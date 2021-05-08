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Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея  и события 18-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  18-й этап Джиро д’Италия-2021 завершился победой гонщика из отрыва. Самый протяжённый этап этого выпуска итальянского Гранд-тура начался с многочисленных атак гонщиков, стремившихся использовать последний шанс побороться за победу перед горными этапами и разделкой.

 

  За 185 км до финиша группа из 23 гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа 27-летний итальянский велогонщик команды EF Education Nippo Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), уехала от пелотона. В ней не было спринтеров, которые могли отобрать очки в зачёт цикламеновой майки, поэтому пелотон позволял отрыву набирать всё больше и больше преимущества. На середине дистанции у отрыва в запасе было больше 11 минут, а к финалу, за 7 км до финиша пелотон находился в 19 минутах.

 

Этап решился на финальных 35 километрах, когда начались первые на дистанции подъёмы – три некатегорийных и один подъём 4-й категории. На первом некатегорийном подъёме отрыв начал рассыпаться, а несколько первых атак за 32 км до финиша были нейтрализованы.

 

На подъёме 4 категории Кастана (Castana, 118 – 328 м, протяжённость 5,3 км, перепад 210 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 11%) атаковали Горка Исагирре (Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech), Альберто Беттиоль, Патрик Бевин (Patrick Bevin (NZL) Israel Start-Up Nation), Стефано Ольдани (Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal), Николас Роч (Nicolas Roche (Irl) Team DSM) и Якопо Моска (Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo). Но через несколько километров отрыв собрался, и тут же из него атаковал Реми Каванья (Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step), который быстро набрал 10 секунд преимущества. Каванья первым прошёл вершину Кастаны, на спуске увеличил разрыв до 23 секунд. Но атаки Альберто Беттиоля и Николаса Роча за 15 км до финиша, а затем ещё одна атака Беттиоля за 11 км до финиша сократили преимущество Каваньи.

 

За 7 км Альберто Беттиоль добрал Реми Каванью и сбросил его за 6,7 км до финиша. Николас Роч пытался догнать Беттиоля, но  его нагнали шесть гонщиков из отрыва. А Альберто Беттиоль финишировал с преимуществом в 17 секунд, что дало ему возможность начать праздновать победу за несколько десятков метров до финиша.

 

Пелотон пересёк финишную черту 18-го этапа через 23 минуты 30 секунд после победителя. Перестановок в классификациях накануне двух горных этапов не произошло. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации, Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика.

 

 

 

 


Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Помните, как Конта башкой ударился? Все говорили — какие ему гонки, хорошо, что живым остался и не инвалид. Хотя, Конта - он особенный. А Эвенепул врядли. Но, посмотрим. 

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Нет, уважаемая EVA, не усе.

    Вы пИшите о том, что уже есть на данный момент.
    Но, кто знает, что будет дальше у Тадея и у Ремко?
    Это никому неизвестно.

    Но, на данный момент, согласен с вами, Ремко не Генерал. 
    Он даже не понимает, как нужно себя распределять на 3 недели, не чувствет сил, желания и необходимости изучать нюансы каждого этапа ГТ. 
    Наверное, его пытались этому научить, но... пока не понимает, не чувствует.

    Но, какие его годы, все в его руках. 

     


  • Адриен
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Адриен-Фото
    Не расстраивайтесь. C’est la vie ... Какая печаль ? Это не печаль. Просто любимую игрушку отберут. Так другую заведите - делов то ...
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Беттиоль выиграл Фландрию! После этого ему еще лет 5, как минимум, обеспечено Внимание.
    Правда, после Фландрии он ушел в тень, а тут снова праздник - этап Джиро.

    EVA, Конечно, он живчик, еще бы! Ведь он вернул Внимание к себе!)

    ЗЫ: Этап на Джиро скоро забудется. А Фландрия останется навсегда.
    Но, Фишка в том, что это надо теперь всегда подтверждать, до конца карьеры.  

    Но гонщик Беттиоль классный и нетривиальный! Рад его победе! Супер!

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    Адриен-Фото

    А потом многие на сайте жалуются - почему на ТВ показывают бильярд или теннис вместо велоспорта ? Да потому, что иные этапы проходят таким вот образом и опять же многие болельщики - как вы - считают это нормальным ! Мол,вот такая специфика. А на деле, если посмотреть свежим, незамыленным взглядом - скучное антиспортивное действо - на подобии футбольного договорняка... От спортсменов ждут борьбы, самоотдачи ? Да плевать они хотели, ЗАЧЕМ ИМ ГНАТЬСЯ ? Ведь впереди решающие этапы, а на этом можно и СХАЛТУРИТЬ... Самое обидное, что многие согласятся с вами, считая ненормальное нормальным. А популярность любимого нами шоссейного велоспорта вместе с тем год от года неуклонно падает...

  • VeloVelo
    Дэн Мартин – победитель 17 эта ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Дэна! Нравится мне этот гощик, давно за ним слежу.

  • VeloVelo
    Джулио Чикконе сошёл с Джиро д ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Джулио пока не владеет собой. Эмоции владеют им, но, не он сам. 

  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Ничего не понял. Кто-нибудь в курсе, что на самом деле произлшло? Из-за чего штраф впаяли?

  • Kay82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Kay82-Фото
    Думаю что они еще потирают и отставание увеличится . И Власов вылетит с топ 5 это точно
  • red
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (53)
    red-Фото
    більш доречно сказати - нехай щастить

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