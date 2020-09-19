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Дамиано Карузо – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2021

Дамиано Карузо, Эган Берналь, Саймон Йейтс, Александр Власов, Жуан Алмейда о 20-м этапе Джиро д'Италия-2021

 

 

 

 Финальный горный этап Джиро д’Италия-2021, 20-й этап, завершился победой 33-летнего итальянского гонщика команды Bahrain-Victorious Дамиано Карузо. Он впервые в карьере выиграл этап Гранд-тура, и эта победа стала третьей за 10 лет выступления в профессиональном пелотоне.  Дамиано Карузо и его товарищ по команде Пельо Бильбао атаковали на спуске с первого подъёма дня Пассо Сан-Бернардино, ответив на атаку тройки гонщиков команды DSM.

 

Photo Credit: LaPresse

 

 Бильбао потратил все силы, чтобы помочь своему капитану уехать от группы розовой майки. За 6 км до финиша Карузо поблагодарил товарища по команде  и остался один на один с Романом Барде (DSM), которого сбросил за 2 км до финиша. Карузо выиграл этап с преимуществом в 24 секунды. 33-летний гонщик впервые в карьере идёт на призовом месте в Гранд-туре. Его лучшим результатом на Джиро д’Италия было 8-е место в 2015 году.

 

Карузо единственный из ближайших соперников Эгана Берналя смог отыграть у колумбийского гонщика время, сократив отставание на 30 секунд. В четвёрке сильнейших генеральной классификации перестановок не произошло. Между 1-м и 10-м местом генеральной классификации самый большой разрыв за последние 15 лет – почти 17 минут.

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step),  Саймон Йейтс (BikeExchange), Александр Власов (Astana – Premier Tech) дольше всех держались в группе Эгана Берналя, а лидер общего зачёта был единственным гонщиком, с которым до финального километра оставался помощник по команде - Даниэль Мартинес.

 

 

  Дамиано Карузо (Bahrain – Victorious): «Сегодня для меня был важный этап в плане подтверждения места на подиуме. Я старался удержать его, но в итоге получился потрясающий этап.

 

  Атаковать совершенно не планировал. Иногда лучшее происходит случайно. Капля удачи и расчёт  тоже были необходимы. На спуске с Сан-Бернардино мы увидели, что команда DSM увеличила скорость. Мы с Пельо Бильбао решили поехать за ними, потому что посчитали, что ехать на первых позициях – хорошая стратегия. В итоге атака оказалась победной.

 

Мы с товарищем по команде проехали великолепно, взяли максимум, финал был просто волшебным. Я поблагдарил Пельо, потому что он потрясающе отработал. Тем приятнее мне было завершить этап победой. На последних метрах перед финишем в голове пронеслась тысяча мыслей обо всех жертвах профессии, о тренировках, о работе, которую провели товарищи по команде. Сегодня наше выступление было образцовым. Я исполнил мечту. Думаю, сейчас я счастливейший человек в мире!

 

Я также думал о том, что сделала наша команда, оставшись впятером. Кто знает, что бы мы могли сделать, если бы команда осталась в полном составе. 70% моей победы сегодня – для Пельо. Я никогда не выигрывал как чемпион, но сегодня да, могу сказать, что провёл день как чемпион.

 

Самая большая разница между грегари и лидером – давление выдать результат. Когда ты лидер, знаешь, что упирается в тебя. А грегари может сделать свою работу, но никто не станет его спрашивать, почему он не выиграл.  На этой Джиро я просто встретил этот вызов, который, прежде всего, был вызовом мне самому. После этапа до Монтальчино, где я финишировал высоко, я спросил себя, а зачем мне на этом успокаиваться. Почему не рискнуть? Что я теряю? Почему не попробовать достичь большего?

 

   Как и Альберто Беттиоль, я хотел выиграть в память о нашем недавно ушедшем из жизни спортивном агенте Мауро Баттальини. Я также посвящаю победу семье – жене и детям. Завтра приложу все силы от разведки дистанции до гонки.

 

Не буду делать никаких расчётов. Как бы день не сложился, он будет для меня тримуфальным завершающим днём».

 

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Когда Дамиано Карузо атаковал на Сан-Бернардино, этот момент стал для меня самым сложным на Джиро. Мы совсем не хотели рисковать на спуске, и в этот момент Bahrain уехали. Они набрали всего несколько метров преимущества, но мы думали, что всё под контролем. Потом на более равнинном секторе они добрали ранний отрыв и снова начали набирать время. Я рад за Дамиано Карузо. Он приехал сюда как доместик, а проехал как лидер, боролся за подиум. Он идеально ехал Джиро. Надеюсь, завтра я поднимусь рядом с ним на подиум, только я на первую, а он на вторую ступень.

 

Я мало работал на разделочном велосипеде из-за травмы спины. Ехать в такой посадке было болезненно, поэтому я не посвящал этим тренировкам много времени. Хотя немного всё же поработал, потому что не хотел терять в разделке много времени. В любом случае, моя подготовка к Джиро проходила не так, как планировалось. Завтра более длинная разделка, но после трёх недель гонки главное – хорошо восстановиться, и чтобы шла нога. Разделка – не моя специализация. Поэтому завтра мне надо распределить силы. Не важно, выиграю я секунду или минуты, самое главное – имя на трофее».

 

  Роман Барде (DSM): «Думаю, мы можем гордиться тем, как проехали. Все в команде выкладывались на сто процентов, чтобы выполнить план. Мы отдали все силы».

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня было очень тяжело, особенно тяжёлые градиенты были на финальном подъёме. Но я доволен результатом, что снова был с сильнейшими. Я сделал всё, что мог, хотя и остался вне подиума. Не могу поверить, что три недели уже прошли, и в воскресенье мы закончим гонку. Не знаю, что это даст в плане генеральной классификации, но в разделке я выдам свой максимум, постараюсь закончить гонку на высокой ноте».

 

  Александр Власов (Astana – Premier Tech): «Я сделал все, что мог сегодня, выложившись на 100%. В финале мне немного не хватило, чтобы остаться с Берналем. Я выпал из группы розовой майки, но продолжил в своем темпе до самой вершины, стараясь финишировать как можно выше. Что ж, это был еще один очень трудный день, но вновь у меня была великолепная поддержка команды. Теперь я надеюсь восстановиться как можно лучше, чтобы показать свой максимум в завтрашней разделке».

 

  Саймон Йейтс (BikeExchange): «Мы старались снова что-то предпринять, ребята фантастически отработали. Планировали что-то попробовать сделать на предпоследнем подъёме, но когда туда приехали, у меня не пошла нога. Возможно, сказалась усталость после вчерашнего этапа, а может, накопленная за три недели.  Но, как всегда, я старался сделать максимум возможного, доволен тем, как завершил этап. Завтра отфинишируем в разделке. Мы остаёмся сконцентрированными, остался ещё один день, а потом можем праздновать подиум в Милане».

 

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Мы хотели дать Йейтсу ещё один шанс выиграть этап, подняться в генеральной классификации, поэтому взяли контроль над гонкой и очень хорошо ехали. Но в конце у него не пошла нога, чтобы удержаться с Мартинесом и Берналем. Все ребята выложились на сто процентов, мы не могли просить большего».

 

 

Фотогалерея 20 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Результаты 20 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Дамиано Карузо Damiano Caruso Bahrain - Victorious Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Да, насчет Каррузо я ошибся. И очень этому рад! goodita

  • s75
    Тур Эстонии-2021. Этап 2 (1)
    s75-Фото

    Скромненькая по составу участников гонка стала еще скромнее после известного решения людей, которым не должно быть места в спорте.

    Карл-Патрик, второй год гоняющийся в маленькой французской команде, добавил две победы в свой послужной список. Хочется пожелать молодому человеку успешного продолжения сезона и возвращения интереса со стороны "больших" команд.

  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    ДимаЛел-Фото

    19.09.2020 Тур де Франс-2020. 20 этап
    отс. 30,3 км
    1. Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 39:43.90
    2. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 39:44.41
    3. Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step +18"00
    4. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma +37"00
    5. Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren +49"00

    ...

    16. Daniel Martinez (Col) EF Pro Cycling +02'12"00

  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Anna P.-Фото
    Карузо ехал - все или ничего.
  • s75
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    s75-Фото
    Оставим ему маленький шанс на 2022 год? Если сам не решит иначе.
  • s75
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    s75-Фото
    Командный зачет взяли второй год подряд. Именно Кастро на последней неделе внес значительный вклад в командную победу, "сдав смену", продолжая работать на команду. Осенью такую же незаметную работу сделал Свифти.
  • s75
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    s75-Фото
    у Мартинеса хорошая разделка
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото

    SportSpirit (Ева): а кто то вам и не поВерил)) и как в самого Дамиано

    Цитата: VeloVelo
    Эти горы не для Каррузо. Завтра он отхватит, к сожалению.

    Согласен с Александрой, что 19-й этап был каг бэ поИнтересней 20-го. Но тут больше эмоций и красивий гоный финал. Честно говоря тоже не верил что Карузо сможет двинуть первым и выиграть такой этап, но честь и хвала ему, Бильбао, а также Барде и Стореру которые рискнули на спуске и таки украсили гонку. Ланда неверное  в восторге от увиденног она этапе и аплодировал в больнице

    Ждал, ждал от Йейтса, когда же он двинет, а он вообще отпал - значит действительно был пустой и фактически на пределе, а может понял, что с таким Берналем (и Карузо) ему не справится.

    Берналю накрыть огромную поляну после Джиро всем своим комрадам по Инэосу, а Мартинесу вообще ещё и отдельный подарок приКупить!

    Цитата: kabachok
    до чего же иногда Карузо похож на Скарпони!светлая память Микеле....

    + много good

    А благодарение на ходу, в режиме отчаянного батла от Дамьянонэ для Бильбао - это жест дня/этапа friends

  • Владимир__BLR
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (19)
    Владимир__BLR-Фото
    Как только заверещали про его победные возможности, сразу подумал: люди вообще в курсе как человек от таких потрясений отходит 1-психологически, 2-физически. Это на однодневку еще можно подготовиться после длительной больнички и реабилитации и с помощью сильной команды зацепить победу, а ГТ - гонка, которую могут выиграть максимум 10 человек в мире, а на данный момент, готовы из них не более 5.

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