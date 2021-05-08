Джиро д'Италия-2021. Синяя майка. Претенденты

Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется со второго этапа и завершится на финише 20 этапа Джиро д’Италия-2021. Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2021 сосредоточена на этапах в Альпах. После финиша 20-го этапа на вершине подъема 1-й категории Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta) мы сможем узнать имя обладателя «малья адзурра» 104-го выпуска итальянского Гранд-тура.

Пять этапов финишируют в подъем 1 категории. Шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году.

В прошлом году лучшим в горной классификации стал Рубен Геррейро (EF Pro Cycling). Организаторы на Джиро д'Италия-2021 приготовили 44 вершины различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода не внесет коррективы в маршрут гонки.

На Джиро д'Италия-2021 будет 44 категорийные вершины:



- одна вершина Cima Coppi;

- 12 гор первой категории;

- девять подъемов второй категории;

- 11 гор третьей категории;

- 11 горных финишей четвертой категории.



Самым урожайным на горные очки будет 16-й этап, включающий в себя три вершины первой категории Ла Кросетта (La Crosetta), Федайя (Passo Fedaia) и Джау (Passo Giau) и вершину Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi). Максимально на этом этапе можно выиграть 170 очков.



Вторым по значимости будет 20-й этап, на котором можно заработать максимум 120 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardino), Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga) и финиш на Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta).



Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:



- Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;

- гора 1-й категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;

- гора 2-й категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;

- гора 3-й категории – 9; 4, 2, 1;

- гора 4-й категории – 3; 2, 1.





В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

В числе претендентов генеральщики, а также 26-летний португальский гонщик Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), 26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), 25-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Кобе Гооссенс (Kobe Goossens), 30-летний французский гонщик Роман Барде (DSM), 28-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (EF Education Nippo), 29-летний итальянский гонщик Давиде Виллелла (Movistar) и другие.



Рубен Геррейро (EF Education - Nippo)

Photo Credits: LaPresse



Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Роман Барде (DSM)

Photo (c) Team DSM

Кобе Гооссенс (Lotto Soudal)

Photo (c) Lotto Soudal