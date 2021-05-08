Мауро Шмид - победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2021

Мауро Шмид и Алессандро Кови об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

Дебютант Джиро д’Италия, 21-летний швейцарский велогонщик команды Qhubeka Assos Мауро Шмид (Mauro Schmid) стал победителем 11-го этапа Джиро д’Италия-2021, этапа с прохождением «белых дорог» Тосканы.

Мауро Шмид отобрался в отрыв дня, в который уехали 11 гонщиков. Пелотон отпустил беглецов и дал им набрать 14 минут преимущества. Мауро Шмид атаковал на финальном гравийном секторе вместе с ещё одним дебютантом Джиро, 22-летним итальянским гонщиком команды UAE Team Emirates Алессандро Кови (Alessandro Covi), которого обошёл в финишном спринте.

Весной Шмид проехал в составе Qhubeka Assos Страде Бьянке, опыт с которой ему пригодился на 11-м этапе.

Photo © 2021 Team Qhubeka

Photo Credit: LaPresse

Мауро Шмид: «Не могу поверить. Это моя первая профессиональная победа, и я никак не ожидал, что она придёт на этапе Гранд-тура. Я даже не думал, что поеду в этом году Гранд-тур. Но команда поверила в меня, я получил шанс стартовать на Джиро. Это потрясающая гонка, которая много для меня значит.

Сначала, когда был моложе, я начал заниматься маунтинбайком и велокроссом. Теперь прибавил и трек. В этом году поеду на Олимпиаду.

Я наметил для себя сегодняшний этап, потому что благодаря велокроссу у меня были технические навыки, благодаря треку – мощность. Трек помог мне развиться.

Удивился, когда пелотон так легко отпустил отрыв, и как быстро мы набрали преимущество. В финале я ушёл с первой позиции перед спринтом, но спортивный директор мне сказал, чтобы я прошёл последний поворот первым. За 50 м до финиша я осознал, что борюсь за победу. Это невероятно.

Наша команда выступает и ради большей цели – ради велосипедов, которые помогают менять жизни. Мы участвуем в благотворительном проекте, вся наша команда работает на высоком уровне. У нас отличная атмосфера. Для меня велосипед означает свободу и счастье».

Алессандро Кови: «Сегодня, когда отобрался в отрыв, почувствовал, что нога идёт хорошо. Мне не повезло в начале сезона, были травмы. Теперь я больше радовался, что снова хорошо себя чувствую. В велоспорте выигрываешь или проигрываешь. Сегодня я проиграл, но не жалею. До конца Джиро ещё далеко, я снова попытаюсь!»