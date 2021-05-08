Джиро д'Италия-2021. Цикламеновая майка. Претенденты

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Джиро д'Италия - 2021. Цикламеновая майка. Превью
В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2021 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Милане.
Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 8 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.
Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2021 или попробовать доехать до Милана, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап, правда, протяженностью 231 км.
Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2021 станет спринтер, который доедет до Милана.
Победитель очковой классификации прошлого года Арно Демар не стартует на Джиро д'Италия-2021.
Финиши этапов на Джиро д'Италия-2021 разделены на 3 уровня:
1-й уровень: категории a и b – этапы 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень: категория c – этапы 3, 8, 11, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3-й уровень: категория d и e – этапы 1, 4, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.
Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2021
100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).
На Джиро д’Италия-2021 всего 6 спринтерских этапов, и нет недостатка в спринтерах высшего класса, а значит, борьба за победу в спринте обещает быть зрелищной и напряжённой.
Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2021?" Опрос приклеплён к данному обзору.
Спринтеры Джиро д'Италия-2021:
Петер Саган (Bora-hansgrohe)
31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган поедет Джиро д’Италия второй раз в карьере. Его дебют на Джиро в прошлом году оказался довольно успешным – он одержал победу на этапе, правда, не в спринте, а из одиночного отрыва, четырежды финишировал вторым на спринтерских этапах и в итоге занял 2-е место в классификации по очкам.
Photo ©A.S.O./Alex Broadway
Калеб Юэн (Lotto Soudal)
Photo Credit: LaPresse
26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн за свою карьеру выиграл три этапа Джиро д’Италия. Он никогда не боролся за победу в очковой классификации, так как ни разу не доехал Джиро д’Италия до конца. В этом году Юэн одержал победу на Туре ОАЭ-2021, финишировал вторым на этапе Тиррено-Адриатико и поднялся на вторую ступень подиума Милан-Сан-Ремо.
Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS)
Photo © Getty Sport /Team Qhubeka ASSOS
Чемпион Европы, 32-летний итальянский велогонщик команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло дважды выигрывал цикламеновую майку Джиро д’Италия в 2015 и 2016 годах, но у него нет ни одной победы на этапе итальянского Гранд-тура.
Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)
26-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия выиграл пять этапов Джиро д’Италия (в 2017 и 2019). В прошлом году он сошёл с Джиро из-за положительного теста на ковид. В этом году сошёл с классики E3 Saxo Bank из-за перелома запястья и с конца марта не выступал в гонках.
Элиа Вивиани (Cofidis)
32-летний итальянский гонщик команды Cofidis Элиа Вивиани – победитель пяти этапов Джиро д’Италия (2015 и 2018). В этом году он одержал одну победу, разбив сухой счёт после года без побед на классике Cholet - Pays de la Loire. В прошлом году на этапах Джиро его лучшим результатом стало 5-е место на 4-м этапе.
Тим Мерлир (Alpecin-Fenix)
Впервые поедет Джиро д’Италия 28-летний бельгийский спринтер команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир, который в этом году одержал три победы в классиках. Каждый из этапов Джиро можно рассматривать как отдельную классику. У Тима Мерлира есть все шансы прибавить к своему списку побед и этап «Корса Роза».
Дилан Груневеген (Jumbo-Visma)
Ещё один дебютант Джиро д'Италия - 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген возвращается в гонки после 9-месячной дисквалификации. Сможет ли он бороться за победы на этапах, нельзя предугадать, но и списывать его со счетов тоже не стоит.
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