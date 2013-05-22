- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 13:07
Команда Jumbo - Visma снялась с Джиро д'Италия-2020
Photo Credits: LaPresse
Команда Jumbo - Visma снялась с Джиро д'Италия-2020. Решение было принято за полчаса до старта 10-го этапа. Ранее с гонки снялся капитан команды Стевен Крёйсвейк.
Состав команды, снявшийся с гонки:
Koen Bouwman, (Нидерланды)
Tobias Svendsen Foss, (Норвегия)
Chris Harper, (Австралия)
Tony Martin, (Германия)
Christoph Pfingsten, (Германия)
Antwan Tolhoek, (Нидерланды)
Jos Van Emden, (Нидерланды)
Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Очень разочарованы, потому что мы делали всё, чтобы предотвратить заражение. Команда отлично работала, шла на хороший результат. Однако, здоровье – самое важное. Поэтому мы решили сняться с гонки».
Спортивный директор команды Адди Энгельс согласен с решением Ричарда Плюгге: «Мы взяли на себя ответственность после заражения Стевена. Мы все близко с ним общались.
Учитывая ситуацию в команде Mitchelton-Scott, где после положительного теста на Covid-19 у одного гонщика заразились несколько членов команды, мы считаем, что приняли самое ответственное решение. Его мы обсуждали вместе с гонщиками, персоналом, руководством. Сход с гонки – значимый шаг, особенно на такой велогонке как Джиро д’Италия. Это решение мы приняли, в том числе в интересах гонки. Это самый безопасный вариант не только для нас, но и для других команд».
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