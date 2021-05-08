Виктор Лафей – победитель 8 этапа Джиро д’Италия-2021

Виктор Лафей, Франческо Гавацци, Аттила Вальтер о 8-м этапе Джиро д’Италия-2021

25-летний Виктор Лафей (Victor Lafay) одержал первую профессиональную победу, выиграв 8-й этап в свой дебют на Джиро д’Италия. Лафей принёс Cofidis третью в истории велокоманды победу на Джиро после Рика Вербрюгге в 2006 и Дамьена Монье в 2010.

Французский велогонщик команды Cofidis отобрался в отрыв дня, который после многочисленных атак сформировался лишь через 60 км после старта. На горном этапе в Южных Апеннинах с финишем в подъем 4 категории и набором высоты 3400 м Виктор Лафей терпеливо ждал момента для решающей атаки, который наступил за 2,5 км до финиша.

Лафей в одиночку быстро добрал и прошёл атаковавших ранее Виктора Кампенартса (Qhubeka Assos) и Джованни Карбони (Bardiani-CSF-Faizanè). У 25-летнего французского гонщика было достаточно времени, чтобы отпраздновать первую победу в профессионалах – ближайший преследователь, 36-летний итальянский гонщик команды EOLO - Kometa Франческо Гавацци финишировал через 36 секунд.

Группа розовой майки финишировала через 4:48. Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) сохранил первую позицию в генеральной классификации.

Photo Credit: LaPresse

Виктор Лафей: «В первой части этапа я потратил много сил, чтобы уехать в отрыв. Было несколько попыток, но пелотон не отпускал. Потом, наконец, отрыв сформировался. Как только разрыв начал увеличиваться, я сумел восстановить силы.

После целого дня в отрыве главным было успеть восстановиться перед подъёмом. За 25 км до финиша начались атаки. Мне надо было опасаться Нельсона Оливейру и других. Надо было удостовериться, что они не уедут далеко. И я справился. За 3 км до финиша наступил идеальный момент для моей атаки. Я ускорился и увидел, что за мной никто не поехал. Не могу поверить, что выиграл этап Джиро!

Вчера я работал на Элиа Вивиани. Он наш лидер. Считаю, что он может выиграть этап. Он снял давление с команды, и мы сегодня выиграли, потому что он отпустил нас, чтобы в горах мы делали, что считаем нужным».

Франческо Гавацци: «Немного жаль, конечно, потому что не так часто в карьере появляется шанс. Я надеялся и старался до самого конца. Возможно, мне надо было сразу преследовать Лафея, но он был очень силён. Нога у меня шла хорошо, конечно, я попробую снова, буду пытаться до конца Джиро».

Photo Credit: LaPresse

Аттила Вальтер: «Когда после старта этапа пелотон порвался, я оказался во второй группе. Это была моя ошибка, но я не волновался, потому что рядом были такие гонщики как Барде и Нибали, а до финиша было очень далеко. Я немного поздно пришёл в шоссейный велоспорт. Мне ещё надо научиться занимать правильные позиции в пелотоне. Но розовая майка очень помогла. Теперь я за неё отвечаю. В этом смысле Эган Берналь действовал идеально – в пелотоне он никогда не опускался ниже 10-й позиции.

Надеюсь, завтра смогу проехать ещё лучше, быть впереди. Настроен удержать розовую майку. Гравийный сектор и профиль этапа в целом мне подходят».