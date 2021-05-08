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Альберто Беттиоль – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2021

Альберто Беттиоль, Эган Берналь, Реми Каванья  о 18-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  27-летний итальянский велогонщик команды EF Education Nippo Альберто Беттиоль одержал победу на 18-м этапе Джиро д’Италия-2021. Он атаковал в начале  самого протяжённого этапа этого выпуска Джиро, чтобы отобраться в отрыв, а на финальных 30 километрах 231-километровой дистанции, когда начались подъёмы, атаковал ещё несколько раз. Ему удалось уехать от соперников и в одиночку пересечь линию финиша. Это первая победа на этапе Гранд-тур и третья в карьере Альберто Беттиоля после победы на Туре Фландрии в 2019 и этапа велогонки «Этуаль де Бессеж» в 2020.

 

  Пелотон, приехавший на финиш через 23 минуты после Альберто Беттиоля, отпустил отрыв, готовясь к решающей части Джиро д’Италия-2021. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) финишировал в общей группе и сохранил розовую майку лидера, которую удерживает 10-й день.  

 

Альберто Беттиоль – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2021

Альберто Беттиоль – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Альберто Беттиоль: «Победа на Туре Фландрии поменяла мою жизнь, но я хотел добиться большего. Мне хотелось вернуться на Джиро и выиграть под домашним солнцем.

 

Очень хотел одержать такую победу! Пару раз подходил к ней близко. Этим утром мой капитан Хью Карти дал мне зелёный свет на атаки. Благодарю его и команду за эту возможность. Мне не хотелось упускать этот шанс.

 

Многие из моих друзей уехали в этот отрыв, но я с ними почти не разговаривал, оставался сфокусированным. В пелотоне много времени проводишь вместе. С Нико (Рочем) я был на Тейде, когда тренировался перед Гранд-турами на высоте. Он отличный парень. Я попросил Нико помочь мне (в погоне за Каваньей), он сказал мне, что не может, потому что не осталось сил. К счастью, я догнал Каванью и сразу атаковал. Я пытался подавить его морально, и это получилось. На третьей неделе Гранд-тура все едут на усталости. Поэтому психологический настрой помогает создать разницу. Велоспорт учит, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь, если ты не Эдди Меркс.  

 

В финале столько гонщиков следили за мной и искали моё колесо. Я  был уверен, что Каванья что-то предпримет. Но я знал, что могу пройти подъём лучше него. Я никогда так хорошо не проходил горы, как в этом году. Но я много тренировался, расширял свои возможности. Может быть, когда-нибудь я смогу попробовать и проверить, насколько способен улучшить выступление на Гранд-туре.

 

Я не случайно выиграл Тур Фландрии. Знаю, чего стою, и смог это показать. В команде мне говорят, что я сильный гонщик. Команда всегда готова меня поддержать. Но мне надо перебороть собственный образ мысли, убедить себя, что могу выигрывать не только   чувствуя себя сильным, но и когда у меня не слишком хороший день.

 

Этот успех много для меня значит. Хочу посвятить победу моему бывшему менеджеру Мауро Баттальини (Mauro Battaglini), который ушёл из жизни в прошлом году».

 

Альберто Беттиоль – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Надеюсь, что восстановился после вчерашнего тяжёлого этапа. Но трудно сказать, потому что стартовали на высокой скорости, и я сидел на колесе. Чувствую себя лучше, чем вчера. Не могу сказать, что очень уверен в себе, потому что в прошлом мы видели, что многое может случиться в последние дни.

 

Но завтрашний подъём я знаю. Я пару лет жил в Пьемонте. Жду, что там будут болельщики из Пьемонта, где я рос как велогонщик. Это будет интересный этап, надеюсь, проеду его хорошо. Два предстоящих подъёма будут совсем другими. В среду были очень крутые горы, в пятницу подъёмы намного ровнее. Но, в конце концов, подъём всегда больше подходит тому, у кого лучше идёт нога.

 

Впереди три важных дня, на которых решится Джиро. Мне надо вести гонку смело и со страстью, но в данный момент нельзя терять головы и нельзя допускать ошибок».

 

  Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Целью было уехать в отрыв, потому что это был последний шанс что-то предпринять. Когда я атаковал, выложился полностью, создал хороший просвет за 15 км до финиша, поверил в свой шанс. Но в конце мне не хватило сил. Я знал, что в группе едут более сильные на подъёмах гонщики. Однако мне понравилось сегодня ехать впереди, хотя результат расстраивает».

 

Результаты 18 этапа Джиро д'Италия-2021

 

Фотогалерея 18 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Альберото Беттиоль Alberto Bettiol EF Education - Nippo Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Помните, как Конта башкой ударился? Все говорили — какие ему гонки, хорошо, что живым остался и не инвалид. Хотя, Конта - он особенный. А Эвенепул врядли. Но, посмотрим. 

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Нет, уважаемая EVA, не усе.

    Вы пИшите о том, что уже есть на данный момент.
    Но, кто знает, что будет дальше у Тадея и у Ремко?
    Это никому неизвестно.

    Но, на данный момент, согласен с вами, Ремко не Генерал. 
    Он даже не понимает, как нужно себя распределять на 3 недели, не чувствет сил, желания и необходимости изучать нюансы каждого этапа ГТ. 
    Наверное, его пытались этому научить, но... пока не понимает, не чувствует.

    Но, какие его годы, все в его руках. 

     


  • Адриен
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Адриен-Фото
    Не расстраивайтесь. C’est la vie ... Какая печаль ? Это не печаль. Просто любимую игрушку отберут. Так другую заведите - делов то ...
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Беттиоль выиграл Фландрию! После этого ему еще лет 5, как минимум, обеспечено Внимание.
    Правда, после Фландрии он ушел в тень, а тут снова праздник - этап Джиро.

    EVA, Конечно, он живчик, еще бы! Ведь он вернул Внимание к себе!)

    ЗЫ: Этап на Джиро скоро забудется. А Фландрия останется навсегда.
    Но, Фишка в том, что это надо теперь всегда подтверждать, до конца карьеры.  

    Но гонщик Беттиоль классный и нетривиальный! Рад его победе! Супер!

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    Адриен-Фото

    А потом многие на сайте жалуются - почему на ТВ показывают бильярд или теннис вместо велоспорта ? Да потому, что иные этапы проходят таким вот образом и опять же многие болельщики - как вы - считают это нормальным ! Мол,вот такая специфика. А на деле, если посмотреть свежим, незамыленным взглядом - скучное антиспортивное действо - на подобии футбольного договорняка... От спортсменов ждут борьбы, самоотдачи ? Да плевать они хотели, ЗАЧЕМ ИМ ГНАТЬСЯ ? Ведь впереди решающие этапы, а на этом можно и СХАЛТУРИТЬ... Самое обидное, что многие согласятся с вами, считая ненормальное нормальным. А популярность любимого нами шоссейного велоспорта вместе с тем год от года неуклонно падает...

  • VeloVelo
    Дэн Мартин – победитель 17 эта ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Дэна! Нравится мне этот гощик, давно за ним слежу.

  • VeloVelo
    Джулио Чикконе сошёл с Джиро д ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Джулио пока не владеет собой. Эмоции владеют им, но, не он сам. 

  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Ничего не понял. Кто-нибудь в курсе, что на самом деле произлшло? Из-за чего штраф впаяли?

  • Kay82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Kay82-Фото
    Думаю что они еще потирают и отставание увеличится . И Власов вылетит с топ 5 это точно
  • red
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (53)
    red-Фото
    більш доречно сказати - нехай щастить

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