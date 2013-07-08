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Директор Джиро д’Италия-2020: «Мы хотим, чтобы гонка доехала до Милана»

Мауро Веньи о мерах безопасности, тестах на Covid-19 и продолжении Джиро д’Италия-2020

 

 

 

  Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) подчеркнул, что организаторы приложат все силы, чтобы Джиро д’Италия-2020 доехала до финиша в Милане.  

 

  До финала итальянского Гранд-тура ещё 11 этапов, а с гонки уже снялись две велокоманды – Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma. Помимо Стевена Крёйсвейка наличие Covid-19 показали тесты, взятые у четырёх человек из персонала команды Mitchelton-Scott, у одного члена персонала команды Ineos Grenadiers и AG2R La Mondiale, а также у гонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса.

 

Директор Джиро д’Италия-2020: «Мы хотим, чтобы гонка доехала до Милана»

Photo Credits: LaPresse

 

  Мауро Веньи объяснил, что всем членам команд, в которых был положительный тест на Covid-19, перед стартом 10-го этапа был сделан быстрый вспомогательный тест. Во вторник, после финиша 10-го этапа им проведут дополнительные тесты, чтобы постараться выявить возможные случаи заражения до второго раунда тестирования второго дня отдыха.

 

  В воскресенье вечером и в понедельник утром (11 и 12 октября) организаторы Джиро д’Италия-2020, RCS Sport, провели в общей сложности 571 ПЦР-тест (с взятием мазка). Тесты отправили в частную лабораторию Милана. Также RCS Sport приобрела несколько тысяч скоростных тестов (для которых требуется взятие слюны), чтобы проводить тестирование между днями отдыха.

 

В интервью RAI Мауро Веньи сказал:

 

  «Мы, безусловно, хотим, чтобы Джиро д’Италия-2020 доехала до Милана. Я бы сказал, любой ценой за исключением какой-либо масштабной или медицинской проблемы.

 

  Мы понимали, что проводить Джиро в октябре будет проблематично. При всех сомнениях и трудностях мы сделаем всё, что сможем, чтобы гонка финишировала в Милане.

 

  Между воскресеньем и понедельником мы провели более 500 молекулярных тестов. У нас четыре положительных случая в Mitchelton-Scott, у которых уже была проблема с Саймоном Йейтсом. Другие случаи – два гонщика и два члена персонала. Мы будем стараться держать ситуацию под контролем, закрыть наш «пузырь».  В следующий день отдыха мы снова проведём ПЦР-тесты, что требует протокол UCI. Но мы хотим сделать больше. Этим утром все команды, в которых были положительные случаи, прошли через скоростные тесты. Послезавтра проведём их снова. Мы не можем сделать больше.

 

  Со старта в Палермо мы провели 1500 тестов, что гораздо больше, чем требует протокол. Когда у нас возникают подозрения, мы просим команды пройти быстрое тестирование. Тесты показывают ситуацию на сегодняшний день.

 

  Нам очень жаль терять такую команду как Mitchelton-Scott. Мы поговорили с ними, обсудили и решили, что лучшим решением и с этической, и с медицинской точки зрения будет снятие с гонки. В команде заразилось слишком много людей. Не зная, сколько ещё случаев может возникнуть впереди, мы вместе решили, что лучше, если они покинут гонку.

 

  Мы продолжаем обучать публику, всех, кто входит в караван гонки. Мы первыми должны защищать себя от вируса».

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Теги к статье: Мауро Веньи Mauro Vegni RCS Sport Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 27.05.2017

    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 8.07.2013

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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