Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 14-го этапа Джиро д'Италия-2021

14-й этап с финишем в подъём Дзонколан открыл решающую часть Джиро д’Италия-2021. На горном этапе с набором высоты 3700 м и финишем в подъем 1 категории победу одержал гонщик из отрыва дня – 25-летний итальянец из проконтинентальной команды EOLO Kometa Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato).

Этап начался с многочисленных атак и попыток сформировать отрыв дня. 11 гонщикам удалось оторваться от пелотона через 13 км после старта. Ещё через 25 км преимущество отрыва составляло 3 минуты и за 35 км до финиша, во время прохождения второго категорийного подъёма дня составило около 9 минут.

Но Дзонколан провёл свою решающую проверку. Из 11 гонщиков впереди за 10 км до финиша осталось семеро, а за 7 км до финиша из этой группы атаковал 31-летний словенский велогонщик команды Bahrain Victorious Ян Тратник (Jan Tratnik), которого догнал через километр будущий победитель этапа Лоренцо Фортунато (Eolo - Kometa Cycling). За 2,3 км до финиша, там, где средний градиент достигал 13%, Фортунато атаковал и уехал от Тратника к своей первой профессиональной победе и первой победе в карьере на этапе Гранд-тура, на легендарной вершине Дзонколан.

Лоренцо Фортунато опередил Яна Тратника на финише на 26 секунд.

Как всегда, за спинами отрыва в пелотоне шла своя гонка. Команда Astana-Premier Tech на протяжении всего этапа задавала скорость в голове пелотона. На Дзонколане её сменила команда Ineos Grenadiers, закончившая просев группы фаворитов. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) одним из первых выпал из пелотона за 7 км до вершины. За 6 км до финиша в пелотоне осталось менее 30 гонщиков.

За 1,5 км до финиша из группы фаворитов атаковал 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates), на ускорение которого ответил только лидер общего зачёта Эган Берналь (Ineos Grenadiers). За 300 м до финиша Берналь атаковал своего попутчика и уехал от него, обойдя по пути нескольких гонщиков отрыва дня.

Эган Берналь финишировал 4-м через 1:43 после победителя и первым из генеральщиков. Саймон Йейтс проиграл колумбийскому гонщику 11 секунд. Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) финишировали через 39 секунд после Берналя, Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) проиграл розовой майке 44 секунды, Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) 46 секунд, Роман Барде (DSM) – 1:02.

Российский велогонщик Александр Власов (Astana Premier Tech) финишировал через 1:12 после Эгана Берналя и переместился на четвёртую строчку общего зачёта.

После 14 этапа ближайшим соперником Эгана Берналя в генеральной классификации стал Саймон Йейтс, уступающий колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers 1:33, в тройке лучших общего зачёта остался Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious), уступающий Берналю 1:51.

Позиции лидеров в горной и очковой классификации не изменились – Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) остался в синей майке, а Петер Саган (Bora-hansgrohe) – в цикламеновой.

Photo Credit: LaPresse