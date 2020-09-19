Дамиано Карузо – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2021

Дамиано Карузо, Эган Берналь, Саймон Йейтс, Александр Власов, Жуан Алмейда о 20-м этапе Джиро д'Италия-2021

Финальный горный этап Джиро д’Италия-2021, 20-й этап, завершился победой 33-летнего итальянского гонщика команды Bahrain-Victorious Дамиано Карузо. Он впервые в карьере выиграл этап Гранд-тура, и эта победа стала третьей за 10 лет выступления в профессиональном пелотоне. Дамиано Карузо и его товарищ по команде Пельо Бильбао атаковали на спуске с первого подъёма дня Пассо Сан-Бернардино, ответив на атаку тройки гонщиков команды DSM.

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Бильбао потратил все силы, чтобы помочь своему капитану уехать от группы розовой майки. За 6 км до финиша Карузо поблагодарил товарища по команде и остался один на один с Романом Барде (DSM), которого сбросил за 2 км до финиша. Карузо выиграл этап с преимуществом в 24 секунды. 33-летний гонщик впервые в карьере идёт на призовом месте в Гранд-туре. Его лучшим результатом на Джиро д’Италия было 8-е место в 2015 году.

Карузо единственный из ближайших соперников Эгана Берналя смог отыграть у колумбийского гонщика время, сократив отставание на 30 секунд. В четвёрке сильнейших генеральной классификации перестановок не произошло. Между 1-м и 10-м местом генеральной классификации самый большой разрыв за последние 15 лет – почти 17 минут.

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Саймон Йейтс (BikeExchange), Александр Власов (Astana – Premier Tech) дольше всех держались в группе Эгана Берналя, а лидер общего зачёта был единственным гонщиком, с которым до финального километра оставался помощник по команде - Даниэль Мартинес.

Дамиано Карузо (Bahrain – Victorious): «Сегодня для меня был важный этап в плане подтверждения места на подиуме. Я старался удержать его, но в итоге получился потрясающий этап.

Атаковать совершенно не планировал. Иногда лучшее происходит случайно. Капля удачи и расчёт тоже были необходимы. На спуске с Сан-Бернардино мы увидели, что команда DSM увеличила скорость. Мы с Пельо Бильбао решили поехать за ними, потому что посчитали, что ехать на первых позициях – хорошая стратегия. В итоге атака оказалась победной.

Мы с товарищем по команде проехали великолепно, взяли максимум, финал был просто волшебным. Я поблагдарил Пельо, потому что он потрясающе отработал. Тем приятнее мне было завершить этап победой. На последних метрах перед финишем в голове пронеслась тысяча мыслей обо всех жертвах профессии, о тренировках, о работе, которую провели товарищи по команде. Сегодня наше выступление было образцовым. Я исполнил мечту. Думаю, сейчас я счастливейший человек в мире!

Я также думал о том, что сделала наша команда, оставшись впятером. Кто знает, что бы мы могли сделать, если бы команда осталась в полном составе. 70% моей победы сегодня – для Пельо. Я никогда не выигрывал как чемпион, но сегодня да, могу сказать, что провёл день как чемпион.

Самая большая разница между грегари и лидером – давление выдать результат. Когда ты лидер, знаешь, что упирается в тебя. А грегари может сделать свою работу, но никто не станет его спрашивать, почему он не выиграл. На этой Джиро я просто встретил этот вызов, который, прежде всего, был вызовом мне самому. После этапа до Монтальчино, где я финишировал высоко, я спросил себя, а зачем мне на этом успокаиваться. Почему не рискнуть? Что я теряю? Почему не попробовать достичь большего?

Как и Альберто Беттиоль, я хотел выиграть в память о нашем недавно ушедшем из жизни спортивном агенте Мауро Баттальини. Я также посвящаю победу семье – жене и детям. Завтра приложу все силы от разведки дистанции до гонки.

Не буду делать никаких расчётов. Как бы день не сложился, он будет для меня тримуфальным завершающим днём».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Когда Дамиано Карузо атаковал на Сан-Бернардино, этот момент стал для меня самым сложным на Джиро. Мы совсем не хотели рисковать на спуске, и в этот момент Bahrain уехали. Они набрали всего несколько метров преимущества, но мы думали, что всё под контролем. Потом на более равнинном секторе они добрали ранний отрыв и снова начали набирать время. Я рад за Дамиано Карузо. Он приехал сюда как доместик, а проехал как лидер, боролся за подиум. Он идеально ехал Джиро. Надеюсь, завтра я поднимусь рядом с ним на подиум, только я на первую, а он на вторую ступень.

Я мало работал на разделочном велосипеде из-за травмы спины. Ехать в такой посадке было болезненно, поэтому я не посвящал этим тренировкам много времени. Хотя немного всё же поработал, потому что не хотел терять в разделке много времени. В любом случае, моя подготовка к Джиро проходила не так, как планировалось. Завтра более длинная разделка, но после трёх недель гонки главное – хорошо восстановиться, и чтобы шла нога. Разделка – не моя специализация. Поэтому завтра мне надо распределить силы. Не важно, выиграю я секунду или минуты, самое главное – имя на трофее».

Роман Барде (DSM): «Думаю, мы можем гордиться тем, как проехали. Все в команде выкладывались на сто процентов, чтобы выполнить план. Мы отдали все силы».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня было очень тяжело, особенно тяжёлые градиенты были на финальном подъёме. Но я доволен результатом, что снова был с сильнейшими. Я сделал всё, что мог, хотя и остался вне подиума. Не могу поверить, что три недели уже прошли, и в воскресенье мы закончим гонку. Не знаю, что это даст в плане генеральной классификации, но в разделке я выдам свой максимум, постараюсь закончить гонку на высокой ноте».

Александр Власов (Astana – Premier Tech): «Я сделал все, что мог сегодня, выложившись на 100%. В финале мне немного не хватило, чтобы остаться с Берналем. Я выпал из группы розовой майки, но продолжил в своем темпе до самой вершины, стараясь финишировать как можно выше. Что ж, это был еще один очень трудный день, но вновь у меня была великолепная поддержка команды. Теперь я надеюсь восстановиться как можно лучше, чтобы показать свой максимум в завтрашней разделке».

Саймон Йейтс (BikeExchange): «Мы старались снова что-то предпринять, ребята фантастически отработали. Планировали что-то попробовать сделать на предпоследнем подъёме, но когда туда приехали, у меня не пошла нога. Возможно, сказалась усталость после вчерашнего этапа, а может, накопленная за три недели. Но, как всегда, я старался сделать максимум возможного, доволен тем, как завершил этап. Завтра отфинишируем в разделке. Мы остаёмся сконцентрированными, остался ещё один день, а потом можем праздновать подиум в Милане».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Мы хотели дать Йейтсу ещё один шанс выиграть этап, подняться в генеральной классификации, поэтому взяли контроль над гонкой и очень хорошо ехали. Но в конце у него не пошла нога, чтобы удержаться с Мартинесом и Берналем. Все ребята выложились на сто процентов, мы не могли просить большего».