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Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

 

  12-й этап Джиро д’Италия-2021 завершился победой гонщика из отрыва. Горный этап в Северных Апеннинах протяжённостью более 200 км с набором высоты 3700 м начался с многочисленных атак. Но на формирование отрыва дня потребовалось более 60 км.

 

Не обошлось и без падений. На первых 30 километрах этапа произошёл завал, в котором серьёзнее всех пострадал итальянский гонщик команды Israel Start Up Nation Алессандро Де Марки, который сошёл с гонки. Позже сошёл с гонки после падения и идущий на 11-м месте в общем зачёте испанский гонщик Марк Солер (Movistar).

 

  За 145 км до финиша в отрыв дня уехали 16 гонщиков. Но после прохождения четырёх категорийных подъёмов, прохождение через полосы дождя, за 17 км до финиша атаковал чемпион Новой Зеландии, гонщик команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт (George Bennett / Jumbo - Visma). За ним поехали будущий победитель этапа Андреа Вендраме  (Andrea Vendrame/Ag2r – Citroën) и Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla /Trek-Segafredo), а также Крис Хэмильтон (Chris Hamilton /Team DSM). Андреа Вендраме в свою очередь атаковал на спуске, но Крис Хмильтон его добрал. Пробовал уехать от попучтиков и Джанлука Брамбилла, но в итоге четвёрка лидеров продолжала держаться вместе до финальных трёх километров, когда атаковали Вендраме и Хэмильтон.

 

  Они создали просвет и разыграли спринт, победителем которого стал 26-летний итальянский гонщик Андреа Вендраме (AG2R Citroen). Брамбилла и Беннетт разыграли свой спринт за призовое место. И хотя 33-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джанлука Брамбилла пересёк финиш третьим, его релегировали за нарушение прямолинейности в спринте, отдав 3-е место Беннету.

 

Пелотон, который в течение всего этапа возглавляла команда Ineos Grenadiers, защищавшая позиции лидера общего зачёта Эгана Берналя, финишировал через 10 минут 14 секунд после победителя. На финальном спуске из пелотона атаковал Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), который опередил пелотон на финише на 7 секунд.

 

Позиции топ-10 генеральной классификации не изменились. Эган Берналь сохранил розовую и белую майки.

 

Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard/AG2R Citroen), уезжавший в отрыв дня и первым прошедший три категорийных подъёма, сохранил на плечах синюю майку лучшего горного гонщика.

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации.

 

 

 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Тяготит, что гранды уже закономерно как положено отдают победы отрывам. Не хотят напрягаться. 10 минут это уже наглость с их стороны.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Лучший комментарий недели. good

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Судя по вдруг возникшему дуэту, продюсеры русскоязычной версии Евроспорт читают этот форум?) 

     

    Тогда читайте дальше:

    - "паручасовое соло" Отара запомнилось как нытье старого деда у подъезда по поводу высказываний какого-то дезкого португальского пацанчика. Кстати, ничего подобного (в том ключе, как это преподносилось) Алмейда не говорил. Но порадовала гипотеза, что Алмейда не желал спускаться за Ремко, т.к. хотел помочь будущему товарищу по команде Бухману. Ипа...нуЦЦо! Простите мне мой итальянский, синьоры и синьоритыbeach

     

    - начало дуэта напоминало стрим на фоне гонки двух приятелей, которые давно не виделись, да и не очень-то хотели, но конъюнктура так сложилась) 

     

    - ближе к финишу этапа было пару минут зажигательного комментирования из пары часов эфира, как исключение. Один раз я прям улыбнулась, когда Отар пресек вдруг возникший монолог СК про ... вы не поверите!) велотуфли, когда 4-ке оставалось меньше 5 км до финиша. СК перебивал Отара часто, иногда извинялся. 

     

    - разная громкость звука резала ухо! 

     

    Посыл у меня конструктивный) 

     

    И тут вопрос к комментатрорам: для кого они комментируют? Кто смотрит вело регулярно... ну вы понялиbig_boss. Новичкам, кто просто включил эфир, потому что это многочасов в сетке - ну это мало интересно. 

     

    3-4 года назад я подсаживала на эфиры ГТ людей, далеких от вело, в том числе за счет познавательного комментирования, интересного широкой аудитории. И это не 50 оттенков несерых велотуфель) 



    Что до этапа) 

     

    AG2R проводит, возможно, лучший ГТ после TDF-2017. Эмоционально, эффективно - красавцы! Все-таки не классики они. Невозможно перепрошить дух команды одним именем, даже если это имя ОЧ. 

     

    Порадовал Нибали своим дерзким драйвом на спуске! Ни Чикко (функционально), ни Джанни (технически) не смогли поддержать его порыв. Зачем? Да потому что сегодня он почувствовал, что может. И смог! Сегодня Акула поймал свою волну. Такие моменты украшают гонку. Но это для ценителей. 

     

    Конечно, эту ценность можно донести и широкой аудитории. Если хотеть.  



    Ну и ночной P.S.

    20.05. празднует свой ДР Крис Фрум, уникальный пассионарий шоссейного велоспорта + официальная статистика) этот факт сам по себе - достойный упоминания, а учитывая его фантастический побег на Финестре - тем более. 

  • Arciv
    Падения и сходы на 12-м этапе ... (1)
    Arciv-Фото
    Капец,столько сильных гонцов в один день
  • patar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    patar-Фото
    Просто наконец-то пау3ы 3аполнял Курдюков, а Отар ра3бавлял 3анудные лекции СК. ожет они наконец поняли, что толпой веселей?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Тот случай когда коменты под этом интересней самого этапа) особенно улыбнуло за "мистер пауза" ? Дуэт СК & ОМ не впечатлил; Сергей как всегда бодрствовал, Отар думал и считал минуты когда у него будет слово.
    Цитата: kwwk
    Обсолютно прогнозируемый этап, все генералы уже смотрят на субботу.
    Очень не понятны действия Нибали.
    Если не боятся, так точно опасаются дЗонколана...там будет "сущий ад". А мне действия Нибсс понравились: рискнул и пошёл до конца, зная, что мало что возьмёт. Но приподал урок спуска всем (особенно Москону) и показал/доказал, что рано и не надо ещё списывать "деда".
  • salomon
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    salomon-Фото
    Цитата: SVS
    Он говорил о том, что негоже гонщику пусть и не прямо, но всё-таки осуждать командную стратегию и тактику. Это может заставить руководство новой команды Алмейды задуматься, а не будет ли тот также поступать и у них...
    Ну ясно ж, шо Алмейда затаил обиду на директоров. Не хотел он работать на Эвенпула. Его заставили.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Завтра можно включить Евроспорт за один км.до финиша . Ждём послезавтра.
  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Андалусия сейчас стала интересней Джиры. Мовистар сильней всех на голову. Хорошо сработали. Лопес стал лидером.

  • levonardo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (7)
    levonardo-Фото

    Сагану надо ехать в отрыв за промежутком и победой) Кроме Кофидиса и Квебеки Ассос догоняльщиков особо не будет. Может Эмираты ещё

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
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