузо: «Эти крутые градиенты мне не подходят.  Несмотря на это, я справился с ситуацией. Думаю, правильно решил идти подъём своим темпом. Никогда не проезжал Дзонколан с этой стороны, и, надеюсь, никогда больше здесь не поеду. Этот подъём заслужил свою репутацию. Без сомнений».


Эмануэль Бухман: «Этап был трудным, со старта поехали очень быстро. Astana контролировала скорость. На финальном подъёме Маттео и Феликс вывезли меня на хорошую позицию. За 3 км до финиша перед самой крутой частью я шёл третьим колесом в группе генеральщиков, сидел за Берналем. Но я не смог поехать за Берналем и Йейтсом. Хотя в целом, считаю, этап сложился хорошо. Впереди ещё несколько тяжёлых этапов».

 

Джулио Чикконе: «Итог дня положительный. Я доволен, как чувствовал сегодня после пары этапов, где ощущения были не лучшими. А сегодня я был в порядке. Старался распределить силы, не перегореть на самых трудных участках.  Когда Берналь и Йейтс атаковали, я не думал ехать за ними, но по мере прохождения подъёма у меня получилось удержать скорость. Это была правильная тактика, учитывая разрывы на финише. Я доволен. Но нам надо помнить, что мы пока прошли только 14 этап, ноги становятся тяжелее. Успокаивает, что финишировал с сильнейшими».

 

Александр Власов: «Не знаю, что случилось в конце, но нога совсем не пошла. Команда отлично работала, мы старались, но вот так всё получилось. На финальном подъёме я выдал всё, что мог. Команда работала идеально, я тоже достаточно хорошо себя чувствовал, но когда Берналь и Йейтс атаковали, я попытался поехать за ними, и, наверное, слишком выложился на последнем километре. Джиро ещё не закончена. Впереди неделя, мы должны сделать всё, что в наших силах».

 

Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana – Premier Tech: «Всегда надо пробовать. Если не будешь пытаться, ничего не получишь. Иногда можешь достичь больших результатов, иногда потерять, как случилось сегодня. Команда сегодня была очень сильной, ребята потрясающе работали со старта до финиша. Мы можем гордиться, как провели этап. Многое может произойти, впереди очень тяжёлые этапы. Мы изменим тактику и продолжим бороться на этой Джиро».

 

Ремко Эвенепул: «Тяжёлый этап, да ещё было холодно. Когда начали проходить самые крутые участки, почувствовал, что силы в ногах исчезают. Снова проиграл время, но остаюсь в десятке. Это хорошо. Мы продолжим бороться каждый день. Сегодня дал знать мой долгий перерыв в гонках. Когда мощности нет, ничего сделать не можешь. Понимал, что придётся помучиться на этих последних трёх километрах, где градиент был самым высоким. Учитывая всё, потерять полторы минуты – не так плохо».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 14 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иган Берналь пока смотрится каг бэ без слабых мест, но посмотрим понедельник, так сказать.

    Йейтс - ну наконец то, хотя вот что он сам сказал после этапа - цитата: "I won't go into detail but it wasn't the best of the first weeks but now I'm feeling much better". Значит шо то было ему ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ато вначале Джиры.

    Ну и браво нашему А.Пономарю ukr Главное не перегореть и не загнать(ся) на будущее, просто финишировать 30 мая...может даже в ТОП-100, а?

    Цитата: motte
    Смотрю интервью Фортунато, мальчишка, радости... До чего же класс! И, как я сказал ранее, шикарнейшая фамилия у мальчишки.

    Цитата: Серафим
    Да еще из команды с названием "Комета".

    Подфартило, однако) хоть и через страшное НЕ МОГУ на последних 500м. Хорошо, что позади него был круглый Тратник, а не сухой Берналь)

    Реакция Альберто Контадор после победы Лоренцо - без слов, просто смотреть и слушать (думаю что то подобное было и в Бассо)
    https://twitter.com/i/status/1396123844130246658

    Цитата: velodoctor
    Это восхождение мне не очень понравилось. То что в 2011 было поинтереснее,  да и этап в целом не опавдал ожиданий.

    Согасен на 75%. Просто на такой эпичной горе хотелось от бигов гораздо больше(го) чем просто одна атака от Саймона, а потом рывок от Берналя...и усё(

  • SportSpirit
    Робер Маршан, старейший велоси ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Удивительная история жизни! Воистину, велосипед покорен всем возрастам) 

  • SportSpirit
    Чемпион Европы Джакомо Ниццоло ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Хах) я читаю эту заметку после этапа на Джонколане) крч, Аффини для меня - одно из открытий этой Джиро. Не совсем молодой по нынешним меркам и почти неизвестный парень, перейдя в JV после двух блеклых сезонов в Митчелтон-Скотт, становится ярким гонщиком на ГТ) 

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    Camel-Фото
    Согласен. Но о 18-летнем Пономаре разговоров меньше, чем об Эвенпуле, который идёт на 8-м месте и, в принципе, ничего ещё не показал того, чего от него ожидали.
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    SportSpirit-Фото

    Победитель понравился, такой позитивчик!) Фартовая комета) подарил праздник себе, команде, стране. На финише затерпел знатно, когда Тратник на заднем плане по диагонали поехал.

     

    Тратник - тоже один из героев этапа. Когда его крупным планом показывали, выдыхающего через щеки... ну никак не велосипедист, больше на тяжелоатлета похож, который настраивается на подход) 

     

    Берналь и Йетс пожалели отрыв и тех, кто оказался в итоге заметно слабее. Могли больше выиграть. Но это задним числом) впереди - понедельник, основные штрихи расставлены.

     

    Удивляют раздельщики JV. Фосс по-прежнему идет высоко в генерале и едет все этапы ровно. 

     

    Ремко сегодня, считаю, спасся. По реальным (а не пиарным) раскладам достойно проехал. Но на крупных планах ближе к развязке выглядел мертвенно бледным с мешками под глазами. Алмейда проехал бодро, без надрыва. В какой-то момент Ремко подвисал один и я даже подумала, что Жоао его оставит) но сегодня, видимо, радио работало хорошо с самого начала)  

     

    P.S. вы не помните, в каких велотуфлях убрался Мохорич?) Здоровья ему, конечно же.

  • EL-Fenomeno
    Робер Маршан, старейший велоси ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вечная память...RIP...прожить столько лет - это настоящий дар от Бога!

    Робер Маршан также был велоболельщиком, он следил за 98 выпусками Тур де Франс

    shok good просто невероятно и удивительно wizard

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Серафим-Фото

    Петя-то может поехать, да вот захочет ли отрыв ехать с Петей за несолоно хлебавши?

     

     Блин, случайно заметил, юбилейный комментарий. А отметить-то и нечем, кроме спиртовых салфеток.

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    Серафим-Фото
    Может далеко не все этапы я смотрел, но по первому впечатлению СК больше всего восхищается Ганной и много о нем говорит. Кроме сегодняшнего этапа, где зарулила Астана, а на рельефе Ганны не было впереди.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    Серафим-Фото
    Да еще из команды с названием "Комета".
  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    motte-Фото
    Герой , итальянец, покоривший Дзонколан, начало от Симони, это я имел ввиду, говоря бамбино

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