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Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт: "Пока не пересёк финиш, ехал так, будто это обычный этап"

 

 

 

 

  25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) стал победителем Джиро д’Италия-2020. Он опередил лидировавшего в общем зачёте благодаря 86 сотым секунды австралийского гонщика команды Sunweb Джея Хиндли (Jai Hindley) в финальной индивидуальной гонке на время, что позволило выиграть генеральную классификацию с преимуществом в 39 секунд.

 

  Тео Геоган Харт стал вторым британским победителем Джиро д’Италия после Криса Фрума, выигравшего Гранд-тур в 2018  году. Никогда ещё гонщик не выигрывал итальянский Гранд-тур, в первый раз надев розовую майку  лидера на финальном этапе.

 

 Тео Геоган Харт также стал победителем двух этапов Джиро д’Италия-2020. Он поднялся в топ-5 общего зачёта после победы на 15-м этапе с финишем на Пьянкавалло. После 2-го места на 18-м этапе британский гонщик шёл 3-м в общем зачёте, после победы на 20-м этапе поднялся на 2-ю строчку и уступал ближайшему сопернику Джею Хиндли всего 86 сотых секунды.

 

  Помимо победы в генеральной классификации Тео Геоган Харт стал победителем классификации лучшего молодого гонщика, в которой его соперником также был Джей Хиндли (Sunweb), и занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.

 

Также Тео Геоган Харт по итогам Джиро д’Италия-2020 набрал больше всех очков в личный зачёт Мирового рейтинга – 1142 очка.

 

Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Тео Геоган Харт: «Невероятные три недели. Этим утром не верил, что победа возможна, но вот мы выиграли. Ух ты!

 

  Прошлым вечером чувствовал себя совершенно спокойно. А утром в комнате пережил странные два часа, во время которых старался не думать ни о чём – слушал хорошую музыку.  Это был единственный раз, когда подумал, а в остальном разделка была довольно простой. Я погрузился в процесс – что будет, то и будет.

 

  Брэд (Уиггинс) дал мне превосходный совет концентрироваться на себе и том, что делаю. То же самое мне в сообщении прошлым вечером сказал Джи. Эти ребята были для меня примером половину моей жизни. Они вдохновляли меня, благодаря им и команде, которая меня воодушевляла, я достиг этого момента.

 

  Пока не пересёк финишную черту, старался ехать так, будто это просто один из этапов или воскресная тренировка. Главным было проехать и увидеть семью и друзей на финише.

 

  Для всех в мире этот год необычный. Я не был дома с прошлого года. С нетерпением жду встречи с братьями и сёстрами. Будет странно покинуть «пузырь» команды. И потрясающе, что я уезжаю как победитель Джиро д’Италия.

 

  Поздравляю Джея и Вилко Келдермана с финишем на подиуме. Это была великолепная борьба. До самых последних минут я не думал, что выиграю Джиро д’Италия.

 

  Хотелось бы видеть больше велоспорта в Лондоне, больше разнообразия в велоспорте, популярность которого выросла в Лондоне. Думаю, это потрясающий вид спорта. Он приводит тебя в невероятные места, знакомит с прекрасными людьми. Надеюсь, я смогу вдохновить детей из Хакни (Hackney) найти для себя большую мечту не только в велоспорте».

 

Тео Геоган Харт стал четвёртым британским велогонщиком, выигравшим Гранд-тур под руководством Дэйва Брэйлсфорда, после Брэдли Уиггинса, Криса Фрума, Геранта Томаса.

 

Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава велокоманды Ineos Grenadiers: «Я не сдержал слёз. Когда мы только начали работать в команде, Тео прогуливал школу и приходил смотреть Брэда и ребят. Тео рассказал нам, как ехал за Брэдом. И он оказался в команде, и внезапно он стал победителем. Это трудно осознать, это мечта.

 

  Будем честны, в этом году у нас череда резких падений и взлётов. Но в этом году мы узнали, что ничего не кончено, пока идёт гонка.

 

  Мне очень, очень понравилось, как ехала команда. Я был ужасно расстроен случившимся с Герантом, был раздавлен.

 

  Подумал, что Филиппо Ганна задал тон, когда выиграл в майке чемпиона мира, а потом надел розовую майку. Конечно, падение Геранта опустошило нас. Но Филиппо одержал невероятную победу на групповом этапе (5-м), и все почувствовали уверенность. Мы подумали, что продолжим бороться в гонке. Тео сказали нацелиться на генеральную классификацию и следить за своим выступлением. Все, кто уезжали в отрыв, боролись, все, кто не присматривал за Тео. Поэтому они всё просто крушили.

 

  В молодости я пришёл в этот спорт, потому что люблю велогонки. За прошлые 10 лет мы одержали много побед, но когда становишься старше, задумываешься о том, что является главным. Помимо стиля ведения гонок не менее важно, как мы приходим к ним.

 

  Это история Роана Денниса или Тео, который в Лондоне увидел Брэдли, когда мы открывали команду Sky. И вот чего он добился сейчас. Он восхищался Брэдли, поэтому я так сильно радуюсь».  

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. s75

    Сегодня, 01:57 | Регистрация: 9.06.2015

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Комментарии

  • s75
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (1)
    s75-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Тао должен Роану проставиться.
    Причем, хорошо проставиться, шампусика тут будет явно недостаточно.

    Деннис один из Героев этой Джиро. 
    Вывез пацанов на подиум. А своего парня привез к Победе.

    ЗЫ: Но, пацаны этого стоили, Заслужили!

    Браво, Тао!
    Браво, Джей!
    И Брависсимо, Роан!
     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Он просто ехал на все деньги.
    Ну и, согласен, опасался за то, что форма уходит.
    Вот и выдал виражи! )

    А вообще Ганна фантастик на этой Джиро!
    3 разделки 3 победы + горный этап прихватил!

    Может, в генералы пойдет? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Он еще седьмой возьмет, очень надеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    У них есть Команда. Это дорого стоит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо всем велогонщикам, которые несмотря на ужасную погодку сделали весьма красивый этап, причём и в отрыве, и в общем пелотоне (т.е. что от него осталось).

    Роглу дёргали и проверяли все кто хотел, но больше всего его проверила именно холодная погода (считаю это ключевым фактором такого себе мини нокдауна для Примоша). С другой стороны все были в равных условиях, а вот что было бы на самом деле если б оставили Обиск и Турмале...ого на финише действительно отставание между генеральщиками измералось явно больше 1-2 минут.

    Ну а Карапаза с первой его красной майкой на Вуэльте, да и вообще для ИНЭОСа это пожалуй самый яркий день в истории команды на ГТ: 1 победа на этапе и сразу 3 майки...во выДали!

  • s75
    Фотогалерея 21-го этапа Джиро ... (1)
    s75-Фото

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    Gerasim-Фото
    Спасибо за информацию.Я так понял Мовистар хитрые понеслись...некрасиво по отношению к лидеру
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    s75-Фото
    возвращение идет гораздо тяжелее, чем он предполагал
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

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