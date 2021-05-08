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Лоренцо Фортунато – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2021

Лоренцо Фортунато, Ян Тратник, Джордж Беннетт о 14-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato), 25-летний итальянский гонщик проконтинентальной команды Eolo-Kometa, одержал первую в карьере победу, выиграв 14-й этап Джиро д’Италия-2021. Он подтвердил результатом свою фамилию, которая переводится как «Счастливый/Удачливый», и вписал её в историю, выиграв горный этап с финишем в легендарный Дзонколан на своей дебютной Джиро д’Италия. Уроженец Болоньи стал третьим итальянским гонщиком, взявшим победу на Дзонколане после Джильберто Симони (2003 и 2007) и Ивана Бассо (2010). На Дзонколане также в своё время праздновали победу баскский гонщик Игор Антон (2011), австралиец Майкл Роджерс (2014) и британец Крис Фрум (2018).

 

Лоренцо Фортунато – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

Лоренцо Фортунато отобрался в отрыв дня в числе 11 гонщиков. Вместе с ним уехал товарищ по команде EOLO Kometa Винченцо Альбанезе, оказавший неоценимую поддержку. Хотя отрыв набрал более восьми минут, сложность подъёма на Дзонколан не давала гонщикам отрыва полной уверенности в том, что они смогут побороться за победу на этапе.

 

На Дзонколане первым за 10 км до финиша атаковал 31-летний словенский гонщик  команды Bahrain Victorious Ян  Тратник  (Jan Tratnik). Лоренцо Фортунато ответил на атаку и добрал Тратника. А за 2,3 км до финиша Лоренцо Фортунато атаковал ещё раз, сбросив Тратника и опередив его в итоге на 26 секунд.

 

Лоренцо Фортунато – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Photo © PhotoGomezSport/Team EOLO Kometa

 

  Лоренцо Фортунато: «Не могу поверить. Понял, что выиграл, только за 150 метров до финиша, когда услышал по радио, как Стефано Дзанатта говорит: «А теперь спринтуй». Сбылась мечта. Я благодарю спортивных директоров, Ивана Бассо и Альберто Контадора, Луку Спаду и весь персонал команды Eolo Kometa, потому что без них никогда бы не смог добиться успеха на этой гонке. Команда растёт, а я расту вместе с ней.

 

Мой товарищ по команде Винченцо Альбанезе работал на меня в отрыве, я благодарю его. Знал, что последние три километра будут самыми тяжёлыми, поэтому ждал финальной части Дзонколана, чтобы атаковать, а потом выложился полностью до финиша.

 

Спасибо всем. Этим утром Бассо сказал мне: «Езжай в отрыв и выиграй этап». Так и получилось. Он верил в меня больше, чем я сам. Никогда прежде не проходил Дзонколан, но всегда считал его легендарным подъёмом».

 

Иван Бассо, менеджер велокоманды EOLO Kometa: «Лоренцо проехал совершенно экстраординарно. Мы обещали, что в этом году будем протагонистами, сегодня, благодаря ему достигли цели. Для тех, кто любит велоспорт, Дзонколан – настоящий монумент. Сегодня Лоренцо вписал своё имя в число великих чемпионов, которые здесь побеждали. Нет большей радости, чем видеть, как наши усилия были вознаграждены выступлением на таком уровне. Работа команды стала ключевой. Благодаря работе Винченцо Альбанезе в отрыве и всем ребятам мы смогли сдержать обещание и выиграть этап. И гонка ещё не закончена. Финальная неделя впереди, наша жажда побед, конечно, не исчезнет».

 

Лоренцо Фортунато – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2021

 

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

  Ян Тратник: «Конечно, финальные три километра были самыми долгими в моей жизни. Казалось, они никогда не закончатся. Так тяжело. Я видел соперника впереди всё время, но он просто был сильнейшим. Наша команда не планировала отправлять кого-то в отрыв. Но наша тактика – держаться впереди и помогать Дамиано Карузо. Так получилось, что я оказался в правильное время в правильном месте, и поехал в отрыв. Я отдал все силы, очень доволен, что занял второе место».

 

Джордж Беннетт: «К сожалению, у меня не хватило сил, чтобы бороться за победу на этапе. Это был очень тяжёлый этап. Мы с самого старта шли на высокой скорости, плюс был сильный встречный ветер. Пришлось бороться за каждую секунду, чтобы удержаться впереди. Эдоардо (Аффини) очень мощно провёл гонку, это он создал просвет на равнине. Но на Дзонколане у меня больше не осталось мощности».

 

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 14 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Лоренцо Фортунато Lorenzo Fortunato Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Слава, все-таки выдал Филипыч )
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (29)
    VeloVelo-Фото
    А вот пацан и выиграл )
  • VeloVelo
    Чемпион Европы Джакомо Ниццоло ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, Аффини отжог!!! )
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Маску еще можно надеть)

    Поздравляю с 1000! У вас замечательные комментарии, лично мне всегда интересно вас читать! good

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Пономарь Молодец, однозначно! Крепкий парень. Есть надежда, что выйдет толк.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (38)
    VeloVelo-Фото
    Отпустили, чтобы сохранить команду к третьей неделе. Да и чтоб спину Берналя поберечь.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иган Берналь пока смотрится каг бэ без слабых мест, но посмотрим понедельник, так сказать.

    Йейтс - ну наконец то, хотя вот что он сам сказал после этапа - цитата: "I won't go into detail but it wasn't the best of the first weeks but now I'm feeling much better". Значит шо то было ему ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ато вначале Джиры.

    Ну и браво нашему А.Пономарю ukr Главное не перегореть и не загнать(ся) на будущее, просто финишировать 30 мая...может даже в ТОП-100, а?

    Цитата: motte
    Смотрю интервью Фортунато, мальчишка, радости... До чего же класс! И, как я сказал ранее, шикарнейшая фамилия у мальчишки.

    Цитата: Серафим
    Да еще из команды с названием "Комета".

    Подфартило, однако) хоть и через страшное НЕ МОГУ на последних 500м. Хорошо, что позади него был круглый Тратник, а не сухой Берналь)

    Реакция Альберто Контадор после победы Лоренцо - без слов, просто смотреть и слушать (думаю что то подобное было и в Бассо)
    https://twitter.com/i/status/1396123844130246658

    Цитата: velodoctor
    Это восхождение мне не очень понравилось. То что в 2011 было поинтереснее,  да и этап в целом не опавдал ожиданий.

    Согасен на 75%. Просто на такой эпичной горе хотелось от бигов гораздо больше(го) чем просто одна атака от Саймона, а потом рывок от Берналя...и усё(

  • SportSpirit
    Робер Маршан, старейший велоси ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Удивительная история жизни! Воистину, велосипед покорен всем возрастам) 

  • SportSpirit
    Чемпион Европы Джакомо Ниццоло ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Хах) я читаю эту заметку после этапа на Джонколане) крч, Аффини для меня - одно из открытий этой Джиро. Не совсем молодой по нынешним меркам и почти неизвестный парень, перейдя в JV после двух блеклых сезонов в Митчелтон-Скотт, становится ярким гонщиком на ГТ) 

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (38)
    Camel-Фото
    Согласен. Но о 18-летнем Пономаре разговоров меньше, чем об Эвенпуле, который идёт на 8-м месте и, в принципе, ничего ещё не показал того, чего от него ожидали.

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