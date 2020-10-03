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Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа Джонатана Нарваэса из отрыва на 12-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

 

 

  12-й этап Джиро д’Италия-2020,  горный этап в Северных Апеннинах с набором высоты 3400 м завершился победой из отрыва дня 23-летнего гонщика велокоманды Ineos Grenadiers  Джонатана Нарваэса (Jhonatan Narváez). Дождь и холод на протяжении всего этапа создали дополнительные трудности.

 

  После нескольких атак в отрыв дня уехали 14 гонщиков, в том числе Джонатан Нарваэс, 24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren Марк Падун, 34-летний австралийский велогонщик команды EF Pro Cycling Саймон Кларк, 31-летний американский гонщик команды CCC Джоуи Росскопф, 27-летний швейцарский гонщик команды Androni Giocattoli – Sidermec Симо Пелло. Пелотон отпустил отрыв, максимальное  преимущество которого достигало 12 с половиной минут.

 

  На второй половине дистанции, за 70 км до финиша, на подъеме 3 категории Мадонна ди Пульяно из отрыва атаковали Марк Падун и Джонатан Нарваэс. Их добрали Симон Пелло (Androni Giocattoli), Джоуи Росскопф (CCC), Йеспер Хансен (Cofidis), Франсуа Бидар (AG2R La Mondiale), Мануэле Боаро (Astana), а затем Саймон Кларк (EF Pro Cycling) и Этьен Ван Эмпель (Vini Zabu - Brado – KTM).

 

В это время преимущество отрыва составляло около 4 с половиной минут, а пелотон просеялся, и в нём осталось около 20 гонщиков.

 

Саймон Кларк атаковал на спуске, но его добрали, а затем сбросили Марк Падун и Джонатан Нарваэс, которые продолжили уезжать от попутчиков вдвоём. За 26 км до финиша Падун и Нарваэс опережали Саймона Кларка на 2 минуты 10 секунд, а пелотон на 6 с половиной минут.

 

  За 25 км до финиша Марк Падун был вынужден поменять велосипед. В погоне за уехавшим Нарваэсом украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren сократил 28-секундный разрыв до 9 секунд, но добрать Нарваэса ему так и не удалось.

 

Джонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers) первым пересёк линию финиша, опередив Марка Падуна на 1 минуту 8 секунд.

 

Группа генеральщиков финишировала через 8 минут 25 секунд. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) удержал розовую майку лидера. Лидеры остальных классификаций также сохранили майки. 

 

Photo Credits: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (12)
    дрокер-Фото
    Если не ошибаюсь, Ушаков выиграл этап на Джиро95, когда Берзин и Угрюмов пытались разобрать Ромингера
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (18)
    velodoctor-Фото
    Он после паузы ни одной гонки не проехал, интересно что с ним.
  • sixpack
    Предварительные составы команд ... (18)
    sixpack-Фото

    Да, такое правило есть. Гонщик считается участником многодневки, даже если сошел, и не может участвовать в других гонках, пока не закончилась та, на которой онстартовал. Привило очень хорошее, к Вуэльте и ЧМ не относится, ибо ЧМ обычно после окончания Вуэльты. Но исключения из него делались и с более благополучных сезонах без двух одновременно проходящих ГТ. Почему не сделать исключение сейчас, непонятно. 

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (18)
    Серафим-Фото
    Запрещается участвовать в гонках, которые начинаются до окончания другой, в которой участвуешь, или если предыдущая заканчивается в день начала другой.
  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (5)
    dyneema-Фото
    Текст писался давно? Мэтьюза уж нет, про нашевсё Демара ни слова... Этап опять возьмёт FDJ, чего гадать.
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (18)
    velodoctor-Фото

    Дегенкольб и Жильбер с тура сошли в этом году, и еще до окончания многодневки участвовали в Шкода туре.

  • Astanaforever
    Предварительные составы команд ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Как может Грегард из Астаны заявлен на Вуэльту..если он щас на Джиро едет.? И вот это правило про невозможность ехать гонку выбывшим. .можно было в этом году не применять в связи с ковидом. И так каламбур гонок и расписаний. Можно сделать исключение для Вуэльты. Кто виноват, что Вуэльту наложили на Джиро? Так бы кто ехал Джиро обьязательно поехали бы и Вуэльту. Да еще кто знает..доедет ли она до конца? Получается, что у Роглича ваще нет конкурентов. Инвалида Фрума не в счет.
  • aksbor
    Предварительные составы команд ... (18)
    aksbor-Фото

    Чушь какая-то. С Вуэльты,помнится,постоянно перед чемпионатами мира (которые одновременно с Вуэльтой проходили) гонцы пачками сходили и ничего, участвовали и побеждали иногда. Дурацкое правило

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (18)
    Серафим-Фото
    Запрещено гонщикам, сошедшим с Джиро, участвовать в Вуэльте, даже если они сошли рано, задолго до начала гонки.
    По мне, так это правило в таком сезоне можно было бы и похерить. Кроме Власова еще немало людей, которые сошли и могли бы участвовать в Вуэльте.
  • Ayrton
    Примож Роглич и Том Дюмулин – ... (4)
    Ayrton-Фото
    Кстати да, Том честно отработал на капитана.

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