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Ян Тратник – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2020

Ян Тратник, Бен О’Коннор, Жуан Алмейда о 16-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  30-летний словенский велогонщик команды Bahrain-McLaren Ян Тратник одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв из отрыва 16-й этап Джиро д’Италия-2020. Ян Тратник отобрался в многочисленный отрыв дня, из которого атаковал за 62 км до финиша, а за 40 км до финиша остался впереди в одиночку.

 

  За 13 км до финиша к нему переложился 24-летний австралийский велогонщик команды NTT Бен О’Коннор, но Ян Тратник атаковал   за 600 м до финиша и взял победу на этапе, став пятым словенским гонщиком – победителем этапа итальянского Гранд-тура после Луки Мезгеца, Матея Мохорича, Яна Поланца и Приможа Роглича.

 

  Пелотон финишировал через 13 минут. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера. Атаковав на последнем километре, 22-летний португальский гонщик выиграл у своих соперников 2 секунды.

 

 Ян Тратник – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2020

Ян Тратник – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2020

Ян Тратник – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Ян Тратник: «Утром перед стартом я подумал, что сегодня мой последний шанс попробовать выиграть этап, потому что дальше будет слишком тяжело. Это также ближайший к Словении этап, меня приветствовало много болельщиков.

 

  Я атаковал как раз там, где стояли мои друзья и семья. Они придали мне сил. Это был эмоциональный момент, потому что я впервые одержал победу на этапе Гранд-тура. Этот этап особенный, потому что мне дали возможность, я её использовал, остальное время рад помогать ребятам моей команды».

 

  Бен О’Коннор: «Если честно, я очень расстроен. Считаю, что сегодня всё сделал правильно. Рассчитывал только на себя, закрывал просвет, когда было нужно, но в конце не смог отфинишировать. Но всего один гонщик сегодня был сильнее. Надеюсь, в следующий раз я смогу отпраздновать победу. Завтра настоящий горный этап. Думаю, тот, кто сможет победить завтра, выиграет Джиро. Будет важный день. Мы выложим все свои карты».  

 

 Жуан Алмейда: «Усилия в конце этапа прилагали все. Я атаковал, чтобы себя защитить. Но те горы, что ждут нас впереди, не идут ни в какое сравнение сегодняшним финишем. Я дважды поднимался на Стельвио во время тренировочных сборов, мне нравится эта гора, с нетерпением её жду».

 

 

Результаты 16 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Ян Тратник Jan Tratnik Bahrain-McLaren Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • close2you
    Примож Роглич - победитель 1 э ... (1)
    close2you-Фото
    Молодец Фрум. Настоящий чемпион. Не унывает, все анализирует, все понимает, готовится на следующий год )
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот и настоящие высокие горы, а завтра ещё выше, а снег то уже был и на высотах Пьянкавалло. Так что всем спортсменам завтра придётся утепляться и держать(ся).

    Первые 2 горы очень добротные, отсеят думаю больше половины пелотона. Может кто то из капитанов (с помощью команды, конечно) рискнёт уже на Пасо Дуроне дабы проверить остальных. В отрыв не верю, хотя очень солидные очки в горный зачёт можно заработать на таком урожайном этапе.

    Цитата: garmincervelo
    Что вы несёте? Алмейде больше не будет тяжело, он таким жестом попрощался со зрителями. И ладно бы это писали те, кто на ресурсе 1 день.

    Просто ради интереса: это типа шутка? эм..не понял прикола насчёт Алмейды.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (32)
    RVL-Фото

    Пино на туре , ещё как-то ...
    Травма скосила.. бывает
    Сюда приехал уже в позиции больного с тура...
    И щеки дует..пфф..не мое...))

  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    Rasmussen-Фото
    Очевидно, что все претенденты на генерал до этого ехали затратно, по ключевым этапам - на полную мощность, также по длинным этапам, под дождем и в холодную погоду, однако "езда на пределе" означает одно для гонщиков калибра Алмейды, Хиндлей, ГеганХат по сравнению с кем-то вроде Нибали, Майки или Фульсанга. Эти старые волки может быть уже и не те, но они умеют ехать своим темпом и распределять усилия. К тому же, коуч Нибали - Слонго завляет в стиле Конты, что Винченцо не будет бороться за подуим или этап, а только за розовую майку. И другие генеральщики полны надежд на изменение сценария гонки на 180 градусов в свою пользу :) И хорошая новость для них - до пятницы на Стельвио, по прогнозам, без осадков и температура выше нуля.
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (32)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Хз, тяжеловато Роглич смотрелся в горе. На Туре он был близко к пику, а Карапас - как с пляжа. Сейчас уже эквадорец более свеж, но базовые кондиции словенца выше. Будем посмотреть.
    Печально смотреть на Годю и Сосу. А ведь года 2-3 назад их сравнивали с Берналем..
    Тур как раз и показал , что горы ничего не решают в современной действительности , опять всё решит удача и разделка , надеюсь Карапас не перевоплатиться в супер раздельщика , как Погочар .

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (32)
    Sezar-Фото

    Хз, тяжеловато Роглич смотрелся в горе. На Туре он был близко к пику, а Карапас - как с пляжа. Сейчас уже эквадорец более свеж, но базовые кондиции словенца выше. Будем посмотреть.

    Печально смотреть на Годю и Сосу. А ведь года 2-3 назад их сравнивали с Берналем..

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (6)
    Sezar-Фото

    Отличный предфинишный подъем. Оч. Интересно что придумает хитроумный Карапас, чтобы навезти Рогличу.

  • ЧОРНЫЙ
    Фотогалерея 16-го этапа Джиро ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Фигасе! Словенцы "дубасят"! Чем Их там кормят?

  • Zhanzhak
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (26)
    Zhanzhak-Фото

    Ваш оппонент не раз писал что он не из Казахстана, а из России. Не надо нас ,казахстанцев унижать подобными комментариями. Мнение одного человека, это всего лишь мнение одного Конкретно взятого человека, не надо обобщать.
    Вы можете с ним не согласиться, но имейте уважение к другим участникам этого форума. К Казахстанцам в том числе.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    velodoctor-Фото

    Кстати за горную майку борьба будет интересной, Висконти пока достаточно просто вторым заезжать на вершины. Но там такие вершины,  что хз.

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