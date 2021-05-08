Эган Берналь, Саймон Йейтс, Эмануэль Бухман, Александр Власов о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь сохранил розовую майку, Саймон Йейтс поднялся на 2-е место в общем зачёте после этапа до Дзонколана

На 14-м этапе с финишем на Дзонколане, первом настоящем горном тесте, пелотон отпустил отрыв. Команда Astana – Premier Tech, возглавлявшая пелотон на протяжении всего этапа, порвала группу на спуске с предпоследнего подъёма этапа, но затем пелотон вновь собрался. На Дзонколане в голову группы вышла команда Ineos Grenadiers. 28-летний британский гонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс единственный из претендентов атаковал из группы на финальном подъёме.

28-летний британский гонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс стал единственным из претендентов, атаковавшим на финальном подъёме. Йейтс ускорился из группы розовой майки на двух последних километрах финального подъёма 1-й категории. И только Эган Берналь ответил на его атаку.

24-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers защитил розовую майку лидера и укрепил свои позиции, атаковав в свою очередь за 300 м до финиша. Берналь пересёк финиш первым из группы генеральщиков, Саймон Йейтс уступил ему на финише 11 секунд.

25-летний российский гонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов сместился на четвёртую позицию в общем зачёте, пропустив вперёд Саймона Йейтса и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious).

Дебютант Джиро д’Италия, 21-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул, финишировал последним из генеральщиков, уступив Берналю полторы минуты.

Эган Берналь: «Без сомнений, Astana хотела выиграть этап. Они даже спросили нас, не хотим ли мы тоже бороться за этап, но мы ответили, что нас устраивает, если отрыв останется впереди. Они отлично проехали этап, тянули очень мощно.

На технически сложном спуске впереди осталось совсем мало гонщиков. Astana-Premier Tech приложили все силы, чтобы выиграть этап, они верили в Александра Власова. Я всегда говорил, что соперников у меня больше, не только тот, кто идёт на втором месте. Сначала был Ремко Эвенепул, потом Власов, теперь Саймон Йейтс. Я ожидал, что сегодня Йейтс что-то предпримет. Он выглядел сильным. Уверен, он и остаётся одним из сильнейших. Я рад, что смог за ним поехать.

Когда начали Дзонколан, я старался сохранять спокойствие, потому что иду на хорошей позиции в генеральной классификации. Мне не было необходимости атаковать первым. Я поехал за Саймоном Йейтсом, когда он атаковал, а потом я ускорился в финале. Думаю, я хорошо проехал этап. Теперь у меня хорошее преимущество, но нельзя терять концентрацию. Кажется, что у меня достаточно времени в запасе, но никогда не знаешь, что случится. Поэтому мне надо спокойно воспринимать этот запас».

Саймон Йейтс: «Этап прошёл хорошо. Нога шла лучше, чем на первой неделе, я постепенно поднимаюсь. Доволен своей позицией. Конечно, Берналь остаётся главным соперником, он снова показал, как отлично у него идёт нога. Будет сложно его победить, но мы будем стараться. Надеюсь, что так же, как нога шла сегодня, она будет идти и на оставшейся части гонки. Надеюсь, мы снова сможем что-то предпринять и постараемся перехватить майку».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Это был первый день из тяжёлого трёхдневного блока. Мы создали хороший запас времени относительно соперников, идём на высокой позиции. Но до Милана ещё далеко, Джиро началась сегодня. Завтра нелёгкий день, в понедельник – королевский этап. До второго дня отдыха ещё предстоят важные этапы».

Дамиано Карузо: «Эти крутые градиенты мне не подходят. Несмотря на это, я справился с ситуацией. Думаю, правильно решил идти подъём своим темпом. Никогда не проезжал Дзонколан с этой стороны, и, надеюсь, никогда больше здесь не поеду. Этот подъём заслужил свою репутацию. Без сомнений».



Эмануэль Бухман: «Этап был трудным, со старта поехали очень быстро. Astana контролировала скорость. На финальном подъёме Маттео и Феликс вывезли меня на хорошую позицию. За 3 км до финиша перед самой крутой частью я шёл третьим колесом в группе генеральщиков, сидел за Берналем. Но я не смог поехать за Берналем и Йейтсом. Хотя в целом, считаю, этап сложился хорошо. Впереди ещё несколько тяжёлых этапов».

Джулио Чикконе: «Итог дня положительный. Я доволен, как чувствовал сегодня после пары этапов, где ощущения были не лучшими. А сегодня я был в порядке. Старался распределить силы, не перегореть на самых трудных участках. Когда Берналь и Йейтс атаковали, я не думал ехать за ними, но по мере прохождения подъёма у меня получилось удержать скорость. Это была правильная тактика, учитывая разрывы на финише. Я доволен. Но нам надо помнить, что мы пока прошли только 14 этап, ноги становятся тяжелее. Успокаивает, что финишировал с сильнейшими».

Александр Власов: «Не знаю, что случилось в конце, но нога совсем не пошла. Команда отлично работала, мы старались, но вот так всё получилось. На финальном подъёме я выдал всё, что мог. Команда работала идеально, я тоже достаточно хорошо себя чувствовал, но когда Берналь и Йейтс атаковали, я попытался поехать за ними, и, наверное, слишком выложился на последнем километре. Джиро ещё не закончена. Впереди неделя, мы должны сделать всё, что в наших силах».

Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana – Premier Tech: «Всегда надо пробовать. Если не будешь пытаться, ничего не получишь. Иногда можешь достичь больших результатов, иногда потерять, как случилось сегодня. Команда сегодня была очень сильной, ребята потрясающе работали со старта до финиша. Мы можем гордиться, как провели этап. Многое может произойти, впереди очень тяжёлые этапы. Мы изменим тактику и продолжим бороться на этой Джиро».

Ремко Эвенепул: «Тяжёлый этап, да ещё было холодно. Когда начали проходить самые крутые участки, почувствовал, что силы в ногах исчезают. Снова проиграл время, но остаюсь в десятке. Это хорошо. Мы продолжим бороться каждый день. Сегодня дал знать мой долгий перерыв в гонках. Когда мощности нет, ничего сделать не можешь. Понимал, что придётся помучиться на этих последних трёх километрах, где градиент был самым высоким. Учитывая всё, потерять полторы минуты – не так плохо».