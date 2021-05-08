Фотогалерея 1-го этапа Джиро д'Италия-2021

Действующий чемпион мира в разделке, 24-летний итальянский гонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна одержал победу на открывающей Джиро д’Италия-2021 разделке. Он стал вторым велогонщиком в истории после Франческо Мозера (Francesco Moser) (1984-1985), выигравшим два года подряд 1-й этап итальянского Гранд-тура.

Подиум индивидуальной гонки на время 1-го этапа Джиро д’Италия-2021 заняли три гонщика, которым не исполнилось 25 лет – 24-летний Филиппо Ганна, 24-летний Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma) и 23-летний Тобиас Фосс (Jumbo-Visma). Четвёртое место занял ещё один молодой гонщик – 22-летний португалец Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), уступивший победителю 17 секунд.

Филиппо Ганна проехал дистанцию 8,6 км со средней скоростью 58.748 км/ч, это третья из самых быстрых разделок Джиро д’Италия после результата Рика Вербрюгге, проехавшего в 2001 году в Пескаре разделку со средней скоростью 58,69 км/ч и после результата самого Ганны в 2020 году в Палермо, где он проехал со средней скоростью 58.831 км/ч.

Photo Credit: LaPresse