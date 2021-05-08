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Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 14-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  14-й этап с финишем в подъём Дзонколан открыл решающую часть Джиро д’Италия-2021. На горном этапе с набором высоты 3700 м и финишем в подъем 1 категории победу одержал гонщик из отрыва дня – 25-летний итальянец из проконтинентальной команды EOLO Kometa Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato).

 

  Этап начался с многочисленных атак и попыток сформировать отрыв дня. 11 гонщикам удалось оторваться от пелотона через 13 км после старта. Ещё через 25 км преимущество отрыва составляло 3 минуты и за 35 км до финиша, во время прохождения второго категорийного подъёма дня составило около 9 минут.

 

Но Дзонколан провёл свою решающую проверку. Из 11 гонщиков впереди за 10 км до финиша осталось семеро, а за 7 км до финиша из этой группы атаковал 31-летний словенский велогонщик команды Bahrain Victorious Ян Тратник (Jan Tratnik), которого догнал через километр будущий победитель этапа Лоренцо Фортунато (Eolo - Kometa Cycling).  За 2,3 км до финиша, там, где средний градиент достигал 13%, Фортунато атаковал и уехал от Тратника к своей первой профессиональной победе и первой победе в карьере на этапе Гранд-тура, на легендарной вершине Дзонколан.

 

Лоренцо Фортунато опередил Яна Тратника на финише на 26 секунд.

 

Как всегда, за спинами отрыва в пелотоне шла своя гонка. Команда Astana-Premier Tech на протяжении всего этапа задавала скорость в голове пелотона. На Дзонколане её сменила команда Ineos Grenadiers, закончившая просев группы фаворитов. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) одним из первых выпал из пелотона за 7 км до вершины. За 6 км до финиша в пелотоне осталось менее 30 гонщиков. 

 

За 1,5 км до финиша из группы фаворитов атаковал 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates), на ускорение которого ответил только лидер общего зачёта Эган Берналь (Ineos Grenadiers). За 300 м до финиша Берналь атаковал своего попутчика и уехал от него, обойдя по пути нескольких гонщиков отрыва дня.

 

Эган Берналь финишировал 4-м через 1:43 после победителя и первым из генеральщиков. Саймон Йейтс проиграл колумбийскому гонщику 11 секунд. Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) финишировали через 39 секунд после Берналя, Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) проиграл розовой майке 44 секунды, Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) 46 секунд, Роман Барде (DSM) – 1:02.

 

Российский велогонщик Александр Власов (Astana Premier Tech) финишировал через 1:12 после Эгана Берналя и переместился на четвёртую строчку общего зачёта.

 

После 14 этапа ближайшим соперником Эгана Берналя в генеральной классификации стал Саймон Йейтс, уступающий колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers 1:33, в тройке лучших общего зачёта остался Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious), уступающий Берналю 1:51.

 

Позиции лидеров в горной и очковой классификации не изменились – Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) остался в синей майке, а Петер Саган (Bora-hansgrohe) – в цикламеновой.

 

 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иган Берналь пока смотрится каг бэ без слабых мест, но посмотрим понедельник, так сказать.

    Йейтс - ну наконец то, хотя вот что он сам сказал после этапа - цитата: "I won't go into detail but it wasn't the best of the first weeks but now I'm feeling much better". Значит шо то было ему ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ато вначале Джиры.

    Ну и браво нашему А.Пономарю ukr Главное не перегореть и не загнать(ся) на будущее, просто финишировать 30 мая...может даже в ТОП-100, а?

    Цитата: motte
    Смотрю интервью Фортунато, мальчишка, радости... До чего же класс! И, как я сказал ранее, шикарнейшая фамилия у мальчишки.

    Цитата: Серафим
    Да еще из команды с названием "Комета".

    Подфартило, однако) хоть и через страшное НЕ МОГУ на последних 500м. Хорошо, что позади него был круглый Тратник, а не сухой Берналь)

    Реакция Альберто Контадор после победы Лоренцо - без слов, просто смотреть и слушать (думаю что то подобное было и в Бассо)
    https://twitter.com/i/status/1396123844130246658

    Цитата: velodoctor
    Это восхождение мне не очень понравилось. То что в 2011 было поинтереснее,  да и этап в целом не опавдал ожиданий.

    Согасен на 75%. Просто на такой эпичной горе хотелось от бигов гораздо больше(го) чем просто одна атака от Саймона, а потом рывок от Берналя...и усё(

  • SportSpirit
    Робер Маршан, старейший велоси ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Удивительная история жизни! Воистину, велосипед покорен всем возрастам) 

  • SportSpirit
    Чемпион Европы Джакомо Ниццоло ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Хах) я читаю эту заметку после этапа на Джонколане) крч, Аффини для меня - одно из открытий этой Джиро. Не совсем молодой по нынешним меркам и почти неизвестный парень, перейдя в JV после двух блеклых сезонов в Митчелтон-Скотт, становится ярким гонщиком на ГТ) 

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    Camel-Фото
    Согласен. Но о 18-летнем Пономаре разговоров меньше, чем об Эвенпуле, который идёт на 8-м месте и, в принципе, ничего ещё не показал того, чего от него ожидали.
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    SportSpirit-Фото

    Победитель понравился, такой позитивчик!) Фартовая комета) подарил праздник себе, команде, стране. На финише затерпел знатно, когда Тратник на заднем плане по диагонали поехал.

     

    Тратник - тоже один из героев этапа. Когда его крупным планом показывали, выдыхающего через щеки... ну никак не велосипедист, больше на тяжелоатлета похож, который настраивается на подход) 

     

    Берналь и Йетс пожалели отрыв и тех, кто оказался в итоге заметно слабее. Могли больше выиграть. Но это задним числом) впереди - понедельник, основные штрихи расставлены.

     

    Удивляют раздельщики JV. Фосс по-прежнему идет высоко в генерале и едет все этапы ровно. 

     

    Ремко сегодня, считаю, спасся. По реальным (а не пиарным) раскладам достойно проехал. Но на крупных планах ближе к развязке выглядел мертвенно бледным с мешками под глазами. Алмейда проехал бодро, без надрыва. В какой-то момент Ремко подвисал один и я даже подумала, что Жоао его оставит) но сегодня, видимо, радио работало хорошо с самого начала)  

     

    P.S. вы не помните, в каких велотуфлях убрался Мохорич?) Здоровья ему, конечно же.

  • EL-Fenomeno
    Робер Маршан, старейший велоси ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вечная память...RIP...прожить столько лет - это настоящий дар от Бога!

    Робер Маршан также был велоболельщиком, он следил за 98 выпусками Тур де Франс

    shok good просто невероятно и удивительно wizard

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Серафим-Фото

    Петя-то может поехать, да вот захочет ли отрыв ехать с Петей за несолоно хлебавши?

     

     Блин, случайно заметил, юбилейный комментарий. А отметить-то и нечем, кроме спиртовых салфеток.

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    Серафим-Фото
    Может далеко не все этапы я смотрел, но по первому впечатлению СК больше всего восхищается Ганной и много о нем говорит. Кроме сегодняшнего этапа, где зарулила Астана, а на рельефе Ганны не было впереди.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    Серафим-Фото
    Да еще из команды с названием "Комета".
  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (36)
    motte-Фото
    Герой , итальянец, покоривший Дзонколан, начало от Симони, это я имел ввиду, говоря бамбино

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5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
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