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Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2020

21-й этап Джиро д'Италия-2020 - четвёртая победа Филиппо Ганны и победа Тео Геогана Харта в генеральной классификации

 

 

 

  Победителем 21-го этапа Джиро д'Италия-2020 стал действующий чемпион Италии и мира в гонке с раздельным стартом 24-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers. На заключительном этапе 103 выпуска итальянского Гран-тура организаторы предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 15,7 км от Чернуско-суль-Навильо до Милана.

 

  На промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,3 км, Филиппо Ганна показал лучшее время дня – 11 минут и 30,43 секунд. До отсечки средняя скорость составила 53,706 км/час.

 

  Заключительные 5,4 км дистанции действующий чемпион мира преодолел со средней скоростью 56,165 км/час.

 

  Филиппо Ганна выиграл четыре этапа Джиро д’Италия-2020, в том числе все три разделки, где выступал в майке действующего чемпиона мира в этой дисциплине.  На 21-м этапе Ганна затратил на дистанцию 17 минут 16,55 секунд. Его средняя скорость  составила 54,527 км/час.

 

  Второе и третье место разделили 79 сотых секунды. Вторым стал бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из команды NTT Pro Cycling со временем 17:48.08, третьим - австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) из команды INEOS Grenadiers со временем 17:48.87.  На промежуточной отсечке их разделяло 67 сотых секунды, также в пользу Кампенартса

 

 На финальном этапе определился победитель всей Джиро д’Италия-2020.

 

  Британец Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) из команды INEOS Grenadiers стартовал предпоследним в белой майке, которая принадлежала австралийцу Джею Хиндли (Jai Hindley)  из команды Sunweb. Хиндли стартовал следующим, будучи в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2020. На тот момент австралиец опережал британца в генеральной классификации на 86 сотых секунды.

 

 Уже по ходу дистанции Тео Геоган Харт опередил Джея Хиндли и стал виртуальным обладателем розовой майки и белой майки лучшего молодого гонщика.

 

 На промежуточной отсечке времени преимущество Тео Геогана Харта  составило 22 секунды. В итоге на финише их разделило 39 секунд.

 

25-летний британец Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) из команды INEOS Grenadiers стал победителем Джиро д'Италия-2020. Джей Хиндли (Jai Hindley) из команды Sunweb занял 2-е место в итоговой генеральной классификации. На третьем месте еще один велогонщик команды Sunweb нидерландец Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) с отставанием в 1 минуту и 29 секунд.

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. s75

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 9.06.2015

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

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Комментарии

  • s75
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (1)
    s75-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Тао должен Роану проставиться.
    Причем, хорошо проставиться, шампусика тут будет явно недостаточно.

    Деннис один из Героев этой Джиро. 
    Вывез пацанов на подиум. А своего парня привез к Победе.

    ЗЫ: Но, пацаны этого стоили, Заслужили!

    Браво, Тао!
    Браво, Джей!
    И Брависсимо, Роан!
     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Он просто ехал на все деньги.
    Ну и, согласен, опасался за то, что форма уходит.
    Вот и выдал виражи! )

    А вообще Ганна фантастик на этой Джиро!
    3 разделки 3 победы + горный этап прихватил!

    Может, в генералы пойдет? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Он еще седьмой возьмет, очень надеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    У них есть Команда. Это дорого стоит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо всем велогонщикам, которые несмотря на ужасную погодку сделали весьма красивый этап, причём и в отрыве, и в общем пелотоне (т.е. что от него осталось).

    Роглу дёргали и проверяли все кто хотел, но больше всего его проверила именно холодная погода (считаю это ключевым фактором такого себе мини нокдауна для Примоша). С другой стороны все были в равных условиях, а вот что было бы на самом деле если б оставили Обиск и Турмале...ого на финише действительно отставание между генеральщиками измералось явно больше 1-2 минут.

    Ну а Карапаза с первой его красной майкой на Вуэльте, да и вообще для ИНЭОСа это пожалуй самый яркий день в истории команды на ГТ: 1 победа на этапе и сразу 3 майки...во выДали!

  • s75
    Фотогалерея 21-го этапа Джиро ... (1)
    s75-Фото

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    Gerasim-Фото
    Спасибо за информацию.Я так понял Мовистар хитрые понеслись...некрасиво по отношению к лидеру
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    s75-Фото
    возвращение идет гораздо тяжелее, чем он предполагал
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

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