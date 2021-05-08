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Виктор Кампенартс – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2021

Первая победа Виктора Кампенартса на этапе Гранд-тура, третья победа на этапах Джиро д'Италия-2021 команды Qhubeka ASSOS

 

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик команды Qhubeka ASSOS Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 15-й этап Джиро д’Италия-2021. Он долго шёл к этой победе, четырежды финишировал вторым и третьим на этапах за пять участий в итальянском Гранд-туре.  Виктор Кампенартс не одерживал побед с 15 июня 2019 года, когда выиграл этап Тура Бельгии.

 

В этом выпуске Джиро д’Италия Виктор Кампенартс несколько раз предпринимал попытки уехать в отрыв и удержаться в нём. На старте 15 этапа он атаковал одним из первых и повторил атаку, когда этап рестартовал после получасовой остановки.

 

Виктор Кампенартс – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2021

 

На этот раз Виктор Кампенартс отобрался в отрыв дня, в который помимо него уехали ещё 14 гонщиков, в том числе два его товарища по команде – Максимилиан Валшайд и Лукаш Висньёвски.

 

 Пелотон отпустил беглецов и позволил им набрать более чем достаточное для розыгрыша этапа преимущество (пелотон финишировал через 17 минут после победителя).

 

Виктор Кампенартс атаковал за 23 км до финиша, за ним поехали Альберт Торрес (Movistar) и Оскар Ризебек (Alpecin-Fenix). Торрес отстал на финальном подъёме, а с нидерландским гонщиком команды Alpecin-Fenix Виктор Кампенартс разыграл победу на этапе под проливным дождём, который осложнил финальную часть этапа.

 

Виктор Кампенартс находился на первой позиции на финальном километре, но когда Ризебек спуртовал, бельгийский обладатель часового рекорда опередил соперника. Благодаря успеху Кампенартса южноафриканская велокоманда Qhubeka Assos довела количество выигранных на Джиро д’Италия-2021 этапов до трёх.

 

Виктор Кампенартс – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2021

 

  Виктор Кампенартс: «Финал был безумным, но для меня более важен старт гонки. В нашей команде благодаря двум победам на этапах уже царила великолепная атмосфера. Но мы не теряли настроя предпринять ещё что-то красивое на оставшейся части гонки. С самого старта мы развалили пелотон. У нашей команды было большинство в отрыве, ребята верили в меня, я рад, что отфинишировал. Три победы команды – великолепное достижение.

 

Перед началом этого сезона я уже объяснял, что начал по-другому готовиться к шоссейным велогонкам. Мне становится сложно добиваться результатов в разделках, потому что появились такие соперники как Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул, а также Ваут Ван Арт, которые являются претендентами на медали на Олимпийских играх. Я надеюсь, что они добудут медали для Бельгии.

 

Я впервые в карьере выиграл этап Гранд-тура. Долго охотился за победой в гонке Мирового тура, особенно на этапе Гранд-тура. Четыре раза я финишировал вторым, дважды  был третьим, один раз пятым. Но я всегда намечал бороться за победы в индивидуальных гонках на время. Это ни разу не сработало. Я решил изменить способ ведения гонки, стал больше атаковать, меньше фокусироваться на разделках.

 

На этой Джиро д’Италия я впервые поставил такую цель. И наша команда одержала победы. Не могу сказать, что много помогал Мауро (Шмиду) в отрыве, когда он выиграл, но я работал на Ниццоло, а теперь помог себе. Но мне также очень помогали Макс и Вицци, которые уехали со мной в отрыв.

  Эта победа не только моя, она пришла благодаря усилиям всей команды. Надеюсь, это поможет привлечь спонсоров, потому что нашей команде надо выжить и ради большой цели – мы жертвуем велосипеды, чтобы улучшать жизни людей.

 

Уже два года мы говорим об Ubuntu – «я есть, потому что есть мы», с этим девизом выступает наша команда. Мы сильны вместе. Этот настрой сохраняем на Джиро».

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 15 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Qhubeka ASSOS Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото

     ...исходя из своей спортивной формы,....Что-то я не видел большую помощь от команды,когда он 3-раза станновился чемпионом Мира.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Падун Вернется. Уверен. Такие хлопцы не пропадают. Еще будут у Марка Победы.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото
    Может быть и так. Тут никогда не угадаешь. Но ведь справляется пока. А что будет дальше - посмотрим.
  • BaiGali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    BaiGali-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Завтра для Власова самый решающий этап перевернуть таблицу верх дном. Потом уже ничего не решить. Этап финишем в гору не для него, мы так поняли. И он судя по интервью Вино СК Власов уже мыслями в Инеос с большими деньгами. Новый спонсор и совладелец Премьер Тех просто никакой, мертвый. Новых приобретений как мы видим не светит команде. А с этим составом никакого позитивного результата тоже не светит. Ситуация патовая, тем более в Казахстане вообще хотят отказаться от государственного финансирования команды на следующий год ввиду несостоятельности и отсутствия результатов. Вот такие дела плохие и невнятного будущего команды. Вино полностью утратил контроль над командой. Невнятная политика и стратегия. Погоня за генерал не приносит плоды уже пять лет. Ставка на Супермена и Власова полностью провалились. Надо менять концепцию борьбы за генерал на просто побед за этапы, так как нет лидера в команде который может брать генерал. А он стоит дорого. Денег нет, лидера нет, побед нет. Вот вся реальность сегодняшнего дня.
    Правильно делают! Надо было лет 5 назад отказаться финансирование таких проектов-кормушек. Пусть директора ищут частные инвестиции и доказывают свою состоятельность.
  • nibali
    Команда Trek-Segafredo оценит ... (1)
    nibali-Фото
    Да сколько ж можно то уже, а??? Какая-то чёрная полоса!!! Одна из последних Джиро в карьере, а тут столько травм и падений, сколько на всех предыдущих Джиро не было!!! Давай, Нибс держись!!!
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Завтра для Власова самый решающий этап перевернуть таблицу верх дном. Потом уже ничего не решить. Этап финишем в гору не для него, мы так поняли. И он судя по интервью Вино СК Власов уже мыслями в Инеос с большими деньгами. Новый спонсор и совладелец Премьер Тех просто никакой, мертвый. Новых приобретений как мы видим не светит команде. А с этим составом никакого позитивного результата тоже не светит. Ситуация патовая, тем более в Казахстане вообще хотят отказаться от государственного финансирования команды на следующий год ввиду несостоятельности и отсутствия результатов. Вот такие дела плохие и невнятного будущего команды. Вино полностью утратил контроль над командой. Невнятная политика и стратегия. Погоня за генерал не приносит плоды уже пять лет. Ставка на Супермена и Власова полностью провалились. Надо менять концепцию борьбы за генерал на просто побед за этапы, так как нет лидера в команде который может брать генерал. А он стоит дорого. Денег нет, лидера нет, побед нет. Вот вся реальность сегодняшнего дня.
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    uran-Фото
    Очень спорное утверждение.
    Взять последний случай, выиграл бы Саган без командной работы этап Джиро? Вряд ли.
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото

     Профиль этапа внушает священный трепет. Четыре тяжелых подъема ( и самый сложный в конце), общий набор запредельный и еще и дистанция за 200. И погода drek. 

      У Берналя преимущество не только в команде, но главное, что он колумбиец. Ему будет попроще чуть. А может, кто и джокера вытащит.

      Хотя  могу предположить, что Ремко завтра сползет в таблице. За Власова тоже не уверен. Если удержится с "Яцем", Карузо, Чикконе, Карти - уже будет хорошо. 

      Пусть все завтра, если и не доедут до конца, хоть останутся более-менее здоровыми. Для организма нормального человека это запредельные нагрузки.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Считаю,что Нибали , Саган как и когда - то Кантадор, самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы, где, когда и как достичь максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды.

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    Серафим-Фото
    Да, минут 30, хотя бы. Но завтра уже он их получит.

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