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Джо Домбровски – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2021

Джо Домбровски, Алессандро Де Марки, Рейн Таарамяэ, Эган Берналь, Александр Власов, Ремко Эвенепул о 4-м этапе Джиро д'Италия-2021

 

 

  Американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски (Joseph Dombrowski) накануне 30-летия, которое отметит 12 мая, сделал себе подарок – победу на 4-м этапе Джиро д’Италия-2021.

 

Photo Credit: LaPresse 

 

На 4-м этапе Джиро д’Италия-2021 ещё не было высоких гор, но общий набор высоты 1800 м, проливной дождь и холод, а также градиенты финальных подъёмов максимально усложнили прохождение 187 км дистанции.  

 

Первыми после старта атаковали 25-летний бельгийский гонщик Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кинтен Херманс (Quinten Hermans) и 29-летний бельгийский гонщик команды Qhubeka Assos Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), которых через несколько километров догнала группа из 23 гонщиков, в числе которых был будущий победитель этапа Джо Домбровски.  

 

Пелотон вёл свою гонку, отпустив отрыв дня на 8 минут.

 

34-летний эстонский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe), его товарищ по команде Кинтен Херманс и 31-летний датский гонщик команды BikeExchange Кристофер Юл- Йенсен (Christopher Juul-Jensen) атаковали из отрыва за 76 км до финиша. Херманс, отработав на товарища по команде Рейна Таарамяэ, выпал из отрыва за 40 км до финиша. Таарамяэ и Юл-Йенсен продолжали держать просвет в пределах двух минут, который начал таять на подходе к финальному и решающему подъёму 2-й категории.  

 

34-летний итальянский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) и Джо Домбровски не сдавались и, атаковав из просеявшегося отрыва, догнали Таарамяэ и Юла-Йенсена на последнем подъёме 2-й категории.

 

Алессандро Де Марки через 11 лет после своего дебюта на Джиро д’Италия боролся за возможность надеть розовую майку лидера впервые в карьере.

Джо Домбровски боролся за первую в карьере победу на европейской гонке, на этапе Гранд-тура.

 

Американский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 4 км до финиша и стал победителем этапа, а также надел синюю майку лучшего в горной классификации.

 

Алессандро Де Марки, финишировав вторым, стал 135-м в истории (с 1931 года) итальянским гонщиком, надевшим розовую майку лидера.

 

Photo Credit: LaPresse 

 

  Из группы претендентов на генеральную классификацию первым атаковали на финальном подъёме 2-й категории сначала Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), а затем Микель Ланды (Bahrain Victorious). 25-летний российский гонщик команды Astana-Premier Tech, а затем  24-летний колумбийский гонщик Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и 26-летний британский гонщик Хью Карти (EF Education Nippo) ответили на ускорение Ланды. В итоге их группа опередила группу, в которой были Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Роман Барде (DSM), Саймон Йейтс (BikeExchange) и Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) на финише на 11 секунд. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Джей Хиндли (DSM) проиграли им 34 секунды.

 

 

 

  Джо Домбровски: «Это был трудный день, я не был уверен, что отрыв доедет, но когда увидел, что мы везём пелотону 6 – 7 минут, поверил в успех. На последних километрах подъёма отлично себя чувствовал, решил атаковать, и это принесло результат.

 

  В моей велосипедной карьере были взлёты и падения, хорошие и трудные моменты. Сегодня чувствовал, что этот день для меня. Отличный способ начать Джиро. Обычно я всегда лучше чувствую себя на последней неделе, в горах. Теоретически сегодняшний этап мне не слишком подходил, но я должен был использовать возможность.  У нас сложилась сильная группа, разрыв тоже был хорошим. Я знал, что некоторые ребята из отрыва ближе меня к розовой майке. Я старался извлечь из этого преимущество.

 

  Я знал, что Де Марки – один из сильнейших, поэтому ехал за ним, а на последнем подъёме смог сделать просвет и одержать победу. Я не смог заработать достаточно времени, чтобы взять и розовую майку.

 

 Трудно сказать, разочарован ли я, что упустил розовую майку, но взял победу на этапе. Возможно, ещё будет шанс перехватить лидерство позже, но сейчас в команде другие цели – борьба за победу на этапах с Фернандо Гавирией и Диего Улисси, а также борьба Давиде Формоло в генеральной классификации. Я рад, что одержал победу на этапе».

 

 

 

  Алессандро Де Марки: «О розовой майке задумался два дня назад, но никому об этом не говорил. Сегодня было важно найти правильный отрыв. Я знал, что сложно будет уехать со старта, но доля удачи помогла. Мы уехали. У меня нет слов. Розовая майка – детская мечта каждого велогонщика, особенно итальянца.

 

  Мой атакующий способ вести гонку не всегда приводил к результату в прошлом. Но не думаю, что за 11 лет карьеры я ошибался. В итоге, самое главное – не сдаваться. Раньше никогда не думал о розовой майке, потому что никогда не подходил к ней так близко. С первых километров сегодня я понял, что будет серьёзная борьба, что сложно уехать с тремя или четырьмя гонщиками. Ситуация создала возможность. Помимо розовой майки ещё более приятно слышать, что мой результат обрадовал стольких людей».

 

  Рейн Таарамяэ: «Кинтен Херманс сегодня был очень силён. Мы были с ним вдвоём в идеальной ситуации. Вместе атаковали на вершине Кастелло ди Карпинери. Планировали набрать преимущество задолго до финиша, так как в течение всего этапа надо было ехать вверх-вниз без остановки. Мы держали скорость так долго, как только могли, думали о победе на этапе и даже о розовой майке. Хотя я упустил и то, и другое, но собрал ценные очки в горной классификации, которая может стать новой целью. Я наслаждался выступлением на сегодняшнем этапе. Погода меня не расстроила, потому что я люблю дождь. Но самое важно, что мне нравится атаковать. Мы ещё вернёмся».

 

  Крис Юл-Йенсен: «День оказался тяжелее, чем ожидал, но я также не ожидал, что окажусь в отрыве, который борется за победу на этапе. Старт был хаотичным, шёл дождь, много атаковали. Через 30 км я уехал с группой из 25 человек, позаботился о том, чтобы тратить как можно меньше сил. Единственной целью было представлять команду в большой группе отрыва. Когда подъехали к горам, я вышел вперёд и прошёл спуск на хорошей позиции. В результате вместе с двумя гонщиками Wanty за 50 км до финиша мы сделали хороший просвет. После этого мне оставалось распределять силы, чтобы был шанс побороться за победу, потому что Рейна Таарамяэ больше интересовала розовая майка. К сожалению, последний подъём оказался для меня слишком трудным, а просвет уменьшился. Конечно, я разочарован. Мне бы хотелось принести команде победу на таком раннем этапе Джиро. Однако, я приложил максимум усилий, как и в жизни, часто теряешь больше, чем выигрываешь, но это не означает, что надо сдаться».

 

  Валерио Пива, спортивный директор команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux: «Мы планировали отправить Рейна Таарамяэ и Кинтена Херманса в большой отрыв, и это идеально сработало. Кинтен первым поджёг фитиль. Рейн был внимателен и смог тоже переложиться в отрыв. У них были силы, за 70 км до финиша они образовали впечатляющий дуэт. Подъём Рейн проходил мощно, казался нашим сильнейшим гонщиком на этапе. Кинтен пожертвовал своими шансами, оставил личные амбиции ради команды, чем я особенно горжусь. Наша команда объединена ради одной цели – достойно выступать, держать боевой настрой. С этим настроем Рейн боролся до финиша. Мы старались, будем пытаться ещё».

 

  Эган Берналь: «Я здесь, чтобы радоваться гонке и вернуть уверенность в своих силах, которая была в 2019 году. Такой день как сегодня, учитывая сложный маршрут и дождь, вернул меня к правильным ощущениям. Когда нет боли, нет проблем. У меня шла нога, чтобы ответить на ускорение других, потом попробовал атаковать сам».

 

  Александр Власов: «Был очень тяжёлый и очень холодный день. Думаю, сегодня все шли на пределе. На финальном подъёме я сделал всё, что мог. Рад, что был впереди с сильнейшими гонщиками».

 

  Ремко Эвенепул: «Финальный подъём был тяжёлым, и погода не помогала. До сегодняшнего дня мне какое-то время не приходилось прикладывать таких коротких интенсивных усилий. Думаю, я справился. Когда другие атаковали, мне не хотелось быстро выдохнуться. Я поехал своей скоростью. Я потерял всего несколько секунд. Телу нужно привыкнуть к такому типу гонки. Я доволен этапом. Большое спасибо ребятам, что защищали меня сегодня».

 

  Доменико Поццовиво: «Из-за погоды этап был тяжёлым, пять часов под дождём, а последние 100 км то вверх, то вниз. Нужно было держать концентрацию весь этап, чтобы не совершить ошибок. Мне было довольно трудно удерживать позицию в таких условиях. Ощущения неплохие, но на последних километрах, когда сильнейшие атаковали, мне просто пришлось ехать своей скоростью. Я проиграл несколько секунд. Думаю, в следующие дни могу ожидать большего, форма у меня неплохая. Учитывая плохую погоду, сегодня я выступил нормально».

 

 

Результаты 4 этапа Джиро д’Италия-2021

Фотогалерея 4 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Джо Домбровски Joseph Dombrowski UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Как-то рановато вы раздачу слонов устроили. Ищо ехать и ехать )

  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    Starch27-Фото
    Цитата: Николай Н.
    И снова финиш взял одиночка. Третий этап и всё сюрприз. Власов молодец, смог уехать из группы. Но всё же проигрывает 1,24 Де Марки и это многовато.

    А Власова надо по Де Марки ровнять или по реальным генеральщикам?
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    Starch27-Фото
    Цитата: Arciv
    Думаю все такиберналь возьмёт Джиро! Алмейда удивил и ещё больше удивил со знаком минус Беннет!


    Алмейда не увидил, ибо никогда не был крепким генеральщиком. Просто человек зацепился за розовую майку в прошлом году аля Вёклер или Аллафилипп.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погодка внесла свои коррективы для всего пелотона, особенно на участках спусков.

    Алессандро не зря финишировал с таким диким оскалом, боролся за розовую майку общего зачёта до конца и ему это удалось! А какие эмоции и мужские РАДОСТНЫЕ слёзы от Де Марки когда он узнал что запаса на 1 место хватило. Вот она вся отдача себя на гонке и даже после окончания этапа.

    Ланда первым среди генеральщиков двинул на короткой хоть и крутой горе 2-й категории. Вангую и верю что в больших горах если у Микэля всё будет в норме с кондициями (тела) он двинет уже по настоящему. Йейтс - выжидает, Берналь в полном порядке, Власов тоже - пытается показать что тру кэп и ему это удается, ведь среди генеральщиков он сейчас первым идёт по общему зачёту. А вот Алмейда как то неожиданно и даже странновато...как бы сказал С.Курдюков в этом случае "португалец кончывся" (на генерал)

    Цитата: Arciv
    Алмейда удивил и ещё больше удивил со знаком минус Беннет!

    Баукэ Моллема ещё больше удивил; уже собирает минуты чтобы потом, где то в Альпах (а может и раньше) двинуть за победой на отборном горном этапе.

    Цитата: uran
    Альмейда финиш в генерале. А сколько было заочных батлов с Ремко.

    Возможно в Квиках начнутся снова новые/старые тёрки...Эвенпул такой что может и с_язвить и потролить комрада. Или даже П.Лефевр снова подкинет "масла в огонь" каким то своим интервью после неудачи Жоао и неплохим держанием Ремко на этапе на фоне остальных капитанов

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    На таком рельефе отрыв 10-раз догонят, скорее всего все пройдет по классике.

    Просто почему не смогли догнать на третьем этапе - 2 причины.

    1- это поздно взялись , до последнего никто не хотел взвалить на себя эту ношу.

    2- это то что на холмистых этапах спринтерским командам всегда тяжело догонять.

  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    uran-Фото
    Альмейда финиш в генерале. А сколько было заочных батлов с Ремко.
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    kwwk-Фото
    На Дзонколане расшифруется)))
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    sixpack-Фото
    и в чем нежданчик?
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    sixpack-Фото

    генеральщиков поубыло, хотя реальных неожиданностей нет. Те 10 сек, которые потеряла вторая группа, вряд ли можно всерьез рассматривать, вся борьба впереди. Разве что отмеченная выше осторожность Ейтса вызывает подозрения, да и то мелочи. А вот полминуты до следующей группы на такой горке - это уже серьезно.

     

    Паша увы. В Инеосе остался один генеральщик.

    Чикконе теперь капитан Трека?

    Ремко крут. Понятно, почему он поехал за Ландой. Но ведь не потерял!

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    И снова группа будет отдыхать, а финиш выиграет кто-то из отрыва, если конечно отрыв не догонят.

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