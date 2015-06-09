Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:24
21-й этап Джиро д'Италия-2020 - четвёртая победа Филиппо Ганны и победа Тео Геогана Харта в генеральной классификации
Победителем 21-го этапа Джиро д'Италия-2020 стал действующий чемпион Италии и мира в гонке с раздельным стартом 24-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers. На заключительном этапе 103 выпуска итальянского Гран-тура организаторы предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 15,7 км от Чернуско-суль-Навильо до Милана.
На промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,3 км, Филиппо Ганна показал лучшее время дня – 11 минут и 30,43 секунд. До отсечки средняя скорость составила 53,706 км/час.
Заключительные 5,4 км дистанции действующий чемпион мира преодолел со средней скоростью 56,165 км/час.
Филиппо Ганна выиграл четыре этапа Джиро д’Италия-2020, в том числе все три разделки, где выступал в майке действующего чемпиона мира в этой дисциплине. На 21-м этапе Ганна затратил на дистанцию 17 минут 16,55 секунд. Его средняя скорость составила 54,527 км/час.
Второе и третье место разделили 79 сотых секунды. Вторым стал бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из команды NTT Pro Cycling со временем 17:48.08, третьим - австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) из команды INEOS Grenadiers со временем 17:48.87. На промежуточной отсечке их разделяло 67 сотых секунды, также в пользу Кампенартса
На финальном этапе определился победитель всей Джиро д’Италия-2020.
Британец Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) из команды INEOS Grenadiers стартовал предпоследним в белой майке, которая принадлежала австралийцу Джею Хиндли (Jai Hindley) из команды Sunweb. Хиндли стартовал следующим, будучи в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2020. На тот момент австралиец опережал британца в генеральной классификации на 86 сотых секунды.
Уже по ходу дистанции Тео Геоган Харт опередил Джея Хиндли и стал виртуальным обладателем розовой майки и белой майки лучшего молодого гонщика.
На промежуточной отсечке времени преимущество Тео Геогана Харта составило 22 секунды. В итоге на финише их разделило 39 секунд.
25-летний британец Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) из команды INEOS Grenadiers стал победителем Джиро д'Италия-2020. Джей Хиндли (Jai Hindley) из команды Sunweb занял 2-е место в итоговой генеральной классификации. На третьем месте еще один велогонщик команды Sunweb нидерландец Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) с отставанием в 1 минуту и 29 секунд.
Photo Credits: LaPresse
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