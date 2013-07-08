Джиро д’Италия-2020. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2020 стартует 3 октября в Монреале (Monreale) с индивидуальной гонки на время c финишем в Палермо на Сицилии. После 4 дней на Сицилии, где велогонщики покорят Этну, пелотон переберется на материк и поедет на север в сторону Альп по побережью Адриатики.

Первая неделя завершится в Аппенинах горным этапом с финишем в подъем 1 категории. Вторую неделю завершают индивидуальная разделка и следом первый альпийский горный этап с финишем на Пьянкавалло.

Заключительная неделя Джиро д’Италия-2020 отдана Альпам с заездом во Францию, где велогонщикам предстоить преодолеть Стельвио, Изоар, Аньелло и множество других гор. 103-й выпуск Джиро д’Италия закончится 25 октября в Милане индивидуальной гонкой на время. Маршрут Джиро д’Италия-2020 протяженностью 3497,9 км проложен по территории Италии и Франции.

3.10. Суббота. Этап 1: Монреале - Палермо (ITT), 15,1 км

Монреале (Monreale, провинция Палермо, автономный регион Сицилия) впервые принимает старт этапа и всей Джиро д'Италия. Монреале - пригород Палермо, расположенный на юго-западе на возвышенности. Со старта велогонщики начнут подъем с несколькими поворотами до вершины 4 категории Собор Монреале (Monreale-Cattedrale, 250 – 312 м, протяжённость 1,1 км, перепад 62 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%).

Подъем начинается плавно, после небольшого спуска участников ударит по ногам 300 метровая стенка с градиентами от 12 до 18%, где будет разыграна первая горная премия и первая 4-й категории на Джиро д'Италия-2020.

Первый по времени на вершине подъема, где расположена промежуточная отсечка времени, станет первым обладателем синей майки лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2020.

Пройдя наивысшую точку 1-го этапа, придётся преодолеть скоростной спуск протяженностью 2,7 км до Корсо Калатафими (Corso Calatafimi) с двумя опасными поворотами и пологим 5,6-километровым участком спуска по длинной прямой дороге.

На 9,4 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени. 3,8 км относительной равнины на север с шестью поворотами и разворотом на 180 градусов на юг приведут к заключительным 1,9 км прямой дороги до финиша в Палермо (Palermo, административный центр провинции Палермо и автономного региона Сицилия).

В последний раз этап Джиро д'Италия финишировал в 2008 году, и также это была разделка на 1-м этапе, только командная.

Таким образом, велогонщики, стартовав в глубине острова, спустятся практически к побережью Тирренского моря. Разделка скоростная - под спуск с длинными прямыми и с небольшой стенкой с градиентами до 18% в начале дистанции. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени.

Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 16 минут до 18 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 13:15 (CET). Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну, Роана Денниса, Геранта Томаса, Винченцо Нибали, Майкла Мэттьюса и других.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, а, возможно, и белую майку лидера молодежной классификации.



4.10. Воскресенье. Этап 2: Алькамо - Агридженто, 149 км

Алькамо (Alcamo, провинция Трапани, автономный регион Сицилия) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Этап с финишем в подъем 4-й категории. Со старта пелотон отправится на юг и преодолеет два некатегорийных подъема и один подъем 4-й категории Санта Нинфа (Santa Ninfa, 208 – 445 м, протяжённость 5,6 км, перепад 237 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%).

После спуска с наивысшей точки 2-го этапа велогонщиков снова поедут в подъем до Партанны (Partanna), где разыграют первый промежуточный спринт на Джиро д'Италия-2020.

Повернув на юго-восток, последующие 90 км пелотон поедет вдоль побережья Средиземного моря. В Порто Эмпедокле (Porto Empedocle) будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе.

Достигнув самой южной точки маршрута Джиро д'Италия-2020, пелотон развернется на север и приедет в Агридженто (Agrigento, административный центр провинции Агридженто, автономный регион Сицилия).

Этап финиширует на вершине подъема 4-й категории Агридженто (Agrigento, 48 – 243 м, протяжённость 3,7 км, перепад 195 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 9%).

В 2008 году в Агридженто также в подъём финишировал этапа Джиро д'Италия, победу тогда одержал Рикардо Рикко.

Такой ступенчатый подъём подходит многим гощикам - в числе претендентов можно назвать Майкла Вудса, Саймона Йейтса, Якоба Фульсанга, Александра Власова, Рафаля Майку, Диего Улисси, Геранта Томаса, Винченцо Нибали, Майкла Мэттьюса, Петера Сагана и других.



5.10. Понедельник. Этап 3: Энна - Этна (Пьяно Провенцана), 150 км

Энна (Enna, административный центр провинции Энна, автономный регион Сицилия) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. От географического центра острова Сицилия пелотон отправится к самой высокой точке острова.

Это этап с пересечённым рельефом и с финишем в подъем первой категории. Со старта пелотон отправится на восток и примерно через 100 км повернет на север. На 131 км после розыгрыша второго промежуточного спринта на этапе в Лингваглосса (Linguaglossa) пелотон поворачивает на запад и начинается восхождение на заключительный подъем дня.

Этна (Etna, 1 категория, 545 - 1793 м, протяжённость 18,8 км, перепад высот 1248 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 13%). На первых 14 км средние градиенты в районе 5-7%, далее полочка и заключительные 3 км подъема со средним градиентом 8,8% и максимальным в 13%.

Первый подъем 1-й категории на Джиро д'Италия-2020. Этот этап - первая проверка генеральщиков. Выиграть на этом этапе Джиро д’Италия-2020 нельзя, но проиграть можно. Покоритель Этны становится обладателем синей майки лидера горной классификации.

Фаворитами можно назвать Саймона Йейтса, Александра Власова, Рафаля Майку, Геранта Томаса, Винченцо Нибали, Стевена Крейсвека, Якоба Фульсанга и других.

В истории итальянского Гранд-тура на Этну (Etna, провинция Катания, автономный регион Сицилия) будут подниматься в шестой раз - впервые подъём появился в 1967 году.

В этот раз подниматься будут с восточного склона, а в последний раз на Этну поднимались с южного склона на Джиро д’Италия в 2018 году, тогда

" Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) вместе со своим товарищем по велокоманде Mitchelton-Scott Джеком Хейгом (Jack Haig) отобрался в многочисленный отрыв дня. На подъёме к вершине Этны Джек Хейг большую часть времени работал в голове отрыва. За 5,5 км до вершины Этна, на самом крутом отрезке подъёма, Чавес атаковал из проредившегося отрыва, добрал уехавшего ранее Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) из велокоманды Bardiani-CSF, а затем продолжил удаляться от соперников в одиночку. За 1,5 км до финиша у Чавеса было около 25 секунд преимущества. Тем временем в группе розовой майки также начался просев. Многие претенденты на генеральную классификацию атаковали, но успешным стал рывок Саймона Йейтса (Simon Yates), который атаковал за 1,5 км до финиша. Тибо Пино (Thibaut Pinot) из велокоманды Groupama-FDJ попытался поехать за британским велогонщиком, но отстал. Саймон Йейтс на финальном километре подъёма догнал своего товарища по команде Эстебана Чавеса и они вместе доехали до финиша. Эстебан Чавес первым пересёк финишную черту, а Саймон Йейтс возглавил генеральную классификацию."

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