Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 20:25
Победа Тео Геогана Харта на первом альпийском горном этапе Джиро д'Италия-2020
Решающие события 15-го, первого горного альпийского этапа Джиро д’Италия-2020, начались на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло (Piancavallo, 159 – 1290 м, протяжённость 14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).
К началу прохождения Пьянкавалло от отрыва дня впереди остался Роан Деннис (Ineos Grenadiers), атаковавший на предпоследнем подъёме 2-й категории Форчелла ди Пала Барцана за 45,7 км до финиша, в минуте от него ещё два гонщика отрыва дня – Джованни Висконти (Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM) и Серхио Самитьер (Sergio Samitier (Esp) Movistar).
За 10 км до финиша просеявшаяся группа генеральщиков добрала Денниса. К этому моменту группу возглавили гонщики команды Sunweb Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), Джей Хиндли (Jai Hindley) и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman).
В ней удержались Рафал Майка (Rafał Majka/Bora-hansgrohe), Фаусто Маснада (Fausto Masnada/Deceuninck-Quick Step), Тео Геоган Харт (Teo Geoghegan Hart/Ineos Grenadiers) и лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Joano Almeida/Deceuninck-Quick Step).
А Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) выпали и проигрывали группе 14 секунд за 11 км. Ещё больше проигрывал Доменико Поццовиво (NTT), выпавшим одним из первых генеральщиков, не выдержавших темп команды Sunweb.
Когда гонщики команды Sunweb атаковали, их скорость удержал только Тео Геоган Харт. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) в одиночку старался минимизировать потери. За 7 км он проигрывал группе Келдермана 6 секунд, а группа Нибали находилась в 22 секундах.
Финиш этапа разыграли гонщики Sunweb Джей Хиндли, Вилко Келдерман и гонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт, который атаковал и обошёл соперников.
На вершине Пьянкавалло победитель этапа была награждён премией Марко Пантани.
Жуан Алмейда сохранил на плечах розовую майку лидера, проиграв ближайшему сопернику в общем зачёте Вилко Келдерману 41 секунду.
Перед вторым днём отдыха Жуан Алмейда лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 15 секунд над Вилко Келдерманом.
24-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Джей Хиндли, финишировавший 3-м, поднялся на третью строчку общего зачёта и уступает Жуану Алмейде 2:56. Он стартует на 16-м этапе в белой майке лучшего молодого гонщика.
Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) по итогам 15-го этапа облачился в синюю майку лучшего горного гонщика.
Photo Credits: LaPresse
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