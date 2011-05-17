Майкл Мэттьюс снялся с Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 12:01
Майкл Мэттьюс не выйдет на старт 10-го этапа Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19
Photo Credits: LaPresse
30-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс снялся с Джиро д’Италия-2020 перед стартом 10-го этапа. ПЦР-тест, сделанный в день отдыха, показал наличие Covid-19. У Майкла Мэттьюса нет симптомов, он чувствует себя здоровым. Результаты теста получены сегодня утром, 13 октября. Сейчас Мэттьюс находится на карантине.
У всех остальных гонщиков и персонала велокоманды Sunweb результаты тестов на Covid-19 отрицательные, ни у кого из них не проявляются симптомы болезни. Команда продолжит внимательно следить за здоровьем и проявлять максимальную дисциплину, сохраняя границы своего «пузыря».
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