Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

Герант Томас проиграл более 12 минут на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

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Капитан велокоманды Ineos Grenadiers Герант Томас упал на спуске в Энне, в нейтральной зоне, наехав на бачок, когда пелотон направлялся к километру 0 на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020. 34-летний британский велогонщик держался в основной группе до начала финального подъёма на Этну.

После прохождения 2-го промежуточного спринта этапа, когда возглавившая пелотон команда Trek-Segafredo взвинтила темп, лидер велокоманды INEOS Grenadiers переместился в хвост пелотона, а затем выпал. С ним в качестве помощника остался в том числе на тот момент обладатель розовой майки лидера Джиро д'Италия-2020 Филиппо Ганна (Filippo Ganna).

В какой-то момент Геранту Томасу удалось добрать хвост пелотона, но затем он снова выпал и в итоге финишировал с отставанием в 12 минут и 19 секунд и потерял все шансы в борьбе за розовую майку.

После финиша в сети появились кадры падения Геранта Томаса на высокой скорости.

We've been sent footage of Thomas' crash by Scordia CT.



Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 5, 2020

Маттео Тосатто, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «На первом или втором километре в нейтральной зоне Джи наскочил передним колесом на бачок и упал. Вначале не было сильной боли, по мере продвижения этапа ему стало лучше. Однако на финальных 45 километрах, когда скорость выросла, а подъёмы стали круче, боль усилилась. Ему пришлось ехать до финиша на своей скорости. Теперь ждём вердикт врачей.

До конца Джиро д’Италия-2020 ещё далеко. У нас есть Филиппо и Роан, у которых есть хорошие шансы в разделках. Также у нас есть Кастро и Тэо. Сегодня вечером подведём оценим ситуацию, обдумаем планы на оставшуюся часть гонки».