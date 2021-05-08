- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 20:59
Павел Сиваков сошёл с Джиро д'Италия-2021 после падения на 5-м этапе
Велокоманда Ineos Grenadiers сообщает, что Павел Сиваков вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021 после падения. 23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers упал на последних 15 км. Он доехал до финиша, но получил травму плеча, у него подозревают перелом ключицы.
После падения Павел Сиваков не смог вернуться в пелотон и финишировал через 13 минут после победителя этапа Калеба Юэна (Lotto Soudal).
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