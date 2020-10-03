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Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа Тео Геогана Харта на первом альпийском горном этапе Джиро д'Италия-2020

 

  Решающие события 15-го, первого горного альпийского этапа Джиро д’Италия-2020, начались на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло (Piancavallo, 159 – 1290 м, протяжённость 14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).

 

  К началу прохождения Пьянкавалло от отрыва дня впереди остался Роан Деннис (Ineos Grenadiers), атаковавший на предпоследнем подъёме 2-й категории Форчелла ди Пала Барцана за 45,7 км до финиша, в минуте от него ещё два гонщика отрыва дня – Джованни Висконти (Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM) и Серхио Самитьер (Sergio Samitier (Esp) Movistar).

 

  За 10 км до финиша просеявшаяся группа генеральщиков добрала Денниса. К этому моменту группу возглавили гонщики команды Sunweb Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), Джей Хиндли (Jai Hindley) и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman).

 

  В ней удержались Рафал Майка (Rafał Majka/Bora-hansgrohe), Фаусто Маснада (Fausto Masnada/Deceuninck-Quick Step), Тео Геоган Харт (Teo Geoghegan Hart/Ineos Grenadiers) и лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Joano Almeida/Deceuninck-Quick Step).  

 

А Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) выпали и проигрывали группе 14 секунд за 11 км. Ещё больше проигрывал Доменико Поццовиво (NTT), выпавшим одним из первых генеральщиков, не выдержавших темп команды Sunweb.

 

 Когда гонщики команды Sunweb атаковали, их скорость удержал только Тео Геоган Харт.  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) в одиночку старался минимизировать потери. За 7 км он проигрывал группе Келдермана 6 секунд, а группа Нибали находилась в 22 секундах.

 

Финиш этапа разыграли гонщики Sunweb Джей Хиндли, Вилко Келдерман и гонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт, который атаковал и обошёл соперников.

 

  На вершине Пьянкавалло победитель этапа была награждён премией Марко Пантани.

 

  Жуан Алмейда сохранил на плечах розовую майку лидера, проиграв ближайшему сопернику в общем зачёте Вилко Келдерману 41 секунду.

 

  Перед вторым днём отдыха Жуан Алмейда лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 15 секунд над Вилко Келдерманом.

 

24-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Джей Хиндли, финишировавший 3-м, поднялся на третью строчку общего зачёта и уступает Жуану Алмейде 2:56. Он стартует на 16-м этапе в белой майке лучшего молодого гонщика.

 

Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) по итогам 15-го этапа облачился в синюю майку лучшего горного гонщика.

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • M-07
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    M-07-Фото

    Поздравляю Матьё с заслуженной победой, рад за него. С ван Артом они очень хороши были, оба работали в отрыве, и разборок между собой не устраивали, оставили на финишный спринт, что скорее было грамотным решением для обоих.

    Кристоф, как обычно, лучший в спринте не за победу.

    Жаль, что Алафилипп столкнулся с мотоциклом, здоровья ему.

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    Student-Фото
    Цитата: s75
    За всю свою историю, потеряв лидера GC команда никогда не выступала так ярко, как это делает сейчас. И очень контрастно на фоне Туровской безнадёги.
    Ну не так то часто они своих лидеров теряют. В 2011 после схода Вигго Босс два этапа взял. На Джиро после схода Порта было туго...
  • Joe
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    Joe-Фото
    С Тео в своё время отлично справлялся Сиваков, а Вилку переиграл Ильнур на Вуэльте в борьбе за бронзу 3 года назад. Паша своё слово ещё скажет, уверен, а за Ильнура обидно. Пусть им всем повезёт на их пути.
  • patar
    Спортивный директор команды De ... (1)
    patar-Фото

    Якобсен, Эвенпул, Алафилип...

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    patar-Фото

    Цитата: nibali
    с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время)

    Да, наверное, у Фулсанга поезд сегодня лучше был...

    Написано же, что три горных лейтенанта вылетело. Состав-то на Вуэльту глянь, кого ещё сюда засунуть?

    Цитата: nibali
    либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм

    Вроде Погачар так и желтую майку увез - главное форма чтобы была. Если есть то и попрыгать можно. Вон хороший пример сегодня - Геоген Харт. У него вроде тоже команды не было.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Горная к ... (1)
    velodoctor-Фото

    В отличие от тура, на Вуэльте уже много лет в этой номинации побеждает не генеральщик, а тот, кто охотится за вершинами в отрывах. Последним, кто выигрывал гонку и забирал майку гоного короля, был Денис Меньшов в 2007 году.

  • Николай Степаныч
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    Николай Степаныч-Фото

    Был бы на рубеже 2000-2010-х маршрут, который сейчас, Фабиан и Том взяли бы ещё больше Фландрий. Прошлый маршрут был более тактический, современный с трёхкратным прохождением Кваремонта и Патеберга – на выживание, на нём почти невозможно выиграть за счёт стечения обстоятельств. Почти всегда побеждает один из тех, кто лучше готов.

    Так что битву этой парочки нам ещё, думаю, много раз доведётся наблюдать.

  • nibali
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    nibali-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: nibali
    Я как болельщик в первую очередь Нибса скажу одно, на куя переходить в команду, которая тебе никакой поддержки не окажет в твоих планах! Ну что за состав??? Последний кто с ним сидел это брат???? который был всегда просто братом, но никак не гонцом! Ситуация чём-то напоминает Кадела Эванса времён БМС

    .....понимая конечно что Нибс уже не тот. Но все же!!

    Как раз в его ситуации и нужно ОЧЕНЬ грамотно выбирать команду. Именно под него, где ему будет уделено 150% состава! Быть может эта возможность будет последняя!!!

    А так, квики раскатывают в горах!!! Дичь конечно.....

    Не ну серьёзно? очевидно, же что он сам не готов. В горе команда тебе не поможет, если он вылетел он натяга, то чем тебе поможет команда? Его время уже ушло, надо с этим смирится и не воспринимать так вполне очевидные вещи, а уж тем более винить в них кого-то.
    То, что он сам не тянет это видно. Я не отрицаю. Но и то, что нет команды-это тоже факт! А то, что как поможет команда? Да очень просто! До решающей горы есть большая разница как доехать: - с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время) - либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм! Я думаю разница очевидна! Да и когда выпал от натяга в горе, будь рядом нормальный грегари-столько не проиграл бы!

    А про возраст-это ещё не приговор! Опыта с лихвой! И умение распределить его и главное применить в нужный момент-это у Нибали в крови!) Крошвайк не даст соврать!) Гонка только начинается!) Forza Nibali!!!!
  • RVL
    Падение и травма Жулиана Алафи ... (7)
    RVL-Фото

    Есть нюанс, конечно...
    Упереться в мото и резко увильнуть...первый ушел, второй кое как...третий впечатался зазевавшись.
    Ну борьба типа и все такое...
    Но обычно препятствия показываются жестами...
    Вопрос риторический

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Посмотрели батл будущих титанов шоссейного велоспорта? Первая НАСТОЯЩАЯ очная ставка состоялась - "только ты и я"!! Признаюсь честно, был каг бэ за ВВА, но в душе хотел победы МВДП.

    Насчёт Алафилиппа...ну он в последнее время (после своего качественного и успешного выступления на ТдФ-2019) стал таким нервным, а порой даже слишком обезбашенным. То рванёт в атаку, а потом в итоге отстанет "навсегда", то на финише отпразднует победу раньше времени, тут вообще даже не знаю как толком и правильно назвать неприятный (очень) инцидент, случившимся с ним. С другой стороны как бы это не звучало кощунственно, может и хорошо, что Жулиан отпал (уж простите меня, желаю ЖуЖу здоровья и полнейшего восстановления), зато мы все увидели тру-финишную разборку молодых. А так действительно устроили бі финиш на троих и не факт что было бы так интересно. Да может даже их всех догнала група Кристоффа и компании.

    Цитата: APXEOLOG
    Офигенная гонка и потрясающая развязка!!!

    С учётом отмены Рубэ Фландрия стал настоящим гвоздём программы и завершением классических весенних однодневок. Теперь я даже рад, что гонку транслировали не на Е2, а хоть и параллельно с Джиро, но на Е1.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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