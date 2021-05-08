VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  На открывающем вторую неделю Джиро д’Италия-2021 11-м этапе Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) финишировали первыми из группы претендентов на борьбу за генеральную классификацию. Команда Ineos Grenadiers контролировала гонку, удерживая на первых позициях своего лидера, обладателя розовой майки Эгана Берналя. Команда Bora-hansgrohe подключилась к работе в голове группы на секторах «белых дорог», заботясь о позициях своего лидера Эмануэля Бухмана.

 

На финальном гравийном секторе за 7 км до финиша 28-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe атаковал из просеявшейся группы розовой майки. Но преимущество Бухмана в полминуты растаяло, когда атаковал лидер общего зачёта Эган Берналь. 24-летний колумбийский гонщик догнал Эмануэля Бухмана за 4 км до финиша. Вдвоём они удержали 20-секундный просвет до ближайшего преследователя, 25-летнего российского гонщика команды Astana – Premier Tech Александра Власова. У финиша Эган Берналь обошёл Бухмана.

 

  25-летний российский гонщик команды Astana – Premier Tech вместе с товарищами по команде выпал на первом гравийном секторе, но затем добрал группу розовой майки и уже до конца гонки держался на первых позициях.  

 

  11-й этап был одним из двух этапов Джиро д’Италия-2021, разведку которых Александр Власов провёл до старта Гранд-тура. Он несколько раз атаковал, финишировал третьим из группы претендентов и поднялся на вторую позицию в генеральной классификации. Однако по решению комиссаров гонки Александр Власов был оштрафован на 500 швейцарских франков и лишён 25 очков UCI рейтинга за выброс мусора в неположенном месте. В случае второго подобного нарушения его могут наказать минутой штрафа.

 

Благодаря результату на 11-м этапе Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера, а Эмануэль Бухман поднялся на 6-е место в генеральной классификации, где уступает Берналю 1:50.

 

Александр Власов поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает Берналю 45 секунд. На старт 12 этапа Власов выйдет в белой майке лучшего молодого гонщика, которая перешла на его плечи благодаря второй позиции в этой классификации.

 

Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

 

  Эган Берналь: «Сегодня был очень трудный день. Мы ожидали, что на стеррато будут большие просветы, что многие генеральщики потеряю время. Рад, что приехал на финиш впереди. В следующие дни тоже нельзя терять концентрации. Когда уехал Бухман, скорость была очень высокой. Я спросил по радио, где он находится в общем зачёте. Мне сказали, что он более чем в 1:40. Так что я мог немного отпустить. Ребята команды EF задали очень тяжёлый темп, и когда Карти атаковал, я переложился к Бухману. Мы поработали вместе, выиграли у других ребят немного времени».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Эган показал, почему им восхищались пару лет назад. Он вернулся и просто показал, что, когда ты гонщик высокого класса, у тебя могут быть взлёты и падения, но этот класс не теряется. Он снова показал, насколько силён. Он много, очень много работал, пожертвовал очень многим особенно за последний год, с Тура прошлого года.

 

Но основа его выступления сегодня – командная работа. Команда фантастически провела этап с первой же секции. Филиппо зашёл на сектор первым, просто включил свою мощность. Он прекрасно проехал, остальные ребята – Джонни и Джанни Москон, продолжали его работу шаг за шагом. Потом Эган отфинишировал.

 

Мы понемногу меняем нашу философию, и вместо того, чтобы ехать от защиты, стараемся выходить вперёд. У нас есть для этого силы, ребята были впереди. Они наслаждаются гонкой, а когда есть свободу действий и возможность, они получают удовольствие от выступления. Мы начинаем больше атаковать, и это приятно».

Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Эмануэль Бухман: «С самого старта чувствовал себя очень хорошо. Команда отлично вывезла меня на первом секторе. Было тяжело, на гравийных секторах мы включили полный газ. Я всё время был впереди. На последнем подъёме посмотрел на других гонщиков, подумал, что  должен атаковать. В конце меня догнал Эган, мы пересекли финиш вместе. Этап прошёл очень хорошо, можем надеяться, что продолжим в том же духе».

 

Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы знали, что этап будет необычным, очень нервным, но мы были готовы к любым неожиданностям. Было важно предугадать возможные механические проблемы, а также удостовериться, что их можно будет быстро решить, если они возникнут. Думаю, команды больше концентрировались на том, чтобы уменьшить риски и не потерять время. Мы сосредоточились на Эмануэле Бухмане, его позиции в генеральной классификации. Вся команда работала на него. Ребята отлично вывезли его на первом гравийном секторе, потом Петер вёз на втором. Эмануэль остался в проредившейся группе фаворитов, после чего ему было легче вести гонку. Нога шла, он взял инициативу на себя, атаковал, уехал почти от всех претендентов. Это был хороший день».

 

  Александр Власов: «Группа разорвалась на первом секторе, но команда сделала всё возможное, чтобы быстро закрыть просвет. Затем я всё время держался впереди, рядом с другими фаворитами. Команда потрясающе отработала, благодаря этому этот трудный этап для нас сложился хорошо. Сегодня я сделал всё, что мог, нога шла отлично весь день. Да, это правда, что из-за пыли на гравийных участках было тяжело дышать, но я справился.

На последнем подъёме я постарался ответить на атаку Берналя, но это оказалось не так легко. Однако, я вполне доволен своим выступлением. И я, и команда сделали всё, что было в наших силах. Я рад, что прошёл этот этап без неприятностей, теперь сконцентрируюсь на следующих тяжёлых этапах, так как скоро начнутся большие горы».

 

 

Результаты 11 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 11 этапа Джиро д’Италия-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Эмануэль Бухман Александр Власов Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe Astana – Premier Tech Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    Tom_Boonen-Фото
    Почему такие комментарии не удаляют? Они разве не нарушают правила сайта?
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    flugegeheimen-Фото

    Скай мощны конечно.  Саша молодец, прям радует. Тактически бы ему поднатаскаться и помошников посильнее

  • motte
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    motte-Фото

    В 2010 здесь же бассо 2 минуты отхватил, будучи лидером, маечку Винокуров забрал, но потом отыграл к концу Джиро и вернул маечку.

     Одно мой рассудок не берет, как после 9ти месяцев без седла и сразу в пекло на 3 недели?

    Я расцениваю это как полное не уважение к Джиро, а что говорят в пелотоне?

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вообще, я Ремко-фан) много раз вдохновлялась его драйвом и жаждой побед. 

     

    Но сегодня, когда он начал выпадать на гравийке и извиваться на велосипеде ужом, у меня возникло четкое ощущение, что это не просто пустые ноги, нехватка гоночного километража и т.д., но в первую очередь отголоски травмы. Отголоски пока шепотом. 

     

    Пока публичная риторика от Эвенпула и команды для галочки, но завтра обо всем скажут ноги, точнее тазобедренный сустав. 

     

    И я не верю, что Ремко доедет до Милана.

  • BaTman
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    BaTman-Фото
    Он так то второй, а не 14-ый. Или болеть можно только за участников с сервантом )))
  • nibali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    nibali-Фото
    Полученные ответы подтверждают мою логику. Русский, Астана, «противодействие политики» и т.д. Ничего нового. Я то думал в нем какая-то изюминка. А болеть то можно за кого хочешь конечно.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жесткий этап получился. Все таки этот этап надо было ставить перед днем отдыха, чтоб у людей хотябы была возможность отмыть себя и технику + нормально отдохнуть.

    Мой прогноз по прежнему остается тот же Власов - Берналь - Карти.

    Тут много говорят про Йейтса ... мое мнение скорее всего он сильно провалится в генерале на третьей недели или уже на Дзонколане. А что касается Ремко, то скорее всего покатается еще несколько этапов и сойдет с тура.

    (это сугубо личное мнение и никак не истина в последней инстанции)

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Без обид, но тут двух богатырей нет. И на Туре я думаю в большой тройке Томас достоин быть. Берналя в том году там видели.
    А Берналь со слабой спиной, это индеец со слабой спиной ))
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото

     Этап был очень крутой, реально по грунтовке на таких скоростях. Выглядело очень бодряще, зрелище что надо, жаль не смог весь посмотреть. Организаторам респект, у кого есть ссылка на запись, поделитесь пожалуйста. 

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Можно и погадать когда отставание уже минутами меряем. Это в начале тяжко было )))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 мая

Chris Froome (Israel Start-Up Nation)

21 мая

Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step)

Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers)

Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix)

Roberto Carlos Gonzalez Castillero (Vini Zabu - Brado)

Andreas Leknessund (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (134)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)