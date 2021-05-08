Роман Барде, Дамиано Карузо, Джулио Чикконе, Саймон Йейтс о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

Роман Барде, Дамиано Карузо, Джулио Чикконе, Винченцо Нибали, Саймон Йейтс о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

16-й этап Джиро д’Италия-2021, хотя и сокращённый из-за погоды, стал суровым испытанием для участников и привёл к перестановкам в генеральной классификации перед вторым днём отдыха. Группа претендентов на борьбу за генеральную классификацию существенно сократилась уже к подножию тяжелейшего перевала Пассо Джау, который после исключения Пордой стал самой высокой точкой маршрута этого выпуска итальянского Гранд-тура.

Команда EF Education Nippo задала высокий темп, и к подножию Джау в группе розовой майки осталось 8 гонщиков. Лидер общего зачёта Эган Берналь (Ineos Grenadiers) атаковал за 22,1 км до финиша.

30-летний французский гонщик команды DSM Роман Барде (Romain Bardet) приложил все силы, чтобы не потерять время после атаки розовой майки, пройдя вершину Джау через 1 минуту 15 секунд после Берналя, Барде использовал своём мастерство прохождения спуска и догнал ехавшего впереди 33-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо (Damiano Caruso), вместе с которым доехал до финиша, сократив отставание от Берналя до 27 секунд.

26-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) прошёл вершину Джау 4-м, и на этой же позиции финишировал в Кортина д’Ампеццо после прохождения сложного спуска, проиграв Эгану Берналю 1:18.

26-летний британский велогонщик команды EF Education Nippo Хью Карти (Hugh Carthy) финишировал 5-м через 1:19 после победителя этапа и лидера общего зачёта и поднялся в тройку лучших генеральной классификации, где уступает Берналю 3:40.

28-летний британский гонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) начал выпадать из группы генеральщиков в начале прохождения Джау, в итоге проиграв на финише 2:26 и потеряв место в тройке лучших общего зачёта.

Роман Барде (DSM) на финише удивился, что занял на этапе 2-е место: «Я второй? Хорошо. Думал, что Нибали всё ещё впереди. Тогда совсем не плохо.

Ребята проделали хорошую работу, чтобы защитить меня на ранней части этапа до последнего подъёма. Берналь снова был сильнейшим. Догнать его было невозможно. Но около 300 метров я держался за ним, а Карузо был в секундах десяти впереди.

Я поехал своей скоростью до вершины. На спуске сделал всё, что было в моих силах, чтобы закрыть просвет и отыграть время. Думаю, хорошо проехал, мы можем быть довольны позицией перед третьей неделей».

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Мы хорошо перегруппировались этим утром, разработали новый план, когда объявили об изменении маршрута. На первом и очень тяжёлом подъёме мы остались в первых рядах. Потом сделали всё возможное для Романа перед Джау. Пелотон порвался ещё до подъёма на Джау, но мы вывезли его на хорошую позицию, и он проехал очень сильно. Затем он отлично прошёл спуск, догнал Карузо и занял второе место на этапе. Думаю, мы можем быть довольны этим, и тем, что Роман поднялся в генеральной классификации».

Дамиано Карузо (Bahrain Victorious): «Хотя этап сократили, напряжение не спадало целый день, как и ожидалось. На последнем подъёме я хорошо себя чувствовал. Посмотрел на лица соперников, понял, что в тот момент был среди них одним из сильнейших, не считая Берналя, разумеется. Попытался поехать за розовой майкой, но не смог. Поэтому сосредоточился на том, чтобы ехать своим темпом, сделал всё возможное в конце. Боевой настрой, конечно, на высоте. Хочу поблагодарить товарищей по команде, потому что сегодня они великолепно отработали, а также благодарю весь персонал, который обеспечил нас дополнительной одеждой во время гонки. В такую плохую погоду это было жизненно необходимо. Сейчас будем наслаждаться днём отдыха, а после завтра начнётся последний бой».

Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj), главный спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Дамиано потрясающе отработал. Использовал и голову, и ноги. Мы взяли максимум из этих этапов. Завтра день отдыха, желаю ребятам хорошо отдохнуть. Каждый день они терпели высокую скорость, плохую погоду. Очень важно восстановиться перед финальной неделей Джиро, которая будет очень жёсткой».

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Хотя маршрут изменили, думаю, в зрелищности этап не потерял, он был эпическим. Новый профиль разбил тактику, которую мы вчера продумали, сделал гонку более взрывной. С самого старта держали высокую скорость, но, конечно, Джау сделал настоящий просев.

Команда EF впечатлила скоростью, которую они задали. С этого момента начался тест на выносливость. Я хорошо чувствовал себя весь день, что позволило мне разумно распределить силы. Больше всего меня радует, что я не поддался инстинкту отвечать на любые атаки, ускоряться, несмотря на то, что хорошо себя чувствовал. Я поехал своей скоростью. И, глядя на общий зачёт, вижу, что поступил правильно».

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «На этапе некогда было вздохнуть. Отсутствие Федайи и Пассо Пордой не делала этап легче в смысле высоты, он всё равно остался очень тяжёлым. Такие холодные дни, весь день под дождём, стали испытанием для каждого».

Чарли Вегелиус (Charly Wegelius), спортивный директор команды EF Education Nippo: «С тем, как шла гонка, с позицией Ineos Grenadiers, которая ехала от защиты, и тем, что маршрут не слишком подходил Хью, мы видели это на Дзонколане и сегодня, нам надо было попытаться взять ситуацию в свои руки. Мы задали высокую скорость, и вы видели результат. Мы сбросили Саймона Йейтса, пару других фаворитов, подвинулись на третье место. Это был достаточно разумный ход. Мы сделали максимум из того, что могли. Потеря Геррейро очень сильно ударила по нашим планам, нам его не хватает. Изначальный план идеально подходил ему. Сейчас мы сделали всё, что было в наших силах».

Саймон Йейтс (BikeExchange): «Трудный этап, не на такой результат я надеялся, но сделал всё, что мог. Победа теперь далеко, но подиум ещё в пределах досягаемости. Так что надо держать голову высоко, продолжать бороться».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Этап был тяжёлым, но не таким тяжёлым, как мог бы, потому что мы, к счастью, не проехали весь маршрут, так как было очень холодно. Думаю, организаторы приняли верное решение. Если бы мы проходили эти два перевала при такой низкой температуре, разрывы были бы ещё больше. И для безопасности гонщиков решение было правильным. Что касается нас, этап прошёл не так, как планировали. Но нужно справляться и с плохими днями, это так же важно, как и выступление в хорошие дни. Впереди ещё много этапов. Мы перезагрузимся завтра, в день отдыха, и приступим к последнему блоку перед Миланом».