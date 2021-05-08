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Фотогалерея 1-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 1-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

  Действующий чемпион мира в разделке, 24-летний итальянский гонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна одержал победу на открывающей Джиро д’Италия-2021 разделке. Он стал вторым велогонщиком в истории  после Франческо Мозера (Francesco Moser) (1984-1985), выигравшим два года подряд 1-й этап итальянского Гранд-тура.

 

  Подиум индивидуальной гонки на время 1-го этапа Джиро д’Италия-2021 заняли три гонщика, которым не исполнилось 25 лет – 24-летний Филиппо Ганна, 24-летний Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma) и 23-летний Тобиас Фосс (Jumbo-Visma).  Четвёртое место занял ещё один молодой гонщик – 22-летний португалец Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), уступивший победителю 17 секунд.

 

  Филиппо Ганна  проехал дистанцию 8,6 км со средней скоростью 58.748 км/ч, это третья из самых быстрых разделок Джиро д’Италия после результата Рика Вербрюгге, проехавшего в 2001 году в Пескаре разделку со средней скоростью 58,69 км/ч  и после результата самого Ганны в 2020 году в Палермо, где он проехал со средней скоростью 58.831 км/ч.

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    А зачем им было что-то делать? Место в первом ряду основной гонки они и так себе обеспечили. Это Матье нужно рейтинговые очки собирать.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    Фосс же победитель Авенира, нет? Аффини тоже всегда был отличным раздельщиком. Просто они всегда пашут на капитанов и потом тихо отпадают в хвост пелотона. Либо ездят в отрывы дня, разгружая команду. А тут в кои веки свободу получили.
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Karmatron-Фото

    Цитата: Sezar
    Невезучий, но генеральщик.

    Пусть забирает это почетное звание у Джи)

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, красиво МВДП пришел-увидел-победил, первая гонка после возвращения - и сразу победа, ни Шуртер, ни дейвствующий ЧМ в МТБ ничего не смогли сделать.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Sezar-Фото

    Генеральщики кучно заехали.

    Ремко еще недовосстановился даже до прежнего уровня, но если пойдет по нарастающей, то и на генерал.

    Не понятно в деталях а чем причина, в диете, в методике или еще в чем- то еще, но желтые майки Юмбо работают.

    И да, Поццовиво теперь тоже генеральщик. Невезучий, но генеральщик.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    rude_rider-Фото
    Уже генерал раздали после пролога?))))
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.

    Там вон МВДП на 2-3 сек оторвался за несколько сотен метров до финиша в шорт-треке - Курдюков рассказал что он всех порвал. А тут аж 30-40 сек))

  • Arciv
    Джордж Беннетт о целях на Джир ... (1)
    Arciv-Фото
    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    marketbk-Фото

    [quote=Astanaforever][quote=atacama]А Ремко уже не на генерал?
    [/quote]Ни одного дня на многодневках грантуров и после десяти месяцев локдауна? Прям супермонстра из него публика сделала. Не ну я не знаю наверное что то ещё про его способности тогда[/q

    Да какие 10 месяцев? Прочитал интервью его увидел там эти 10 месяцев без гонок. Не стал комментить. Нет нашлись кто эту ересь подхватил. Ломбардия 2020 была 15 августа. У меня 9 месяцев получается. Тоже не мало, но все же посчитать можно, что бы не повторят.

    Тем не менее Власов красавчик, держу кулаки!

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