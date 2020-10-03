Джонатан Нарваэс и Марк Падун о 12-м этапе Джиро д’Италия-2020

Джонатан Нарваэс – победитель 12-го этапа Джиро д’Италия-2020

23-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narváez) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 12-й этап Джиро д’Италия-2020. 24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren Марк Падун финишировал на этапе вторым.

На этапе с преодолением 3400 м подъёмов этапа в холод и дождь Марк Падун и Джонатан Нарваэс отобрались в большой отрыв, из которого атаковали за 50 км до финиша. Из-за проблемы с велосипедом и замены велосипеда за 25 км до финиша Марк Падун потерял шансы бороться за победу на этапе. Он пытался догнать эквадорского гонщика, но в итоге занял 2-е место.

Photo Credits: LaPresse

Джонатан Нарваэс: «Эту победу, мою первую победу в Мировом туре, хочу посвятить Нико Порталю, у которого многому научился. Сегодня я проснулся в боевом настроении, хотел бороться на этом этапе.

Я очень счастлив. В последние дни пытался уехать в отрыв, но было слишком сложно, пелотон очень силён. Сегодня тоже было трудно, но мне удалось. Очень рад, что выиграл из отрыва. После того, что случилось с Герантом, всем тяжело. Но каждый день у нас боевой настрой.

К счастью, для меня выступление в дождь и холод не – не проблема. Скорее, я предпочитаю такую погоду жаре».

Дарио Чиони, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «За последние несколько дней Джонни отбирался в отрывы, которые не могли уехать. Сегодня он попал в правильный отрыв. Он всё сделал хорошо, сегодня он был нашей лучшей картой.

В этом регионе он уже побеждал на «Неделе Коппи и Бартали», приятно, что он снова выиграл. Для него это счастливая территория! Этап был трудным, очень выматывающим, причём прямо со старта. Ехали по узким дорогам, в плохую погоду. Конечно, Падуну не повезло. Мне очень жаль. Мы знали, что у Нарваэса хороший спринт, но было лучше не рисковать».

Photo Credits: LaPresse

Марк Падун: «Это велоспорт. Трудно радоваться второму месту, но я знаю, что провёл хорошую гонку. Она была очень тяжёлой и селективной. Буду ли пробовать ещё? Мы здесь, чтобы помогать нашему лидеру Пельо Бильбао. К счастью, моя форма становится лучше с каждым днём. Надеюсь на ещё один шанс».

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain – McLaren: «Этап был долгим. Нам немного не повезло. Мы решили отправить Марка в отрыв ещё перед стартом, он великолепно работал весь день. Механическая проблема не дала ему возможности попробовать побороться за победу, но мы довольны его превосходным выступлением».