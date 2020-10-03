Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа Джонатана Нарваэса из отрыва на 12-м этапе Джиро д'Италия-2020

12-й этап Джиро д’Италия-2020, горный этап в Северных Апеннинах с набором высоты 3400 м завершился победой из отрыва дня 23-летнего гонщика велокоманды Ineos Grenadiers Джонатана Нарваэса (Jhonatan Narváez). Дождь и холод на протяжении всего этапа создали дополнительные трудности.

После нескольких атак в отрыв дня уехали 14 гонщиков, в том числе Джонатан Нарваэс, 24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren Марк Падун, 34-летний австралийский велогонщик команды EF Pro Cycling Саймон Кларк, 31-летний американский гонщик команды CCC Джоуи Росскопф, 27-летний швейцарский гонщик команды Androni Giocattoli – Sidermec Симо Пелло. Пелотон отпустил отрыв, максимальное преимущество которого достигало 12 с половиной минут.

На второй половине дистанции, за 70 км до финиша, на подъеме 3 категории Мадонна ди Пульяно из отрыва атаковали Марк Падун и Джонатан Нарваэс. Их добрали Симон Пелло (Androni Giocattoli), Джоуи Росскопф (CCC), Йеспер Хансен (Cofidis), Франсуа Бидар (AG2R La Mondiale), Мануэле Боаро (Astana), а затем Саймон Кларк (EF Pro Cycling) и Этьен Ван Эмпель (Vini Zabu - Brado – KTM).

В это время преимущество отрыва составляло около 4 с половиной минут, а пелотон просеялся, и в нём осталось около 20 гонщиков.

Саймон Кларк атаковал на спуске, но его добрали, а затем сбросили Марк Падун и Джонатан Нарваэс, которые продолжили уезжать от попутчиков вдвоём. За 26 км до финиша Падун и Нарваэс опережали Саймона Кларка на 2 минуты 10 секунд, а пелотон на 6 с половиной минут.

За 25 км до финиша Марк Падун был вынужден поменять велосипед. В погоне за уехавшим Нарваэсом украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren сократил 28-секундный разрыв до 9 секунд, но добрать Нарваэса ему так и не удалось.

Джонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers) первым пересёк линию финиша, опередив Марка Падуна на 1 минуту 8 секунд.

Группа генеральщиков финишировала через 8 минут 25 секунд. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) удержал розовую майку лидера. Лидеры остальных классификаций также сохранили майки.

Photo Credits: LaPresse