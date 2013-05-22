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Команда Jumbo - Visma снялась с Джиро д'Италия-2020

Команда Jumbo - Visma снялась с Джиро д'Италия-2020 

  

 

 

 Photo Credits: LaPresse

Команда Jumbo - Visma снялась с Джиро д'Италия-2020. Решение было принято за полчаса до старта 10-го этапа.  Ранее с гонки снялся капитан команды Стевен Крёйсвейк.

 

Состав команды, снявшийся с гонки:

 

Koen Bouwman, (Нидерланды)
Tobias Svendsen Foss, (Норвегия)
Chris Harper, (Австралия)
Tony Martin, (Германия)
Christoph Pfingsten, (Германия)
Antwan Tolhoek, (Нидерланды)
Jos Van Emden, (Нидерланды)

 

 

 

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Очень разочарованы, потому что мы делали всё, чтобы предотвратить заражение. Команда отлично работала, шла на хороший результат. Однако, здоровье – самое важное. Поэтому мы решили сняться с гонки».

 

  Спортивный директор команды Адди Энгельс согласен с решением Ричарда Плюгге: «Мы взяли на себя ответственность после заражения Стевена. Мы все близко с ним общались.

 

  Учитывая ситуацию в команде Mitchelton-Scott, где после положительного теста на Covid-19 у одного гонщика заразились несколько членов команды, мы считаем, что приняли самое ответственное решение. Его мы обсуждали вместе с гонщиками, персоналом, руководством. Сход с гонки – значимый шаг, особенно на такой велогонке как Джиро д’Италия. Это решение мы приняли, в том числе в интересах гонки. Это самый безопасный вариант не только для нас, но и для других команд».

 

  

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Теги к статье: Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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В тему:

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 14:01 | Регистрация: 22.05.2013

    Логично было бы отменить гонку. Не такая должна быть Джиро.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 14:05 | Регистрация: 5.09.2020

    Цитата: velodoctor
    Логично было бы отменить гонку. Не такая должна быть Джиро.
    Отменят ещё! Точнее, завершат досрочно.

  3. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 14:12 | Регистрация: 25.10.2019

    А могут отменить гонку и победителя не назначить? Что регламент об этом говорит? Мне кажется, так правильнее будет.

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 14:23 | Регистрация: 22.05.2013

      В регламенте написано, что продолжительность грандтура должна быть минимум 15 дней. Не знаю, работает ли  это правило на количество проведенных этапов для определения легитимного победителя.

  4. M-07

    Вчера, 16:48 | Регистрация: 27.05.2017

    Клоунада с этим коронабесием. Ожидал, что такой фарс случится на Туре, однако, видать, там была команда, чтобы никого не снимать. Джиро для меня кончена, смотреть цирк, где победитель определяется по бредовым тестам на раздутый по опасности вирус, у меня желания нет.

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 19:18 | Регистрация: 24.12.2017

    ИИнтересно, если у Алмейды найдут, как быть?

  6. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 27.05.2017

    Походу джиро Все

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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