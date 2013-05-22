- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Джиро д'Италия-2020. Розовая майка. Претенденты
Джиро д’Италия-2020 в этом году - "Гранд-тур опавших листьев". По мере продвижения гонки на север Италии опавших листьев будет всё больше, а иногда им на смену придут снежные вершины на высотах за 2000 м над уровнем моря.
На Этне, в Апеннинах, Альпах Италии и Франции и до финиша индивидуальной разделки на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo) в Милане будет сохраняться напряжение в борьбе за розовую майку.
Если раньше погода вносила свои коррективы по ходу гонки, то в этом году ещё и коронавирус может нарушить планы организаторов и гонщиков, он уже изменил первоначальный маршрут гонки и "благодаря" ему гонка переместилась на октябрь месяц.
И теперь вместо одной "гонки опавших листьев" мы сможем увидеть 21 этап по осенней Италии, по итогам которых определится, кто же станет победителем 103-го выпуска итальянского Гранд-тура.
Составы команд Джиро д'Италия-2020.
Сезон, перевернувший планы велогонщиков, труднейший маршрут и непривычное время проведение Гранд-тура повлияют на расстановку сил. Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, лишь даём общую картину перед стартом 103-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2020. Вы можете принять участие в опросе, прикрепленном к статье, где необходимо выбрать одного претендента.
Претенденты на борьбу за розовую майку Джиро д'Италия-2020
Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), 35 лет
Лучший результат на Джиро д’Италия: двукратный победитель (2013, 2016).
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 18
Герант Томас (Team INEOS Grenadiers), 34 года
©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area
Лучший результат на Джиро д’Италия: 80-е место в 2012 году.
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 17
Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma), 33 года
Лучший результат на Джиро д’Италия: 4-й в 2016 году.
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 7
Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), 28 лет
PHOTO CREDIT: LaPresse
Лучший результат на Джиро д’Италия: 8-е место в 2019 году.
Количество гоночных дней после рестарта сезона:18
Рафал Майка (Bora-hansgrohe), 31 год
Лучший результат на Джиро д’Италия: 5-е место в 2016 году.
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 19
Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), 35 лет
Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team
Лучший результат на Джиро д’Италия: 12-е место в 2016 году.
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 17
Вилко Келдерман (Sunweb), 28 лет
Лучший результат на Джиро д’Италия: 7-е место в 2014 году.
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 14
Александр Власов (Astana Pro Team), 24 года
Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team
Лучший результат на Джиро д’Италия: -
Количество гоночных дней после рестарта сезона: 16
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