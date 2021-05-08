Эган Берналь, Эмануэль Бухман, Александр Власов об 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

На открывающем вторую неделю Джиро д’Италия-2021 11-м этапе Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) финишировали первыми из группы претендентов на борьбу за генеральную классификацию. Команда Ineos Grenadiers контролировала гонку, удерживая на первых позициях своего лидера, обладателя розовой майки Эгана Берналя. Команда Bora-hansgrohe подключилась к работе в голове группы на секторах «белых дорог», заботясь о позициях своего лидера Эмануэля Бухмана.

На финальном гравийном секторе за 7 км до финиша 28-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe атаковал из просеявшейся группы розовой майки. Но преимущество Бухмана в полминуты растаяло, когда атаковал лидер общего зачёта Эган Берналь. 24-летний колумбийский гонщик догнал Эмануэля Бухмана за 4 км до финиша. Вдвоём они удержали 20-секундный просвет до ближайшего преследователя, 25-летнего российского гонщика команды Astana – Premier Tech Александра Власова. У финиша Эган Берналь обошёл Бухмана.

25-летний российский гонщик команды Astana – Premier Tech вместе с товарищами по команде выпал на первом гравийном секторе, но затем добрал группу розовой майки и уже до конца гонки держался на первых позициях.

11-й этап был одним из двух этапов Джиро д’Италия-2021, разведку которых Александр Власов провёл до старта Гранд-тура. Он несколько раз атаковал, финишировал третьим из группы претендентов и поднялся на вторую позицию в генеральной классификации. Однако по решению комиссаров гонки Александр Власов был оштрафован на 500 швейцарских франков и лишён 25 очков UCI рейтинга за выброс мусора в неположенном месте. В случае второго подобного нарушения его могут наказать минутой штрафа.

Благодаря результату на 11-м этапе Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера, а Эмануэль Бухман поднялся на 6-е место в генеральной классификации, где уступает Берналю 1:50.

Александр Власов поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает Берналю 45 секунд. На старт 12 этапа Власов выйдет в белой майке лучшего молодого гонщика, которая перешла на его плечи благодаря второй позиции в этой классификации.

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Эган Берналь: «Сегодня был очень трудный день. Мы ожидали, что на стеррато будут большие просветы, что многие генеральщики потеряю время. Рад, что приехал на финиш впереди. В следующие дни тоже нельзя терять концентрации. Когда уехал Бухман, скорость была очень высокой. Я спросил по радио, где он находится в общем зачёте. Мне сказали, что он более чем в 1:40. Так что я мог немного отпустить. Ребята команды EF задали очень тяжёлый темп, и когда Карти атаковал, я переложился к Бухману. Мы поработали вместе, выиграли у других ребят немного времени».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Эган показал, почему им восхищались пару лет назад. Он вернулся и просто показал, что, когда ты гонщик высокого класса, у тебя могут быть взлёты и падения, но этот класс не теряется. Он снова показал, насколько силён. Он много, очень много работал, пожертвовал очень многим особенно за последний год, с Тура прошлого года.

Но основа его выступления сегодня – командная работа. Команда фантастически провела этап с первой же секции. Филиппо зашёл на сектор первым, просто включил свою мощность. Он прекрасно проехал, остальные ребята – Джонни и Джанни Москон, продолжали его работу шаг за шагом. Потом Эган отфинишировал.

Мы понемногу меняем нашу философию, и вместо того, чтобы ехать от защиты, стараемся выходить вперёд. У нас есть для этого силы, ребята были впереди. Они наслаждаются гонкой, а когда есть свободу действий и возможность, они получают удовольствие от выступления. Мы начинаем больше атаковать, и это приятно».

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Эмануэль Бухман: «С самого старта чувствовал себя очень хорошо. Команда отлично вывезла меня на первом секторе. Было тяжело, на гравийных секторах мы включили полный газ. Я всё время был впереди. На последнем подъёме посмотрел на других гонщиков, подумал, что должен атаковать. В конце меня догнал Эган, мы пересекли финиш вместе. Этап прошёл очень хорошо, можем надеяться, что продолжим в том же духе».

Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы знали, что этап будет необычным, очень нервным, но мы были готовы к любым неожиданностям. Было важно предугадать возможные механические проблемы, а также удостовериться, что их можно будет быстро решить, если они возникнут. Думаю, команды больше концентрировались на том, чтобы уменьшить риски и не потерять время. Мы сосредоточились на Эмануэле Бухмане, его позиции в генеральной классификации. Вся команда работала на него. Ребята отлично вывезли его на первом гравийном секторе, потом Петер вёз на втором. Эмануэль остался в проредившейся группе фаворитов, после чего ему было легче вести гонку. Нога шла, он взял инициативу на себя, атаковал, уехал почти от всех претендентов. Это был хороший день».

Александр Власов: «Группа разорвалась на первом секторе, но команда сделала всё возможное, чтобы быстро закрыть просвет. Затем я всё время держался впереди, рядом с другими фаворитами. Команда потрясающе отработала, благодаря этому этот трудный этап для нас сложился хорошо. Сегодня я сделал всё, что мог, нога шла отлично весь день. Да, это правда, что из-за пыли на гравийных участках было тяжело дышать, но я справился.

На последнем подъёме я постарался ответить на атаку Берналя, но это оказалось не так легко. Однако, я вполне доволен своим выступлением. И я, и команда сделали всё, что было в наших силах. Я рад, что прошёл этот этап без неприятностей, теперь сконцентрируюсь на следующих тяжёлых этапах, так как скоро начнутся большие горы».