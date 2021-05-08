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Виктор Лафей – победитель 8 этапа Джиро д’Италия-2021

Виктор Лафей, Франческо Гавацци, Аттила Вальтер о 8-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  25-летний Виктор Лафей (Victor Lafay) одержал первую профессиональную победу, выиграв 8-й этап в свой дебют на Джиро д’Италия. Лафей принёс  Cofidis третью в истории велокоманды победу на Джиро после Рика Вербрюгге в 2006 и Дамьена Монье в 2010.

 

  Французский велогонщик команды Cofidis отобрался в отрыв дня, который после многочисленных атак сформировался лишь через 60 км после старта. На горном этапе в Южных Апеннинах с финишем в подъем 4 категории и набором высоты 3400 м Виктор Лафей терпеливо ждал момента для решающей атаки, который наступил за 2,5 км до финиша.

 

  Лафей в одиночку быстро добрал и прошёл атаковавших ранее Виктора Кампенартса (Qhubeka Assos) и Джованни Карбони (Bardiani-CSF-Faizanè).  У 25-летнего французского гонщика было достаточно времени, чтобы отпраздновать  первую победу в профессионалах – ближайший преследователь, 36-летний итальянский гонщик команды EOLO  - Kometa Франческо Гавацци финишировал через 36 секунд.

 

Группа розовой майки финишировала через 4:48. Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) сохранил первую позицию в генеральной классификации.

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Виктор Лафей: «В первой части этапа я потратил много сил, чтобы уехать в отрыв. Было несколько попыток, но пелотон не отпускал. Потом, наконец, отрыв сформировался. Как только разрыв начал увеличиваться, я сумел восстановить силы.

 

После целого дня в отрыве главным было успеть восстановиться перед подъёмом. За 25 км до финиша начались атаки. Мне надо было опасаться Нельсона Оливейру и других. Надо было удостовериться, что они не уедут далеко. И я справился. За 3 км до финиша наступил идеальный момент для моей атаки. Я ускорился и увидел, что за мной никто не поехал. Не могу поверить, что выиграл этап Джиро!

 

Вчера я работал на Элиа Вивиани. Он наш лидер. Считаю, что он может выиграть этап. Он снял давление с команды, и мы сегодня выиграли, потому что он отпустил нас, чтобы в горах мы делали, что считаем нужным».

 

  Франческо Гавацци: «Немного жаль, конечно, потому что не так часто в карьере появляется шанс. Я надеялся и старался до самого конца. Возможно, мне надо было сразу преследовать Лафея, но он был очень силён. Нога у меня шла хорошо, конечно, я попробую снова, буду пытаться до конца Джиро».

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Аттила Вальтер: «Когда после старта этапа пелотон порвался, я оказался во второй группе. Это была моя ошибка, но я не волновался, потому что рядом были такие гонщики как Барде и Нибали, а до финиша было очень далеко. Я немного поздно пришёл в шоссейный велоспорт. Мне ещё надо научиться занимать правильные позиции в пелотоне. Но розовая майка очень помогла. Теперь я за неё отвечаю. В этом смысле Эган Берналь действовал идеально – в пелотоне он никогда не опускался ниже 10-й позиции.

 

  Надеюсь, завтра смогу проехать ещё лучше, быть впереди. Настроен удержать розовую майку. Гравийный сектор и профиль этапа в целом мне подходят».

 

Результаты 8 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 8 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Виктор Лафей Victor Lafay Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, не знаю, к сожалению, кто такой этот Беппе.
    И не читал всю его статью, к сожалению.  

    Я подписываюсь под его лишь одной мыслью:
    Розовую майку нужно уважать.

    И считаю, что Уважение к Малья Роза должно быть, потому что оно свободно и заслуженно. Вот и все, что я хотел сказать )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Победа Лафэя сегодня для вас была нудной и предсказуемой?
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, Дайте уже гонщикам свободу. Нет никаких "проходных этапов".
     
    Пусть тот, кому надо отдохнуть в борьбе за Генерал — отдыхает.

    Пусть тот, кому надо взять свой шанс (Лафэй сегодня) — возьмет его!


  • velodoctor
    Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Итал ... (2)
    velodoctor-Фото
    Да у лотто особо звезд нету, они его берегут теперь до тура. Это правильно для таких команд.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Sezar-Фото

    Я понял), странно что с учетом этого гора отнесена к 1 категории.

    Много шума по поводу этапа. И не очень понятно почему. Наверно, гравий особенный)

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Sezar-Фото

    Существенно более половины. И что означает эта отметка тоже не указано.

  • sqrudgmcduck
    Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Итал ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    Редкостный цинизм по отношению к организаторам гонки и партнёрам по команде. Коленки у него болят, видите ли... Надо спринтерские этапы ставить на второй половине многодневки. Посмотрим, как такие "рекордсмены" будут заявляться. Хоть ланды  будут докатывать больше пяти шести этапов.

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Вообще непонятно какой карте верить. На одной гравий-3,2 км. На другой- 1,6 км.
     
    Вот на Финестре гравий действительно составляет половину горы. 9 км. С градиентом 9,1%.

    Информация на сайте Джиро:

    Final kilometres
    The final climb is nearly 6 km long, and the gradients are not very sharp. After a long, well-lit tunnel stretching from 3 to 2 km remaining to the finish, the final 1,600 metres, as well as the home straight, are on unpaved roads, with peaks topping out at 14% over the last 500 m.

     

    Так что 1600 метров гравия.

  • uran
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    uran-Фото
    Все зависит от самочувствия Берналя, если пойдет нога инеоскай будут выматывать всех на подъездах и тогда этап будет на загляденье, но скорее всего будут локальные стычки.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Горняки сегодня (вчера) совсем не рыпались, так что силы и энергию с_экономили, а значит верю что будет бой, возможно даже на предпоследней горе, 100% если двинет (а вдруг) кто то из генеральшиков "второго эшелона", ну типа Чикконе, Бильбао или Алмейды (хоть Жоао уже и не капитан).
    Цитата: velodoctor
    А я вот не уверен что завтра можно что-то отграть кому-то, набор большой, но горы пологие. Конечно, зависит от того какой ритм задаст Инеос, но мне видится, что атаки пойдут за 2 км как обычно.
    Зубастый этап провоцирует на атаки и раньше, но ещё посмотрим какие люди отберутся в отрыв. Лично мне бы хотелось чтобы ОТРЫВщиков догнали и между капитанами пошла борьба на последней горе, ведь тогда для них будет важная (!) дополнительная мотивация - возможность победы (а не только генерал)

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