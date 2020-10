Падение Геранта Томаса на старте 3 этапа Джиро д'Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

Капитан велокоманды Ineos Grenadiers Герант Томас упал на спуске в Энне, в нейтральной зоне, наехав на бачок, когда пелотон направлялся к километру 0 на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020. 34-летний британский велогонщик держался в основной группе до начала финального подъёма на Этну.

После прохождения 2-го промежуточного спринта этапа, когда возглавившая пелотон команда Trek-Segafredo взвинтила темп, лидер велокоманды INEOS Grenadiers переместился в хвост пелотона, а затем выпал. С ним в качестве помощника остался в том числе на тот момент обладатель розовой майки лидера Джиро д'Италия-2020 Филиппо Ганна (Filippo Ganna).

В какой-то момент Геранту Томасу удалось добрать хвост пелотона, но затем он снова выпал и в итоге финишировал с отставанием в 12 минут и 19 секунд и потерял все шансы в борьбе за розовую майку.

После финиша в сети появились кадры падения Геранта Томаса на высокой скорости.

We've been sent footage of Thomas' crash by Scordia CT.



Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2