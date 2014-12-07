Дилан Груневеген в составе команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Jumbo-Visma добавила Дилана Груневегена в состав на Джиро д’Италия-2021

Первой гонкой Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) после 9-месячной дисквалификации станет Джиро д’Италия-2021, которую получил как виновник падения и тяжёлой травмы Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на 1-м этапе Тура Польши-2020.

Предполагалось, что 27-летний нидерландский спринтер в этом году не будет принимать участие в Гранд-турах, а начнёт возвращение с небольших гонок. Но команда Jumbo-Visma объявила, что Дилан Груневеген заменит в составе на итальянском Гранд-туре 26-летнего австралийца Криса Харпера (Chris Harper). В пресс-релизе команды Jumbo-Visma говорится, что у Харпера возникли проблемы с глазами.

Срок дисквалификации Дилана Груневегена заканчивается 7 мая, а Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине 8 мая.

Велокоманда Jumbo-Visma добавила Дилана Груневегена в состав на Джиро д’Италия-2021

Помимо Дилана Груневегена на старт Джиро д’Италия-2021 выйдут 31-летний новозеландец Джордж Беннетт (George Bennett), 24-летний итальянец Эдоардо Аффини (Edoardo Affini), нидерландские гонщики 27-летний Кун Бауман (Koen Bouwman), 23-летний Давид Деккер (David Dekker), 36-летний Йос ван Эмден (Jos van Emden), 23-летний норвежец Тобиас Фосс (Tobias Foss) и 37-летний немецкий гонщик Пауль Мартенс (Paul Martens).

Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) прокомментировал включение Дилана Груневегена в состав команды на Джиро д’Италия-2021:

«Мы решили, что место Криса Харпера займёт Дилан. Он – один из наших лидеров, но долго не выступал, так как был отстранён. Мы составили для него хорошую программу, которая позволила бы ему вернуться в пелотон, оставаясь в тени. Но из-за коронавируса Тур Норвегии уже отложили, и неизвестно, состоятся ли другие гонки, в которых он должен был принять участие. Это решение даёт ему большую определённость, потому что после девяти месяцев без гонок Дилан нацелен вернуться к соревнованиям.

Дилан много работал, чтобы вернуться, но он не вошёл в гоночный ритм, и после всего, что случилось, ему ещё предстоит найти своё место в пелотоне. Это теперь приоритет. У нас есть ещё один спринтер в составе – Давид Деккер, что даёт нам несколько вариантов при разном развитии ситуации.

Великолепно, что Фабио Якобсен успешно вернулся на Туре Турции-2021. Есть надежда, что то же самое можно будет сказать о Дилане, который отбыл свой срок отстранения. Надеюсь, что все дадут ему этот шанс».

Дилан Груневеген: «Я получил много тёплых сообщений после всего, что произошло, но я также принимаю во внимание негативную реакцию на моё возвращение. Это в любом случае может случиться. Я поговорил с Фабио перед тем, как он стартовал на Туре Турции. Было приятно наблюдать, как хорошо он проехал гонку.

Теперь я тоже с большим нетерпением жду, когда снова приму участие в гонке. Рад, что смогу это сделать на такой прекрасной велогонке как Джиро д’Италия».

Состав велокоманды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021:

George Bennett (Новая Зеландия),

Edoardo Affini (Италия),

Dylan Groenewegen (Нидерланды),

Tobias Foss (Норвегия),

Jos van Emden (Нидерланды),

Koen Bouwman (Нидерланды),

David Dekker (Нидерланды),

Paul Martens (Германия)