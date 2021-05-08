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Джиро д'Италия-2021. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2021. Цикламеновая майка. Превью

 

Джиро д'Италия - 2021. Цикламеновая майка. Превью

  В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2021 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Милане.

 

  Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 8 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

 

Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2021 или попробовать доехать до Милана, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап, правда, протяженностью 231 км.

 

 

 

  Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2021 станет спринтер, который доедет до Милана.

 

Победитель очковой классификации прошлого года Арно Демар не стартует на Джиро д'Италия-2021. 

 

 

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2021 разделены на 3 уровня:


1-й уровень: категории a и b – этапы 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


2-й уровень: категория c – этапы 3, 8, 11, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


3-й уровень:  категория d и – этапы 1, 4, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

 

 

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.

 

 

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2021

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).

 

  На Джиро д’Италия-2021 всего 6 спринтерских этапов, и нет недостатка в спринтерах высшего класса, а значит, борьба за победу в спринте обещает быть зрелищной и напряжённой.

   

    

          Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2021?" Опрос приклеплён к данному обзору.

 

Спринтеры Джиро д'Италия-2021:

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe)

 

 

 

  31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган поедет Джиро д’Италия второй раз в карьере. Его дебют на Джиро в прошлом году оказался довольно успешным – он одержал победу на этапе, правда, не в спринте, а из одиночного отрыва, четырежды финишировал вторым на спринтерских этапах и в итоге занял 2-е место в классификации по очкам.

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 Калеб Юэн (Lotto Soudal) 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн за свою карьеру выиграл три этапа Джиро д’Италия. Он никогда не боролся за победу в очковой классификации, так как ни разу не доехал Джиро д’Италия до конца. В этом году Юэн одержал победу на Туре ОАЭ-2021, финишировал вторым на этапе Тиррено-Адриатико и поднялся на вторую ступень подиума Милан-Сан-Ремо.

 

Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS)

 

Photo © Getty Sport /Team Qhubeka ASSOS

 

  Чемпион Европы, 32-летний итальянский велогонщик команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло дважды выигрывал цикламеновую майку Джиро д’Италия в 2015 и 2016 годах, но у него нет ни одной победы на этапе итальянского Гранд-тура.

 

 

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

 

 

 26-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия выиграл пять этапов Джиро д’Италия (в 2017 и 2019). В прошлом году он сошёл с Джиро из-за положительного теста на ковид. В этом году сошёл с классики E3 Saxo Bank из-за перелома запястья и с конца марта не выступал в гонках. 

  

 

Элиа Вивиани (Cofidis)

 

 

 

 

32-летний итальянский гонщик команды Cofidis Элиа Вивиани – победитель пяти этапов Джиро д’Италия (2015 и 2018). В этом году он одержал одну победу, разбив сухой счёт после года без побед на классике Cholet - Pays de la Loire. В прошлом году на этапах Джиро его лучшим результатом стало 5-е место на 4-м этапе. 

 

 

Тим Мерлир (Alpecin-Fenix)

 

 

   Впервые поедет Джиро д’Италия 28-летний бельгийский спринтер команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир, который в этом году одержал три победы в классиках. Каждый из этапов Джиро можно рассматривать как отдельную классику. У Тима Мерлира есть все шансы прибавить к своему списку побед и этап «Корса Роза».

 

Дилан Груневеген (Jumbo-Visma)

 

 

Ещё один дебютант Джиро д'Италия - 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген возвращается в гонки после 9-месячной дисквалификации. Сможет ли он бороться за победы на этапах, нельзя предугадать, но и списывать его со счетов тоже не стоит.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация Джиро д'Италия-2021

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Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2021?


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Ближайшие старты

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Предварительные составы команд ... (38)
    Sezar-Фото

    Я вот слегка офигел сейчас, Андрею Пономарю из Андрони еще и 19 лет нет..., надеюсь у парня все получится!

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31)
    sashaney-Фото
    Я скажу, что мне не нравится. 30тыс минус два месяца без вело (так он сказал), это примерно 100км в день. Т.е. 3 ~ 3.5 часа в день для 14 -15 ребёнка. Вот это мне и не нравится. Это потогонная система, при кот. выживают сильнейшие ~1%. Остальные остаются ни с чем. А это подавляющее большинство. При этом и те и те не имеют ни альтернативы, ни нормальной второй жизни. Учёба тоже не включена в этот список. Т.е. дети не развиваются органически. У них кроме основного занятия ничего нет. Вот с этим я и не согласен. Должна быть вторая жизнь помимо спорта, люди дожны иметь кругозор простирающийся чуть больше, чем колесо перед тобой. Тут приоритеты расставлены так: ты для вело (страна, организация, команда, всё что угодно), а не вело для тебя.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    BaTman-Фото
    Я бы тут добавил, что разделка не даст показать максимум на 20 этапе, так как в уме будет упражнение по максимуму возможностей. Но маршрут сбалансирован, есть хорошие этапы и на первой и на второй недели. И будь я хорошим горняком то как раз на второй недели попробовал бы сделать задел. Суббота и понедельник могут многое расставить по местам.
    Но вот что делать универсалам на таком маршруте сложнее, наверное я бы так же выбрал под атаку в горах вторую неделю, и на третьей недели экономил силы под разделку. Но тут и на первой недели если не в форме можно минуты 4 отхватить, а можно одеть розовое на первом этапе и если про ноге такое нельзя упускать (Ремко).
    Посмотрим что скажет Йетс на первой недели, я думаю пойдёт на максимум и дальше от обороны.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    sixpack-Фото
    поставил себя на место гонщика: если я плохой раздельщик, моя единственная возможность -- атаковать. Ну пошел же Шлек в большую борьбу, ожидая, что в разделке проиграет время Эвансу.

    да и вообще *мысль* о разделке никак не отнимает возможность атаковать. Если кого-то парализует мысль о завтра, то это проблема с морально-волевыми.

    Определенная осторожность остается на сам этап перед разделкой, ну так это лишь один этап. да и на этой Джире нет звезд разделки среди генералов.
  • s75
    Предварительные составы команд ... (38)
    s75-Фото

    что-то невероятное в карьере Марка Кристиана

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я с Вами не согласен. В.Екимов рассказывает очень много интересных и полезных вещей, для молодежи которые стремятся чего-то достичь в велоспорте это очень ценно и важно. Вдвойне важно когда своим опытом с вами делется олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
    А что Вас удивляет во фразе 31 тысяча наката в год? Я помню себя в 14-15 лет у нас каждый день накат был 60 км плюс мне от дома до секции приходилось ехать 20 км туда и обратно, вот и посчитайте...(правда клуб был на гос.обеспечение =трудовые резервы= г.Баку)... конечно это было не каждый день ,но накат все равно выходил большой. Все велогонщики через это проходили,а Роглич и ему подобные это скорее исключение,да и потом от куда Вы знаете через какие нагрузки проходил Роглич ? я уверен что в свою бытность прыгуна он активно увлекался велотуризмом или что то подобное.
  • s75
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (15)
    s75-Фото

    Очень важная итоговая победа для спортивного директора Зандио.

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    Krakk-Фото
    Сама мысль о неотвратимой угрозе давит на горняка: какой толк от того, что сегодня он привезет минуту-полторы, если в последний день рискует проиграть еще больше там, где его горовосходительский талант не значит абсолютно ничего. Поставьте себя на место гонщиков: как тут атаковать?
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    sixpack-Фото

    **отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.**

     

    это каким образом?

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31)
    sixpack-Фото

    Симон -- претендент номер один без вопросов. По меньшей мере, по нему нет явных возражений: он доказал способность побеждать на ГТ, у него не такая плохая команда, хорошие результаты в сезоне. 

     

    Берналь -- конечно явный претендент, но может отвалить и успеть спалить шансы Сивакова (вообще решение сидеть вдали от команды в Колумбии внушает самые разные подозрения)

     

    Ланда -- если не сейчас, то когда? рельеф хороший, ибо разделка очень много не решит. тоже претендент

     

    Хиндли -- пока не очень понятно, очень уж невнятный сезон

     

    Карти -- тоже есть шансы

     

    Власов -- надеемся, но предыдущая статистика против него

     

    Нибс, Барде, Бухман -- результатов мы не видели уже давненько

     

    Мартин -- вроде хороший шанс, но Мартин всегда проявляет себя в начале года, а в этом году совсем невнятно. не исключено, что уже возраст.

     

    Квики: в Альмейду на таком профиле совсем не верю. Маснада, думаю, очень хорошо проедет, но не на розовое, сильное выступление Ремко в ГК очень маловероятно, скорее на отдельных этапах зажжет 

     

    Моллема тоже, думаю, хорошо проедет но не на розовое. хотя у него шансы как раз есть.

     

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

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