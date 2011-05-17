VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Мэттьюс снялся с Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

Майкл Мэттьюс не выйдет на старт 10-го этапа Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

 

Майкл Мэттьюс снялся с Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

Photo Credits: LaPresse

 

  30-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс снялся с Джиро д’Италия-2020 перед стартом 10-го этапа. ПЦР-тест, сделанный в день отдыха, показал наличие Covid-19. У Майкла Мэттьюса нет симптомов, он чувствует себя здоровым. Результаты теста получены сегодня утром, 13 октября. Сейчас Мэттьюс находится на карантине.

 

  У всех остальных гонщиков и персонала велокоманды Sunweb результаты тестов на Covid-19 отрицательные, ни у кого из них не проявляются симптомы болезни. Команда продолжит внимательно следить за здоровьем и проявлять максимальную дисциплину, сохраняя границы своего «пузыря».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Палтос Края

    56X11

    Вчера, 12:11 | Регистрация: 18.06.2019

    И не один итальянец?

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 12:13 | Регистрация: 27.07.2011

    блин..теперь опасно за Вилко..как бы всей командой не улететь..

  3. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 12:30 | Регистрация: 5.09.2020

    По ходу дела, на последнем этапе в Милане гонщиков уже не будет!

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 12:58 | Регистрация: 4.08.2018

      Вот прямо сегодня желющим оставшимся генеральщикам надо костьми лечь, но этап выиграть и розовую майку забирать. Я это уже говорил, но еще повторюсь, что любой день может стать последним для гонки.

      Вполне возможно, что неделю протянут до дня отдыха, а там новые тесты и все может быть. 

    1. Имя: Iuri

      tiuteamd

      Вчера, 13:10 | Регистрация: 10.07.2017

      тесты делают каждый день.

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Вчера, 13:18 | Регистрация: 4.08.2018

        Насколько знаю, выборочные. А тотальное тестирование вечером перед днем отдыха и в день отдыха.
        Хотя теперь все может быть.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 13:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Джиро выявит победителя не по победам, а по тому кто останется последним незараженным короновирусом в Милане. Ахаааааааааааааааааааааа! Картина в Милане: Заезжает на финиш один гонец.))))

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 15:37 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Astanaforever
    Джиро выявит победителя не по победам, а по тому кто останется последним незараженным короновирусом в Милане. Ахаааааааааааааааааааааа! Картина в Милане: Заезжает на финиш один гонец.))))
    И это конечно - Фульсан ?

  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Серафим
    Насколько знаю, выборочные. А тотальное тестирование вечером перед днем отдыха и в день отдыха.
    Хотя теперь все может быть.

    Веньи сказал, что Санвеб, Инеос и AG2R в четверг снова протестируют на ковид.

    То есть те команды, где были положительные тесты.

    1. Имя: Ирина

      AmLoket

      Вчера, 19:46 | Регистрация: 17.05.2011

      А Инеос и AG2R когда умудрились "залететь"?

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Вчера, 20:41 | Регистрация: 7.12.2014

        У них не гонщики, а стафф.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 октября

Manuel Belletti (Androni Giocattoli)

15 октября

Lluis Mas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (102)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)