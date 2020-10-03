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Ильнур Закарин и Павел Кочетков попали в завал на 7-м этапе Джиро д’Италия-2020

Велокоманда CCC о попадании в завал Ильнура Закарина и Павла Кочеткова

 

 

  7-й этап Джиро д’Италия-2020, пройденный пелотоном на самой высокой в истории итальянского Гранд-тура скорости, не обошёлся без падений велогонщиков. Один из массовых завалов произошёл ровно за 45 км до финиша. В него попали и российские велогонщики команды CCC Ильнур Закарин и Павел Кочетков. Они вернулись в гонку, но догнать пелотон им удалось лишь за 17 км до финиша.

 

В пресс-релизе команды CCC сообщается, что и Ильнур Закарин, и Павел Кочетков получили травмы.

 

Ильнур Закарин и Павел Кочетков попали в завал на 7-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Ильнур Закарин и Павел Кочетков попали в завал на 7-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  Врач велокоманды CCC Даниэле Дзаккария (Daniele Zaccaria): «Павел Кочетков довольно сильно ударился во время большого завала за 45 км до финиша. Рентген, сделанный после этапа, не выявил переломов. Но у Павла сильная боль в левой стороне тела и многочисленные ушибы. Поэтому мы будем следить за его состоянием, а решение о том, продолжит ли он гонку, примем перед стартом 8-го этапа.

 

  Ильнур Закарин также попал в завал. У него ушиб шеи, глубокая рваная рана бедра, причиной которого стала цепь. Однако это не должно сильно повлиять на его гонку».

 

 

 

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2020

 

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Теги к статье: Ильнур Закарин Ilnur Zakarin CCC Team Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • Адриен
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (5)
    Адриен-Фото
    Да гонка не при чём ... Обычное обозначение бурной деятельности, демонстрация борьбы с пандемией, короче - ПОЛИТИКА.
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    Николай Степаныч-Фото
    Мдаааааа. Мировой заговор, не иначе.
  • velodoctor
    Фотогалерея 7-го этапа Джиро д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Ильнур сегодня потратился неплохо, 2 раза догонял пелотон, выходил на смены. Невезучий он. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    Maxim Popov-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Чувствую так и гонка закончится по непредвидимым обстоятельствам, резко без горных разборок. Короче, кто не успел, тот опоздал. Ковид бушует в Европе.
    Уточнение, бушуют власти и средства массовой дезъинформации) Курдюков что то там говорит про итальянскую мафию, а сам тем временем во всю пиарит ***редиска***демию и ношение масок. Хотя я думаю он сам понимает чем может аукнуться постоянное ношение этих масок
  • Серафим
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (12)
    Серафим-Фото
    две майки Тома конечно впечатляют. Кстати. сам Томми считает, что классики по 260 км - это не его, он просто не может ездить такие дистанции. Зато горные подъемы - это то в чем он может быть лучше других.
    Насколько позволяет мое понимание английского - честно, так себе.
  • galusikga
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (12)
    galusikga-Фото
    Цитата: BaTman
     На самом деле, я бы на его месте то же не понимал бы. Вырастили Берналя, Томас ещё в форме, куча новых людей, но никто ничего не показывает.
     
     И пока из значимого победа Квято на этапе, и победы Ганны. Причём явно видно, что у них нет генеральщика взамен Фруму, который мог везде добывать преимущество и отвечать на все атаки.  Получается какой то поезд без машиниста. 
     
    и то, эти победы стали возможны только после схода капитанов. многие в инеосах капитально сдерживают свои амбиции
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Из последних кадровых решений мне нравится только Том Пидкок. Все остальное - размывание самой сути команды. И надо дать понять Рэтклиффу, что процесс быстрым не будет, потому что самые лучшие уже разобраны..

    А Пидкок тем временем... Сегодня...

     

     

    The only rainbow jersey up for grabs on day three of the 2020 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Championships in Leogang, Austria, went to Tom Pidcock (GBR) who comprehensively beat Christopher Blevins (USA) and Joel Roth (SUI).

    Under-23 Men’s XCO: Pidcock’s party time!
    Two days after winning the UCI E-mountain bike XC World Champion title Great Britain's Tom Pidcock hit the track again in Leogang on a slightly shorter course, with a little less mud and 250 fewer Watts assistance, but with the same hunger to win, whatever the discipline and regardless of the conditions. He went in search of his second rainbow jersey of the week, only days after he won both Elite XCC short course World Cup races at this first attempt in the Nov? M?sto na Morav? (NMNM) World Cup double-header, and just two weeks after being drafted into the GBR squad for the UCI Road World Championships at Imola.

  • Гонщик
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (5)
    Гонщик-Фото

    Бредятина какая-то , чем гонка помешала этим паникёрам .

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    patar-Фото

    и снова вторая...

    Честно говоря, Кофидис вообще уныло смотрится. И на ТДФ и здесь. Они вообще в спринтах не участвуют, или где-то на втором плане. И по отрывам их не припомню..

  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    flugegeheimen-Фото
    Не складывается у Сагана на грандтурах в этом году. Надеюсь, этапчик зацепит, а то совсем приуныл Петюня

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