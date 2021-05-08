Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 18-го этапа Джиро д'Италия-2021

18-й этап Джиро д’Италия-2021 завершился победой гонщика из отрыва. Самый протяжённый этап этого выпуска итальянского Гранд-тура начался с многочисленных атак гонщиков, стремившихся использовать последний шанс побороться за победу перед горными этапами и разделкой.

За 185 км до финиша группа из 23 гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа 27-летний итальянский велогонщик команды EF Education Nippo Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), уехала от пелотона. В ней не было спринтеров, которые могли отобрать очки в зачёт цикламеновой майки, поэтому пелотон позволял отрыву набирать всё больше и больше преимущества. На середине дистанции у отрыва в запасе было больше 11 минут, а к финалу, за 7 км до финиша пелотон находился в 19 минутах.

Этап решился на финальных 35 километрах, когда начались первые на дистанции подъёмы – три некатегорийных и один подъём 4-й категории. На первом некатегорийном подъёме отрыв начал рассыпаться, а несколько первых атак за 32 км до финиша были нейтрализованы.

На подъёме 4 категории Кастана (Castana, 118 – 328 м, протяжённость 5,3 км, перепад 210 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 11%) атаковали Горка Исагирре (Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech), Альберто Беттиоль, Патрик Бевин (Patrick Bevin (NZL) Israel Start-Up Nation), Стефано Ольдани (Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal), Николас Роч (Nicolas Roche (Irl) Team DSM) и Якопо Моска (Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo). Но через несколько километров отрыв собрался, и тут же из него атаковал Реми Каванья (Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step), который быстро набрал 10 секунд преимущества. Каванья первым прошёл вершину Кастаны, на спуске увеличил разрыв до 23 секунд. Но атаки Альберто Беттиоля и Николаса Роча за 15 км до финиша, а затем ещё одна атака Беттиоля за 11 км до финиша сократили преимущество Каваньи.

За 7 км Альберто Беттиоль добрал Реми Каванью и сбросил его за 6,7 км до финиша. Николас Роч пытался догнать Беттиоля, но его нагнали шесть гонщиков из отрыва. А Альберто Беттиоль финишировал с преимуществом в 17 секунд, что дало ему возможность начать праздновать победу за несколько десятков метров до финиша.

Пелотон пересёк финишную черту 18-го этапа через 23 минуты 30 секунд после победителя. Перестановок в классификациях накануне двух горных этапов не произошло. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации, Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика.



Photo Credit: LaPresse