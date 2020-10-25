 22-летний Жуан Алмейда 4-й на Джиро д'Италия-2020

4-е место Жуана Алмейды на дебютном Гранд-туре

Первый в карьере Гранд-тур Жуан Алмейда (João Almeida) закончил на 4-м месте в генеральной классификации – результат, который три недели назад, на старте Джиро д’Италия-2020 в Палермо никто не мог представить.

22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step по первоначальному плану должен был стартовать на Вуэльте Испании, но команда решила переместить его на Джиро после яркого выступления во второй части сезона. Жуан Алмейда занял 3-е место на Вуэльте Бургоса, 2-е на классике Джиро делл’Эмилия, 3-е место на «Неделе Коппи и Бартали».

Жуан Алмейда надел розовую майку лидера на 3-м этапе, финишировавшем на Этне, и удерживал её до 16-го горного этапа с финишем у озера Канкано, став первым португальским велогонщиком в истории Джиро д’Италия, носившим розовую майку 15 дней подряд.

Алмейда продолжил бороться и на финальном этапе. Благодаря выступлению в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе, где занял 4-е место, португальский велогонщик улучшил своё положение в генеральной классификации, где поднялся на одну строчку.

В итоге Жуан Алмейда завершил итальянский Гранд-тур 4-м, уступив победителю, Тео Геогану Харту, 2:57, а также занял 3-е место в классификации по очкам.

По итогам Джиро д’Италия-2020 Жуан Алмейда набрал 936 очков Мирового тура, это второй по количеству очков результат в индивидуальном зачёте после Тео Геогана Харта (Ineos Grenadiers), набравшего 1142 очка.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

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Жуан Алмейда: «Не могу выразить словами, как я счастлив. О таком результате даже не мечтал. Три недели назад ставил целью попадание в десятку сильнейших, поэтому 4-е место в генеральной классификации – просто уму непостижимо! Этого не получилось бы без помощи моих товарищей по команде Deceuninck-Quick Step и персонала, которых объединял командных дух «Стаи волков». Я очень им благодарен.

За время гонки я многое о себе узнал, расширил психологические границы, каждый раз выкладывался полностью. Эту трудную гонку я покидаю с прекрасными воспоминаниями, лучшее из которых – как я надел розовую майку на Этне. Я ещё молод, посмотрим, что ждёт в будущем. Но могу сказать уже сейчас, что надеюсь однажды снова надеть легендарную майку».