Виктор Кампенартс – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2021

Первая победа Виктора Кампенартса на этапе Гранд-тура, третья победа на этапах Джиро д'Италия-2021 команды Qhubeka ASSOS

29-летний бельгийский велогонщик команды Qhubeka ASSOS Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 15-й этап Джиро д’Италия-2021. Он долго шёл к этой победе, четырежды финишировал вторым и третьим на этапах за пять участий в итальянском Гранд-туре. Виктор Кампенартс не одерживал побед с 15 июня 2019 года, когда выиграл этап Тура Бельгии.

В этом выпуске Джиро д’Италия Виктор Кампенартс несколько раз предпринимал попытки уехать в отрыв и удержаться в нём. На старте 15 этапа он атаковал одним из первых и повторил атаку, когда этап рестартовал после получасовой остановки.

На этот раз Виктор Кампенартс отобрался в отрыв дня, в который помимо него уехали ещё 14 гонщиков, в том числе два его товарища по команде – Максимилиан Валшайд и Лукаш Висньёвски.

Пелотон отпустил беглецов и позволил им набрать более чем достаточное для розыгрыша этапа преимущество (пелотон финишировал через 17 минут после победителя).

Виктор Кампенартс атаковал за 23 км до финиша, за ним поехали Альберт Торрес (Movistar) и Оскар Ризебек (Alpecin-Fenix). Торрес отстал на финальном подъёме, а с нидерландским гонщиком команды Alpecin-Fenix Виктор Кампенартс разыграл победу на этапе под проливным дождём, который осложнил финальную часть этапа.

Виктор Кампенартс находился на первой позиции на финальном километре, но когда Ризебек спуртовал, бельгийский обладатель часового рекорда опередил соперника. Благодаря успеху Кампенартса южноафриканская велокоманда Qhubeka Assos довела количество выигранных на Джиро д’Италия-2021 этапов до трёх.

Виктор Кампенартс: «Финал был безумным, но для меня более важен старт гонки. В нашей команде благодаря двум победам на этапах уже царила великолепная атмосфера. Но мы не теряли настроя предпринять ещё что-то красивое на оставшейся части гонки. С самого старта мы развалили пелотон. У нашей команды было большинство в отрыве, ребята верили в меня, я рад, что отфинишировал. Три победы команды – великолепное достижение.

Перед началом этого сезона я уже объяснял, что начал по-другому готовиться к шоссейным велогонкам. Мне становится сложно добиваться результатов в разделках, потому что появились такие соперники как Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул, а также Ваут Ван Арт, которые являются претендентами на медали на Олимпийских играх. Я надеюсь, что они добудут медали для Бельгии.

Я впервые в карьере выиграл этап Гранд-тура. Долго охотился за победой в гонке Мирового тура, особенно на этапе Гранд-тура. Четыре раза я финишировал вторым, дважды был третьим, один раз пятым. Но я всегда намечал бороться за победы в индивидуальных гонках на время. Это ни разу не сработало. Я решил изменить способ ведения гонки, стал больше атаковать, меньше фокусироваться на разделках.

На этой Джиро д’Италия я впервые поставил такую цель. И наша команда одержала победы. Не могу сказать, что много помогал Мауро (Шмиду) в отрыве, когда он выиграл, но я работал на Ниццоло, а теперь помог себе. Но мне также очень помогали Макс и Вицци, которые уехали со мной в отрыв.

Эта победа не только моя, она пришла благодаря усилиям всей команды. Надеюсь, это поможет привлечь спонсоров, потому что нашей команде надо выжить и ради большой цели – мы жертвуем велосипеды, чтобы улучшать жизни людей.

Уже два года мы говорим об Ubuntu – «я есть, потому что есть мы», с этим девизом выступает наша команда. Мы сильны вместе. Этот настрой сохраняем на Джиро».