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Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 20-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  На 20-м, финальном горном этапе Джиро д’Италия-2021, 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо, атаковав сначала на спуске предпоследнего подъёма этапа Пассо делло Сплуга за 52 км до финиша, а затем за 2 км до финиша на финальном подъёме Валле Сплуга-Альпе Мотта, одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

В отрыв дня после многочисленных атак через 30 км после старта уехали 9 гонщиков, но ни один из них не удержался в отрыве до финального подъёма. Команды BikeExchange, Deceuninck-Quick Step и Ineos Grenadiers контролировали ситуацию большую часть этапа. Но на спуске со второго подъёма дня - подъема 1 категории Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga протяженность 8,9 км, 1468-2115 м, перепад 647 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%) за 52 км до финиша из пелотона атаковали три гонщика команды DSM – Роман Барде и два его товарища по команде, а затем за ними поехали идущий вторым в общем зачёте Дамиано Карузо и его товарищ по команде Bahrain Victorious Пельо Бильбао.

 

За 37 км до финиша они догнали отрыв дня, а ещё через 10 км последний из гонщиков отрыва дня – Феликс Гросшартнер (Bora-hansgrohe) не выдержал темпа и выпал из отрыва, в котором остались Роман Барде и Майкл Сторер из команды DSM и Пельос Бильбао с Дамиано Карузо (Bahrain Victorious). Барде первым остался без помощника, а Пельо Бильбао сумел провезти своего капитана до отметки за 6,5 км до финиша. Карузо и Барде работали вдвоём, а за 2 км до финиша Дамиано Карузо сбросил 30-летнего французского гонщика команды DSM и поехал в одиночку.

 

В это время за спиной лидеров в группе генеральщиков помощник оставался только у лидера общего зачёта Эгана Берналя. Даниэль Мартинес возглавлял группу розовой майки, в которой за 6 км остались Саймон Йейтс (BikeExchange), Александр Власов (Astana – Premier Tech), Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Хью Карти (EF Education Nippo), Тобиас Фосс и Кун Бауман (Jumbo-Visma). За 3,5 км до финиша в группе розовой майки остались Эган Берналь и его помощник Даниэль Мартинес, Саймон Йейтс, Жуан Алмейда и Александр Власов.

 

За километр до финиша в запасе у Карузо было 24 секунды, а в группе розовой майки остался лишь Эган Берналь и его помощник. За 1 км Берналь ускорился и обошёл Барде. Дамиано Карузо одержал победу с преимуществом в 24 секунды над Эганом Берналем и сократил своё отставание от колумбийского гонщика в генеральной классификации на 30 секунд. Итальянский гонщик команды Bahrain Victorious уступает Берналю 1:59 перед финальной разделкой 21 этапа.

 

Эган Берналь защитил розовую майку лидера, а лидеры других классификаций уже могут расслабиться. Им осталось просто благополучно финишировать в Милане - Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика, а Петер Саган (Bora-hansgrohe) – цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Да, насчет Каррузо я ошибся. И очень этому рад! goodita

  • s75
    Тур Эстонии-2021. Этап 2 (1)
    s75-Фото

    Скромненькая по составу участников гонка стала еще скромнее после известного решения людей, которым не должно быть места в спорте.

    Карл-Патрик, второй год гоняющийся в маленькой французской команде, добавил две победы в свой послужной список. Хочется пожелать молодому человеку успешного продолжения сезона и возвращения интереса со стороны "больших" команд.

  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    ДимаЛел-Фото

    19.09.2020 Тур де Франс-2020. 20 этап
    отс. 30,3 км
    1. Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 39:43.90
    2. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 39:44.41
    3. Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step +18"00
    4. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma +37"00
    5. Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren +49"00

    ...

    16. Daniel Martinez (Col) EF Pro Cycling +02'12"00

  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Anna P.-Фото
    Карузо ехал - все или ничего.
  • s75
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    s75-Фото
    Оставим ему маленький шанс на 2022 год? Если сам не решит иначе.
  • s75
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    s75-Фото
    Командный зачет взяли второй год подряд. Именно Кастро на последней неделе внес значительный вклад в командную победу, "сдав смену", продолжая работать на команду. Осенью такую же незаметную работу сделал Свифти.
  • s75
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    s75-Фото
    у Мартинеса хорошая разделка
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото

    SportSpirit (Ева): а кто то вам и не поВерил)) и как в самого Дамиано

    Цитата: VeloVelo
    Эти горы не для Каррузо. Завтра он отхватит, к сожалению.

    Согласен с Александрой, что 19-й этап был каг бэ поИнтересней 20-го. Но тут больше эмоций и красивий гоный финал. Честно говоря тоже не верил что Карузо сможет двинуть первым и выиграть такой этап, но честь и хвала ему, Бильбао, а также Барде и Стореру которые рискнули на спуске и таки украсили гонку. Ланда неверное  в восторге от увиденног она этапе и аплодировал в больнице

    Ждал, ждал от Йейтса, когда же он двинет, а он вообще отпал - значит действительно был пустой и фактически на пределе, а может понял, что с таким Берналем (и Карузо) ему не справится.

    Берналю накрыть огромную поляну после Джиро всем своим комрадам по Инэосу, а Мартинесу вообще ещё и отдельный подарок приКупить!

    Цитата: kabachok
    до чего же иногда Карузо похож на Скарпони!светлая память Микеле....

    + много good

    А благодарение на ходу, в режиме отчаянного батла от Дамьянонэ для Бильбао - это жест дня/этапа friends

  • Владимир__BLR
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (19)
    Владимир__BLR-Фото
    Как только заверещали про его победные возможности, сразу подумал: люди вообще в курсе как человек от таких потрясений отходит 1-психологически, 2-физически. Это на однодневку еще можно подготовиться после длительной больнички и реабилитации и с помощью сильной команды зацепить победу, а ГТ - гонка, которую могут выиграть максимум 10 человек в мире, а на данный момент, готовы из них не более 5.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

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