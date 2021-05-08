 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:35
Фотогалерея и события 12-го этапа Джиро д'Италия-2021
12-й этап Джиро д’Италия-2021 завершился победой гонщика из отрыва. Горный этап в Северных Апеннинах протяжённостью более 200 км с набором высоты 3700 м начался с многочисленных атак. Но на формирование отрыва дня потребовалось более 60 км.
Не обошлось и без падений. На первых 30 километрах этапа произошёл завал, в котором серьёзнее всех пострадал итальянский гонщик команды Israel Start Up Nation Алессандро Де Марки, который сошёл с гонки. Позже сошёл с гонки после падения и идущий на 11-м месте в общем зачёте испанский гонщик Марк Солер (Movistar).
За 145 км до финиша в отрыв дня уехали 16 гонщиков. Но после прохождения четырёх категорийных подъёмов, прохождение через полосы дождя, за 17 км до финиша атаковал чемпион Новой Зеландии, гонщик команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт (George Bennett / Jumbo - Visma). За ним поехали будущий победитель этапа Андреа Вендраме (Andrea Vendrame/Ag2r – Citroën) и Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla /Trek-Segafredo), а также Крис Хэмильтон (Chris Hamilton /Team DSM). Андреа Вендраме в свою очередь атаковал на спуске, но Крис Хмильтон его добрал. Пробовал уехать от попучтиков и Джанлука Брамбилла, но в итоге четвёрка лидеров продолжала держаться вместе до финальных трёх километров, когда атаковали Вендраме и Хэмильтон.
Они создали просвет и разыграли спринт, победителем которого стал 26-летний итальянский гонщик Андреа Вендраме (AG2R Citroen). Брамбилла и Беннетт разыграли свой спринт за призовое место. И хотя 33-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джанлука Брамбилла пересёк финиш третьим, его релегировали за нарушение прямолинейности в спринте, отдав 3-е место Беннету.
Пелотон, который в течение всего этапа возглавляла команда Ineos Grenadiers, защищавшая позиции лидера общего зачёта Эгана Берналя, финишировал через 10 минут 14 секунд после победителя. На финальном спуске из пелотона атаковал Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), который опередил пелотон на финише на 7 секунд.
Позиции топ-10 генеральной классификации не изменились. Эган Берналь сохранил розовую и белую майки.
Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard/AG2R Citroen), уезжавший в отрыв дня и первым прошедший три категорийных подъёма, сохранил на плечах синюю майку лучшего горного гонщика.
Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации.
Photo Credit: LaPresse
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (193)