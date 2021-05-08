Джо Домбровски – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2021

Джо Домбровски, Алессандро Де Марки, Рейн Таарамяэ, Эган Берналь, Александр Власов, Ремко Эвенепул о 4-м этапе Джиро д'Италия-2021



Американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски (Joseph Dombrowski) накануне 30-летия, которое отметит 12 мая, сделал себе подарок – победу на 4-м этапе Джиро д’Италия-2021.

Photo Credit: LaPresse

На 4-м этапе Джиро д’Италия-2021 ещё не было высоких гор, но общий набор высоты 1800 м, проливной дождь и холод, а также градиенты финальных подъёмов максимально усложнили прохождение 187 км дистанции.

Первыми после старта атаковали 25-летний бельгийский гонщик Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кинтен Херманс (Quinten Hermans) и 29-летний бельгийский гонщик команды Qhubeka Assos Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), которых через несколько километров догнала группа из 23 гонщиков, в числе которых был будущий победитель этапа Джо Домбровски.

Пелотон вёл свою гонку, отпустив отрыв дня на 8 минут.

34-летний эстонский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe), его товарищ по команде Кинтен Херманс и 31-летний датский гонщик команды BikeExchange Кристофер Юл- Йенсен (Christopher Juul-Jensen) атаковали из отрыва за 76 км до финиша. Херманс, отработав на товарища по команде Рейна Таарамяэ, выпал из отрыва за 40 км до финиша. Таарамяэ и Юл-Йенсен продолжали держать просвет в пределах двух минут, который начал таять на подходе к финальному и решающему подъёму 2-й категории.

34-летний итальянский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) и Джо Домбровски не сдавались и, атаковав из просеявшегося отрыва, догнали Таарамяэ и Юла-Йенсена на последнем подъёме 2-й категории.

Алессандро Де Марки через 11 лет после своего дебюта на Джиро д’Италия боролся за возможность надеть розовую майку лидера впервые в карьере.

Джо Домбровски боролся за первую в карьере победу на европейской гонке, на этапе Гранд-тура.

Американский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 4 км до финиша и стал победителем этапа, а также надел синюю майку лучшего в горной классификации.

Алессандро Де Марки, финишировав вторым, стал 135-м в истории (с 1931 года) итальянским гонщиком, надевшим розовую майку лидера.

Photo Credit: LaPresse

Из группы претендентов на генеральную классификацию первым атаковали на финальном подъёме 2-й категории сначала Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), а затем Микель Ланды (Bahrain Victorious). 25-летний российский гонщик команды Astana-Premier Tech, а затем 24-летний колумбийский гонщик Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и 26-летний британский гонщик Хью Карти (EF Education Nippo) ответили на ускорение Ланды. В итоге их группа опередила группу, в которой были Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Роман Барде (DSM), Саймон Йейтс (BikeExchange) и Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) на финише на 11 секунд. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Джей Хиндли (DSM) проиграли им 34 секунды.

Джо Домбровски: «Это был трудный день, я не был уверен, что отрыв доедет, но когда увидел, что мы везём пелотону 6 – 7 минут, поверил в успех. На последних километрах подъёма отлично себя чувствовал, решил атаковать, и это принесло результат.

В моей велосипедной карьере были взлёты и падения, хорошие и трудные моменты. Сегодня чувствовал, что этот день для меня. Отличный способ начать Джиро. Обычно я всегда лучше чувствую себя на последней неделе, в горах. Теоретически сегодняшний этап мне не слишком подходил, но я должен был использовать возможность. У нас сложилась сильная группа, разрыв тоже был хорошим. Я знал, что некоторые ребята из отрыва ближе меня к розовой майке. Я старался извлечь из этого преимущество.

Я знал, что Де Марки – один из сильнейших, поэтому ехал за ним, а на последнем подъёме смог сделать просвет и одержать победу. Я не смог заработать достаточно времени, чтобы взять и розовую майку.

Трудно сказать, разочарован ли я, что упустил розовую майку, но взял победу на этапе. Возможно, ещё будет шанс перехватить лидерство позже, но сейчас в команде другие цели – борьба за победу на этапах с Фернандо Гавирией и Диего Улисси, а также борьба Давиде Формоло в генеральной классификации. Я рад, что одержал победу на этапе».

Алессандро Де Марки: «О розовой майке задумался два дня назад, но никому об этом не говорил. Сегодня было важно найти правильный отрыв. Я знал, что сложно будет уехать со старта, но доля удачи помогла. Мы уехали. У меня нет слов. Розовая майка – детская мечта каждого велогонщика, особенно итальянца.

Мой атакующий способ вести гонку не всегда приводил к результату в прошлом. Но не думаю, что за 11 лет карьеры я ошибался. В итоге, самое главное – не сдаваться. Раньше никогда не думал о розовой майке, потому что никогда не подходил к ней так близко. С первых километров сегодня я понял, что будет серьёзная борьба, что сложно уехать с тремя или четырьмя гонщиками. Ситуация создала возможность. Помимо розовой майки ещё более приятно слышать, что мой результат обрадовал стольких людей».

Рейн Таарамяэ: «Кинтен Херманс сегодня был очень силён. Мы были с ним вдвоём в идеальной ситуации. Вместе атаковали на вершине Кастелло ди Карпинери. Планировали набрать преимущество задолго до финиша, так как в течение всего этапа надо было ехать вверх-вниз без остановки. Мы держали скорость так долго, как только могли, думали о победе на этапе и даже о розовой майке. Хотя я упустил и то, и другое, но собрал ценные очки в горной классификации, которая может стать новой целью. Я наслаждался выступлением на сегодняшнем этапе. Погода меня не расстроила, потому что я люблю дождь. Но самое важно, что мне нравится атаковать. Мы ещё вернёмся».

Крис Юл-Йенсен: «День оказался тяжелее, чем ожидал, но я также не ожидал, что окажусь в отрыве, который борется за победу на этапе. Старт был хаотичным, шёл дождь, много атаковали. Через 30 км я уехал с группой из 25 человек, позаботился о том, чтобы тратить как можно меньше сил. Единственной целью было представлять команду в большой группе отрыва. Когда подъехали к горам, я вышел вперёд и прошёл спуск на хорошей позиции. В результате вместе с двумя гонщиками Wanty за 50 км до финиша мы сделали хороший просвет. После этого мне оставалось распределять силы, чтобы был шанс побороться за победу, потому что Рейна Таарамяэ больше интересовала розовая майка. К сожалению, последний подъём оказался для меня слишком трудным, а просвет уменьшился. Конечно, я разочарован. Мне бы хотелось принести команде победу на таком раннем этапе Джиро. Однако, я приложил максимум усилий, как и в жизни, часто теряешь больше, чем выигрываешь, но это не означает, что надо сдаться».

Валерио Пива, спортивный директор команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux: «Мы планировали отправить Рейна Таарамяэ и Кинтена Херманса в большой отрыв, и это идеально сработало. Кинтен первым поджёг фитиль. Рейн был внимателен и смог тоже переложиться в отрыв. У них были силы, за 70 км до финиша они образовали впечатляющий дуэт. Подъём Рейн проходил мощно, казался нашим сильнейшим гонщиком на этапе. Кинтен пожертвовал своими шансами, оставил личные амбиции ради команды, чем я особенно горжусь. Наша команда объединена ради одной цели – достойно выступать, держать боевой настрой. С этим настроем Рейн боролся до финиша. Мы старались, будем пытаться ещё».

Эган Берналь: «Я здесь, чтобы радоваться гонке и вернуть уверенность в своих силах, которая была в 2019 году. Такой день как сегодня, учитывая сложный маршрут и дождь, вернул меня к правильным ощущениям. Когда нет боли, нет проблем. У меня шла нога, чтобы ответить на ускорение других, потом попробовал атаковать сам».

Александр Власов: «Был очень тяжёлый и очень холодный день. Думаю, сегодня все шли на пределе. На финальном подъёме я сделал всё, что мог. Рад, что был впереди с сильнейшими гонщиками».

Ремко Эвенепул: «Финальный подъём был тяжёлым, и погода не помогала. До сегодняшнего дня мне какое-то время не приходилось прикладывать таких коротких интенсивных усилий. Думаю, я справился. Когда другие атаковали, мне не хотелось быстро выдохнуться. Я поехал своей скоростью. Я потерял всего несколько секунд. Телу нужно привыкнуть к такому типу гонки. Я доволен этапом. Большое спасибо ребятам, что защищали меня сегодня».

Доменико Поццовиво: «Из-за погоды этап был тяжёлым, пять часов под дождём, а последние 100 км то вверх, то вниз. Нужно было держать концентрацию весь этап, чтобы не совершить ошибок. Мне было довольно трудно удерживать позицию в таких условиях. Ощущения неплохие, но на последних километрах, когда сильнейшие атаковали, мне просто пришлось ехать своей скоростью. Я проиграл несколько секунд. Думаю, в следующие дни могу ожидать большего, форма у меня неплохая. Учитывая плохую погоду, сегодня я выступил нормально».