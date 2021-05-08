Эган Берналь, Ремко Эвенепул, Александр Власов, Джулио Чикконе о 6-м этапе Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь: "Ставили цель - не потерять время на 6-м этапе Джиро д'Италия-2021"

На 6-м этапе Джиро д’Италия-2021 с финишем в подъем 2 категории и набором высоты в 3400 м генеральная классификация вновь перекроилась. И снова участникам пришлось справляться не только с трудностями рельефа, но и с капризами погоды. Несколько порций дождя не остановили команду Ineos Grenadiers, которая взяла ситуацию в свои руки на спуске с первого категорийного подъёма дня, разорвав пелотон. Чемпион мира в разделке Филиппо Ганна отработал в голове группы около 70 км. В результате лидировавший в общем зачёте Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) остался далеко позади и финишировал через 24 минутs после группы претендентов на генеральную классификацию.

Филиппо Ганна, Сальваторе Пуччио, Джонатан Кастровьехо, Джанни Москон, Джонатан Нарваэс проводили смены, продолжая давить на соперников.

Атака гонщика команды Ineos Grenadiers Даниэля Мартинеса заставила команду Deceuninck-Quick Step включиться в работу на финальном подъёме Асколи Пичено (Сан Джакомо) (Ascoli Piceno (San Giacomo), 152 – 1090 м, протяжённость 15,5 км, перепад 938 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%). Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step), включив большую передачу, просеял группу до 12 гонщиков. Жуан Алмейда также помогал удерживать высокий темп.

За 2 км до финиша дебютант Джиро д’Италия, 24-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь аткаковал. На его ускорение отреагировал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), который ранее пытался переложиться в отрыв дня.

Ещё один дебютант Джиро Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) и Александр Власов (Astana Premier Tech), Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) также отреагировали на атаку соперника. На финальном километре за Берналем удержались Эвенепул и Мартин, финишировавшие через 12 секунд после победителя этапа Джино Медера (Bahrain Victorious). Чикконе проиграл им в спринте 2 секунды, а ещё через 15 секунд финиш пересекли Александр Власов, Хью Карти (EF Education Nippo), Саймон Йейтс (BikeExchange) и Аттила Вальтер (Groupama FDJ).

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Эган Берналь: «Изначально планировали не потерять время во время этого первого теста на длинном подъёме. Не был уверен, как пойдёт нога, собирался идти консервативно. Но во время гонки понял, что чувствую себя хорошо. Начался дождь, мы хотели выйти на первые позиции в пелотоне. В тот момент появилась возможность взять контроль над гонкой, мы её использовали в том секторе, где, как мы знали, будет сильный ветер.

Думаю, гонка шла в атакующем стиле, в конце ветер стал встречным, и те, кто сидел на колёсах, сэкономили силы. Поэтому наша стратегия оказалась не вполне успешной. В любом случае, всё получилось, - время мы не потеряли. Будем идти шаг за шагом.

Сегодня было тяжело, но гонка сложилась удивительно – мы не ждали и не планировали. Пиппо начал тянуть, и даже несмотря на то, что я сидел за ним, ветер ощущался. Мы проехали так несколько изгибов серпантина, я поговорил с ребятами, с Кастро, сказал, что если потянуть сейчас, то сможем просеять пелотон. Он ответил, что раз я так думаю, то он поговорит с гонщиками. И тогда Пиппо и остальные ребята включили полный газ, так шли до финального подъёма. И хотя получилось не совсем так, как мы хотели, такие возможности упускать нельзя».

Ремко Эвенепул: «Я доволен тем, как чувствовал себя на финальном подъёме. Было нелегко, холодно. Мы ехали под дождём, но со мной была потрясающая команда, которая облегчала задачу и всё время защищала меня. Я очень благодарен ребятам. Благодаря их усилиям я смог сохранить силы для финального подъёма, где показал хороший результат. Теперь время отдыха, но самое хорошее, что шесть дней гонки позади. Это даёт уверенность».

Александр Власов: «Это был невероятно трудный день, особенно из-за очень холодной погоды. Я не чувствовал ни ног, ни рук, холод сильно на меня повлиял. На спуске с трудом удавалосьтормозить, но все же все прошло без проблем. На финальном подъеме сделал все, что было в моих силах. Харольд Техада оказал мне большую поддержку на последней горе, так что удалось сохранить хоть немного энергии на финал. Я старался следовать за другимифаворитами как можно дольше. Мне удалось ответить на первую атаку, но во второй раз Берналю удалось уехать вперед. В итоге шел до финиша в своем темпе, старался проиграть как можно меньше. Сделал максимум возможного, так что, в целом, я доволен итогом этапа. Что ж, теперь будем двигаться день за днем, решать задачи по мере их поступления, и посмотрим, к чему эту приведет».

Джулио Чикконе: «Сегодня был важный тест моей формы. Ощущения более чем хорошие, сказал бы, что даже превзошли ожидания, несмотря на трудный день с дождём и холодом. Не думал, что смогу так прекрасно чувствовать себя на последнем подъёме. Сначала приготовился идти от защиты. Первые 10 км шли мощно, но без рывков, я удерживал позицию и ждал финала, где думал атаковать и создать неразбериху. Когда поехал Берналь, я инстинктивно последовал за ним. Я помнил об опасности перегореть на слишком высокой скорости, но решил попробовать. Рад, что удержался у него на колесе. Единственное сожаление – тактическая ошибка на спуске с Форка ди Преста, когда я ехал за Беттиолем и потерял слишком много сил. Наверное, надо было его сразу отпустить. Учитывая, как прошёл этап, думаю, там я совершил ошибку. Но мои планы на гонку не изменились. Джиро пойду день за днём».

Бауке Моллема: «Немного разочарован результатом. Но я потратил много сил, чтобы догнать отрыв. 45 км мы ехали вдвоём. Так что, ситуация была неидеальной. После я уже не чувствовал себя так хорошо. А дальше и погода ухудшилась, и был сложный спуск, где я отстал сначала на 9 – 10 секунд, и не мог их закрыть. Потом разрыв стал 20, 50 секунд. Я почти сдался. Но это был очень короткий подъём, и я приложил все силы, чтобы добрать. Мы много работали в отрыве. Да, мы вернулись вперёд, но ноги уже были не теми. Да, я пытался показать результат на последнем подъёме, но нога уже не шла».