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Павел Сиваков сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения

Павел Сиваков сошёл с Джиро д'Италия-2021 после падения на 5-м этапе

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers сообщает, что Павел Сиваков вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021 после падения. 23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers упал на последних 15 км. Он доехал до финиша, но получил травму плеча, у него подозревают перелом ключицы.

 

 

 

Павел Сиваков сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения

 

 

После падения Павел Сиваков не смог вернуться в пелотон и финишировал через 13 минут после победителя этапа Калеба Юэна (Lotto Soudal).

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Теги к статье: Павел Сиваков Pavel Sivakov Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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