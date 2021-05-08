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Андреа Вендраме - победитель 12 этапа Джиро д'Италия-2021

Андреа Вендраме, Крис Хэмильтон, Джанлука Брамбилла, Джордж Беннетт, Эган Берналь о 12-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  26-летний итальянский велогонщик команды AG2R Citroen Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 12-й этап Джиро д’Италия-2021. Отобравшись в отрыв дня, который сформировался лишь через 65 км после старта, Вендраме выдержал испытание 3700 метрами набора высоты и212 километрами дистанции. Из отрыва, в который уехали 14 гонщиков, к финалу впереди остались четверо.

 

 А атаковав за 3 км до финиша, Андреа Вендраме и 26-летний австралийский гонщик команды DSM Крис Хэмильтон (Chris Hamilton) уехали от попутчиков и разыграли спринт.  Вендраме на финальном километре находился на первой позиции, он ускорился и не дал себя обойти Крису Хэмильтону, который впервые в карьере занял призовое место на этапе Гранд-тура.

 

За спиной Вендраме и Хэмильтона за третье место на 12-м этапе боролись Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo) и Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Брамбилла спринтовал и финишировал третьим, но был релегирован на 4-е место за нарушение прямолинейности.

 

Пелотон финишировал через 10 минут 14 секунд после победителя. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера. В финале на спуске из пелотона атаковал двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), который опередил пелотон на финише на 7 секунд.

 

Андреа Вендраме - победитель 12 этапа Джиро д'Италия-2021

Андреа Вендраме - победитель 12 этапа Джиро д'Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Андреа Вендраме: «Невероятно. Не могу даже подобрать слов. Я выиграл этап на «Корса Роза», мечта сбылась! Спасибо товарищу по команде и компаньону в отрыве Жоффрею Бушару. Я смог привезти успех для всей нашей команды. После трудного периода, после травмы эта победа на этапе Джиро – нечто неописуемое!

 

  Я знал, что из четверых в последнем отрыве я самый быстрый. Выучил урок после того, как два года назад в Сан-Мартино-ди-Кастроцца стал вторым. Я стремился к этой победе, внимательно изучил маршрут. На первых 70 километрах шла острая борьба. Чтобы попасть в отрыв, всегда необходимо немного удачи. На последнем подъёме я попытался предвосхитить действия горняков, а потом немного отдышался. Мне хотелось привезти победу домой во что бы то ни стало».

 

  Крис Хэмильтон: «День был довольно тяжёлым. Думаю, как и ожидалось. Это был самый протяжённый этап, и на данный момент на Джиро с самым большим набором высоты. Мы подумали, что сегодня у отрыва хороший шанс. Нико Рочу и мне дали зелёный свет попробовать уехать. После долгой борьбы мне это удалось. После надо постараться быть как можно более эффективным, не раскрывать карт слишком рано. В финале осталось нас осталось четверо, бороться за победу было очень круто. У меня было не так много шансов побороться за этап самому. Поэтому благодарен команде за такую возможность. Конечно, хотелось бы выиграть, но и второе место на этапе Гранд-тура, это заметный результат. Мало что мог ещё сделать в конце, поэтому очень рад итогу».

 

  Джанлука Брамбилла: «Очень жалею, что не смог выиграть, шансы были большими. Мы боролись весь день. Первые 65 км ехали на полной скорости, а следующие 150 атаковали, чтобы выиграть достаточно времени. Жаль, что не получилось побороться в спринте. Очень жаль, прежде всего, из-за команды. Мы приехали на Джиро, чтобы, прежде всего, выиграть этап. Сегодня возможность была упущена. Вендраме выиграл заслуженно. В финальной группе он был самым быстрым. Я это знал, поэтому несколько раз пытался атаковать, и на подъёме, и на спуске. Я боролся за победу, хотя понимал, что могу проиграть.А по поводу релегации на 4-е место, я принимаю решение жюри. Моя версия такая – я шёл на первой позиции. Беннетт всё время сидел у меня на колесе. На финише он поехал по правой стороне, я держал траекторию по левой. Вот и всё».

 

  Джордж Беннетт: «Отъезд в отрыв и охота за этапом – не то, что я обычно делаю в гонке. Дума, когда приедем в большие горы, результат будет зависеть от того, как пойдёт нога. Играть в тактические игры, в кошки-мышки, и тому подобное для мен – слишком. Если бы я был спринтером, то ехал бы по-другому – пытался бы закрыть все атаки и дотянуть до спринта. Но когда ты весишь 58 кг и с трудом продавливаешь 1000 ватт, какой смысл говорить о спринте. На подъёме, к сожалению, был встречный ветер, можно было сколько угодно пытаться уезжать. Но если все садятся тебе на колесо, то мало что можно сделать».

 

 

 Андреа Вендраме - победитель 12 этапа Джиро д'Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Эган Берналь: «Конечно, Винченцо Нибали  - гонщик с огромным опытом. Следовать за ним на спуске означало рисковать падением. Я знал, что после спуска будет ещё 4 км по равнине. Со мной были товарищи по команде, я не волновался. Нибали финишировал с небольшим преимуществом, мы всегда должны внимательно следить за ним. Завтра равнинный этап. Теоретически он должен быть довольно спокойным, но на таком этапе всегда есть опасность проиграть. Поэтому я сначала сосредоточусь на завтрашнем этапе, а потом уже буду думать о Дзонколане. Никогда раньше не проходил этот подъём. Все говорят, что он невероятно тяжёлый, особенно последние 3 км».

 

Результаты 12 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 12 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Андреа Вендраме Andrea Vendrame AG2R Citroen Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Тяготит, что гранды уже закономерно как положено отдают победы отрывам. Не хотят напрягаться. 10 минут это уже наглость с их стороны.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Лучший комментарий недели. good

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Судя по вдруг возникшему дуэту, продюсеры русскоязычной версии Евроспорт читают этот форум?) 

     

    Тогда читайте дальше:

    - "паручасовое соло" Отара запомнилось как нытье старого деда у подъезда по поводу высказываний какого-то дезкого португальского пацанчика. Кстати, ничего подобного (в том ключе, как это преподносилось) Алмейда не говорил. Но порадовала гипотеза, что Алмейда не желал спускаться за Ремко, т.к. хотел помочь будущему товарищу по команде Бухману. Ипа...нуЦЦо! Простите мне мой итальянский, синьоры и синьоритыbeach

     

    - начало дуэта напоминало стрим на фоне гонки двух приятелей, которые давно не виделись, да и не очень-то хотели, но конъюнктура так сложилась) 

     

    - ближе к финишу этапа было пару минут зажигательного комментирования из пары часов эфира, как исключение. Один раз я прям улыбнулась, когда Отар пресек вдруг возникший монолог СК про ... вы не поверите!) велотуфли, когда 4-ке оставалось меньше 5 км до финиша. СК перебивал Отара часто, иногда извинялся. 

     

    - разная громкость звука резала ухо! 

     

    Посыл у меня конструктивный) 

     

    И тут вопрос к комментатрорам: для кого они комментируют? Кто смотрит вело регулярно... ну вы понялиbig_boss. Новичкам, кто просто включил эфир, потому что это многочасов в сетке - ну это мало интересно. 

     

    3-4 года назад я подсаживала на эфиры ГТ людей, далеких от вело, в том числе за счет познавательного комментирования, интересного широкой аудитории. И это не 50 оттенков несерых велотуфель) 



    Что до этапа) 

     

    AG2R проводит, возможно, лучший ГТ после TDF-2017. Эмоционально, эффективно - красавцы! Все-таки не классики они. Невозможно перепрошить дух команды одним именем, даже если это имя ОЧ. 

     

    Порадовал Нибали своим дерзким драйвом на спуске! Ни Чикко (функционально), ни Джанни (технически) не смогли поддержать его порыв. Зачем? Да потому что сегодня он почувствовал, что может. И смог! Сегодня Акула поймал свою волну. Такие моменты украшают гонку. Но это для ценителей. 

     

    Конечно, эту ценность можно донести и широкой аудитории. Если хотеть.  



    Ну и ночной P.S.

    20.05. празднует свой ДР Крис Фрум, уникальный пассионарий шоссейного велоспорта + официальная статистика) этот факт сам по себе - достойный упоминания, а учитывая его фантастический побег на Финестре - тем более. 

  • Arciv
    Падения и сходы на 12-м этапе ... (1)
    Arciv-Фото
    Капец,столько сильных гонцов в один день
  • patar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    patar-Фото
    Просто наконец-то пау3ы 3аполнял Курдюков, а Отар ра3бавлял 3анудные лекции СК. ожет они наконец поняли, что толпой веселей?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Тот случай когда коменты под этом интересней самого этапа) особенно улыбнуло за "мистер пауза" ? Дуэт СК & ОМ не впечатлил; Сергей как всегда бодрствовал, Отар думал и считал минуты когда у него будет слово.
    Цитата: kwwk
    Обсолютно прогнозируемый этап, все генералы уже смотрят на субботу.
    Очень не понятны действия Нибали.
    Если не боятся, так точно опасаются дЗонколана...там будет "сущий ад". А мне действия Нибсс понравились: рискнул и пошёл до конца, зная, что мало что возьмёт. Но приподал урок спуска всем (особенно Москону) и показал/доказал, что рано и не надо ещё списывать "деда".
  • salomon
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    salomon-Фото
    Цитата: SVS
    Он говорил о том, что негоже гонщику пусть и не прямо, но всё-таки осуждать командную стратегию и тактику. Это может заставить руководство новой команды Алмейды задуматься, а не будет ли тот также поступать и у них...
    Ну ясно ж, шо Алмейда затаил обиду на директоров. Не хотел он работать на Эвенпула. Его заставили.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Завтра можно включить Евроспорт за один км.до финиша . Ждём послезавтра.
  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Андалусия сейчас стала интересней Джиры. Мовистар сильней всех на голову. Хорошо сработали. Лопес стал лидером.

  • levonardo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (7)
    levonardo-Фото

    Сагану надо ехать в отрыв за промежутком и победой) Кроме Кофидиса и Квебеки Ассос догоняльщиков особо не будет. Может Эмираты ещё

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