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Саймон Йейтс снялся с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на Covid-19

Саймон Йейтс не сможет продолжить Джиро д’Италия-2020 из-за положительного результата теста на Covid-19

 

 

  Саймон Йейтс не выйдет на старт 8-го этапа Джиро д’Италия-2020, так как полученный утром  результат ПЦР-теста на Covid-19 оказался положительным. После 7-го этапа у 28-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott появились слабые симптомы, поэтому врачи команды немедленно попросили провести быстрый тест, давший положительный результат. Второй тест, ПЦР (RT-PCR), который был взят позже, также показал наличие Covid-19.

 

Саймон Йейтс снялся с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на Covid-19

 Photo Credits: LaPresse

 

  Саймон Йейтс был изолирован в комнате, а затем перевезён машиной скорой помощи в место, где останется на период карантина, и где команда сможет оказать ему наилучшую помощь. Симптомы остаются очень слабыми.

 

  Маттео Бельтемакки (Matteo Beltemacchi), врач команды: «У Саймона в пятницу вечером во время рутинной проверки температура оказалась повышенной. Во время Джиро д’Италия мы измеряем гонщикам температуру трижды в день.

 

  Следуя политике команды и мерам безопасности в отношении Covid-19 он был изолирован в своей комнате. Мы немедленно запросили быстрый тест, который предлагает служба организаторов гонки, RCS Sport. Тест был положительным.

 

 Здоровье Саймона – наш приоритет. К счастью, его симптомы остаются очень слабыми, в остальном с его здоровьем всё в порядке. Мы благодарим RCS за их помощь в организации быстрого теста и транспорта.

 

 Все тесты других гонщиков и персонала вернулись негативными, им разрешено продолжать гонку. Но в качестве мер предосторожности мы будем внимательно следить за ситуацией и проведём ещё тесты в ближайшие дни».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Даже и не знаю что лучше по его выступлению здесь

    Но Джиро выбрасывает из обоймы всех, оставляя место..

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 11:33 | Регистрация: 26.04.2017

    А если ещё кто-то...? Тревожно как-то...

  3. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 12:03 | Регистрация: 10.09.2020

    Да уж, чувствуется, в отличии от тура джиро будет гораздо напряженнее, даже не знаю как там Вуэльта вообще возможна…

  4. drevgen

    Сегодня, 12:40 | Регистрация: 19.07.2016

    Внимание, вопрос, а у кого он его добыл ? Вирусы сами по себе не ходют....

  5. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 13:42 | Регистрация: 4.08.2018

     Жду дня отдыха с тревожным чувством. Найдут кого-то еще из команды - снимут команду. Выявят несколько положительных результатов - могут и гонку прекратить.

      Воскресный этап может стать дракой за розовую майку - вдруг это будет последний этап? Хотя как по регламенту, будет ли считаться победителем ГТ гонщик по результатам 9 этапов? 

    1. Имя: Ернат

      Ернат

      Сегодня, 15:15 | Регистрация: 22.09.2020

      да есть такое чувство(((

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:51 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Серафим
     Жду дня отдыха с тревожным чувством. Найдут кого-то еще из команды - снимут команду. Выявят несколько положительных результатов - могут и гонку прекратить.
      Воскресный этап может стать дракой за розовую майку - вдруг это будет последний этап? Хотя как по регламенту, будет ли считаться победителем ГТ гонщик по результатам 9 этапов? 

    Сказали же уже орги Джиро, что не будут снимать всю команду. На Туре свои правила, на Джиро свои. Снимут только заболевшего гонщика.

    Что касается погоды в горах, то Веньо сказал что у них предусмотрены альтернативные маршруты. Не в первый раз они сталкиваются с такой ситуацией.

     

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Гонку могут остановить в любой момент. Поэтому надо сейчас биться за первое место в генерале и за победу на этапе. Да и не факт, что в мае 2021 года обстановка в Италии улучшится с короновирусом.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Гонку могут остановить в любой момент. Поэтому надо сейчас биться за первое место в генерале и за победу на этапе. Да и не факт, что в мае 2021 года обстановка в Италии улучшится с короновирусом.
  • Earl57
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
     Жду дня отдыха с тревожным чувством. Найдут кого-то еще из команды - снимут команду. Выявят несколько положительных результатов - могут и гонку прекратить.
      Воскресный этап может стать дракой за розовую майку - вдруг это будет последний этап? Хотя как по регламенту, будет ли считаться победителем ГТ гонщик по результатам 9 этапов? 

    Сказали же уже орги Джиро, что не будут снимать всю команду. На Туре свои правила, на Джиро свои. Снимут только заболевшего гонщика.

    Что касается погоды в горах, то Веньо сказал что у них предусмотрены альтернативные маршруты. Не в первый раз они сталкиваются с такой ситуацией.

     

  • Ернат
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (8)
    Ернат-Фото
    да есть такое чувство(((
  • dendav
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dendav-Фото
    Пусть это и было довольно грубо сформулировано, но неужели вам самому не кажется, что всё это становится довольно однообразным и предсказуемым? Неужели кого-то всерьез вдохновит очередная, какая уже там по счёту, победа Демара?

    Вроде бы уже была тенденция отходить от "традиционных" форматов многодневок, где первые дней десять обычно был концерт одного актёра, то Цабеля, то Петакки. Сейчас опять смотришь на профиль этапа, вспоминаешь про то, что Саган даже с колеса Демара вылезти не может, и идешь листать календарь в поисках этапов хоть с какими-то горами.
  • SportSpirit
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Резюмирую) Нужно коллективным разумом форума накидать на коленке план-концепт для возрождения Ineos) а то если они со своими многомиллиардными бюджетами и советами директоров продолжат играть в велоспорт как в бизнес - хана) 

  • Серафим
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (8)
    Серафим-Фото

     Жду дня отдыха с тревожным чувством. Найдут кого-то еще из команды - снимут команду. Выявят несколько положительных результатов - могут и гонку прекратить.

      Воскресный этап может стать дракой за розовую майку - вдруг это будет последний этап? Хотя как по регламенту, будет ли считаться победителем ГТ гонщик по результатам 9 этапов? 

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    Серафим-Фото

    Демар может оформить покер. Шансы большие.

  • drevgen
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (8)
    drevgen-Фото

    Внимание, вопрос, а у кого он его добыл ? Вирусы сами по себе не ходют....

  • 56X11
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    56X11-Фото
    Я думаю Мэттьюс
  • 4ndrew
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (8)
    4ndrew-Фото
    Да уж, чувствуется, в отличии от тура джиро будет гораздо напряженнее, даже не знаю как там Вуэльта вообще возможна…

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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