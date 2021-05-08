 Андреа Вендраме - победитель 12 этапа Джиро д'Италия-2021

Андреа Вендраме, Крис Хэмильтон, Джанлука Брамбилла, Джордж Беннетт, Эган Берналь о 12-м этапе Джиро д’Италия-2021

26-летний итальянский велогонщик команды AG2R Citroen Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 12-й этап Джиро д’Италия-2021. Отобравшись в отрыв дня, который сформировался лишь через 65 км после старта, Вендраме выдержал испытание 3700 метрами набора высоты и212 километрами дистанции. Из отрыва, в который уехали 14 гонщиков, к финалу впереди остались четверо.

А атаковав за 3 км до финиша, Андреа Вендраме и 26-летний австралийский гонщик команды DSM Крис Хэмильтон (Chris Hamilton) уехали от попутчиков и разыграли спринт. Вендраме на финальном километре находился на первой позиции, он ускорился и не дал себя обойти Крису Хэмильтону, который впервые в карьере занял призовое место на этапе Гранд-тура.

За спиной Вендраме и Хэмильтона за третье место на 12-м этапе боролись Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo) и Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Брамбилла спринтовал и финишировал третьим, но был релегирован на 4-е место за нарушение прямолинейности.

Пелотон финишировал через 10 минут 14 секунд после победителя. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера. В финале на спуске из пелотона атаковал двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), который опередил пелотон на финише на 7 секунд.

Photo Credit: LaPresse

Андреа Вендраме: «Невероятно. Не могу даже подобрать слов. Я выиграл этап на «Корса Роза», мечта сбылась! Спасибо товарищу по команде и компаньону в отрыве Жоффрею Бушару. Я смог привезти успех для всей нашей команды. После трудного периода, после травмы эта победа на этапе Джиро – нечто неописуемое!

Я знал, что из четверых в последнем отрыве я самый быстрый. Выучил урок после того, как два года назад в Сан-Мартино-ди-Кастроцца стал вторым. Я стремился к этой победе, внимательно изучил маршрут. На первых 70 километрах шла острая борьба. Чтобы попасть в отрыв, всегда необходимо немного удачи. На последнем подъёме я попытался предвосхитить действия горняков, а потом немного отдышался. Мне хотелось привезти победу домой во что бы то ни стало».

Крис Хэмильтон: «День был довольно тяжёлым. Думаю, как и ожидалось. Это был самый протяжённый этап, и на данный момент на Джиро с самым большим набором высоты. Мы подумали, что сегодня у отрыва хороший шанс. Нико Рочу и мне дали зелёный свет попробовать уехать. После долгой борьбы мне это удалось. После надо постараться быть как можно более эффективным, не раскрывать карт слишком рано. В финале осталось нас осталось четверо, бороться за победу было очень круто. У меня было не так много шансов побороться за этап самому. Поэтому благодарен команде за такую возможность. Конечно, хотелось бы выиграть, но и второе место на этапе Гранд-тура, это заметный результат. Мало что мог ещё сделать в конце, поэтому очень рад итогу».

Джанлука Брамбилла: «Очень жалею, что не смог выиграть, шансы были большими. Мы боролись весь день. Первые 65 км ехали на полной скорости, а следующие 150 атаковали, чтобы выиграть достаточно времени. Жаль, что не получилось побороться в спринте. Очень жаль, прежде всего, из-за команды. Мы приехали на Джиро, чтобы, прежде всего, выиграть этап. Сегодня возможность была упущена. Вендраме выиграл заслуженно. В финальной группе он был самым быстрым. Я это знал, поэтому несколько раз пытался атаковать, и на подъёме, и на спуске. Я боролся за победу, хотя понимал, что могу проиграть.А по поводу релегации на 4-е место, я принимаю решение жюри. Моя версия такая – я шёл на первой позиции. Беннетт всё время сидел у меня на колесе. На финише он поехал по правой стороне, я держал траекторию по левой. Вот и всё».

Джордж Беннетт: «Отъезд в отрыв и охота за этапом – не то, что я обычно делаю в гонке. Дума, когда приедем в большие горы, результат будет зависеть от того, как пойдёт нога. Играть в тактические игры, в кошки-мышки, и тому подобное для мен – слишком. Если бы я был спринтером, то ехал бы по-другому – пытался бы закрыть все атаки и дотянуть до спринта. Но когда ты весишь 58 кг и с трудом продавливаешь 1000 ватт, какой смысл говорить о спринте. На подъёме, к сожалению, был встречный ветер, можно было сколько угодно пытаться уезжать. Но если все садятся тебе на колесо, то мало что можно сделать».

Photo Credit: LaPresse

Эган Берналь: «Конечно, Винченцо Нибали - гонщик с огромным опытом. Следовать за ним на спуске означало рисковать падением. Я знал, что после спуска будет ещё 4 км по равнине. Со мной были товарищи по команде, я не волновался. Нибали финишировал с небольшим преимуществом, мы всегда должны внимательно следить за ним. Завтра равнинный этап. Теоретически он должен быть довольно спокойным, но на таком этапе всегда есть опасность проиграть. Поэтому я сначала сосредоточусь на завтрашнем этапе, а потом уже буду думать о Дзонколане. Никогда раньше не проходил этот подъём. Все говорят, что он невероятно тяжёлый, особенно последние 3 км».