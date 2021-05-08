Подозрение на сотрясение мозга у Джо Домбровски после падения на 5-м этапе Джиро д'Италия-2021

Дополнительные проверки покажут, продолжит ли Джо Домбровски Джиро д’Италия-2021

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Американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски (Joe Dombrowski), которому сегодня исполнилось 30 лет, упал за 4,5 км до финиша 5-го этапа Джиро д’Италия-2021. Он вернулся на велосипед и финишировал через 8 минут после победителя, потеряв вторую позицию в генеральной классификации.

Домбровски выиграл 4-й этап Джиро д’Италия-2021, стартовал на 5-м этапе в синей майке лидера горной классификации и шёл 2-м в общем зачёте.

Велокоманда UAE Team Emirates не подтверждает, что Джо Домбровски столкнулся с маршалом гонки, сигнализирующим о дорожном островке. Вместе с ним упали Микель Ланда (Bahrain Victorious) и 29-летний французский гонщик команды AG2R Cirtoen Франсуа Бидар (François Bidard). Микеля Ланду увезла машина скорой помощи. Бидар доехал до финиша, но позже команда объявила, что он не сможет продолжать гонку, так как получил перелом ключицы.

По сообщению команды UAE Team Emirates, рентген не выявил у Джо Домбровски переломов, но есть вероятность сотрясения мозга. Положенные в таких случаях тесты проведут вечером в отеле команды и утром перед стартом. В зависимости от их результата будет решаться, стартует ли американский велогонщик на 6-м этапе.