Положительный допинг-тест Маттео Спреафико на Джиро д’Италия-2020

Krakk

Маршрут 6-го этапа Вуэльта Исп ... (5) Не хочется злорадствовать, но не удержусь: абсолютно поделом! Заслужили по полной.

Krakk

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46) Итак, Стельвио показала свой суровый характер и разбросала претендентов, подарив нам эпик. Хиндли - главное открытие этой гонки, сильнейший горняк здесь и будущий завсегдатай подиумов грантуров, большой талант, пусть не уровня Погачара и Кусса. Насчет Гейгана Харта такой уверенности нет, но своим шансов воспользовался по полной, в отличие от прошлогоднего Сивакова, чье выступление в роли капитана стало тогда полным разочарованием для "Иниоса". Остается лишь гадать, смог бы Джай сбросить англичанина, имея полную свободу действий. Келдерман здесь был самым интересным для меня персонажем, и в итоге полностью подтвердил одну велосипедную истину: невозможно стать выдающимся гоняком, являясь просто прилежным трудягой, но не будучи достаточно одаренным. Такие горы, как Стельвио, расставляют всех по местам и дают каждому по способностям. То же самое мы видели на примере с Закариным, да и с Дюмуленом тоже. Являясь прекрасными раздельщиками, они старались пробиться в горняцкий топ, проделывали огромную работу гад собой, но тяжелые горы всегда их останавливали. Подобный гонщик а может при стечении обстоятельств взять грантур, Тому это удалось, Ильнуру, к сожалению, нет, у Вилко тут еще остается шанс, но это всегда будет происходить вопреки и на фоне их горняцкой слабости. Алмейда, кстати, этого же плана гонщик.

uran

Джей Хиндли, Вилко Келдерман, ... (1) Решили взять этап вместо поддержки Келдермана? Интервью читать : "я надеялся мне дадут грегори но у команды были другие планы" Будет наука когда в Милане не хватит пару секунд Вилко.

Astanaforever

Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5) Власти Франции и Испании сегодня сообщили о максимальном суточном приросте инфицированных коронавирусом Во Франции выявили за сутки более 41 тысячи заболевших, в Испании – почти 21 тысячу. Франция, по официальной оценке, приблизилась к одному миллиону зарегистрированных случаев COVID-19. В Испании миллион заболевших зарегистрировали днем ранее. Так, что гонка жо конца не доедет. Конец сезона скоро повидимому.

close2you

Положительный допинг-тест Матт ... (2) Нормально так, "козла отпущения" нашли, надо ж показать каких то пойманых ноуНеймов пару раз в год ... клоунада

zhekinson

Положительный допинг-тест Матт ... (2) никогда такого не было,и вот опять (с)

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (21) В принципе тоже согласен с мнением, что Рогла может и придержал себя, ведь Карапаза обошёл и натужно-финишировшего Мартина тоже мог и объехать на ленточке, даже выбросив велосипед как на ЛБЛ. Зато Дэн выиграл горный СПРИНТ (!) в майке лучшего спринтера Вуэльты - во красота)) Фрум подзадорил, думаю если не сойдёт покажет где то позже себя во всей красе. Эстебана жаль, Чавито мог бы тоже на финише поБодаться, но тут как на зло траблы с великом. Цитата: Konstantin41 А вообще красивая картинка на финише, первые 3 места на этапе - в призовых майках. Мартин в зелёном, Роглич в красном, Карапас в горохе Теперь в генерале вообще уникальная ситуация - первые 4 места - все колесят в призовых майках. Как сказала бы школота - скриньте

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46) Не хотел пропустить такой королевский этап (походу самый лучший пока что на Джиро), дык пришлось краем глаза, почти втихаря)) смотреть на работе. Хотя сначала больше слушал чем смотрел, но когда Курдюков повышал голос) сразу переключал на вкладку с ТВ-евроспортом. Молодёжь действительно рубит и не тольок на Джиро, а в этом КОВИДно-укороченном сезоне вообще, и рубит мощно, а ещё красиво. А вот "старикам (читай Нибали) тут не место", очень досадно за Винченцо, но что поделать, Поццовиво тоже жаль, но там травма(

Тао такой красюк, но блин мог же брать и этап, а с ним и белую майку лучшего молодого. Разрывы под конец Джиро в генерале такие минимальные (ТОП 5), что даже не верится, что такое может быть на ГТ после 18 этапов. P.S. Хоть Стельвио и в снегу (свежачёк), но не было на картинке той эпичности, когда в мае колесят спорстмены, а справа и слева от них 2-х_метровые стены снега уже такого "колючего" (Кройшвайк не даст соврать).

s75

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46) Оставьте Харту маленький шанс не остаться "середнячком". После Роу он пока единственный из пришедших в команду подданных Её Величества, кто делает шаг за шагом вперёд. (О Хейтере говорить рано)

Tom_Boonen

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46) Интересно, я один вспомнил 2018 год? Около 3-х минут отставания британца из Инеоса/Ская, ранние проблемы розовой майки, виртуальный перехват голландцем из Санвеба, который и сам не выдерживает натиска британцев.

Но в этот раз произошли отличия: помощник голландца не стал на него работать, а пошёл за британцем. Это как и лучшая стратегическая ситуация Санвеба, которые продержали второго номера в тройке генерала, так и неординарное, но, на мой взгляд, абсолютно верное решение оставить Келдермана одного отстаявить своё преимущество (при этом не позволив работать против него напарнику). Ну и второе отличие: Харт - не Фрум, и никакого намёка на сольную атаку на Стельвио даже не выдал.

Я думаю, что Вилко сейчас главный фаворит. 20-й этап не такой сложный, он может отдержаться, даже если и проиграть - то минимум. А на разделке своё забрать.