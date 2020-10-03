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Джонатан Нарваэс и Марк Падун о 12-м этапе Джиро д’Италия-2020

Джонатан Нарваэс – победитель 12-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 

  23-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narváez) одержал первую в карьере  победу на этапе Гранд-тура, выиграв 12-й этап Джиро д’Италия-2020. 24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren Марк Падун финишировал на этапе вторым.

 

   На этапе с преодолением 3400 м подъёмов этапа в холод и дождь Марк Падун и Джонатан Нарваэс отобрались в большой отрыв, из которого атаковали за 50 км до финиша. Из-за проблемы с велосипедом и замены велосипеда за 25 км до финиша Марк Падун потерял шансы бороться за победу на этапе. Он пытался догнать эквадорского гонщика, но в итоге занял 2-е место.

 

Джонатан Нарваэс и Марк Падун о 12-м этапе Джиро д’Италия-2020

Джонатан Нарваэс и Марк Падун о 12-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Джонатан Нарваэс: «Эту победу, мою первую победу в Мировом туре, хочу посвятить Нико Порталю, у которого многому научился. Сегодня я проснулся в боевом настроении, хотел бороться на этом этапе.

 

  Я очень счастлив. В последние дни пытался уехать в отрыв, но было слишком сложно, пелотон очень силён. Сегодня тоже было трудно, но мне удалось. Очень рад, что выиграл из отрыва. После того, что случилось с Герантом, всем тяжело. Но каждый день у нас боевой настрой.

 

К счастью, для меня выступление в дождь и холод не – не проблема. Скорее, я предпочитаю такую погоду жаре».

 

  Дарио Чиони, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «За последние несколько дней Джонни отбирался в отрывы, которые не могли уехать. Сегодня он попал в правильный отрыв. Он всё сделал хорошо, сегодня он был нашей лучшей картой.

 

  В этом регионе он уже побеждал на «Неделе Коппи и Бартали», приятно, что он снова выиграл. Для него это счастливая территория! Этап был трудным, очень выматывающим, причём прямо со старта. Ехали по узким дорогам, в плохую погоду. Конечно, Падуну не повезло. Мне очень жаль. Мы знали, что у Нарваэса хороший спринт, но было лучше не рисковать».

 

Джонатан Нарваэс и Марк Падун о 12-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Марк Падун: «Это велоспорт. Трудно радоваться второму месту, но я знаю, что провёл хорошую гонку. Она была очень тяжёлой и селективной. Буду ли пробовать ещё? Мы здесь, чтобы помогать нашему лидеру Пельо Бильбао. К счастью, моя форма становится лучше с каждым днём. Надеюсь на ещё один шанс».

 

  Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain – McLaren: «Этап был долгим. Нам немного не повезло. Мы  решили отправить Марка в отрыв ещё перед стартом, он великолепно работал весь день. Механическая проблема не дала ему возможности попробовать побороться за победу, но мы довольны его превосходным выступлением».

 

 

Результаты 12 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Джонатан Нарваэс Jhonatan Narvaez Марк Падун Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Второе место на ГТ-этапе это очень круто. 
    Но, не предел для этого парня, это очевидно.
    Надеюсь, у Марка впереди большое будущее. 

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ставлю на панчера )

  • Arciv
    Примож Роглич и Том Дюмулин – ... (5)
    Arciv-Фото
    Цитата: AXEL87
    Тот же пчелиный рой, только без ван Арта...
    И Тони Мартина
  • BaTman
    Предварительные составы команд ... (19)
    BaTman-Фото

     Роглич и Барабас главные претенденты. 

     Но не верю что доедет Вуэльта, как то слишком много заболевших последнее время. 

     

    p.s.

     Очень хочется что бы Фруми показал хоть какой то результат. Очень за него переживаю, что такой великий спортсмен не может восстановить и выйти на уровень с сильнейшими. 

     Удачи Фруми. 

  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (15)
    jerzyk-Фото
    Попович выиграл 2 этапа на Туре - 2006,2009 и белую майку в 2005.
    Джиро - 2003- 3-ий в общем зачёте; 2004- 5-ый в общем зачёте,3 дня в розовой майке лидера.
    И т.д. и т.д.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Блин, ну йомайо, как жаль :( Если бы не тех.поломка була б і перемога. 9 секунд...на больше (т.е. выходит что меньше) не хватило. Но это было ещё лучше чем на Вуэльте - браво Марк і дякуємо за старання, боротьбу і волю до перемоги! Нужна попытка #3...может уже на Туре.
  • Альоша Шац
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (22)
    Альоша Шац-Фото
    Круто сделали. Первые 2 недели решат все,а 3-ю пусть спринтеры катают,если доживут
  • дрокер
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (15)
    дрокер-Фото
    Если не ошибаюсь, Ушаков выиграл этап на Джиро95, когда Берзин и Угрюмов пытались разобрать Ромингера
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (19)
    velodoctor-Фото
    Он после паузы ни одной гонки не проехал, интересно что с ним.
  • sixpack
    Предварительные составы команд ... (19)
    sixpack-Фото

    Да, такое правило есть. Гонщик считается участником многодневки, даже если сошел, и не может участвовать в других гонках, пока не закончилась та, на которой онстартовал. Привило очень хорошее, к Вуэльте и ЧМ не относится, ибо ЧМ обычно после окончания Вуэльты. Но исключения из него делались и с более благополучных сезонах без двух одновременно проходящих ГТ. Почему не сделать исключение сейчас, непонятно. 

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