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Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021

 Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021

 

Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  Организаторы Джиро д’Италия-2021 после трагического инцидента с упавшей кабины канатной дороги, случившегося в прошлое воскресенье на горе Моттароне, совместно с министерством транспорта региона Пьемонт решили изменить маршрут 19-го этапа.

 

Маршрут изначально должен был проходить через Моттароне (подъем  1 категории Моттароне (Mottarone, протяженность 15,4 км, 317-1341 м, перепад 1024 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 14%). Теперь этот подъём исключён из маршрута.

 

 Протяжённость этапа уменьшилась на 10 км, а вместо Моттароне в маршрут включён подъём 4 категории Джиньезе (Альпе Агонья) (Gignese (Alpe Agogna), протяжённость 12,9 км, 317-697 м, перепад 380 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%), восхождение на который начнётся через 70 км после старта.

 

 

Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021

 

Изменения в маршруте 19 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2021 Giro d'Italia-2021

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8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Эган Берналь об участии в Тур ... (3)
    velodoctor-Фото
    Скорее Карапас, чем Томас. Но кто его знает какая там иерархия будет.
  • motte
    Эган Берналь об участии в Тур ... (3)
    motte-Фото

    В скае нет генерала на тур, Томас не тянет, а вот , Берналь и Вуэльту может забрать, если что.

  • levonardo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (59)
    levonardo-Фото
    Дальше оценивания успехов команды по команднвм зачетам Гранд Туров можно не читать.
  • sashaney
    Эган Берналь об участии в Тур ... (3)
    sashaney-Фото

    Брэйсдорф это вам не Лефевр. Там подходят к подготовке основательно (см Пидкока). Нет желания жидко обделаться в битве со словенцами. Нет желания подковёрной борьбы лидеров и эго. Обещано Томасу уже. На след год - да. В этом году на Тур - нет.

  • sashaney
    Александр Власов – 7-й на коро ... (11)
    sashaney-Фото
    Ну Талански для вида ещё потрепыхался в триатлоне. Ничего не показал, правда. Он мне до сих пор должен велоформу, т.к. познакомился на Вуэльте с его отцом и он нас свёл. Фото совместное, улыбки, обмены имейлами, обещания. 4 года прошло.
    Это кстати реально не красиво. Мой сын выиграл какой то конкурс в Инсте у Роча. Тот тоже 2 года отвечает, что не забыл. Уже в команду другую перешёл, а на почту через дорогу перейти время нет. Ребёнок ждал и надеялся ...
  • RVL
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    RVL-Фото

    а что там Власов выигрывал? какую то неквалифай разделку на монванту внесезон, на которой мог стартовать любой? да этап в отрыве...вроде так. могу ошибаться. не лазил на сайклинг, так из подсознания достал.

     

    ну а борьба прям в гонке-он показал, что не совсем его территория .

    может в силу молодости...жизнь покажет. 

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Николай Н.-Фото

    На последней горе на вершине крутяк и для Власова это уже проблема.

  • GTX
    Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, ... (7)
    GTX-Фото
    что то я не понял. То, что Рэмко не потянет 3 недели он (и его команда?) знал сразу, так чего Алмейда должен был на него пахать и потерять свои шансы на генерал?
  • Gottliche_Recht
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: rude_rider
    чья очередь теперь валить на все деньги
     
    думаю Астана попробует опять..надо же закинуть Власова опять на подиум пока Карузо теплеьнкий ну и добить если получится Саймона
    Скорее Власов тепленький, чем Карузо.
  • zhekinson
    Александр Власов – 7-й на коро ... (11)
    zhekinson-Фото

    Цитата: Earl57
    Впервые за последние пару лет увидела Ван Гардерена. Есть еще силушка у Тиджеюшки, впахивал впереди на совесть.

     

    действительно,после того как переквалифицировался в помощники,совсем пропал из виду,а ведь ещё недавно неплохо капитанил в BMC.

    Думаю,вскоре уйдёт по-тихому,как некогда его соотечественник Талански.

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