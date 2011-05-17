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Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

Герант Томас проиграл более 12 минут на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Капитан велокоманды Ineos Grenadiers Герант Томас упал на спуске в Энне, в нейтральной зоне, наехав на бачок, когда пелотон направлялся к километру 0 на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020. 34-летний британский велогонщик держался в основной группе до начала финального подъёма на Этну.

 

  После прохождения 2-го промежуточного спринта этапа, когда возглавившая пелотон команда Trek-Segafredo взвинтила темп, лидер велокоманды INEOS Grenadiers переместился в хвост пелотона, а затем выпал. С ним в качестве помощника остался  в том числе на тот момент обладатель розовой майки лидера Джиро д'Италия-2020 Филиппо Ганна (Filippo Ganna).

 

  В какой-то момент Геранту Томасу удалось добрать хвост пелотона, но затем он снова выпал и в итоге  финишировал с отставанием в 12 минут и 19 секунд и потерял все шансы в борьбе за розовую майку.

 

После финиша в сети появились кадры падения Геранта Томаса на высокой скорости.

 

 

 

Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

 

Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

 

Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

 

  Маттео Тосатто, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «На первом или втором километре в нейтральной зоне Джи наскочил передним колесом на бачок и упал. Вначале не было сильной боли, по мере продвижения этапа ему стало лучше. Однако на финальных 45 километрах, когда скорость выросла, а подъёмы стали круче, боль усилилась. Ему пришлось ехать до финиша на своей скорости. Теперь ждём вердикт врачей.

 

  До конца Джиро д’Италия-2020 ещё далеко. У нас есть Филиппо и Роан, у которых есть хорошие шансы в разделках. Также у нас есть Кастро и Тэо. Сегодня вечером подведём оценим ситуацию, обдумаем планы на оставшуюся часть гонки».

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Сергей

    Серж

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 26.08.2015

    Не понимаю, почему на нулевом километре столько бачков летает по асфальту?

    1. Имя: Константин

      Konstantin41

      Вчера, 20:11 | Регистрация: 4.07.2017

      Вот именно, а ещё и там, где спуск был

    2. Имя: Денис

      DenisRodikov

      Вчера, 23:49 | Регистрация: 16.05.2015

      Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(

  2. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 19:56 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Серж
    Не понимаю, почему на нулевом километре столько бачков летает по асфальту?
    Может случайно... а может и нет

  3. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 20.06.2019

    Блин, жестко приложился. И до финиша дотянул после этого, с характером у Джи все в полном порядке.

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:14 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: salomon
    Цитата: Серж
    Не понимаю, почему на нулевом километре столько бачков летает по асфальту?
    Может случайно... а может и нет

    Судя по видео бачок был Бахрейн-Мериды. Зачем им устраивать диверсию? Версия, что бачок случайно вылетел из держателя, не рассматривается? Других бачков на дороге не наблюдалось.

    1. RVL

      Вчера, 20:36 | Регистрация: 30.08.2012

      Там бачки как белки скакали через дорогу..вы что? .
      То что не специально в Джи целили -факт. Но на такой узкой дороге без обочины гонцы сами себе такое устраивают...это жесть.
      Ещё быков выпустить туда забыли..

  5. Имя: Сергей

    Серж

    Вчера, 20:24 | Регистрация: 26.08.2015

    Цитата: Earl57
    Цитата: salomon
    Цитата: Серж
    Не понимаю, почему на нулевом километре столько бачков летает по асфальту?
    Может случайно... а может и нет

    Судя по видео бачок был Бахрейн-Мериды. Зачем им устраивать диверсию? Версия, что бачок случайно вылетел из держателя, не рассматривается? Других бачков на дороге не наблюдалось.

    на втором видео видно, что сначала два бачка другого цвета пролетело, потом уже этот, несчастный для Томаса.

  6. Имя: Андрей

    4ndrew

    Вчера, 20:46 | Регистрация: 10.09.2020

    Дурацкая ситуация, из-за какой-то бутылки люди калечатся и вылетают из генерала

  7. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 4.01.2018

    Бахрейновский бачок?

    Хм. В прошлом году Карузо на первом же этапе Тура скосил Фульсанга. Теперь Томас принял бахрейновский "подарок". Да уж...

    Хорошо, что еще в бордюр не влетел, а то вообще все печально могло оказаться.

  8. Имя: Ирина

    AmLoket

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 17.05.2011

    Никогда не нравилось когда гонцы выбрасывают бачки, вечно у них летит криво-косо и становятся дополнительным источником опасности. Пора уже организовывать группу, которая всерьёз займется безопасностью гонщиков. Например, обязать выбрасывать бачки в определённые урны, размещенные через каждый километр. Выбросил на ветер - штраф. Ну это же не шутки!

  9. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 17.07.2014

    Как обидно. В такой хорошей форме был.

  10. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 7.12.2014

    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.

    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608

    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Вчера, 21:57 | Регистрация: 14.12.2015

      Мало наказали. Неприятно все это выглядело. Показной психоз. Он то в машине сидит с комфортом, это гонцов ещё понять можно, а тут такой «театр негодования»!

    2. RVL

      Вчера, 22:19 | Регистрация: 30.08.2012

      Вообще можно просто запретить выбрасывать бачки. И карать безбожно. Определить место как и с питанием. Ничего с ними не случится.безопасность и природа чище. А помните как со шлемами было? Ввели обязалово и вопрос отпал вообще.

      ЗЫ. А то часто бывает, лакнул глоток и выкинул...почти полный бак.

      Как и этот из технички)) где вода, где вода? И херяк бак с водой об землю)  цирк

    3. Имя: Денис

      DenisRodikov

      Вчера, 23:47 | Регистрация: 16.05.2015

      Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...

  11. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:05 | Регистрация: 14.12.2015

    Всех, кто падает и травмируется жалко. Не так конечно они планируют закончить гонку. Том ещё легко отделался, неприятное падение. Там и ограждение, люди и ещё метра 2 и выступ нехилый. Там и каска не спасла бы! Слава богу, он не пострадал так сильно! 
    Вот это сезон, да? Если падения, то с оттяжкой! Сколько уже пострадало? 

  12. Гонщик

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: salomon
    Цитата: Серж
    Не понимаю, почему на нулевом километре столько бачков летает по асфальту?
    Может случайно... а может и нет
    Все сре-ва хороши , может быть вполне не случайность .

  13. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Zhanzhak
    Всех, кто падает и травмируется жалко. Не так конечно они планируют закончить гонку. Том ещё легко отделался, неприятное падение. Там и ограждение, люди и ещё метра 2 и выступ нехилый. Там и каска не спасла бы! Слава богу, он не пострадал так сильно! 
    Вот это сезон, да? Если падения, то с оттяжкой! Сколько уже пострадало? 

    https://www.procyclingstats.com/statistics/start/injuries

  14. Имя: Julia

    SportSpirit

    Вчера, 22:42 | Регистрация: 4.05.2019

    OMG! - мои эмоции после просмотра видео.

     

    Просто Аннушка уже пролила масло.. 

  15. Имя: Ирина

    AmLoket

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 17.05.2011

    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    salomon-Фото
    Чую, щас на Джиро ожидается разброд и шатания . И как прогнозами заниматся уж точно глупо!
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 
    Вот именно! - Моторных спринтерских команд на Джиро не наблюдается. А единственная суперкоманда - Инеос после падения Томаса больше не будет возить пелотон! Так что ребята, некому догонять отрывы !
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Rasmussen
    Учитывая тенденцию феноменальных результатов вундеркиндов, стоит отметить, что обладатель розовой майки Жоао Алмейда имеет хорошую почву для борьбы за генерал, даже несмотря на то, что это его первый гранд-тур.В первой разделке был вторым, опередив Томаса и бросив полторы минуты другим генеральщикам. А впереди еще 2 разделки. На Этне от генеральщиков отстал всего на 12 секунд.Ранее в этом году на Giro dell'Emilia был вторым после Власова, а также поднялся на подиум ГК Вуэльты Бургоса.
    Словенцы, эквадорцы, португальцы... География ширится!
  • Student
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 

  • AmLoket
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересная складывается тенденция, уже перерастающая в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Карапас, Берналь, Погачар. А записные фавориты сдуваются... Если Джиро возьмет и выиграет Caicedo - наверное никто не удивится, так как уже устали удивляться.

    Скорее уж Алмейда и Макналти. Кому там еще 22 года? Это уникально слабый ГТ. Я таких с 2009 года и не вспомню. Мало того, что 2-3 эшелон приехал, так он еще и не готов оказался. Отрыв из 2-х гонщиков пропилил всю гору и доехал! Еще и Ейтса высадили на пустом месте..

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.
     
    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

    Считаю, что многие его недооценивают. Белая майка Джиро, и 4-е место Вуэльты, +2 попадания в топ-10 на ГТ. Может и зацепить Джиро. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    SportSpirit-Фото

    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.

     

    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

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