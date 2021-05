Лоренцо Фортунато – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2021

Иган Берналь пока смотрится каг бэ без слабых мест, но посмотрим понедельник, так сказать.

Йейтс - ну наконец то, хотя вот что он сам сказал после этапа - цитата: "I won't go into detail but it wasn't the best of the first weeks but now I'm feeling much better". Значит шо то было ему ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** ато вначале Джиры.

Ну и браво нашему А.Пономарю Главное не перегореть и не загнать(ся) на будущее, просто финишировать 30 мая...может даже в ТОП-100, а?

Смотрю интервью Фортунато, мальчишка, радости... До чего же класс! И, как я сказал ранее, шикарнейшая фамилия у мальчишки.

Да еще из команды с названием "Комета".

Подфартило, однако) хоть и через страшное НЕ МОГУ на последних 500м. Хорошо, что позади него был круглый Тратник, а не сухой Берналь)

Реакция Альберто Контадор после победы Лоренцо - без слов, просто смотреть и слушать (думаю что то подобное было и в Бассо)

Это восхождение мне не очень понравилось. То что в 2011 было поинтереснее, да и этап в целом не опавдал ожиданий.

Согасен на 75%. Просто на такой эпичной горе хотелось от бигов гораздо больше(го) чем просто одна атака от Саймона, а потом рывок от Берналя...и усё(