Ильнур Закарин и Павел Кочетков попали в завал на 7-м этапе Джиро д’Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:50
Велокоманда CCC о попадании в завал Ильнура Закарина и Павла Кочеткова
7-й этап Джиро д’Италия-2020, пройденный пелотоном на самой высокой в истории итальянского Гранд-тура скорости, не обошёлся без падений велогонщиков. Один из массовых завалов произошёл ровно за 45 км до финиша. В него попали и российские велогонщики команды CCC Ильнур Закарин и Павел Кочетков. Они вернулись в гонку, но догнать пелотон им удалось лишь за 17 км до финиша.
В пресс-релизе команды CCC сообщается, что и Ильнур Закарин, и Павел Кочетков получили травмы.
Врач велокоманды CCC Даниэле Дзаккария (Daniele Zaccaria): «Павел Кочетков довольно сильно ударился во время большого завала за 45 км до финиша. Рентген, сделанный после этапа, не выявил переломов. Но у Павла сильная боль в левой стороне тела и многочисленные ушибы. Поэтому мы будем следить за его состоянием, а решение о том, продолжит ли он гонку, примем перед стартом 8-го этапа.
Ильнур Закарин также попал в завал. У него ушиб шеи, глубокая рваная рана бедра, причиной которого стала цепь. Однако это не должно сильно повлиять на его гонку».
Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2020
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