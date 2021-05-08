- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 19:41
Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021
Организаторы Джиро д’Италия-2021 после трагического инцидента с упавшей кабины канатной дороги, случившегося в прошлое воскресенье на горе Моттароне, совместно с министерством транспорта региона Пьемонт решили изменить маршрут 19-го этапа.
Маршрут изначально должен был проходить через Моттароне (подъем 1 категории Моттароне (Mottarone, протяженность 15,4 км, 317-1341 м, перепад 1024 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 14%). Теперь этот подъём исключён из маршрута.
Протяжённость этапа уменьшилась на 10 км, а вместо Моттароне в маршрут включён подъём 4 категории Джиньезе (Альпе Агонья) (Gignese (Alpe Agogna), протяжённость 12,9 км, 317-697 м, перепад 380 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%), восхождение на который начнётся через 70 км после старта.
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