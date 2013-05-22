Джиро д'Италия-2020. Розовая майка. Претенденты

Джиро д’Италия-2020 в этом году - "Гранд-тур опавших листьев". По мере продвижения гонки на север Италии опавших листьев будет всё больше, а иногда им на смену придут снежные вершины на высотах за 2000 м над уровнем моря.

На Этне, в Апеннинах, Альпах Италии и Франции и до финиша индивидуальной разделки на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo) в Милане будет сохраняться напряжение в борьбе за розовую майку.

Если раньше погода вносила свои коррективы по ходу гонки, то в этом году ещё и коронавирус может нарушить планы организаторов и гонщиков, он уже изменил первоначальный маршрут гонки и "благодаря" ему гонка переместилась на октябрь месяц.

И теперь вместо одной "гонки опавших листьев" мы сможем увидеть 21 этап по осенней Италии, по итогам которых определится, кто же станет победителем 103-го выпуска итальянского Гранд-тура.

Составы команд Джиро д'Италия-2020.

Сезон, перевернувший планы велогонщиков, труднейший маршрут и непривычное время проведение Гранд-тура повлияют на расстановку сил. Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, лишь даём общую картину перед стартом 103-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2020. Вы можете принять участие в опросе, прикрепленном к статье, где необходимо выбрать одного претендента.

Претенденты на борьбу за розовую майку Джиро д'Италия-2020



Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), 35 лет

Лучший результат на Джиро д’Италия: двукратный победитель (2013, 2016).

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 18

Герант Томас (Team INEOS Grenadiers), 34 года

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

Лучший результат на Джиро д’Италия: 80-е место в 2012 году.

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 17

Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma), 33 года

Лучший результат на Джиро д’Италия: 4-й в 2016 году.

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 7

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), 28 лет

PHOTO CREDIT: LaPresse

Лучший результат на Джиро д’Италия: 8-е место в 2019 году.

Количество гоночных дней после рестарта сезона:18

Рафал Майка (Bora-hansgrohe), 31 год

Лучший результат на Джиро д’Италия: 5-е место в 2016 году.

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 19

Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), 35 лет

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

Лучший результат на Джиро д’Италия: 12-е место в 2016 году.

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 17

Вилко Келдерман (Sunweb), 28 лет

Лучший результат на Джиро д’Италия: 7-е место в 2014 году.

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 14

Александр Власов (Astana Pro Team), 24 года

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

Лучший результат на Джиро д’Италия: -

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 16