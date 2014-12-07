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Дилан Груневеген в составе команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Jumbo-Visma добавила Дилана Груневегена в состав на Джиро д’Италия-2021

 

 

  Первой гонкой Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) после 9-месячной дисквалификации станет Джиро д’Италия-2021, которую получил как виновник падения и тяжёлой травмы Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на 1-м этапе Тура Польши-2020.

 

  Предполагалось, что 27-летний нидерландский спринтер в этом году не будет принимать участие в Гранд-турах, а начнёт возвращение с небольших гонок. Но команда Jumbo-Visma объявила, что Дилан Груневеген заменит в составе на итальянском Гранд-туре 26-летнего австралийца Криса Харпера (Chris Harper). В пресс-релизе команды Jumbo-Visma говорится, что у Харпера возникли проблемы с глазами.

 

Срок дисквалификации Дилана Груневегена заканчивается 7 мая, а Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине 8 мая.

 

Велокоманда Jumbo-Visma добавила Дилана Груневегена в состав на Джиро д&rsquo;Италия-2021Велокоманда Jumbo-Visma добавила Дилана Груневегена в состав на Джиро д&rsquo;Италия-2021

 

  Помимо Дилана Груневегена на старт Джиро д’Италия-2021 выйдут 31-летний новозеландец Джордж Беннетт (George Bennett), 24-летний итальянец Эдоардо Аффини (Edoardo Affini), нидерландские гонщики 27-летний Кун Бауман (Koen Bouwman), 23-летний Давид Деккер (David Dekker), 36-летний Йос ван Эмден (Jos van Emden), 23-летний норвежец Тобиас Фосс (Tobias Foss) и 37-летний немецкий гонщик Пауль Мартенс (Paul Martens).

 

 

  Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) прокомментировал включение Дилана Груневегена в состав команды на Джиро д’Италия-2021:

 

 

  «Мы решили, что место Криса Харпера займёт Дилан. Он – один из наших лидеров, но долго не выступал, так как был отстранён. Мы составили для него хорошую программу, которая позволила бы ему вернуться в пелотон, оставаясь в тени. Но из-за коронавируса Тур Норвегии уже отложили, и неизвестно, состоятся ли другие гонки, в которых он должен был принять участие. Это решение даёт ему большую определённость, потому что после девяти месяцев без гонок Дилан нацелен вернуться к соревнованиям.

 

  Дилан много работал, чтобы вернуться, но он не вошёл в гоночный ритм, и после всего, что случилось,  ему ещё предстоит найти своё место в пелотоне. Это теперь приоритет. У нас есть ещё один спринтер в составе – Давид Деккер, что даёт нам несколько вариантов при разном развитии ситуации.

 

  Великолепно, что Фабио Якобсен успешно вернулся на Туре Турции-2021. Есть надежда, что то же самое можно будет сказать о Дилане, который отбыл свой срок отстранения. Надеюсь, что все дадут ему этот шанс».

 

  Дилан Груневеген: «Я получил много тёплых сообщений после всего, что произошло, но я также принимаю во внимание негативную реакцию на моё возвращение. Это в любом случае может случиться. Я поговорил с Фабио перед тем, как он стартовал на Туре Турции. Было приятно наблюдать, как хорошо он проехал гонку.

 

  Теперь я тоже с большим нетерпением жду, когда снова приму участие в гонке. Рад, что смогу это сделать на такой прекрасной велогонке как Джиро д’Италия».

 

 

Состав велокоманды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021:

 

George Bennett (Новая Зеландия),

Edoardo Affini (Италия),

Dylan Groenewegen (Нидерланды),

Tobias Foss (Норвегия),

Jos van Emden (Нидерланды),

Koen Bouwman (Нидерланды),

David Dekker (Нидерланды),

Paul Martens (Германия)

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:48 | Регистрация: 20.06.2019

    Хм, может произойти всякое, либо будет вкатываться и раскатывать Деккера, либо форма хороша и начнет кошмарить других спринтеров)

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Ice
    Хм, может произойти всякое, либо будет вкатываться и раскатывать Деккера, либо форма хороша и начнет кошмарить других спринтеров)

    На первой неделе скорее будет вкатываться и помогать Деккеру. На Джиро в предварительных списках топовых спринтеров немного, но Юэна и Сагана особо не покошмаришь)). В каком состоянии Вивиани по-прежнему непонятно. Ниццоло еще есть. Но в любом случае для Дилана хорошо, что на 1-м этапе короткая разделка, а не спринт.

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Ближайшие старты

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

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Комментарии

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (2)
    velodoctor-Фото

    Жаль Йетса нет, из Израиля который, составы пока отличные, за исключение Джамбо и UAE. Жду с нетерпением. 

  • AvA
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (7)
    AvA-Фото

    Не-не, он именно датчанин. Jonas Vingegaard, Nationality: Denmark , Place of birth: Hillerslev

    Это я почему-то его приписал к голландцам, по аналогии с командой. И, соответственно, да, тогда должны быть другая транскрипция и другое произошение.

    Что-то типа такого, как я полагаю: _https://ru.forvo.com/word/jonas_vingegaard/

  • rude_rider
    Предварительные составы команд ... (2)
    rude_rider-Фото

    А Нибали типа еще не решил или трамва серьезная?

  • RVL
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (6)
    RVL-Фото
    сомневаюсь
  • GTX
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (6)
    GTX-Фото
    Инеос снова могут заколхозить как на Каталонии
  • sixpack
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (7)
    sixpack-Фото
    вы путаете Danish и Dutch -- датское с голландским.

    по-зеландси произносится скорее Винегор. Последняя d не читается точно, и в "ng" этого "g" не услышите. Но Йонас с Ютландии. Транскрипция с датского на русский - дело вообще неблагодарное. Очень трудно освоить произношение.
  • Earl57
    Дилан Груневеген в составе ком ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Хм, может произойти всякое, либо будет вкатываться и раскатывать Деккера, либо форма хороша и начнет кошмарить других спринтеров)

    На первой неделе скорее будет вкатываться и помогать Деккеру. На Джиро в предварительных списках топовых спринтеров немного, но Юэна и Сагана особо не покошмаришь)). В каком состоянии Вивиани по-прежнему непонятно. Ниццоло еще есть. Но в любом случае для Дилана хорошо, что на 1-м этапе короткая разделка, а не спринт.

  • Ice
    Дилан Груневеген в составе ком ... (2)
    Ice-Фото

    Хм, может произойти всякое, либо будет вкатываться и раскатывать Деккера, либо форма хороша и начнет кошмарить других спринтеров)

  • oblivion
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (6)
    oblivion-Фото
    Хотелось бы увидеть победу Сеппа, но 2 разделки(1 пролог), пусть и холмистые, не для него
  • Freejazz
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (7)
    Freejazz-Фото
    Правила транскрипции касаются англо-основанных имен. Вингегор - датчанин. Пример - устоявшийся канонический перевод Kirkegaard - Киркегор (философ).

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