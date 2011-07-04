Саймон Йейтс снялся с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на Covid-19

Саймон Йейтс не сможет продолжить Джиро д’Италия-2020 из-за положительного результата теста на Covid-19

Саймон Йейтс не выйдет на старт 8-го этапа Джиро д’Италия-2020, так как полученный утром результат ПЦР-теста на Covid-19 оказался положительным. После 7-го этапа у 28-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott появились слабые симптомы, поэтому врачи команды немедленно попросили провести быстрый тест, давший положительный результат. Второй тест, ПЦР (RT-PCR), который был взят позже, также показал наличие Covid-19.

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Саймон Йейтс был изолирован в комнате, а затем перевезён машиной скорой помощи в место, где останется на период карантина, и где команда сможет оказать ему наилучшую помощь. Симптомы остаются очень слабыми.

Маттео Бельтемакки (Matteo Beltemacchi), врач команды: «У Саймона в пятницу вечером во время рутинной проверки температура оказалась повышенной. Во время Джиро д’Италия мы измеряем гонщикам температуру трижды в день.

Следуя политике команды и мерам безопасности в отношении Covid-19 он был изолирован в своей комнате. Мы немедленно запросили быстрый тест, который предлагает служба организаторов гонки, RCS Sport. Тест был положительным.

Здоровье Саймона – наш приоритет. К счастью, его симптомы остаются очень слабыми, в остальном с его здоровьем всё в порядке. Мы благодарим RCS за их помощь в организации быстрого теста и транспорта.

Все тесты других гонщиков и персонала вернулись негативными, им разрешено продолжать гонку. Но в качестве мер предосторожности мы будем внимательно следить за ситуацией и проведём ещё тесты в ближайшие дни».