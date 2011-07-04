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Организаторы Джиро д'Италия-2021 оштрафовали Петера Сагана "за неподобающее поведение"

Петер Саган: «Сегодня был решающий день в борьбе за цикламеновую майку на Джиро д’Италия-2021»

 

 

  На 18-м этапе Джиро д’Италия-2021, самом протяжённом в этом выпуске итальянского Гранд-тура, у большинства гонщиков пелотона оставался последний шанс побороться за победу на этапе перед двумя горными этапами и финальной индивидуальной гонкой на время.

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Первые 60 км этапа атаки и попытки сформировать отрыв дня шли одна за другой, пока гонщики Bora-hansgrohe Петер Саган и Даниэль Осс и представитель команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна не выехали вперёд и не попросили пелотон отпустить большую группу атаковавших.

 

  Судьи гонки наказали лидера очковой классификации Петера Сагана за «запугивание и неподобающее поведение», оштрафовав его на 50 очков в рейтинге UCI и 1000 швейцарских франков. Но главную задачу Петера Сагана – сохранить на плечах цикламеновую майку, можно считать почти выполненной. На трёх заключительных этапах Джиро д’Италия-2021 в зачёт цикламеновой майки осталось разыграть 69 очков (максимум для одного велогонщика). Сейчас Петер Саган лидирует с преимуществом в 22 очка над итальянским гонщиком команды Israel Start Up Nation Давид Чимолаи.

 

  Петер Саган: «Сегодня был важный этап, ключевой, на котором нельзя было потерять очки в зачёт цикламеновой майки. Мы контролировали спринтеров, которые находятся близко в очковой классификации и удержали майку. В пятницу и субботу у нас два горных этапа».

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был последний решающий этап для цикламеновой майки. Удержать её было нашей главной целью. Наша стратегия состояла в том, чтобы дать уехать отрыву или же, если заинтересуются другие команды, быть готовыми бороться в финальном спринте.

 

  Команда сегодня была сильной, готовой к разным сценариям, включая возможность бороться за победу на этапе. Каждый из ребят вложил все силы в работу в начальной части этапа, и уехала большая группа. Нам было выгодно, что в ней не оказалось спринтеров, которые могли забрать очки на промежуточном спринте. Мы не волновались о слишком большом преимуществе отрыва, потому что все спринтеры остались в пелотоне. Петер был защищён, оставался в безопасности до финиша, удержал цикламеновую майку. Мы довольны таким итогом перед двумя горными этапами».

 

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ігор

    Gerasim

    Вчера, 22:19 | Регистрация: 15.10.2020

    Запугивание....это бред какой то

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 22.05.2013

    Хотели бы оштрафовать, сняли бы цикломиновые очки. 

  3. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 4.07.2017

    Молодцы конечно. Принципиальное решение. Запугал всех... Проявил неуважение к организаторам. А если он вдруг снимется перед 21 этапом? Что они тогда сделают? Все в отставку уйдут? Юэнам и мерлирам то можно без штрафов... А так молодец Петя, показал оргам, кто тут главный. Это им за прошлый год, за 19 этап срезанный. Человек боролся 20 дней, а они пошли на поводу у определённой кучки, знаете кого, подрезали решающий для него этап. Проявили уважение, в их понимании, видимо.

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 4.07.2011

    Какая то ракообразная Джиро

    1. Имя: Евгений

      sqrudgmcduck

      Вчера, 23:25 | Регистрация: 4.07.2017

      Не то слово... В генерале удав и кролики. Кино.

  5. SportSpirit

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 4.05.2019

    А судьи кто?) 

     

    Кроме цели привлечь внимание к гонке желтой прессы, никакой логики в решении нет. 

  6. Имя: Виктор

    dyneema

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 16.09.2020

    Пугали Саган, Осс и Ганна... Испугались, видимо, только орги, и только Сагана. Бред какой-то. Это не запугивание, а авторитет. Впрочем, оргам этой гонки авторитета не видать как своих ушей, с такими-то решениями. Первенство водокачки, честное слово...

  7. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 4.07.2013

    Ничего не понял. Кто-нибудь в курсе, что на самом деле произлшло? Из-за чего штраф впаяли?

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Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Помните, как Конта башкой ударился? Все говорили — какие ему гонки, хорошо, что живым остался и не инвалид. Хотя, Конта - он особенный. А Эвенепул врядли. Но, посмотрим. 

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Нет, уважаемая EVA, не усе.

    Вы пИшите о том, что уже есть на данный момент.
    Но, кто знает, что будет дальше у Тадея и у Ремко?
    Это никому неизвестно.

    Но, на данный момент, согласен с вами, Ремко не Генерал. 
    Он даже не понимает, как нужно себя распределять на 3 недели, не чувствет сил, желания и необходимости изучать нюансы каждого этапа ГТ. 
    Наверное, его пытались этому научить, но... пока не понимает, не чувствует.

    Но, какие его годы, все в его руках. 

     


  • Адриен
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Адриен-Фото
    Не расстраивайтесь. C’est la vie ... Какая печаль ? Это не печаль. Просто любимую игрушку отберут. Так другую заведите - делов то ...
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Беттиоль выиграл Фландрию! После этого ему еще лет 5, как минимум, обеспечено Внимание.
    Правда, после Фландрии он ушел в тень, а тут снова праздник - этап Джиро.

    EVA, Конечно, он живчик, еще бы! Ведь он вернул Внимание к себе!)

    ЗЫ: Этап на Джиро скоро забудется. А Фландрия останется навсегда.
    Но, Фишка в том, что это надо теперь всегда подтверждать, до конца карьеры.  

    Но гонщик Беттиоль классный и нетривиальный! Рад его победе! Супер!

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    Адриен-Фото

    А потом многие на сайте жалуются - почему на ТВ показывают бильярд или теннис вместо велоспорта ? Да потому, что иные этапы проходят таким вот образом и опять же многие болельщики - как вы - считают это нормальным ! Мол,вот такая специфика. А на деле, если посмотреть свежим, незамыленным взглядом - скучное антиспортивное действо - на подобии футбольного договорняка... От спортсменов ждут борьбы, самоотдачи ? Да плевать они хотели, ЗАЧЕМ ИМ ГНАТЬСЯ ? Ведь впереди решающие этапы, а на этом можно и СХАЛТУРИТЬ... Самое обидное, что многие согласятся с вами, считая ненормальное нормальным. А популярность любимого нами шоссейного велоспорта вместе с тем год от года неуклонно падает...

  • VeloVelo
    Дэн Мартин – победитель 17 эта ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Дэна! Нравится мне этот гощик, давно за ним слежу.

  • VeloVelo
    Джулио Чикконе сошёл с Джиро д ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Джулио пока не владеет собой. Эмоции владеют им, но, не он сам. 

  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Ничего не понял. Кто-нибудь в курсе, что на самом деле произлшло? Из-за чего штраф впаяли?

  • Kay82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Kay82-Фото
    Думаю что они еще потирают и отставание увеличится . И Власов вылетит с топ 5 это точно
  • red
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (53)
    red-Фото
    більш доречно сказати - нехай щастить

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