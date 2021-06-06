Эган Берналь – победитель Джиро д’Италия-2021

24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь стал победителем Джиро д’Италия-2021. Для британской команды под управлением Дэйва Брэйслфорда (Dave Brailsford) это 12-я победа на Гранд-туре. Эган Берналь надел розовую майку Джиро д’Италия-2021 после победы на 9-м этапе, укрепил свои позиции второй победой на 16-м этапе, и удержал розовую майку до финального подиума в Милане.

Photo Credit: LaPresse

Эган Берналь стал первым после Мигеля Индурайна в 1993 победителем, стартовавшим под номером 1.

24-летний колумбиец – четвёртый гонщик в истории, выигравший и розовую, и белую майки Джиро после Евгения Берзина в 1994, Наиро Кинтаны в 2014 и Тео Геогана Харта в 2020.

Эган Берналь: «На 21-м этапе я просто сконцентрировался на том, чтобы не ошибиться. Не хотел потерять Джиро на одном из поворотов. Продавливал там, где мог, но совсем не рисковал на поворотах. Впервые я наслаждался, когда ехал разделку. Мне всегда тяжело на индивидуальных гонках на время, но сегодня был особенный этап, по радио постоянно говорил тренер. Было очень приятно.

Повсюду было множество колумбийских флагов, люди приветствовали меня, но только когда я приехал, осознал, что выиграл. Невероятные ощущения. Не могу описать, что чувствую. Я спокоен, но внутри всё взрывается от счастья. Я проехал на великолепном уровне, позволившем мне выиграть Джиро. Но мне нельзя терять голову. Другие ребята тоже очень сильны. Благодаря им я нахожу мотивацию на будущее.

Самым трудным моментом Джиро был вчерашний этап, когда Карузо уехал. Со мной были пятеро товарищей по команде, но внезапно их осталось только трое за 50 км до финиша. К счастью, Джонатан Кастровьехо принял правильное решение в нужный момент. Он многому меня научил, правильное решение помогло нам всё восстановить. Дани Мартинес мог бы быть лидером в другой команде, он финишировал на Джиро пятым, работая на меня. Эта победа принадлежит и ему.

Самым красивым моментом гонки был этап по гравийным дорогам до Монтальчи но. Сегодня, когда я слышал голос моего тренера во время разделки, это был ещё один прекрасный момент, который буду вспоминать ещё не раз. Главный менеджер команды Дэйв Брэйлсфорд тоже внёс важный вклад в эту победу. Он сказал мне, чтобы я наслаждался гонкой, боролся за бонусы на промежуточных спринтах. Он великолепный менеджер и человек. После победы на Тур де Франс у меня был трудный период. С этой Джиро я нашёл новую цель».

Photo Credit: LaPresse

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers: «Абсолютная радость и восторг. Думаю, гонка пошла как надо, когда Эган поехал в атакующем стиле в начале, а потом на ключевом этапе в Тоскане, когда Филиппо просто потрясающе провёз по гравию.

Что мне особенно нравится в этой победе – вопросы, которые задавали после второго дня отдыха: «Насколько сильна команда?» Что мы превосходно справились – не теряли головы, не поддавались импульсам поменять стратегию, рассчитывали свои силы, чтобы выиграть гонку.

Это 12-й Гранд-тур, который мы выиграли. Каждый раз победитель проходил через трудности, и каждая победа – умение с ними справляться. Это самое главное. Если реагировать слишком бурно на такие моменты, как во время 20 этапа, можно скатиться вниз. Нельзя поддаваться волнению. Когда атаковал Карузо, с ситуацией можно было справиться лишь продолжая ехать в группе, не спешить. Но чтобы так действовать, когда гонщик, занимающий второе место, атакует, молодым ребятам нужно обладать зрелостью. Кастро и все ребята постоянно переговаривались, были вместе. Что мне больше всего нравится в этой гонке, что Эган в начале гонки нанёс «удар», но завершила работу команда. Эта победа больше похожа на командную, и это просто фантастика».