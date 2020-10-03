 Ян Тратник – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2020

Ян Тратник, Бен О’Коннор, Жуан Алмейда о 16-м этапе Джиро д’Италия-2020

30-летний словенский велогонщик команды Bahrain-McLaren Ян Тратник одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв из отрыва 16-й этап Джиро д’Италия-2020. Ян Тратник отобрался в многочисленный отрыв дня, из которого атаковал за 62 км до финиша, а за 40 км до финиша остался впереди в одиночку.

За 13 км до финиша к нему переложился 24-летний австралийский велогонщик команды NTT Бен О’Коннор, но Ян Тратник атаковал за 600 м до финиша и взял победу на этапе, став пятым словенским гонщиком – победителем этапа итальянского Гранд-тура после Луки Мезгеца, Матея Мохорича, Яна Поланца и Приможа Роглича.

Пелотон финишировал через 13 минут. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера. Атаковав на последнем километре, 22-летний португальский гонщик выиграл у своих соперников 2 секунды.

Photo Credits: LaPresse

Ян Тратник: «Утром перед стартом я подумал, что сегодня мой последний шанс попробовать выиграть этап, потому что дальше будет слишком тяжело. Это также ближайший к Словении этап, меня приветствовало много болельщиков.

Я атаковал как раз там, где стояли мои друзья и семья. Они придали мне сил. Это был эмоциональный момент, потому что я впервые одержал победу на этапе Гранд-тура. Этот этап особенный, потому что мне дали возможность, я её использовал, остальное время рад помогать ребятам моей команды».

Бен О’Коннор: «Если честно, я очень расстроен. Считаю, что сегодня всё сделал правильно. Рассчитывал только на себя, закрывал просвет, когда было нужно, но в конце не смог отфинишировать. Но всего один гонщик сегодня был сильнее. Надеюсь, в следующий раз я смогу отпраздновать победу. Завтра настоящий горный этап. Думаю, тот, кто сможет победить завтра, выиграет Джиро. Будет важный день. Мы выложим все свои карты».

Жуан Алмейда: «Усилия в конце этапа прилагали все. Я атаковал, чтобы себя защитить. Но те горы, что ждут нас впереди, не идут ни в какое сравнение сегодняшним финишем. Я дважды поднимался на Стельвио во время тренировочных сборов, мне нравится эта гора, с нетерпением её жду».