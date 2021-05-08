Альберто Беттиоль – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2021

Альберто Беттиоль, Эган Берналь, Реми Каванья о 18-м этапе Джиро д’Италия-2021

27-летний итальянский велогонщик команды EF Education Nippo Альберто Беттиоль одержал победу на 18-м этапе Джиро д’Италия-2021. Он атаковал в начале самого протяжённого этапа этого выпуска Джиро, чтобы отобраться в отрыв, а на финальных 30 километрах 231-километровой дистанции, когда начались подъёмы, атаковал ещё несколько раз. Ему удалось уехать от соперников и в одиночку пересечь линию финиша. Это первая победа на этапе Гранд-тур и третья в карьере Альберто Беттиоля после победы на Туре Фландрии в 2019 и этапа велогонки «Этуаль де Бессеж» в 2020.

Пелотон, приехавший на финиш через 23 минуты после Альберто Беттиоля, отпустил отрыв, готовясь к решающей части Джиро д’Италия-2021. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) финишировал в общей группе и сохранил розовую майку лидера, которую удерживает 10-й день.

Photo Credit: LaPresse

Альберто Беттиоль: «Победа на Туре Фландрии поменяла мою жизнь, но я хотел добиться большего. Мне хотелось вернуться на Джиро и выиграть под домашним солнцем.

Очень хотел одержать такую победу! Пару раз подходил к ней близко. Этим утром мой капитан Хью Карти дал мне зелёный свет на атаки. Благодарю его и команду за эту возможность. Мне не хотелось упускать этот шанс.

Многие из моих друзей уехали в этот отрыв, но я с ними почти не разговаривал, оставался сфокусированным. В пелотоне много времени проводишь вместе. С Нико (Рочем) я был на Тейде, когда тренировался перед Гранд-турами на высоте. Он отличный парень. Я попросил Нико помочь мне (в погоне за Каваньей), он сказал мне, что не может, потому что не осталось сил. К счастью, я догнал Каванью и сразу атаковал. Я пытался подавить его морально, и это получилось. На третьей неделе Гранд-тура все едут на усталости. Поэтому психологический настрой помогает создать разницу. Велоспорт учит, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь, если ты не Эдди Меркс.

В финале столько гонщиков следили за мной и искали моё колесо. Я был уверен, что Каванья что-то предпримет. Но я знал, что могу пройти подъём лучше него. Я никогда так хорошо не проходил горы, как в этом году. Но я много тренировался, расширял свои возможности. Может быть, когда-нибудь я смогу попробовать и проверить, насколько способен улучшить выступление на Гранд-туре.

Я не случайно выиграл Тур Фландрии. Знаю, чего стою, и смог это показать. В команде мне говорят, что я сильный гонщик. Команда всегда готова меня поддержать. Но мне надо перебороть собственный образ мысли, убедить себя, что могу выигрывать не только чувствуя себя сильным, но и когда у меня не слишком хороший день.

Этот успех много для меня значит. Хочу посвятить победу моему бывшему менеджеру Мауро Баттальини (Mauro Battaglini), который ушёл из жизни в прошлом году».

Photo Credit: LaPresse

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Надеюсь, что восстановился после вчерашнего тяжёлого этапа. Но трудно сказать, потому что стартовали на высокой скорости, и я сидел на колесе. Чувствую себя лучше, чем вчера. Не могу сказать, что очень уверен в себе, потому что в прошлом мы видели, что многое может случиться в последние дни.

Но завтрашний подъём я знаю. Я пару лет жил в Пьемонте. Жду, что там будут болельщики из Пьемонта, где я рос как велогонщик. Это будет интересный этап, надеюсь, проеду его хорошо. Два предстоящих подъёма будут совсем другими. В среду были очень крутые горы, в пятницу подъёмы намного ровнее. Но, в конце концов, подъём всегда больше подходит тому, у кого лучше идёт нога.

Впереди три важных дня, на которых решится Джиро. Мне надо вести гонку смело и со страстью, но в данный момент нельзя терять головы и нельзя допускать ошибок».

Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Целью было уехать в отрыв, потому что это был последний шанс что-то предпринять. Когда я атаковал, выложился полностью, создал хороший просвет за 15 км до финиша, поверил в свой шанс. Но в конце мне не хватило сил. Я знал, что в группе едут более сильные на подъёмах гонщики. Однако мне понравилось сегодня ехать впереди, хотя результат расстраивает».