Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 20-го этапа Джиро д'Италия-2021

На 20-м, финальном горном этапе Джиро д’Италия-2021, 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо, атаковав сначала на спуске предпоследнего подъёма этапа Пассо делло Сплуга за 52 км до финиша, а затем за 2 км до финиша на финальном подъёме Валле Сплуга-Альпе Мотта, одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

В отрыв дня после многочисленных атак через 30 км после старта уехали 9 гонщиков, но ни один из них не удержался в отрыве до финального подъёма. Команды BikeExchange, Deceuninck-Quick Step и Ineos Grenadiers контролировали ситуацию большую часть этапа. Но на спуске со второго подъёма дня - подъема 1 категории Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga протяженность 8,9 км, 1468-2115 м, перепад 647 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%) за 52 км до финиша из пелотона атаковали три гонщика команды DSM – Роман Барде и два его товарища по команде, а затем за ними поехали идущий вторым в общем зачёте Дамиано Карузо и его товарищ по команде Bahrain Victorious Пельо Бильбао.

За 37 км до финиша они догнали отрыв дня, а ещё через 10 км последний из гонщиков отрыва дня – Феликс Гросшартнер (Bora-hansgrohe) не выдержал темпа и выпал из отрыва, в котором остались Роман Барде и Майкл Сторер из команды DSM и Пельос Бильбао с Дамиано Карузо (Bahrain Victorious). Барде первым остался без помощника, а Пельо Бильбао сумел провезти своего капитана до отметки за 6,5 км до финиша. Карузо и Барде работали вдвоём, а за 2 км до финиша Дамиано Карузо сбросил 30-летнего французского гонщика команды DSM и поехал в одиночку.

В это время за спиной лидеров в группе генеральщиков помощник оставался только у лидера общего зачёта Эгана Берналя. Даниэль Мартинес возглавлял группу розовой майки, в которой за 6 км остались Саймон Йейтс (BikeExchange), Александр Власов (Astana – Premier Tech), Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Хью Карти (EF Education Nippo), Тобиас Фосс и Кун Бауман (Jumbo-Visma). За 3,5 км до финиша в группе розовой майки остались Эган Берналь и его помощник Даниэль Мартинес, Саймон Йейтс, Жуан Алмейда и Александр Власов.

За километр до финиша в запасе у Карузо было 24 секунды, а в группе розовой майки остался лишь Эган Берналь и его помощник. За 1 км Берналь ускорился и обошёл Барде. Дамиано Карузо одержал победу с преимуществом в 24 секунды над Эганом Берналем и сократил своё отставание от колумбийского гонщика в генеральной классификации на 30 секунд. Итальянский гонщик команды Bahrain Victorious уступает Берналю 1:59 перед финальной разделкой 21 этапа.

Эган Берналь защитил розовую майку лидера, а лидеры других классификаций уже могут расслабиться. Им осталось просто благополучно финишировать в Милане - Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика, а Петер Саган (Bora-hansgrohe) – цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credit: LaPresse