Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт: "Пока не пересёк финиш, ехал так, будто это обычный этап"

25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) стал победителем Джиро д’Италия-2020. Он опередил лидировавшего в общем зачёте благодаря 86 сотым секунды австралийского гонщика команды Sunweb Джея Хиндли (Jai Hindley) в финальной индивидуальной гонке на время, что позволило выиграть генеральную классификацию с преимуществом в 39 секунд.

Тео Геоган Харт стал вторым британским победителем Джиро д’Италия после Криса Фрума, выигравшего Гранд-тур в 2018 году. Никогда ещё гонщик не выигрывал итальянский Гранд-тур, в первый раз надев розовую майку лидера на финальном этапе.

Тео Геоган Харт также стал победителем двух этапов Джиро д’Италия-2020. Он поднялся в топ-5 общего зачёта после победы на 15-м этапе с финишем на Пьянкавалло. После 2-го места на 18-м этапе британский гонщик шёл 3-м в общем зачёте, после победы на 20-м этапе поднялся на 2-ю строчку и уступал ближайшему сопернику Джею Хиндли всего 86 сотых секунды.

Помимо победы в генеральной классификации Тео Геоган Харт стал победителем классификации лучшего молодого гонщика, в которой его соперником также был Джей Хиндли (Sunweb), и занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.

Также Тео Геоган Харт по итогам Джиро д’Италия-2020 набрал больше всех очков в личный зачёт Мирового рейтинга – 1142 очка.

Photo Credits: LaPresse

Тео Геоган Харт: «Невероятные три недели. Этим утром не верил, что победа возможна, но вот мы выиграли. Ух ты!

Прошлым вечером чувствовал себя совершенно спокойно. А утром в комнате пережил странные два часа, во время которых старался не думать ни о чём – слушал хорошую музыку. Это был единственный раз, когда подумал, а в остальном разделка была довольно простой. Я погрузился в процесс – что будет, то и будет.

Брэд (Уиггинс) дал мне превосходный совет концентрироваться на себе и том, что делаю. То же самое мне в сообщении прошлым вечером сказал Джи. Эти ребята были для меня примером половину моей жизни. Они вдохновляли меня, благодаря им и команде, которая меня воодушевляла, я достиг этого момента.

Пока не пересёк финишную черту, старался ехать так, будто это просто один из этапов или воскресная тренировка. Главным было проехать и увидеть семью и друзей на финише.

Для всех в мире этот год необычный. Я не был дома с прошлого года. С нетерпением жду встречи с братьями и сёстрами. Будет странно покинуть «пузырь» команды. И потрясающе, что я уезжаю как победитель Джиро д’Италия.

Поздравляю Джея и Вилко Келдермана с финишем на подиуме. Это была великолепная борьба. До самых последних минут я не думал, что выиграю Джиро д’Италия.

Хотелось бы видеть больше велоспорта в Лондоне, больше разнообразия в велоспорте, популярность которого выросла в Лондоне. Думаю, это потрясающий вид спорта. Он приводит тебя в невероятные места, знакомит с прекрасными людьми. Надеюсь, я смогу вдохновить детей из Хакни (Hackney) найти для себя большую мечту не только в велоспорте».

Тео Геоган Харт стал четвёртым британским велогонщиком, выигравшим Гранд-тур под руководством Дэйва Брэйлсфорда, после Брэдли Уиггинса, Криса Фрума, Геранта Томаса.

Photo Credits: LaPresse

Дэйв Брэйлсфорд, глава велокоманды Ineos Grenadiers: «Я не сдержал слёз. Когда мы только начали работать в команде, Тео прогуливал школу и приходил смотреть Брэда и ребят. Тео рассказал нам, как ехал за Брэдом. И он оказался в команде, и внезапно он стал победителем. Это трудно осознать, это мечта.

Будем честны, в этом году у нас череда резких падений и взлётов. Но в этом году мы узнали, что ничего не кончено, пока идёт гонка.

Мне очень, очень понравилось, как ехала команда. Я был ужасно расстроен случившимся с Герантом, был раздавлен.

Подумал, что Филиппо Ганна задал тон, когда выиграл в майке чемпиона мира, а потом надел розовую майку. Конечно, падение Геранта опустошило нас. Но Филиппо одержал невероятную победу на групповом этапе (5-м), и все почувствовали уверенность. Мы подумали, что продолжим бороться в гонке. Тео сказали нацелиться на генеральную классификацию и следить за своим выступлением. Все, кто уезжали в отрыв, боролись, все, кто не присматривал за Тео. Поэтому они всё просто крушили.

В молодости я пришёл в этот спорт, потому что люблю велогонки. За прошлые 10 лет мы одержали много побед, но когда становишься старше, задумываешься о том, что является главным. Помимо стиля ведения гонок не менее важно, как мы приходим к ним.

Это история Роана Денниса или Тео, который в Лондоне увидел Брэдли, когда мы открывали команду Sky. И вот чего он добился сейчас. Он восхищался Брэдли, поэтому я так сильно радуюсь».