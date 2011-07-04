Организаторы Джиро д'Италия-2021 оштрафовали Петера Сагана "за неподобающее поведение"

Петер Саган: «Сегодня был решающий день в борьбе за цикламеновую майку на Джиро д’Италия-2021»

На 18-м этапе Джиро д’Италия-2021, самом протяжённом в этом выпуске итальянского Гранд-тура, у большинства гонщиков пелотона оставался последний шанс побороться за победу на этапе перед двумя горными этапами и финальной индивидуальной гонкой на время.

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Первые 60 км этапа атаки и попытки сформировать отрыв дня шли одна за другой, пока гонщики Bora-hansgrohe Петер Саган и Даниэль Осс и представитель команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна не выехали вперёд и не попросили пелотон отпустить большую группу атаковавших.

Судьи гонки наказали лидера очковой классификации Петера Сагана за «запугивание и неподобающее поведение», оштрафовав его на 50 очков в рейтинге UCI и 1000 швейцарских франков. Но главную задачу Петера Сагана – сохранить на плечах цикламеновую майку, можно считать почти выполненной. На трёх заключительных этапах Джиро д’Италия-2021 в зачёт цикламеновой майки осталось разыграть 69 очков (максимум для одного велогонщика). Сейчас Петер Саган лидирует с преимуществом в 22 очка над итальянским гонщиком команды Israel Start Up Nation Давид Чимолаи.

Петер Саган: «Сегодня был важный этап, ключевой, на котором нельзя было потерять очки в зачёт цикламеновой майки. Мы контролировали спринтеров, которые находятся близко в очковой классификации и удержали майку. В пятницу и субботу у нас два горных этапа».

Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был последний решающий этап для цикламеновой майки. Удержать её было нашей главной целью. Наша стратегия состояла в том, чтобы дать уехать отрыву или же, если заинтересуются другие команды, быть готовыми бороться в финальном спринте.

Команда сегодня была сильной, готовой к разным сценариям, включая возможность бороться за победу на этапе. Каждый из ребят вложил все силы в работу в начальной части этапа, и уехала большая группа. Нам было выгодно, что в ней не оказалось спринтеров, которые могли забрать очки на промежуточном спринте. Мы не волновались о слишком большом преимуществе отрыва, потому что все спринтеры остались в пелотоне. Петер был защищён, оставался в безопасности до финиша, удержал цикламеновую майку. Мы довольны таким итогом перед двумя горными этапами».