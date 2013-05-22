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Джиро д'Италия-2020. Розовая майка. Претенденты

 Джиро д'Италия-2020. Розовая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  Джиро д’Италия-2020 в этом году - "Гранд-тур опавших листьев". По мере продвижения гонки на север Италии опавших листьев будет всё больше, а иногда им на смену придут снежные вершины на высотах за 2000 м над уровнем моря.

 

  На Этне, в Апеннинах, Альпах Италии и Франции и до финиша индивидуальной разделки на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo) в Милане будет сохраняться напряжение в борьбе за розовую майку.

 

  Если раньше погода вносила свои коррективы по ходу гонки, то в этом году ещё и коронавирус может нарушить планы организаторов и гонщиков, он уже изменил первоначальный маршрут гонки и "благодаря" ему гонка переместилась на октябрь месяц.

 

  И теперь вместо одной "гонки опавших листьев" мы сможем увидеть 21 этап по осенней Италии, по итогам которых определится, кто же станет победителем 103-го выпуска итальянского Гранд-тура.

 

 

Составы команд Джиро д'Италия-2020.

 

 

 Сезон, перевернувший планы велогонщиков, труднейший маршрут и непривычное время проведение Гранд-тура повлияют на расстановку сил. Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, лишь даём общую картину перед стартом 103-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2020. Вы можете принять участие в опросе, прикрепленном к статье, где необходимо выбрать одного претендента.

 

 

Претенденты на борьбу за розовую майку Джиро д'Италия-2020

 

 

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), 35 лет

  

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: двукратный победитель (2013, 2016).

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 18

 

Герант Томас (Team INEOS Grenadiers), 34 года 

 

Герант Томас

©Photo credit: INEOS Grenadiers Press Area

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: 80-е место в 2012 году.

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 17

 

Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma), 33 года

  

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: 4-й в 2016 году.

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 7

 

 

 Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), 28 лет

 

 

Саймон Йейтс победитель Тиррено-Адриатико-2020

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: 8-е место в 2019 году.

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона:18

 

  

Рафал Майка (Bora-hansgrohe), 31 год

 

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: 5-е место в 2016 году.

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 19

 

Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), 35 лет

Джиро д'Италия-2020. Розовая майка. Претенденты 

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: 12-е место в 2016 году.

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 17

 

Вилко Келдерман (Sunweb), 28 лет

 

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: 7-е место в 2014 году.

 

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 14

 

 

Александр Власов (Astana Pro Team), 24 года

   

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

Лучший результат на Джиро д’Италия: -

Количество гоночных дней после рестарта сезона: 16

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур велолайв велоспорт розовая майка Джиро д'Италия-2020 Мировой Тур UCI превью

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?


  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 08:21 | Регистрация: 15.04.2018

    Конечно из-за скомконости гранд туров всё на тур бросили,Джиро на много слабее по именам! Думаю Томас или Йетс заберёт! Кройсвайк слишком редко атакует,так не выйграть,и состав команды нулевой! Но хорошая разделка при нём. Нибали не понятно в какой форме вообще,мне кажется не потянет

  2. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 08:25 | Регистрация: 22.06.2018

    С преобразованным календарем Джиро, конечно, не повезло, - оказались воткнуты между двумя другими грантурами, чья связка, конечно же, дает больше возможностей для реализации. Но и организаторы, надо признать, не смогли предложить достаточно интересный маршрут, чтобы завлечь больше претендентов.

    Слишком много ITT-километров, так что победителем скорее всего, станет не лучший генеральщик, а тот, кто умеет в разделку. На бумаге Томас, конечно, явный фаворит. Но может, Нибали тряхнет стариной, не самый худший раздельщик, вроде бы?

  3. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 09:51 | Регистрация: 22.09.2020

    надеюсь Фульсанг в паре с Власовым стрельнуть, и кто то из них должен зацепится за тройку 

  4. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 09:53 | Регистрация: 13.04.2016

    Одна надежда на Саймона. Остальные не соперники Томасу. Что тут делает Лопес не понятно.С него помошник Яше,как с Ару Нибали в свое время

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:11 | Регистрация: 22.05.2013

    А что Лопес? он говорил где-то зачем он едет? 

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 11:51 | Регистрация: 14.12.2015

      Едет помощником.

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (6)
    Zhanzhak-Фото
    Едет помощником.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Признаемся честно: в последние годы Джиро вседа радовала, но итал. ГТ в октябре - это настоящее испытание как для велогонщиков, так и для организаторов. А в этом году добавилась ещё пандемия, ну и погода, которая может повлиять на самые интерессные этапы, а значит и расклады в генеральной классификации.

    Вспоминется Тиррено-Адриатико 2016, когда был отменён ключевой 5-й этап. В итоге ГВА сенсационно стал победилем ТА. Да, мы все понимает что Джиро это не одна неделя, а три, но и гор (сложных и высоких) намного больше чем на недельном ТА.

    Цитата: Earl57
    Цитата: EL-Fenomeno

    Теннис (старт РГ) снова важнее велоспорта negative

    Первые этапы Джиро через неделю тоже на 2-м Евроспорте будут транслировать. И всё из-за того же тенниса.

    Очень жаль sad придётся Этну и другие этапы смотреть либо в записи либо по обзорах((

    Надеюсь хоть воскресный горный этап №9 покажут уже по первому евроспорту.

  • raspik
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (30)
    raspik-Фото
    но потом, на Вуэльте, уже учел ошибки молодости
  • motte
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (1)
    motte-Фото

    Класс!

    Радужная маечка будет пархать теперь на Арденнах.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (6)
    velodoctor-Фото

    А что Лопес? он говорил где-то зачем он едет? 

  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (6)
    Альоша Шац-Фото
    Одна надежда на Саймона. Остальные не соперники Томасу. Что тут делает Лопес не понятно.С него помошник Яше,как с Ару Нибали в свое время
  • Ернат
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (6)
    Ернат-Фото

    надеюсь Фульсанг в паре с Власовым стрельнуть, и кто то из них должен зацепится за тройку 

  • veloster
    Саймон Йейтс – капитан велоком ... (2)
    veloster-Фото

    Не взяли Зейца? Печально. Вообще Джиро всегда была его гонкой.

  • Krakk
    Состав велокоманды CCC на Джир ... (3)
    Krakk-Фото

    Если Ильнуру еще раз пробовать генерал, то как раз на таком маршруте. Его шансы именно в разделке, если говорить именно про генерал, не про борьбу за этапы. Финальная, в Милане, будто специально по его заказу. Но сам он почему-то говорит как раз про этапы.

  • dendav
    Велокоманда NTT лишилась титул ... (1)
    dendav-Фото

    Если бы ребята из NTT были бы не японцами, а американцами, то они вряд ли отказались от единственной африканской команды в эти неспокойные времена.

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5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
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