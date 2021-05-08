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Мауро Шмид - победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2021

Мауро Шмид и Алессандро Кови об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Дебютант Джиро д’Италия, 21-летний швейцарский велогонщик команды Qhubeka Assos Мауро Шмид (Mauro Schmid)  стал победителем 11-го этапа Джиро д’Италия-2021, этапа с прохождением «белых дорог» Тосканы.

 

Мауро Шмид отобрался в отрыв дня, в который уехали 11 гонщиков. Пелотон отпустил беглецов и дал им набрать 14 минут преимущества. Мауро Шмид  атаковал на финальном гравийном секторе вместе с  ещё одним дебютантом Джиро, 22-летним итальянским гонщиком команды UAE Team Emirates Алессандро Кови (Alessandro Covi), которого обошёл в финишном спринте.

 

Весной Шмид проехал в составе Qhubeka Assos Страде Бьянке, опыт с которой ему пригодился на 11-м этапе.

 

Мауро Шмид - победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo © 2021 Team Qhubeka

 

Мауро Шмид - победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2021

Мауро Шмид - победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Мауро Шмид: «Не могу поверить. Это моя первая профессиональная победа, и я никак не ожидал, что она придёт на этапе Гранд-тура. Я даже не думал, что поеду в этом году Гранд-тур. Но команда поверила в меня, я получил шанс стартовать на Джиро. Это потрясающая гонка, которая много для меня значит.

 

 Сначала, когда был моложе, я начал заниматься маунтинбайком и велокроссом. Теперь прибавил и трек. В этом году поеду на Олимпиаду.

 

Я наметил для себя сегодняшний этап, потому что благодаря велокроссу у меня были технические навыки, благодаря треку – мощность. Трек помог мне развиться.

 

  Удивился, когда пелотон так легко отпустил отрыв, и как быстро мы набрали преимущество. В финале я ушёл с первой позиции перед спринтом, но спортивный директор мне сказал, чтобы я прошёл последний поворот первым. За 50 м до финиша я осознал, что борюсь за победу. Это невероятно.

 

  Наша команда выступает и ради большей цели – ради велосипедов, которые помогают менять жизни. Мы участвуем в благотворительном проекте,  вся наша команда работает на высоком уровне. У нас отличная атмосфера. Для меня велосипед означает свободу и счастье».

 

  Алессандро Кови: «Сегодня, когда отобрался в отрыв, почувствовал, что нога идёт хорошо. Мне не повезло в начале сезона, были травмы. Теперь я больше радовался, что снова хорошо себя чувствую. В велоспорте выигрываешь или проигрываешь. Сегодня я проиграл, но не жалею. До конца Джиро ещё далеко, я снова попытаюсь!»

 

 

Результаты 11 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 11 этапа Джиро д’Италия-2021

 

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Теги к статье: Мауро Шмид Mauro Schmid Qhubeka Assos Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    Tom_Boonen-Фото
    Почему такие комментарии не удаляют? Они разве не нарушают правила сайта?
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    flugegeheimen-Фото

    Скай мощны конечно.  Саша молодец, прям радует. Тактически бы ему поднатаскаться и помошников посильнее

  • motte
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    motte-Фото

    В 2010 здесь же бассо 2 минуты отхватил, будучи лидером, маечку Винокуров забрал, но потом отыграл к концу Джиро и вернул маечку.

     Одно мой рассудок не берет, как после 9ти месяцев без седла и сразу в пекло на 3 недели?

    Я расцениваю это как полное не уважение к Джиро, а что говорят в пелотоне?

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вообще, я Ремко-фан) много раз вдохновлялась его драйвом и жаждой побед. 

     

    Но сегодня, когда он начал выпадать на гравийке и извиваться на велосипеде ужом, у меня возникло четкое ощущение, что это не просто пустые ноги, нехватка гоночного километража и т.д., но в первую очередь отголоски травмы. Отголоски пока шепотом. 

     

    Пока публичная риторика от Эвенпула и команды для галочки, но завтра обо всем скажут ноги, точнее тазобедренный сустав. 

     

    И я не верю, что Ремко доедет до Милана.

  • BaTman
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    BaTman-Фото
    Он так то второй, а не 14-ый. Или болеть можно только за участников с сервантом )))
  • nibali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    nibali-Фото
    Полученные ответы подтверждают мою логику. Русский, Астана, «противодействие политики» и т.д. Ничего нового. Я то думал в нем какая-то изюминка. А болеть то можно за кого хочешь конечно.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жесткий этап получился. Все таки этот этап надо было ставить перед днем отдыха, чтоб у людей хотябы была возможность отмыть себя и технику + нормально отдохнуть.

    Мой прогноз по прежнему остается тот же Власов - Берналь - Карти.

    Тут много говорят про Йейтса ... мое мнение скорее всего он сильно провалится в генерале на третьей недели или уже на Дзонколане. А что касается Ремко, то скорее всего покатается еще несколько этапов и сойдет с тура.

    (это сугубо личное мнение и никак не истина в последней инстанции)

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Без обид, но тут двух богатырей нет. И на Туре я думаю в большой тройке Томас достоин быть. Берналя в том году там видели.
    А Берналь со слабой спиной, это индеец со слабой спиной ))
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото

     Этап был очень крутой, реально по грунтовке на таких скоростях. Выглядело очень бодряще, зрелище что надо, жаль не смог весь посмотреть. Организаторам респект, у кого есть ссылка на запись, поделитесь пожалуйста. 

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Можно и погадать когда отставание уже минутами меряем. Это в начале тяжко было )))

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