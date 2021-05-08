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Джиро д'Италия-2021. Синяя майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2021. Синяя майка. Претенденты

 

 

 

 

  Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется со второго этапа и завершится на финише 20 этапа Джиро д’Италия-2021. Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2021 сосредоточена на этапах в Альпах. После финиша 20-го этапа на вершине подъема 1-й категории Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta) мы сможем узнать имя обладателя «малья адзурра» 104-го выпуска итальянского Гранд-тура.

 

  Пять этапов финишируют в подъем 1 категории. Шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году. 

 

  В прошлом году лучшим в горной классификации стал Рубен Геррейро (EF Pro Cycling). Организаторы на Джиро д'Италия-2021 приготовили 44 вершины различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода не внесет коррективы в маршрут гонки.

 

 

На Джиро д'Италия-2021 будет 44 категорийные вершины:


- одна вершина Cima Coppi;
- 12 гор первой категории;
- девять подъемов второй категории;
- 11 гор третьей категории;
- 11 горных финишей четвертой категории.

 


Самым урожайным на горные очки будет 16-й этап, включающий в себя три вершины первой категории Ла Кросетта (La Crosetta), Федайя (Passo Fedaia) и Джау (Passo Giau) и вершину Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi). Максимально на этом этапе можно выиграть 170 очков.

Вторым по значимости будет 20-й этап, на котором можно заработать максимум 120 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardino), Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga) и финиш на  Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta).

Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:


- Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
- гора 1-й категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
- гора 2-й категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;
- гора 3-й категории – 9; 4, 2, 1;
- гора 4-й категории – 3; 2, 1.

  В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

 

  В числе претендентов генеральщики, а также 26-летний португальский гонщик Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), 26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), 25-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Кобе Гооссенс (Kobe Goossens), 30-летний французский гонщик Роман Барде (DSM), 28-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (EF Education Nippo), 29-летний итальянский гонщик Давиде Виллелла (Movistar) и другие.

 

 

 

Рубен Геррейро (EF Education - Nippo)

 

 

 

Photo Credits: LaPresse
 
   Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

 

Джулио Чикконе получил премию Trofeo Bonacossa и выиграл майку горного короля Джиро д’Италия-2019

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Роман Барде (DSM)

 

 

Photo (c) Team DSM

 

 

 Кобе Гооссенс (Lotto Soudal)

 

Photo (c) Lotto Soudal

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур горная классификация превью горная майка Джиро д'Италия-2021 Мировой Тур UCI

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • rude_rider
    Состав команды Trek-Segafredo ... (7)
    rude_rider-Фото
    ну тогда по логике нужно ставить на более молодого и одаренного Ремко..разнесет он всех по вашей схеме..А на Фрума походу эта схема не работает? наоборот в гарнир превращают его препараты?
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (20)
    RVL-Фото
    Мои фавориты такие же, только Берналь #1.
    Он сильнее ейтса в горах. А спина, если на прежних гт не знали как с ней бороться, то уже думаю при стольком внимании и времени уделенном ей...изучили...и если не вылечили, то уж зашаманят . выдержит.
  • VeloVelo
    Микель Ланда – капитан команды ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, хорошо вы разложили, но, остаюсь при своем мнении. Не светит Ланде acute

  • close2you
    Состав команды Trek-Segafredo ... (7)
    close2you-Фото
    вообще не понял, а зачем ему сходить посреди джиро ?
    но, про легально подлечиться, вы зря мне не верите. Может Нибс и не тот случай, но, это существует и практикуется
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    В ождании горных баталий Саймона (мой фаворит №1) против Берналя (мой кандидат №2) в горах, жаль что Нибали скорее всего не сможет к ним прибаталиться а Альпах.

    27 голосов в опроснике за Рэмко fool вы чё там той во) Хотите чтобы парниша в первый же свой гранд тур да ещё и без гонок в сезоне сразу на подиум/победу !? Да он бы закончил удачно всю эту Джиро для начала, при всём уважении к таланту и возможностям Эвенпула говорю так. Да и пожалейте Алмейду, ведь я думаю именно он ставка №1 от Квиков при поддержке Маснады ну и собственно говоря Р.Эвенпула.   

    Цитата: Sezar
    Рандомно что-ли выбирали?)) В первый раз вижу такой странный список.

    Почему же? По одному капитану из каждой команды (почти) + остальные, те кто каг бэ сМожет.

    Цитата: Earl57
    Странно разве что включение в этот список Формоло и отсутствие Солера.

    За Солера соглашусь, хотя в Мувиков на этой Джиро это (он) лучший вариант из худшего состава, так сказать. Ну а Формоло - итальянец вдвойне если не втройне мотивирован на эту Джиро, а тут ещё капитаном выбрали, так что да, не фаворит, но крЭпкая нетёмная лошадка уже))

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

     

    Главное, чтобы соблюдали социальную дистанцию с официантками при фотографировании) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Из списка в посте выберу Алмейду. В голосовалке тыцнула за Бухмана: верю в его возвращение формы TDF-2019 и состав у Боры норм) и контракт продлили - психологически важно. 

     

    Также к теневым лидерам на топ-3 отнесу Бильбао - имхо, самый недореализованный генеральщик по итогам 2-х ГТ прошлого сокращенного сезона (в виду других лидеров команды на бумаге). 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (20)
    SportSpirit-Фото
    Классик Барде едет Гранд-Тур?))

    Возможно, без груза французской ответственности и нога будет легче. В связке с Хиндли может что вкусненькое предложат)
  • Sezar
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

  • EL-Fenomeno
    Состав команды Trek-Segafredo ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    Не я вам сМинусил, но это как раз вы ошибаетесь, как насчёт "подлечиться запрещёнными препаратами", так и то что это (так) сделал Нибали. Я не верю что Нибс вдруг сойдет во время Джиро, но если так дажде и случится, тогда вспомни ещё раз этот ваш пост и то "лечение" по вашему "сценарию"

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
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