Калеб Юэн – победитель 5 этапа Джиро д’Италия-2021

Калеб Юэн, Джакомо Ниццоло, Элиа Вивиани, Петер Саган, Алессандро Де Марки о 5-м этапе Джиро д’Италия-2021

26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал четвёртую в карьере победу на этапе итальянского Гранд-тура, выиграв 5-й этап Джиро д’Италия-2021. В общем спринте он обошёл итальянских гонщиков и ровесников - чемпиона Европы, 32-летнего гонщика команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) и 32-летнего гонщика команды Cofidis Элиа Вивиани (Elia Viviani).

Для Джакомо Ниццоло это 16-й подиум на Джиро д’Италия. Он 11 раз занимал вторые места, пять раз становился третьим, но ещё ни разу не выиграл этап итальянского Гранд-тура. Но 2-е место на 5-м этапе принесло Ниццоло цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Алессандро Де Марки сохранил на плечах розовую майку лидера. С начала Джиро д’Италия-2021 розовая майка была только у итальянских гонщиков – Филиппо Ганны и Алессандро Де Марки. Итальянской розовая майка остаётся на первых этапах Джиро впервые с 2003 года, когда Алессандро Петакки удерживал розовую майку с 1 по 6-й этап.

Photo Credit: LaPresse

Калеб Юэн: «Чувствую облегчение, потому что моя первая цель в сезоне – выиграть, по меньшей мере, по одному этапу на каждом из трёх Гранд-туров. Чувствовал давление.

Сам спринт прошёл по прямой. Был лёгкий тягун на последних ста метрах. Я поехал по правой стороне и меня заперли. Тогда подвинулся налево, мне хватило времени обойти всех в конце. Я постарался выбрать линию, где ветер был минимальным.

Первая половина этапа была очень лёгкой. Но вторая шла напряжённо, опасались боковых ветров. Мы хорошо отработали, держались впереди. Выиграв сегодня, я добился первой цели – выиграл этап первого Гранд-тура сезона. Пока слишком рано покидать Джиро. Команда отлично отработала, и хочется ещё выиграть. Попробую одержать ещё победы на этапах».

Photo Credit: LaPresse

Джакомо Ниццоло: «Финал был довольно сложным технически. Думаю, я хорошо спринтовал, но снова соперником был кто-то, кто просто сильнее меня в этот день. Надеюсь, победа придёт в следующий раз. Наша команда великолепно отработала. У нас был план, по которому вели этап. В финале я попросил ребят просто оставаться рядом, потому что знал, что на поворотах сам смогу о себе позаботиться. Горжусь ребятами, с таким отношением мы можем с нетерпением ждать следующих спринтов. Сегодняшний результат говорит о том, как хорошо мы поработали в тренировочном лагере, с каким великолепным настроем хотим бороться. Благодарю за поддержку всех болельщиков команды. Надеюсь принести им победу в следующий раз».

Хендрик Редант, спортивный директор команды Qhubeka ASSOS: «Ребята очень хорошо и слаженно поработали. Было странно наблюдать, как после 150 км по прямым дорогам мы попали на запутанные улицы Римини. Но ребята действовали так, как мы обсуждали этим утром – были впереди, правильно проходили развязки. За 4,5 км стало по-настоящему опасно, но все находились на хорошей позиции. Потом Ниццоло правильно решил сесть на колесо Тима Мерлира, который очень быстрый и сильный спринтер. И тут у него возникли проблемы. В конце Калеб поехал очень быстро, опередил на линии. Он заслужил победу, нам не о чем сожалеть. Мы были близко, надеюсь, в следующий раз сделаем ещё шаг.

После сегодняшнего дня у ребят прибавилось уверенности в своих силах. Когда говорил с ними, поблагодарил за то, что следовали инструкциям и отдали все силы общему делу. Результ Джакомо означает, что вся тяжёлая работа была проведена не зря, он получил цикламеновую майку, мы можем гордиться».

Элиа Вивиани: «День был нервным из-за ветра. В конце мы заняли хорошую позицию. Последний поворот мы с Симоне (Консонни) прошли на десятой позиции. Симоне не терял спокойствия, позволил мне финишировать наилучшим образом. Калеб был самым быстрым сегодня. Но у нас ещё один хороший результат. День за днём мы показываем, что мы в игре».

Петер Саган: «Как и ожидалось, этап был для чистых спринтеров, с технически сложными и коварными финальными километрами. Команда великолепно отработала. Феликс и Даниэль блестяще работали на последнем километре. Я был на хорошей позиции, держал высокую скорость, готовился к финальному рывку, но гонщик впереди меня замедлился, и на финальных метрах я не смог набрать свою лучшую скорость».

Photo Credit: LaPresse

Алессандро Де Марки: «Мой первый этап в розовой майке начался довольно спокойно, но финал оказался безумным. Надеюсь, ребята, которые упали, в порядке. Завтра постараюсь удержать майку и помочь Дэну Мартину.

Вчера, когда я взял розовую майку, у всех нас был незабываемый вечер. Все сообщения на телефоне, комплименты, которые вчера получил от персонала, гонщиков, и всех, кто участвует в Джиро, очень значимы для меня и сделали утром перед стартом особенным.

План на завтра прост – буду бороться до конца, внимательно следить, чтобы никто из опасных соперников в генеральной классификации не уехал. Я готов сделать всё, что в моих силах. Носить розовую майку – ответственность. Но майка не давит на плечи, учитывая, как приятно брать на себя связанные с ней обязанности».