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Эган Берналь – победитель Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь – победитель Джиро д’Италия-2021

 

 

24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь стал победителем Джиро д’Италия-2021. Для британской команды под управлением Дэйва Брэйслфорда (Dave Brailsford) это 12-я победа на Гранд-туре. Эган Берналь надел розовую майку Джиро д’Италия-2021 после победы на 9-м этапе, укрепил свои позиции второй победой на 16-м этапе, и удержал  розовую майку до финального подиума в Милане.

 

Эган Берналь – победитель Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь – победитель Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

Эган Берналь стал первым после Мигеля Индурайна в 1993 победителем, стартовавшим под номером 1.

 

24-летний колумбиец – четвёртый гонщик в истории, выигравший и розовую, и белую майки Джиро после Евгения Берзина в 1994, Наиро Кинтаны в 2014 и Тео Геогана Харта в 2020.

 

  Эган Берналь: «На 21-м этапе я просто сконцентрировался на том, чтобы не ошибиться. Не хотел потерять Джиро на одном из поворотов. Продавливал там, где мог, но совсем не рисковал на поворотах. Впервые я наслаждался, когда ехал разделку. Мне всегда тяжело на индивидуальных гонках на время, но сегодня был особенный этап, по радио постоянно говорил тренер. Было очень приятно.

 

 Повсюду было множество колумбийских флагов, люди приветствовали меня, но только когда я приехал, осознал, что выиграл. Невероятные ощущения. Не могу описать, что чувствую. Я спокоен, но внутри всё взрывается от счастья. Я проехал на великолепном уровне, позволившем мне выиграть Джиро. Но мне нельзя терять голову. Другие ребята тоже очень сильны. Благодаря им я нахожу мотивацию на будущее.

 

Самым трудным моментом Джиро был вчерашний этап, когда Карузо уехал. Со мной были пятеро товарищей по команде, но внезапно их осталось только трое за 50 км до финиша. К счастью, Джонатан Кастровьехо принял правильное решение в нужный момент. Он многому меня научил, правильное решение помогло нам всё восстановить. Дани Мартинес мог бы быть лидером в другой команде, он финишировал на Джиро пятым, работая на меня. Эта победа принадлежит и ему.

 

Самым красивым моментом гонки был этап по гравийным дорогам до Монтальчи но. Сегодня, когда я слышал голос моего тренера во время разделки, это был ещё один прекрасный момент, который буду вспоминать ещё не раз. Главный менеджер команды Дэйв Брэйлсфорд тоже внёс важный вклад в эту победу. Он сказал мне, чтобы я наслаждался гонкой, боролся за бонусы на промежуточных спринтах. Он великолепный менеджер и человек. После победы на Тур де Франс у меня был трудный период. С этой Джиро я нашёл новую цель».

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers: «Абсолютная радость и восторг. Думаю, гонка пошла как надо, когда Эган поехал в атакующем стиле в начале, а потом на ключевом этапе в Тоскане, когда Филиппо просто потрясающе провёз по гравию.

 

Что мне особенно нравится в этой победе – вопросы, которые задавали после второго дня отдыха: «Насколько сильна команда?»  Что мы превосходно справились – не теряли головы, не поддавались импульсам поменять стратегию, рассчитывали свои силы, чтобы выиграть гонку.

 

Это 12-й Гранд-тур, который мы выиграли. Каждый раз победитель проходил через трудности, и каждая победа – умение с ними справляться. Это самое главное. Если реагировать слишком бурно на такие моменты, как во время 20 этапа, можно скатиться вниз. Нельзя поддаваться волнению. Когда атаковал Карузо, с ситуацией можно было справиться лишь продолжая ехать в группе, не спешить. Но чтобы так действовать, когда гонщик, занимающий второе место, атакует,  молодым ребятам  нужно обладать зрелостью. Кастро и все ребята постоянно переговаривались, были вместе. Что мне больше всего нравится в этой гонке, что Эган в начале гонки нанёс «удар», но завершила работу команда. Эта победа больше похожа на командную, и это просто фантастика».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    На ГТ почти всегда скучно для тех, кто не видит в них красоты). 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Ну не всем же брать ГТ.
    Ну, допустим, не возьмет никогда Власов ГТ и что?
    Он посредственный гонщик будет?

    Сегодня есть 4-е место в генерале на Джиро у дебютанта в качестве "первого номера команды" Власова. Почему не порадоваться за парня?

    Юрий, ну к чему весь этот пессимизм?)
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Удалено мною. Не в ту ветку написал. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Если Берналь поедет Вуэльту, у него будет шанс стать одним из немногих обладателей "большого шлема".
  • VeloVelo
    Александр Власов – четвёртый н ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, а почему вы решили, что у вас есть вопросы к Власову? Он вам что-то пообещал лично?
    Почему вы решили, что он Обязан был всех порвать?
    Вам ярких этапов не хватило? Он не оправдал ваших ожиданий?

    Власов отлично проехал Джиро! Сражался на каждом этапе, нигде не спасовал, не пижонил!
    Он сделал, все что мог? По-моему, да, сделал. 

    Более того, он один из героев гонки. 4-е место на дебютном ГТ в качестве "первого номера команды". Это плохо, по-вашему?

    Да, Саша не Контадор и не Фрум. И даже не Берналь. И даже не Меньшов. Это и так понятно. 
    Так Какие к нему претензии? )

  • Адриен
    Александр Власов – четвёртый н ... (4)
    Адриен-Фото

    Что такое КРИЗИС ? Это пик, после которого начинается или выздоровление и подъем, или полный крах, исчезновение, ликвидация. Астана сейчас как раз находится в этой самой этом самом кризисе, и что будет с командой дальше - большой вопрос. На этом фоне было бы  маловозможным  какое то суперевское выступление коллектива на этой Джиро. Что касается интервью - обычные дежурные слова. Услышать честные откровения от Власова и Мартинелли о реальном положении вещей  - из области фантастики ...

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (40)
    Earl57-Фото
    Еще комментарии:
    "Bardiani's breakaway killer"
    "Featuring the 2041 ciclamino's"
    Саган как-то выкладывал видео как его наследник бодро рассекает на велосипеде. На двухколесном и бойко лавирует между камней. Люди написали, что будущий кроссмен растет.
  • velodoctor
    Александр Власов – четвёртый н ... (4)
    velodoctor-Фото

    я был очень близок к подиуму и стал четвертым
    а мне казалось, что скорее успешно защитил свое четвертое место от сокапитанов Мартинеза и Алмейды,  которые в горах смотрелись сильно живее, при этом оба действительно работали на других. 

    У меня если честно вопросы остались после этой Джиро, в горах Власов не провел ярких этапов, отставание 6:40 до Берналя говорит куда больше, чем 4 место. Надо еще смотреть гонки, оптимизм есть, но его не много. 

  • Brodyazhnik
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (40)
    Brodyazhnik-Фото
    А еще можно вспомнить, что Ильнур до падения спускался вполне на уровне. А вот после... Далеко не все могут потом перешагнуть.
  • uran
    Патрик Лефевр о возможности по ... (10)
    uran-Фото
    А надо ли Петру Лефевр? В квиках будет один из, а в проконти звезда и все вокруг него. А самолюбие оно такое.

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