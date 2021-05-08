Лоренцо Фортунато – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2021

Лоренцо Фортунато, Ян Тратник, Джордж Беннетт о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato), 25-летний итальянский гонщик проконтинентальной команды Eolo-Kometa, одержал первую в карьере победу, выиграв 14-й этап Джиро д’Италия-2021. Он подтвердил результатом свою фамилию, которая переводится как «Счастливый/Удачливый», и вписал её в историю, выиграв горный этап с финишем в легендарный Дзонколан на своей дебютной Джиро д’Италия. Уроженец Болоньи стал третьим итальянским гонщиком, взявшим победу на Дзонколане после Джильберто Симони (2003 и 2007) и Ивана Бассо (2010). На Дзонколане также в своё время праздновали победу баскский гонщик Игор Антон (2011), австралиец Майкл Роджерс (2014) и британец Крис Фрум (2018).

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Лоренцо Фортунато отобрался в отрыв дня в числе 11 гонщиков. Вместе с ним уехал товарищ по команде EOLO Kometa Винченцо Альбанезе, оказавший неоценимую поддержку. Хотя отрыв набрал более восьми минут, сложность подъёма на Дзонколан не давала гонщикам отрыва полной уверенности в том, что они смогут побороться за победу на этапе.

На Дзонколане первым за 10 км до финиша атаковал 31-летний словенский гонщик команды Bahrain Victorious Ян Тратник (Jan Tratnik). Лоренцо Фортунато ответил на атаку и добрал Тратника. А за 2,3 км до финиша Лоренцо Фортунато атаковал ещё раз, сбросив Тратника и опередив его в итоге на 26 секунд.

Photo © PhotoGomezSport/Team EOLO Kometa

Лоренцо Фортунато: «Не могу поверить. Понял, что выиграл, только за 150 метров до финиша, когда услышал по радио, как Стефано Дзанатта говорит: «А теперь спринтуй». Сбылась мечта. Я благодарю спортивных директоров, Ивана Бассо и Альберто Контадора, Луку Спаду и весь персонал команды Eolo Kometa, потому что без них никогда бы не смог добиться успеха на этой гонке. Команда растёт, а я расту вместе с ней.

Мой товарищ по команде Винченцо Альбанезе работал на меня в отрыве, я благодарю его. Знал, что последние три километра будут самыми тяжёлыми, поэтому ждал финальной части Дзонколана, чтобы атаковать, а потом выложился полностью до финиша.

Спасибо всем. Этим утром Бассо сказал мне: «Езжай в отрыв и выиграй этап». Так и получилось. Он верил в меня больше, чем я сам. Никогда прежде не проходил Дзонколан, но всегда считал его легендарным подъёмом».

Иван Бассо, менеджер велокоманды EOLO Kometa: «Лоренцо проехал совершенно экстраординарно. Мы обещали, что в этом году будем протагонистами, сегодня, благодаря ему достигли цели. Для тех, кто любит велоспорт, Дзонколан – настоящий монумент. Сегодня Лоренцо вписал своё имя в число великих чемпионов, которые здесь побеждали. Нет большей радости, чем видеть, как наши усилия были вознаграждены выступлением на таком уровне. Работа команды стала ключевой. Благодаря работе Винченцо Альбанезе в отрыве и всем ребятам мы смогли сдержать обещание и выиграть этап. И гонка ещё не закончена. Финальная неделя впереди, наша жажда побед, конечно, не исчезнет».

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Ян Тратник: «Конечно, финальные три километра были самыми долгими в моей жизни. Казалось, они никогда не закончатся. Так тяжело. Я видел соперника впереди всё время, но он просто был сильнейшим. Наша команда не планировала отправлять кого-то в отрыв. Но наша тактика – держаться впереди и помогать Дамиано Карузо. Так получилось, что я оказался в правильное время в правильном месте, и поехал в отрыв. Я отдал все силы, очень доволен, что занял второе место».

Джордж Беннетт: «К сожалению, у меня не хватило сил, чтобы бороться за победу на этапе. Это был очень тяжёлый этап. Мы с самого старта шли на высокой скорости, плюс был сильный встречный ветер. Пришлось бороться за каждую секунду, чтобы удержаться впереди. Эдоардо (Аффини) очень мощно провёл гонку, это он создал просвет на равнине. Но на Дзонколане у меня больше не осталось мощности».