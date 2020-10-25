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22-летний Жуан Алмейда 4-й на Джиро д'Италия-2020

4-е место Жуана Алмейды на дебютном Гранд-туре

 

 

  Первый в карьере Гранд-тур Жуан Алмейда (João Almeida) закончил на 4-м месте в генеральной классификации – результат, который три недели назад, на старте Джиро д’Италия-2020 в Палермо никто не мог представить.

 

  22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step по первоначальному плану должен был стартовать на Вуэльте Испании, но команда решила переместить его на Джиро после яркого выступления во второй части сезона. Жуан Алмейда занял 3-е место на Вуэльте Бургоса, 2-е на классике Джиро делл’Эмилия, 3-е место на «Неделе Коппи и Бартали».

 

  Жуан Алмейда надел розовую майку лидера на 3-м этапе, финишировавшем на Этне, и удерживал её до 16-го горного этапа с финишем у озера Канкано, став первым португальским велогонщиком в истории Джиро д’Италия, носившим розовую майку 15 дней подряд.

 

  Алмейда продолжил бороться и на финальном этапе. Благодаря выступлению в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе, где занял 4-е место, португальский велогонщик улучшил своё положение в генеральной классификации, где поднялся на одну строчку.

 

  В итоге Жуан Алмейда завершил итальянский Гранд-тур 4-м, уступив победителю, Тео Геогану Харту, 2:57, а также занял 3-е место в классификации по очкам.

 

  По итогам Джиро д’Италия-2020 Жуан Алмейда набрал 936 очков Мирового тура, это второй по количеству очков результат в индивидуальном зачёте после Тео Геогана Харта (Ineos Grenadiers), набравшего 1142 очка.

 

22-летний Жуан Алмейда 4-й на Джиро д'Италия-2020

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

 22-летний Жуан Алмейда 4-й на Джиро д'Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

   Жуан Алмейда: «Не могу выразить словами, как я счастлив. О таком результате даже не мечтал. Три недели назад ставил целью попадание в десятку сильнейших, поэтому 4-е место в генеральной классификации – просто уму непостижимо! Этого не получилось бы без помощи моих товарищей по команде Deceuninck-Quick Step и персонала, которых объединял командных дух «Стаи волков». Я очень им благодарен.

 

  За время гонки я многое о себе узнал, расширил психологические границы, каждый раз выкладывался полностью. Эту трудную гонку я покидаю с прекрасными воспоминаниями, лучшее из которых – как я надел розовую майку на Этне. Я ещё молод, посмотрим, что ждёт в будущем. Но могу сказать уже сейчас, что надеюсь однажды снова надеть легендарную майку».

 

 

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Deceuninck-Quick Step Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • s75
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (1)
    s75-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Тао должен Роану проставиться.
    Причем, хорошо проставиться, шампусика тут будет явно недостаточно.

    Деннис один из Героев этой Джиро. 
    Вывез пацанов на подиум. А своего парня привез к Победе.

    ЗЫ: Но, пацаны этого стоили, Заслужили!

    Браво, Тао!
    Браво, Джей!
    И Брависсимо, Роан!
     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Он просто ехал на все деньги.
    Ну и, согласен, опасался за то, что форма уходит.
    Вот и выдал виражи! )

    А вообще Ганна фантастик на этой Джиро!
    3 разделки 3 победы + горный этап прихватил!

    Может, в генералы пойдет? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Он еще седьмой возьмет, очень надеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    У них есть Команда. Это дорого стоит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо всем велогонщикам, которые несмотря на ужасную погодку сделали весьма красивый этап, причём и в отрыве, и в общем пелотоне (т.е. что от него осталось).

    Роглу дёргали и проверяли все кто хотел, но больше всего его проверила именно холодная погода (считаю это ключевым фактором такого себе мини нокдауна для Примоша). С другой стороны все были в равных условиях, а вот что было бы на самом деле если б оставили Обиск и Турмале...ого на финише действительно отставание между генеральщиками измералось явно больше 1-2 минут.

    Ну а Карапаза с первой его красной майкой на Вуэльте, да и вообще для ИНЭОСа это пожалуй самый яркий день в истории команды на ГТ: 1 победа на этапе и сразу 3 майки...во выДали!

  • s75
    Фотогалерея 21-го этапа Джиро ... (1)
    s75-Фото

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    Gerasim-Фото
    Спасибо за информацию.Я так понял Мовистар хитрые понеслись...некрасиво по отношению к лидеру
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    s75-Фото
    возвращение идет гораздо тяжелее, чем он предполагал
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

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