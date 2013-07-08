Директор Джиро д’Италия-2020: «Мы хотим, чтобы гонка доехала до Милана»

Мауро Веньи о мерах безопасности, тестах на Covid-19 и продолжении Джиро д’Италия-2020

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) подчеркнул, что организаторы приложат все силы, чтобы Джиро д’Италия-2020 доехала до финиша в Милане.

До финала итальянского Гранд-тура ещё 11 этапов, а с гонки уже снялись две велокоманды – Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma. Помимо Стевена Крёйсвейка наличие Covid-19 показали тесты, взятые у четырёх человек из персонала команды Mitchelton-Scott, у одного члена персонала команды Ineos Grenadiers и AG2R La Mondiale, а также у гонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса.

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Мауро Веньи объяснил, что всем членам команд, в которых был положительный тест на Covid-19, перед стартом 10-го этапа был сделан быстрый вспомогательный тест. Во вторник, после финиша 10-го этапа им проведут дополнительные тесты, чтобы постараться выявить возможные случаи заражения до второго раунда тестирования второго дня отдыха.

В воскресенье вечером и в понедельник утром (11 и 12 октября) организаторы Джиро д’Италия-2020, RCS Sport, провели в общей сложности 571 ПЦР-тест (с взятием мазка). Тесты отправили в частную лабораторию Милана. Также RCS Sport приобрела несколько тысяч скоростных тестов (для которых требуется взятие слюны), чтобы проводить тестирование между днями отдыха.

В интервью RAI Мауро Веньи сказал:

«Мы, безусловно, хотим, чтобы Джиро д’Италия-2020 доехала до Милана. Я бы сказал, любой ценой за исключением какой-либо масштабной или медицинской проблемы.

Мы понимали, что проводить Джиро в октябре будет проблематично. При всех сомнениях и трудностях мы сделаем всё, что сможем, чтобы гонка финишировала в Милане.

Между воскресеньем и понедельником мы провели более 500 молекулярных тестов. У нас четыре положительных случая в Mitchelton-Scott, у которых уже была проблема с Саймоном Йейтсом. Другие случаи – два гонщика и два члена персонала. Мы будем стараться держать ситуацию под контролем, закрыть наш «пузырь». В следующий день отдыха мы снова проведём ПЦР-тесты, что требует протокол UCI. Но мы хотим сделать больше. Этим утром все команды, в которых были положительные случаи, прошли через скоростные тесты. Послезавтра проведём их снова. Мы не можем сделать больше.

Со старта в Палермо мы провели 1500 тестов, что гораздо больше, чем требует протокол. Когда у нас возникают подозрения, мы просим команды пройти быстрое тестирование. Тесты показывают ситуацию на сегодняшний день.

Нам очень жаль терять такую команду как Mitchelton-Scott. Мы поговорили с ними, обсудили и решили, что лучшим решением и с этической, и с медицинской точки зрения будет снятие с гонки. В команде заразилось слишком много людей. Не зная, сколько ещё случаев может возникнуть впереди, мы вместе решили, что лучше, если они покинут гонку.

Мы продолжаем обучать публику, всех, кто входит в караван гонки. Мы первыми должны защищать себя от вируса».